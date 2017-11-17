16:48 17 ноября

Кандидат на пост замглавы Пентагона: поставки Киеву оружия отвечают интересам США

Поставки летальных вооружений на Украину отвечают интересам США, передает ТАСС заявление кандидата на пост замминистра обороны по политическим вопросам Джона Руда.

В учебном центре ВСУ

Я выступаю за оказание Соединенными Штатами содействия Украине в сфере безопасности, призванное укрепить ее вооруженные силы, чтобы она смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность,
сказал Руд на слушаниях в Сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры.


На вопрос сенаторов, «в интересах ли США предоставление летального оружия Украине» он ответил: «Да».

Оказание помощи Украине и другим странам в том регионе – часть более широкой стратегии США по сдерживанию дальнейшей агрессии России против Украины и других стран. Такие страны, как Украина, должны иметь возможность защитить свой суверенитет, проводить реформы, налаживать более тесные связи с США и нашими союзниками по НАТО,
заявил кандидат в заместители министра.

Как отмечает агентство 49-летний Руд ранее исполнял обязанности замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Он также работал старшим директором в Совете нацбезопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны и на разных должностях в ЦРУ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. andr327 Сегодня, 15:28
    А от кого он откаты получает?
    США это выгодно: сколько еще с этой окраины бабла вытянуть можно за обучение, сервисное обслуживание, запасные части и боеприпасы.
    andr327
    1. сибиралт Сегодня, 15:30
      Какая уж может быть "целостность" у стоящей на панели Украины? laughing
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 15:41
        На вопрос сенаторов, «в интересах ли США предоставление летального оружия Украине» он ответил: «Да».


        Как у них все просто , ответил да и все , а если спросить в чем интересы и зачем нам такие интересы?
        Идущий
        1. Николай Грек Сегодня, 16:05
          Цитата: Идущий
          в чем интересы и зачем нам такие интересы?

          остановить распространение "Русского Мира"...дЭбилоидный миха бом седня так и заявил на первом канале!!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. 79807420129 Сегодня, 16:00
        исполнял обязанности замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. О

        И тут же сует в шаловливые ручки обезьян с территории404 гранату. feel хороши контролерв в матрасии по безопасности и не распространению оружия. laughing
        79807420129
    2. Ныробский Сегодня, 16:16
      Цитата: andr327
      США это выгодно: сколько еще с этой окраины бабла вытянуть можно за обучение, сервисное обслуживание, запасные части и боеприпасы.

      Уркаина в долгах как в шелках. На сегодня долг перевалил за 77 млрд. американских рублей. В ближайшее время ей надо отдать больше 20 млрд. которых нет. Так что навряд ли матрасам интересна финансовая составляющая в их уркаинском проекте. Они играют в долгую и не рассчитывают на быстрый результат, тем более в отношении России. Просто нам надо больше внимания обращать на их "шалости" на наших задворках, плюнуть на всякие условности и своевременно настучать "Булавой" по их шаловливым ручкам.
      Ныробский
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:27
        Уркаина в долгах как в шелках


        на фоне геополитических движений - деньги лишь инструмент. Надо будет - снимут с други статей - чтоб душить РФ денег не жалко.

        Ибо если не душить конкурентов - то и деньги не спасут потом, ибо у конкурента их будет не меньше


        с-т Petrov
  2. 210окв Сегодня, 15:29
    Интересно что скажет этот тип,когда станет эксом?
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 15:43
      Когда он станет эксом , Украины может уже и не быть.
      Идущий
  3. svp67 Сегодня, 15:33
    Кандидат на пост замглавы Пентагона: поставки Киеву оружия отвечают интересам США
    Еще бы. Воевать с Россией по "последнего украинца" это более чем в интересах США, но в интересах ли Украины? Об этом данный кандидат так и не сказал...
    svp67
    1. Идущий Сегодня, 15:44
      "Проблемы индейцев шерифа не интересуют" , подозреваю что Украину на карте он не сразу найдет.
      Идущий
  4. rruvim Сегодня, 15:35
    Все ЦРУ-шники на одну "морду". Потом окажется, что Иван Руд менял героин на оружие...
    rruvim
  5. pvv113 Сегодня, 15:41
    чтобы она смогла защитить свой суверенитет

    О каком суверенитете речь, если Украина уже который год управляется из США?
    pvv113
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 16:07
    А что, кто то сомневался?!! wassat
    Вождь краснокожих
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:07
    Тогда уж в интересах России развал как укроины, так и сша! !!
    Геркулесыч
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