Турция отозвала 40 военных с учений НАТО из-за фото Ататюрка и Эрдогана

В Норвегии произошел инцидент. Там вывесили список с перечислением как бы врагов. В списке был потрет Ататюрка и рядом мое имя. Когда мы об этом узнали, мы приняли решение отозвать с учений наших 40 солдат. Было распоряжение отозвать их, даже если имена из списка уберут

Турция отозвала 40 военнослужащих со штабных учений НАТО в Норвегии из-за того, что портрет основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка и имя президента Реджепа Тайипа Эрдогана были в списке "врагов". Об этом в пятницу заявил Эрдоган, чьи высказывания цитирует телеканала Haberturk.- заявил ЭрдоганОн добавил, что решение о возвращении военных принял глава генштаба Турции после того, как узнал о случившемся. Руководство страны поддержало этот шаг.В соответствии с планом учений НАТО с 8 по 17 ноября Норвегия принимает командно-штабные учения альянса "Трехзубое копье 2017", в которых не принимают участия сухопутные силы, однако задействованы информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции, передает ТАСС