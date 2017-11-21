Стрелковое оружие: новое модели и новые контракты

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Французская армия начала получать на вооружение новые штурмовые винтовки, которые заменят винтовку схемы булл-пап FAMAS, стоящую на вооружении с конца 70-х годов. На замену была выбрана винтовка HK416F, созданная немецкой компанией Heckler & Koch (цифры означают совместимость со стандартами НАТО с магазинами от М4 и М16, буква F означает Франция). В общей сложности будет куплено 117000 винтовок, а поставки будут идти с 2017 по 2028 год. Первоначально контрактом предусматривалось поставка 102000 винтовок, увеличение на 15000 штук связано с потребностями резервных подразделений. Порядка 93000 винтовок предназначено для армии, почти 10000 для наземных частей флота и ВВС. Контракт также включает 10767 гранатометов HK269F 40x46 мм, принадлежности, боеприпасы, запасные части и техническую поддержку в течение 15 лет.Армия получит 5300 винтовок в 2017 году, затем в период с 2018 по 2023 годы будет получать по 10000 винтовок в год, а в последние пять лет контракта поставки будут сокращены вдвое. Доля армии позволит вооружить весь личный состав боевых частей сухопутных войск, а это 77000 военных, а также тех, кто не входит в эти части плюс личный состав резервных подразделений. Первые два армейских подразделения получили HK416F в июне этого года: 1-й снайперский полк получил партию из 150 винтовок и 13-я полубригада Иностранного легиона партию 250 штук. Касательно новых элементов: по сравнению с предыдущей винтовкой FAMAS в новой модели магазин на 30 патронов против 25; винтовка HK416F также имеет зеркально-симметричную конструкцию, то есть легко адаптируется как под правшей, так и под левшей, чего не скажешь о «clarion» (фр. горн, неофициальное название FAMAS), которая выпускалась в двух разных вариантах; приклад адаптируется под размеры солдата. На ствольной накладке смонтированы четыре планки Пикатинни, что позволяют устанавливать дополнительные системы, например, 40-мм подствольный гранатомет HK269F также двусторонней конструкции, рукоятку с сошкой, оптические прицелы и т.д.Винтовка HK416F будет производиться в двух вариантах: 38505 штук для пехотных подразделений закупаются в стандартном варианте HK416F-S со стволом длиной 14,5 дюйма, а оставшиеся 54575 штук под обозначением HK416F-C (Court - укороченный) будут оснащены 11-дюймовым стволом. В настоящее время большая часть пехотных подразделений вооружена винтовкой FAMAS FELIN, адаптированной к боевой экипировке французской армии FELIN. С целью сохранения возможностей комплекса FELIN эти подразделения сохранят на некоторое время на вооружении свои старые штурмовые винтовки, поскольку армия примерно в 2020 году планирует выпустить комплекты для адаптации новой винтовки к следующему этапу программы FELIN. Французская армия в 2020-2021 годы планирует модернизировать в общей сложности 14915 винтовок HK416F-S, работы будут вестись на уровне подразделений. В определенные командованием сроки в войска поступит новая боевая экипировка FELIN 2.0, являющаяся дальнейшим развитием нынешней системы, в ней особый акцент сделан на мобильность и модульность, а также снижение массы.Штурмовая винтовка G36 компании Heckler & Koch, тем не менее, до сих пор считается успешной платформой. Последний известный контракт был заключен с Литвой на улучшенный вариант этой винтовки под обозначением G36 КА4М1. Усовершенствования в основном связаны с эргономикой: новые приклад, ствольная накладка и направляющие для прицелов. Литва также закупила новый подствольный гранатомет НК269 «двусторонней» конструкции. Литовская армия уже получила на вооружение некоторое количество винтовок G36; контрактом от 2016 года стоимостью 12,5 миллионов евро предусматривается поставка в 2017 году публично не раскрываемого количества винтовок и гранатометов.