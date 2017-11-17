Жителям Аляски порекомендовали готовиться к ядерному удару
Жители Аляски должны держать в своих домах запасную воду, фонарики и радио на случай, если Ким Чен Ын даст приказ атаковать США с помощью ядерного оружия, приводит Взгляд заявление представителя комитета по чрезвычайному планированию штата Джереми Зидека.
По его словам, в случае пуска ядерных ракет времени на эвакуацию останется крайне мало, поэтому при оповещении гражданам следует укрыться на месте (видимо, по месту нахождения), где и дожидаться окончания нападения.
Он предупредил, что «на Аляске больше нет бомбоубежищ», и что никаких «новых мер для решения ядерной угрозы предпринято не будет».
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что способен нанести ядерный удар по континентальной части США.
По его словам, в случае пуска ядерных ракет времени на эвакуацию останется крайне мало, поэтому при оповещении гражданам следует укрыться на месте (видимо, по месту нахождения), где и дожидаться окончания нападения.
Вполне возможно, что разработанное Северной Кореей оружие может достичь американского восточного побережья. На Аляске находится Форт-Грили, где расположены американские ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения атакующих межконтинентальных баллистических ракет,сказал Зидек.
Он предупредил, что «на Аляске больше нет бомбоубежищ», и что никаких «новых мер для решения ядерной угрозы предпринято не будет».
Рекомендация для людей во время ядерного нападения заключается в том, чтобы укрыться в том месте, которое защитит их от ядерного взрыва. Если люди покидают свои дома, школы и предприятия, чтобы попытаться выбраться из района, то это может подвергнуть их еще большему риску,добавил чиновник.
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что способен нанести ядерный удар по континентальной части США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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