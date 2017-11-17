Иракская армия взяла под свой контроль границу с Сирией в провинции Анбар

Из Сирии поступают сообщения, в которых говорится о том, что иракские правительственные силы выбили террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) из последнего оплота на границе с Сирией в провинции Анбар. Речь идёт о полном освобождении иракскими войсками населённого пункта Аль-Рава в ходе достаточно скоротечной операции. Ослабленные террористы уже не смогли оказывать наступавшим иракским подразделениям сколько-нибудь существенного сопротивления.Несколькими днями ранее иракские войска и шиитское ополчение «Хашд аль-Шааби» нанесли поражение ИГ (*) в районе важного со стратегической точки зрения города Аль-Румана в упомянутой провинции. Таким образом, иракские войска взяли под свой контроль границу практически на всём сирийском направлении. Утверждается, что боевики ИГИЛ (*) теперь не смогут просочиться в Ирак с сирийской территории под натиском САА в районе русла Евфрата.Аль-Рава был последним оплотом ИГИЛ (*) неподалёку от границы с Сирией. Террористы постоянно осуществляли в этом районе нападения на иракских военных, маршрут которых в направлении Багдада и обратно проходил через окрестности города. Теперь западная часть провинции Анбар, как заявляет официальный Багдад, полностью очищена от игиловцев.На этом фоне стало известно о том, что турецкие войска намереваются провести на севере Ирака военную операцию против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. По словам турецкого министра внутренних дел, «Турции нужна безопасность на южных границах, а потому войска Турции готовы уничтожить все тренировочные лагеря РПК на глубине до 25 км на иракской территории». Официальных комментариев Багдада по этому поводу пока не публикуется.