Германия наконец-то решила заменить эту штурмовую винтовку G36, принятую на вооружение в середине 90-х годов. В апреле 2017 года немецкое Управление оборонных закупок открыло конкурс System Sturmgewehr Bundeswehr. Заявки должны были быть поданы к концу мая, но официальной информации от претендентов не поступало. Прогнозируемое количество винтовок должно быть порядка 120000 штук; выбор будет сделан в следующем году, тогда как производство должно начаться в середине 2019 года и идти до начала 2026 года, стоимость контракта оценивается в 245 миллионов евро. Немногое известно о требованиях к новой винтовке: масса без магазина 3.6 кг, два ствола разной длины, двусторонность винтовки, ресурс ствола минимум 15000 выстрелов, ресурс ствольной коробки вдвое выше среднего. Как ни странно, в требованиях ничего не сказано о калибре, что позволяет претендентам предложить оружие обоих стандартов НАТО, 5,56x45 и 7,62x51, хотя первый из них, по всей видимости, предпочтителен.Среди претендентов мы, без сомнения, обнаружим три национальных решения, которые предлагают компании Heckler & Koch, Rheinmetall и Haenel. Остается лишь гадать, сколько зарубежных заявителей, таких, как например, FN и SIG Sauer, могут попытать счастья в этом конкурсе, учитывая непреодолимое желание немецкого парламента оставлять деньги у себя в стране.В феврале 2017 года компания Heckler & Koch представила свою новую модульную штурмовую винтовку НК433, которая сочетает в себе некоторые наработки и наилучшие характеристики винтовок G36 и НК416, но при этом ее стоимость ниже стоимости НК416. Она относится к газоотводному оружию с газовым поршнем с коротким ходом, выполненным отдельно от затворной рамы, и запиранием затвором оптимизированной формы на 7 боевых упоров. Стволы модульные, быстросъемные и выполнены в шести конфигурациях длиной 11, 12,5, 14,5. 16,5, 18,9 и 20-дюймов; хромированные внутри стволы выполнены методом холодной ковки. Самосмазывающиеся скользящие детали затвора позволили минимизировать уход за оружием. По требованию Бундесвера винтовка НК433 имеет трехпозиционный переводчик режимов огня: «на предохранителе», «одиночный» и «автоматический»; скорострельность составляет 700 выстрелов в минуту. Регулируемое газоотводное отверстие позволяет устанавливать глушитель. Стандартный магазин соответствует NATO STANAG 4179, однако, при помощи специального комплекта винтовку НК433 можно снарядить магазином от G36. Нижняя часть ствольной коробки может быть заменена ствольной коробкой типа G36 или AR-15, что позволяет пользователю не менять свои привычки, приобретенные с предыдущим оружием, тем самым сокращается объем боевой подготовки. Винтовка имеет складывающийся вправо приклад с регулируемым по длине плечевым упором с регулируемой по высоте щекой. Стрельбу можно вести со сложенным прикладом; сменные накладки на рукоятку позволяют адаптировать ее под размер руки стрелка. Ствольная коробка выполнена из алюминия, оборудована планкой NAR (NATO Accessory Rail - планка для крепления аксессуаров) стандарта STANAG 4694, ствольная накладка имеет направляющую Пикатинни/NAR в положении на 6 часов. В положении на 3 и 9 часов мы обнаружим переходники Нкеу. Компания Н&К предлагает счетчик выстрелов, информацию с которого можно загрузить с небольшой дистанции при помощи технологии радиочастотной идентификации. Кроме варианта калибра 5,56 мм новая винтовка от Н&К также доступна по патрон .300 AAC Blackout (7.62x35), вариант под патрон 7.62x39 мм получил обозначение НК123, тогда как вариант 7.62x51 мм обозначение НК231.Компании Rheinmetall и Steyr Mannlicher объединились для того, чтобы принять участие в конкурсе по замене немецкой винтовки G36 и предложить для него модель RS556 (Rheinmetall - Steyr 5.56), являющуюся дальнейшим развитием карабина STM-556. представленного австрийской оружейной компанией в 2012 году. Нижняя ствольная коробка такая же, как у винтовки AR15, однако, доработана для левшей. Винтовка оснащена более надежной и значительно менее чувствительной к загрязнению системой с коротким ходом газового поршня. Поршень действует на шток, который двигает затворную раму назад, и запирается поворотным затвором. Детали затворной рамы изготовлены из стали, тогда как верхняя и нижняя ствольные коробки из алюминия. Для винтовки доступны пять стволов разной длины, для их замены не требуются какие-либо инструменты. Эти решения унаследованы от модели Steyr AUG. На винтовке имеется четырехпозиционный газовый регулятор, который может работать в нормальном режиме, в режиме сложных условий эксплуатации, в режим ведения огня с глушителем и с полностью перекрытым отводом газов. Телескопический полимерный приклад имеет 7 положений регулировки длины. Кроме варианта калибра 5,56 мм также предлагаются модели под патроны .300 AAC Blackout и 7.62x39 мм.