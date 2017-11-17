16:43 17 ноября

Турция отозвала 40 военных с учений НАТО из-за фото Ататюрка и Эрдогана

Турция отозвала 40 военнослужащих со штабных учений НАТО в Норвегии из-за того, что портрет основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка и имя президента Реджепа Тайипа Эрдогана были в списке "врагов". Об этом в пятницу заявил Эрдоган, чьи высказывания цитирует телеканала Haberturk.

Турция отозвала 40 военных с учений НАТО из-за фото Ататюрка и Эрдогана


В Норвегии произошел инцидент. Там вывесили список с перечислением как бы врагов. В списке был потрет Ататюрка и рядом мое имя. Когда мы об этом узнали, мы приняли решение отозвать с учений наших 40 солдат. Было распоряжение отозвать их, даже если имена из списка уберут
- заявил Эрдоган


Он добавил, что решение о возвращении военных принял глава генштаба Турции после того, как узнал о случившемся. Руководство страны поддержало этот шаг.

В соответствии с планом учений НАТО с 8 по 17 ноября Норвегия принимает командно-штабные учения альянса "Трехзубое копье 2017", в которых не принимают участия сухопутные силы, однако задействованы информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. destination Сегодня, 15:05
    Нууу.....Флюгер,правда что...Тьфу.
    destination
    1. Logall Сегодня, 15:15
      Цитата: destination
      Нууу.....Флюгер,правда что...Тьфу.

      Побольше бы таких в НАТО! И в Евросоюз!
      И в каждый штат Америки по такому сенатору!!!
      Logall
      1. iliitchitch Сегодня, 15:34
        Цитата: Logall
        Побольше бы таких в НАТО! И в Евросоюз!
        И в каждый штат Америки по такому сенатору!!!

        Этот чел на бесноватого адика похож , замашки такие же , а вот с возможностями напряг , и не светит с возможностями . Полезен весьма может быть , не зря ему вовремя сообщили , что за его черепом в отель летят . Лучше один псих , чем целая туркохунта под боком .
        iliitchitch
        1. alexmach Сегодня, 16:26
          Чего это сразу псих то? Вообще-то такой ляп со списком это оскорбление, на оскорбление нормальные люди отвечают. Как бы к нему не относиться но если то, что написанно правда - поступил он правильно.
          alexmach
      2. хрыч Сегодня, 15:36
        Цитата: Logall
        Побольше бы таких в НАТО!

        Когда после сбитого самолета, Эрдоган понял, что НАТО за Турцию воевать не будет, то случилось страшное, после покушения - Турция за НАТО воевать не будет, а это было главное пушечное мясо альянса. К вопросу: Почему Володька с̶б̶р̶и̶л̶ ̶у̶с̶ы̶ спас Эрдогана. laughing
        хрыч
      3. Николай Грек Сегодня, 15:38
        Цитата: Logall
        Цитата: destination
        Нууу.....Флюгер,правда что...Тьфу.

        Побольше бы таких в НАТО! И в Евросоюз!
        И в каждый штат Америки по такому сенатору!!!

        laughing laughing да пердоган чисто из-за себя обиделся...ни к селу ни к городу приплел Ататюрка!!! видел бы Кемаль, во что пердоган превратил турцию, сам бы внес его имя в список врагов страны!!! wassat wassat lol lol
        Николай Грек
        1. protoss Сегодня, 16:28
          а что не так в турции? экономика растет, население тоже, инфраструктура улучшается, здравоохранение, образование и т.д.
          protoss
      4. Kurare Сегодня, 15:43
        Цитата: Logall
        Побольше бы таких в НАТО! И в Евросоюз!
        И в каждый штат Америки по такому сенатору!!!

        При всём моём неуважении к Эрдогану, такие выходки, тем более ещё и против Ататюрка, - это в высшей мере неуважение к стране и народу. В прежние времена такие "фокусы" могли привести к объявлению войны.

        Иметь таких друзей, так и врагов не надо!
        Kurare
  2. Holsten Сегодня, 15:08
    А вот теперь ребята из НАТа доказывайте Эрдогану , что это всё российские хакеры .
    Непохож он как-то на оболваненного жителя ЕвроАмерики , трудно будет убедить .
    Holsten
  3. новичок Сегодня, 15:11
    мал по малу не плохие обороты набирает конфликт Турции с западом. сам конфликт всегда был, так сказать, фоновый, привычный. а накал пошёл с курдского вопроса.
    новичок
    1. Николай Грек Сегодня, 15:41
      Цитата: новичок
      мал по малу не плохие обороты набирает конфликт Турции с западом. сам конфликт всегда был, так сказать, фоновый, привычный. а накал пошёл с курдского вопроса.

      вот пусть и грызутся друг с другом....обоюдное поражение было идеальным вариантом развития событий!!! good good good laughing laughing
      Николай Грек
      1. новичок Сегодня, 16:23
        да, согласен. но идеалом было б вышвырнуть НАТО из Турции. может, сбудется?
        новичок
  4. pvv113 Сегодня, 15:11
    Турция отозвала 40 военнослужащих со штабных учений НАТО

    Перефразируя классика:
    Не все спокойно в НАТОвском королевстве.
    pvv113
  5. Идущий Сегодня, 15:13
    В соответствии с планом учений НАТО с 8 по 17 ноября Норвегия принимает командно-штабные учения альянса "Трехзубое копье 2017",


    Кто давал название Украина ? , если нет они обидятся и не позвали небось. lol
    Идущий
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    40 военных Турции, это же какой процент от учений? ?? wassat Мне кажется что все чаще учения нато напоминают собрания охотников или туристов, которым зачем то навязали оружие, военную форму, и боевую технику с указанием поменьше этим пользоваться, и почаще со всей "нагрузкой "фотогрофироваться! !! wassat
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 15:23
      Цитата: Геркулесыч
      Мне кажется что все чаще учения нато напоминают собрания охотников или туристов, которым зачем то навязали оружие, военную фор

      Тащем-то это не так. Они свой костяк натаскивают чтобы было кому всё стадо в атаку вести.
      Серый брат
  7. bk316 Сегодня, 15:21
    Ататюрк, то чем перед НАТО провинился?
    Совсем у министров гинекологов крыша поехала...
    bk316
    1. den3080 Сегодня, 15:37
      Он радовался разгрому англичан в Галлиполи, хотя и была тогда ещё Османская империя.
      am
      den3080
    2. rruvim Сегодня, 15:41
      Ататюрк упразднил халифат (3 марта 1924). А в Европе он возрождается. Ещё лет десять, и халифат будет! Где-нибудь в Германии...
      rruvim
      1. den3080 Сегодня, 16:02
        Мустафа Кемаль(в последствии Ататюрк - фамилиё такое взял он себе))
        и сам нехило приложил руку к набитию морды британскому льву именно в Галлиполи
        wink
        den3080
  8. Серый брат Сегодня, 15:21
    Вот зря они это. Наблюдателей надо держать всегда и везде. Вот на учениях Запад-2017 от всего нато и не нато наблюдатели присутствовали и правильно делали (если здраво рассудить).
    Серый брат
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