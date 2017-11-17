Кандидат на пост замглавы Пентагона: поставки Киеву оружия отвечают интересам США

Я выступаю за оказание Соединенными Штатами содействия Украине в сфере безопасности, призванное укрепить ее вооруженные силы, чтобы она смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность,

Оказание помощи Украине и другим странам в том регионе – часть более широкой стратегии США по сдерживанию дальнейшей агрессии России против Украины и других стран. Такие страны, как Украина, должны иметь возможность защитить свой суверенитет, проводить реформы, налаживать более тесные связи с США и нашими союзниками по НАТО,