Третий немецкий заявитель, компания Haenel (хотя владеет им эмиратская компания Tawazun), в конкурсе по замене G36 предложил еще одну винтовку на базе AR15. Принцип работы автоматики модели Haenel Mk 556 основан на отводе пороховых газов из канала ствола. Приклад также напоминает приклад М4, при этом предлагается пять стволов разной длины. Трехпозиционный предохранитель-переводчик режимов стрельбы позволяет вести огонь одиночными выстрелами и непрерывными очередями. В зависимости от выбора заказчика для него предлагается два варианта положений: предохранитель-одиночный-автоматический соответственно на 0°-60°-120° или на 0°-90°-180°. Усилие спуска составляет 3,2 кг, все органы управления и регулировки подходят для обеих рук. Ствольная накладка оборудована четырьмя направляющими NAR, также установлены складные механические прицелы.Если с тремя немецкими претендентами всё более или менее понятно, то немногое известно о возможных иностранных заявителях. В принципе все основные производители стрелкового оружия способны представить интересные решения. Еще один неясный момент касается возможной общей системы Франции и Германии, предложенной Францией в конце 2015 года, когда еще винтовка НК433 не «вышла в свет».Еще один конкурс, хотя и существенно меньшего масштаба, был объявлен в Германии в январе 2017 года. На этот раз новая винтовка стала необходима для сил специальных операций. Управление оборонных закупок определило потребность в 1705 винтовок, к которым еще нужно добавить пять штук для оценочных испытаний и еще 40 для приемочных испытаний, то есть победитель должен будет поставить в общей сложности 1750 винтовок. Что касается требований к винтовке, то некоторые из них известны: винтовка под патрон 5.56x45 мм с коротким ходом газового поршня, срок службы ствола минимум 10000 выстрелов, ствольной коробки в три раза дольше. Винтовка должна адаптироваться под правшей и певшей и быть оборудована направляющими STANAG 4694 на ствольной накладке и ствольной коробке с тем, чтобы можно было устанавливать дополнительные приспособления, например, лазерный модуль, фонарь и другие приборы. Оружие должно быть совместимо с глушителем и должно иметь длину менее 900 мм без глушителя, максимальный вес без магазина и оптики не должен превышать 3,8 кг.Компания Rheinmetall, несомненно, предложит свою модель RS556 для этого конкурса, впрочем, Heckler & Koch должна предложить свои модели НК416А5 или НК416А5, тогда как участие Haenel пока под вопросом. Как и в случае с вышеупомянутым конкурсом, немногое известно об иностранных претендентах, которые могли бы принять участие в немецком конкурсе. Подразделения сип специальных операций Германии (KSK) начали получать новую снайперскую винтовку Haenel RS-9 .338 LM в 2016 году, в Бундесвере получившую обозначение G-29. Длина оружия составляет 1275 мм, длина ствола 690 мм, со сложенным прикладом общая длина уменьшается до 1020 мм. Спецназ KSK выбрал прицел Steiner Military 5-25x56-ZF, к которому, в случае ведения огня на ближней дистанции, крепится коллиматорный прицел Aimpoint Micro 1-2. В июне 2017 года спецназ начал получать глушитель В&Т Monoblock, специально созданный под калибр .338 LM. Он добавляет еще 222 мм к длине винтовки и еще 652 грамма к ее весу, который без аксессуаров составляет 7,54 кг.Еще одной страной, недавно выбравшей калибр .338 LM для своих снайперов, стала Латвия, закупившая неназванное количество винтовок Accuracy International АХМС в конце 2016 года. Это большой прорыв касательно точности и дальности, так как до этого литовские снайперы были вооружены полуавтоматическими винтовками калибра 7.62x51 мм.