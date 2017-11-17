Экс-глава СВР Украины: В Европе может сформироваться антиукраинский пояс

Этой ситуацией могут воспользоваться и третьи силы. Появляется угроза напряжённости в западных областях Украины.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью одному из украинских СМИ допустил обострение ситуации в отношениях между Украины и рядом стран Европы. По словам Маломужа, отдельные двусторонние социально-политические претензии могут привести к формированию антиукраинского «пояса» из числа стран, в том числе входящих в Европейский союз.Украинский генерал заявил, что в качестве одной из причин появления такого «пояса» он видит обострение ситуации между Польшей и Украиной.Маломуж:Экс-глава украинской Службы внешней разведки назвал страны, которые потенциально могут выступить против Украины на «западном направлении», сформировав тот самый антиукраинский пояс. Помимо Польши это Венгрия, Румыния и Сербия.Напомним, что несколько недель назад глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт после принятия на Украине дискриминационного закона «Об образовании» сделает всё, чтобы затруднить Украине путь в ЕС. Накалились отношения и между Киевом и Белградом - в связи с заявлениями главы МИД Украины Павла Климкина.Для справки: генерал Маломуж возглавлял украинскую СВР с 2005 по 2010 годы. Сегодня он является главой Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих.