16:46 17 ноября

Экс-глава СВР Украины: В Европе может сформироваться антиукраинский пояс

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью одному из украинских СМИ допустил обострение ситуации в отношениях между Украины и рядом стран Европы. По словам Маломужа, отдельные двусторонние социально-политические претензии могут привести к формированию антиукраинского «пояса» из числа стран, в том числе входящих в Европейский союз.

Украинский генерал заявил, что в качестве одной из причин появления такого «пояса» он видит обострение ситуации между Польшей и Украиной.

Маломуж:
Этой ситуацией могут воспользоваться и третьи силы. Появляется угроза напряжённости в западных областях Украины.



Экс-глава СВР Украины: В Европе может сформироваться антиукраинский пояс


Экс-глава украинской Службы внешней разведки назвал страны, которые потенциально могут выступить против Украины на «западном направлении», сформировав тот самый антиукраинский пояс. Помимо Польши это Венгрия, Румыния и Сербия.

Напомним, что несколько недель назад глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт после принятия на Украине дискриминационного закона «Об образовании» сделает всё, чтобы затруднить Украине путь в ЕС. Накалились отношения и между Киевом и Белградом - в связи с заявлениями главы МИД Украины Павла Климкина.

Для справки: генерал Маломуж возглавлял украинскую СВР с 2005 по 2010 годы. Сегодня он является главой Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих.


Использованы фотографии: Фейсбук
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 16:06
    И пояс этот будет забором зоопарка.Ибо только там содержатся недошедшие до логического развития представители цепочки Дарвина.,Ну,или в дикой природе.
    210окв
    1. Сергей-svs Сегодня, 16:17
      Цитата: 210окв
      И пояс этот будет забором зоопарка.

      От просвещённой и цивилизованной "ЦеЭвропы", Крым уже забором ограждать начали и строительство должно быть завершено в первом полугодии 2018 года - об этом в пятницу, 17 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение погрануправления ФСБ РФ по Крыму. yes Вот так скоро "цеЭвропейцы" на Россию смотреть будут:

      Замуровали демоны...хрюкс.. laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    2. 79807420129 Сегодня, 16:25
      Цитата: 210окв
      И пояс этот будет забором зоопарка.Ибо только там содержатся недошедшие до логического развития представители цепочки Дарвина.,Ну,или в дикой природе.

      Они хохломенталитет не знают. fellow
      79807420129
  2. svp67 Сегодня, 16:08
    Нет, вот не прав Маломуж... какой же это "антиукраинский пояс"? Нет. Эти страны даже очень любят Украину, так сильно, что готовы её разобрать по частям...на память.
    svp67
    1. Partyzan Сегодня, 16:38
      Цитата: svp67
      готовы её разобрать по частям...на память.

      так уже и разбирали по частям, правда только головы
      Partyzan
      1. svp67 Сегодня, 16:43
        Цитата: Partyzan
        так уже и разбирали по частям, правда только головы

        Я плохо знаю историю этих городов, но знаю, что прическа с чубом была свойственна не только черкасам, но и многим степнякам, так что чьи это головы еще разобраться стоит
        svp67
  3. DEZINTO Сегодня, 16:08
    Наскакали кушайте полными ложками.
    DEZINTO
    1. volodya Сегодня, 16:25
      Цитата: DEZINTO
      Наскакали кушайте полными ложками.

      . Мечта хохла! Но это вряд ли!
      volodya
  4. rruvim Сегодня, 16:10
    "Америку открыл"... Если такие кадры возглавляли СВР с 2005 по 2010 годы, то хохлам точно "кирдык".
    rruvim
  5. Комментарий был удален.
  6. iliitchitch Сегодня, 16:15
    Инфекционное отделение даже в самой занюханной больничке изолируют . А это инфекционное отделение в психушке , которая себя по инерции европой называет .
    iliitchitch
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:21
    Маломуж многоженович отметился тем, что повторил до него сотни раз сказанное -бендеровщина вна укроине может стать причиной краха ее как государства.
    Геркулесыч
  8. Masya Masya Сегодня, 16:24
    Маломуж... наградил же бог фамилией, господи прости... lol
    Есть пояс верности...
    антиукраинский пояс. Помимо Польши это Венгрия, Румыния и Сербия.

    Будет пояс неверности... laughing
    Masya Masya
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:31
    Похоже на то. Как то поляки очень резко начали "цапаться" со свидомыми.
    Горный стрелок
  10. turbris Сегодня, 16:37
    Экс-глава службы внешней разведки, побоялся сказать, что причиной ухудшения отношения к Украине является героизация нацистов. С Бендерой и Шухевичем в Европе делать нечего, раньше на это внимание не обращали, только сейчас рассмотрели что к чему.
    turbris
  11. Кащей-М Сегодня, 16:42
    Пока США охраняют киевскую хунту..Но если сдадут ,Украину вмиг растерзают на части.
    Кащей-М
Картина дня