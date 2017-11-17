16:43 17 ноября

Жителям Аляски порекомендовали готовиться к ядерному удару

Жители Аляски должны держать в своих домах запасную воду, фонарики и радио на случай, если Ким Чен Ын даст приказ атаковать США с помощью ядерного оружия, приводит Взгляд заявление представителя комитета по чрезвычайному планированию штата Джереми Зидека.



По его словам, в случае пуска ядерных ракет времени на эвакуацию останется крайне мало, поэтому при оповещении гражданам следует укрыться на месте (видимо, по месту нахождения), где и дожидаться окончания нападения.


Вполне возможно, что разработанное Северной Кореей оружие может достичь американского восточного побережья. На Аляске находится Форт-Грили, где расположены американские ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения атакующих межконтинентальных баллистических ракет,
сказал Зидек.

Он предупредил, что «на Аляске больше нет бомбоубежищ», и что никаких «новых мер для решения ядерной угрозы предпринято не будет».

Рекомендация для людей во время ядерного нападения заключается в том, чтобы укрыться в том месте, которое защитит их от ядерного взрыва. Если люди покидают свои дома, школы и предприятия, чтобы попытаться выбраться из района, то это может подвергнуть их еще большему риску,
добавил чиновник.

Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что способен нанести ядерный удар по континентальной части США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:54
    Рекомендация для людей во время ядерного нападения заключается в том,

    чтобы накрыться белой простынёй и ползти в сторону кладбища.
    DEZINTO
    1. Молот 75 Сегодня, 16:06
      А еще как говорил один очень умный прапорщик, после команды: "Вспышка над головой!", советский солдат начинает выполнять приказ командования по заражению противника в качестве радиоактивного пепла! Очень серьезно в СССР относились и к ГО и подготовке населения к ЧП, а сейчас сообщения с Аляски, может и нам пора провести учения по гражданской обороне, попугать поколение айфонов, возможными последствиями ядерного удара!
      Молот 75
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:37
        А ещё прапорщик наставлял, во время ядерного взрыва держать оружие в стороне, чтобы раскалённый металл не попал на обмундирование.
        ul_vitalii
    2. 210окв Сегодня, 16:13
      Да,без фонарика на кладбище дорогу не найдут.Они вообще ничего не найдут если вдруг электричество кончится.
      Цитата: DEZINTO
      Рекомендация для людей во время ядерного нападения заключается в том,

      чтобы накрыться белой простынёй и ползти в сторону кладбища.
      210окв
  2. weksha50 Сегодня, 16:04
    На черта Ыну сдалась эта Аляска... Только боезапас расходовать... А он у него - не резиновый... laughing
    weksha50
  3. Masya Masya Сегодня, 16:06
    Жители Аляски должны держать в своих домах запасную воду, фонарики

    Я так понимаю, производителям фонариков и бутилированной воды грозят грандиозные прибыли... wink
    Masya Masya
    1. 79807420129 Сегодня, 16:13
      Цитата: Masya Masya
      Жители Аляски должны держать в своих домах запасную воду, фонарики

      Я так понимаю, производителям фонариков и бутилированной воды грозят грандиозные прибыли... wink

      Скорей всего прибыли грозят психотерапевтам и психиатрам,которые будут успокаивать перепуганных жителей Аляски и затыкать рот глупому болвану
      Джереми Зидека.

      laughing love love love
      79807420129
  4. svp67 Сегодня, 16:11
    На Аляске уж такая "большая" плотность населения, что применять там ЯО, когда у тебя его и так не много, не логично. Да и жители Аляски и так живут в довольно сложных климатических условиях, что всегда быть готовыми к неприятностям.
    svp67
  5. Sergei75 Сегодня, 16:12
    Или смене гражданства, по России стрелять не будут.
    Добро пожаловать домой.
    Sergei75
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:15
    В случае если Ын пальнет по Аляске, оставшаяся в живых часть населения планеты должна будет заново слезть с деревьев. ...
    Геркулесыч
  7. Essex62 Сегодня, 16:16
    Любопытно, как гражданское население может подготовиться к ядерному удару, если бомбоубежища со спецоборудованием отсуствуют? Разве, что завещание на каком камне нацарапать, для будущей цивилизации, может и не расплавится булыга.
    Essex62
  8. ul_vitalii Сегодня, 16:31
    Если кто не знает, армянское радио спрашивают, как найти туалет после ядерного взрыва? Ответ: найдите сначала свою ж.опу.
    ul_vitalii
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