Оставаясь в снайперском мире, некоторые молодые участники примкнули к историческим брендам. Например, австрийская Ritter & Stark со своей модульной винтовкой SX-1 Modular Tactical Rifle, доступной под патроны 7.62x51 300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum, и итальянская Victrix, чей портфолио включает четыре винтовки с продольно-скользящим поворотным затвором, Pugio под патрон 7.62x51, Gladius под патроны 7.62x51, .260 Remington и 6.5 Creed, Scorpio под патроны .338 LM и .300 Win, и Tormentum под патроны .375 и .408 Cheytac, были приобретены недавно компанией Beretta. Сохраняя верность Beretta, Польша недавно купила 150 модульных винтовок Sako M10 под патрон .338 LM.Что касается штурмовых винтовок, то компания Beretta поставляет свои боевые винтовки ARX-200 в итальянскую армию. Эти винтовки калибра 7.62x51 мм позволят итальянским боевым подразделениям повысить свои боевые возможности по сравнению с предыдущими винтовками Beretta ARX-160 калибра 5,56 мм. Beretta должна вскоре начать разработку полуавтоматического варианта ARX-200, который станет в портфолио компании в чистом виде винтовкой для марксмена (низший разряд по меткости стрельбы в классификации, принятой в Сухопутных силах США).Многие армии принимают на вооружение новые винтовки. В конце прошлого года чешская армия получила первую партию штурмовых винтовок CZ Вren 2. Было заказано 2600 штук, 1900 со стволом длиной 356 мм и 700 винтовок в укороченной конфигурации со стволом длиной 280 мм. Также в конце 2016 года голландский морской спецназ получил свои короткоствольные карабины SIG МСХ, став первым среди специальных сил, перешедшим на калибр .300 Blackout; новые карабины заменят пистолеты-пулеметы в ближнем бою. Среди боеприпасов, вошедших в контракт, можно обнаружить не только стандартные патроны и патроны с дозвуковыми пулями, но и бессвинцовые тонкостенные пули, которые позволяют избежать рикошета при работе в замкнутых пространствах. В начале января 2017 года турецкая армия получила первую партию 500 штурмовых винтовок МРТ-76 7.62x51 мм от компании МКЕК; в соответствии с контрактом 35000 винтовок будут изготавливать две компании, МКЕК изготовит 20000 штук, а компания KaleKalip соответственно 15000 штук. На выставке IDEF 2017 компания МКЕК представила свою новую штурмовую винтовку под патрон 5.56x45 мм МРТ-55 (Milli Piyade Tiifegi - национальная пехотная винтовка), которая идет в двух версиях, стандартной со стволом длиной 368 мм и в укороченной (МРТ-55К). Новая винтовка отличается газоотводной системой с коротким ходом поршня, подобной системе винтовки AR-15; она была разработана с целью удовлетворения потребностей турецких специальных сил; в конце 2016 года было заказано 20000 винтовок. Кроме того, был представлен вариант винтовки МРТ-76 со столом длиной 508 мм, получивший обозначение KNT-76 (Keskin Nisanci Tiifegi - снайперская винтовка); также был показан вариант карабина KAAN-717 со стволом длиной 305 мм. Что касается России, то она весьма активна на рынке стрелкового оружия. Например, Венесуэла строит в Маракае завод по производству российских автоматов АК-103 и АК-104, а также патронов 7.62x39 мм который должен открыться в 2019 году.Индия всегда была и остается одним из основных потенциальных заказчиков стрелкового оружия. Ее рынок стрелкового оружия оценивается в несколько миллиардов долларов. Министерство обороны Индии недавно опубликовало запрос предложений на закупку ограниченного количества штурмовых винтовок калибра 7,62 мм, пистолетов-пулеметов и пистолетов для спецподразделений ВВС. Но это только лишь вершина айсберга контрактов, нацеленных на переоснащение индийских вооруженных сил. Зарубежные компании объединяются с местными фирмами. За примером далеко ходить не надо, израильская компания IWI в мае 2017 года создала совместное предприятие с Punj Lloyd, известное как Punj Lloyd Raksha Systems, no совместному производству стрелкового оружия. Исторический оппонент Индии, Пакистан, также находится в поиске нового стрелкового оружия с целью замены своих винтовок G3 и Туре 56 калибров 7.62х51мм и 7.62x39 мм. В поисках потенциальных контрактов несколько претендентов, включая FN, CZ, Beretta, пристально следят за всем, что происходит в стране в области стрелкового оружия.