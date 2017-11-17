Кандидат на пост замглавы Пентагона: поставки Киеву оружия отвечают интересам США
Поставки летальных вооружений на Украину отвечают интересам США, передает ТАСС заявление кандидата на пост замминистра обороны по политическим вопросам Джона Руда.
На вопрос сенаторов, «в интересах ли США предоставление летального оружия Украине» он ответил: «Да».
Как отмечает агентство 49-летний Руд ранее исполнял обязанности замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Он также работал старшим директором в Совете нацбезопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны и на разных должностях в ЦРУ.
Я выступаю за оказание Соединенными Штатами содействия Украине в сфере безопасности, призванное укрепить ее вооруженные силы, чтобы она смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность,сказал Руд на слушаниях в Сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
На вопрос сенаторов, «в интересах ли США предоставление летального оружия Украине» он ответил: «Да».
Оказание помощи Украине и другим странам в том регионе – часть более широкой стратегии США по сдерживанию дальнейшей агрессии России против Украины и других стран. Такие страны, как Украина, должны иметь возможность защитить свой суверенитет, проводить реформы, налаживать более тесные связи с США и нашими союзниками по НАТО,заявил кандидат в заместители министра.
Как отмечает агентство 49-летний Руд ранее исполнял обязанности замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Он также работал старшим директором в Совете нацбезопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны и на разных должностях в ЦРУ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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