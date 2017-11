Ars Technica: Россия имеет планы по конкуренции с SpaceX – однако есть и слабые места

Статья «Russia has a plan to compete with SpaceX—but it has a flaw»:

https://arstechnica.com/science/2017/11/russian-rocket-to-compete-with-spacex-racing-to-launch-pad-in-2021/

Появление частных коммерческих компаний уже успело оказать заметное влияние на ракетно-космическую отрасль. В настоящее время подобные организации привлекают внимание и инвестиции, а кроме того, демонстрировать конкуренцию с признанными лидерами рынка. Подобная ситуация не может не привлекать внимание специалистов, общественности и прессы. Вполне ожидаемо появляются попытки анализа текущих событий и прогнозы дальнейшего развития событий.13 ноября американское научно-популярное издание Ars Technica опубликовало очередной материал о состоянии мировой космической отрасли, а также о взаимоотношениях разных ее представителей. Редактор «космического» отдела издания Эрик Бергер представил статью под названием «Russia has a plan to compete with SpaceX—but it has a flaw» – «Россия имеет планы по конкуренции с SpaceX – однако есть и слабые места». Как следует из названия, автор статьи рассмотрел деятельность российской космической отрасли и американской компании SpaceX, а также сделал выводы о влиянии их работ друг на друга.В подзаголовок своей статьи Э. Бергер вынес любопытный тезис. Он полагает, что успех последних российских планов прямо зависит от положения дел в новых проектах компании SpaceX. В самой статье автор раскрыл этот тезис подробнее.Автор Ars Technica начинает свою статью с напоминания о событиях недавнего прошлого. Еще в 2013 году, как он пишет, заслуженный космический «флот» России удерживал за собой почти половину рынка запусков в интересах коммерческих клиентов. Однако затем на рынке появились новые игроки – в первую очередь, частная американская компания SpaceX. Деятельность новых конкурентов привела к тому, что Россия потеряла доминирующее положение на ракетно-космическом рынке.В текущем 2017 году, к моменту появления статьи, российская ракетно-космическая отрасль осуществила 17 запусков ракет-носителей с выводом на орбиту различной полезной нагрузки. При этом лишь треть запусков осуществлялась на коммерческой основе – не в интересах российских государственных структур и не в рамках обеспечения деятельности Международной космической станции.В этот же период компания SpaceX выполнила 16 запусков. Подавляющее их большинство – 11 стартов – осуществлено в целях вывода на орбиту коммерческих грузов. Руководство частной компании полагает, что в 2018 году подобная разница в структуре запусков только усилится. Для получения таких результатов планируется увеличивать количество запусков ракет-носителей Falcon 9.Как указывает Э. Бергер, российская промышленность понимает свои далеко не выдающиеся показатели, и потому принимает меры. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» ускоряет разработку перспективной ракеты-носителя среднего класса. Этот проект получил имя «Союз-5». В будущем такая ракета может заменить носители семейства «Союз», используемые для доставки космонавтов на МКС. Кроме того, она может составить конкуренцию ракетам компании SpaceX.Э. Бергер приводит слова российского журналиста Анатолия Зака, специализирующегося на космической тематике. Тот утверждает, что российские официальные лица возлагают на новый проект большие надежды. Кроме того, Кремль расценивает новую ракету-носитель «Союз-5» как отечественный вызов на существующие вызовы в виде зарубежных разработок. Она рассматривается в качестве нового средства борьбы за коммерческие заказы, что делает этот перспективный проект более чем актуальным.А. Зак полагает, что в рамках проекта «Союз-5» российской ракетно-космической отрасли удалось получить заметные успехи. Предварительные проектные работы по этой ракете должны будут завершиться уже в 2017 году. Таким образом, при успешной реализации всех планов корпорация «Энергия» сможет вывести новый носитель на рынок уже до конца 2021 года. Автор упоминает, что, по известным данным, ракета-носитель «Союз-5» будет построена по трехступенчатой схеме и получит жидкостные двигатели РД-171, использующие керосин. Для сравнения, двигатели Merlin, используемые на ракетах Falcon 9, так же работают на керосине.Э. Бергер указывает, что в российской прессе, похоже, отсутствует понимание важного факта. Он заключается в том, что в ближайшие годы компания SpaceX не собирается останавливаться на достигнутом, и к 2021-му она планирует получить новые результаты. Для понимания возможного развития событий он предлагает рассмотреть результаты деятельности американской компании в последние годы.Так, четыре года назад американское предприятие строило первую версию носителя Falcon 9. Эта ракета могла использоваться только один раз и выводила на низкую околоземную орбиту 10,5 т груза. В следующем году, согласно имеющимся планам, в полет отправится уже пятая модификация ракеты Falcon 9. Она будет оптимизирована для многоразового использования. Кроме того, как предполагается, этот носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту 23 т.Американский автор полагает, что новая ракета от SpaceX сможет показать определенные успехи, и в пользу этого предположения, как он считает, говорит предыдущая деятельность компании. Кроме того, появление новой версии Falcon 9 окажет определенное влияние на рынок в целом и на российский носитель «Союз-5» в частности.Перспективная российская ракета дебютирует на международном рынке в 2021 году. Э. Бергер считает, что в таком случае «Союз-5» не сможет конкурировать с новейшим Falcon 9. Запуск американской ракеты должен будет стоить 60 млн долларов, а кроме того, к началу следующего десятилетия она будет иметь определенную историю пусков. Ускорение процессов подготовки к повторному пуску, ожидаемое автором, дополнительно повысит потенциал носителя Falcon 9. Как следствие, к 2021 году компания SpaceX, в отличие от российской космической отрасли, сможет осуществлять коммерческие запуски в минимальные сроки после получения заказа, а также по ожидаемой цене в 60 млн долларов.Статья издания Ars Technica «Russia has a plan to compete with SpaceX—but it has a flaw», посвященная текущим планам российских и американских специалистов, представляет определенный интерес, хотя с определенной точки зрения выглядит весьма предсказуемой. Вряд ли стоит напоминать, что в последние годы вокруг ракетно-космической отрасли сформировались новые специфические «традиции». Так, с некоторых пор считается правильным восхищаться успехами или даже планами отдельных частных компаний, но при этом нещадно критиковать «старых» лидеров рынка. Все это в определенной мере провоцирует споры и приводит к хорошо известным результатам.Учитывая такие «обычаи», в статье Ars Technica можно найти некоторые слабые места. Часть предложенных тезисов заставляет вспомнить о пресловутых двойных стандартах и других не самых честных приемах. Как следствие, статью, несмотря на интересную тему и ряд любопытных тезисов, нельзя признать в полной мере объективной.Статья начинается со сравнения количества пусков и структуры портфеля заказов конкурирующих организаций. При этом автор не учитывает некоторые особенности выполненных запусков. Так, компания SpaceX при сравнении с российскими организациями ракетно-космической отрасли явно выигрывает только в сфере запусков ракет среднего класса. В категории тяжелых ракет-носителей – несмотря на многолетние обещания – ей пока предложить нечего. Россия, в свою очередь, располагает эффективными и недорогими средствами вывода нагрузки такого класса.Также возникают вопросы к процессу сравнения перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5» и ожидаемой новой модификации американской Falcon 9. Так, оценивая будущее двух проектов, Эрик Бергер проявляет явное снисхождение к ракете, созданной в США. Еще не существующий и не эксплуатируемый носитель оценивается по заявленным характеристикам, что дает самую оптимистичную картину.Вполне ожидаемо, что ракета «Союз-5», так же находящаяся на стадии проектирования, в таком сравнении явно проигрывает зарубежному конкуренту. Более того, как указывает американский автор, российская разработка будет уступать зарубежной сразу, уже на момент своего появления.Любопытно, что в качестве аргумента в пользу успешного завершения работ по новой ракете семейства Falcon 9 автор Ars Technica приводит репутацию компании SpaceX. Он утверждает, что предыдущая деятельность фирмы и ее успехи указывают на возможность успешного завершения работ. Российскому проекту, однако, он отказывает в таких преимуществах. Уже известно, что новый носитель «Союз-5» должен основываться на отработанных компонентах и технологиях предыдущих проектов, прошедших многократную проверку практикой. Тем не менее, Э. Бергер не учитывает этот факт, оценивая перспективы ракеты.Вряд ли стоит спорить с тем, что компания SpaceX действительно демонстрирует серьезные успехи и заметным образом влияет на рынок коммерческих запусков. Тем не менее, отмечая успехи молодой фирмы, следует оставаться в разумных рамках и не пытаться похвалить одну организации за счет некорректной критики других. Сравнение с использованием не самых частных методов способно негативно повлиять на репутацию как автора, так и восхваляемых проектов. Вряд ли ракетам семейства Falcon 9 – и так заслужившим свою известность – нужна подобная реклама.