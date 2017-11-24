Над океаном: мир морских беспилотников

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.northropgrumman.com

www.navy.mil

schiebel.net

umsskeldar.aero

www.ga.com

www.gd.com

www.iai.co.il

www.leonardocompany.com

www.wikipedia.org

www.teinteresa.es

army-news.ru

avia-simply.ru

Конечной целью морских операций является развертывание беспилотников с кораблей для ведения наблюдения в непосредственной близости или для воздушного патрулирования удаленных районов, либо самостоятельного, либо в связке с пилотируемыми аппаратами. Больше всего для подобных задач подходят БЛА самолетного и вертолетного типов, варьирующиеся от систем размером с вертолет, как например, MQ-8B/C Fire Scout от Northrop Grumman, до БЛА самолетный схемы, например, ScanEagle и RQ-21A Blackjack от Boeing/lnsitu. Хотя все вышеназванные аппараты эксплуатируются в ВМС США, идет также процесс совершенствования систем, разработанных в Европе и Израиле, которые привлекают интерес военных моряков своих и зарубежных стран.Серьезной проблемой является интеграция БЛА в само судно, впрочем, как и задача разработки системы, приспособленной для работы в море. Как правило, для поддержки морских операций используются БЛА вертолетного типа, заимствующие соответствующую технологию у палубных вертолетов. Винтокрылые БЛА также проще интегрировать с кораблем по сравнению с их собратьями самолетной схемы, так как им с их вертикальным взлетом и посадкой требуется меньше палубного пространства. Вместе с тем, в последние годы многое было сделано с технологической точки зрения для встраивания летательных аппаратов новых типов в палубные операции.Одним из таких технологических трюков стала успешная посадка с помощью аэрофинишера опытного образца ударного беспилотника Х-47В Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) компании Northrop Grumman на палубу авианосца «Джордж Буш» класса «Нимиц» в мае 2013 года. В 2014 году последовали летные испытания, которые продемонстрировали способность Х-47В взлетать вперемешку с истребителями F/A-18C/D Hornet с палубы еще одного авианосца класса «Нимиц», Теодор Рузвельт». Последним успехом программы по Х-47В стала демонстрация в 2015 году способности беспилотника заправляться топливом от самолета-заправщика OmegaAir Boeing B707-320, после чего американский флот закрыл этот проект и перенес весь полученный опыт в программу CBARS (см. ниже). Инициатива в настоящее время завершена, а ВМС поддерживают два аппарата X-47В в летном состоянии для дальнейших исследований и испытаний.С этой целью флот начал реализацию программы по системе дозаправки в воздухе с базированием на авианосце, названной CBARS (Carrier-Based Aerial Refuelling System), в соответствии с которой он закупит БЛА MQ-25 Stingray. Четыре подрядчика, компании Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman, подали заявки на предоставление летательного аппарата для этой программы: Northrop Grumman с аппаратом на базе БЛА Х-47В, Boeing с аппаратом на базе БЛА Phantom Ray, Lockheed Martin со своим Sea Ghost и General Atomics с аппаратом Sea Avenger. Все четыре компании были отобраны для проведения работ по БЛА в рамках предыдущей программы UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike). В рамках проекта UCLASS разрабатывался малозаметный ударный БЛА, но, в конечном счете, все работы по нему были сведены в проект CBARS. Несмотря на стремление флота добиться практического результата, график работ по программе UCLASS постоянно сдвигался вправо, поскольку флот затруднялся определить, что он хочет от палубного БЛА с малой эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР). Оказалось, что снижение ЭПР не такая уж простая задача и поэтому флот переопределил задачи программы, переименовал ее в программу CBARS, в рамках которой приступил к разработке системы дозаправки с целью расширения диапазона задач, выполняемых истребителями F/A-18E/F Super Hornet на борту авианосцев. В этом году был опубликован запрос предложений на следующий этап работ, которым предусматривается окончательная доработка и подготовка производства, а также работы по снижению рисков, которые каждая из компаний должна выполнить, чтобы доработать свои заявки скорее уже под проект CBARS, а не под UCLASS. В конечном счете, MQ-25 превратится в систему наблюдения, способную работать в качестве заправщика. На беспилотнике будет установлена система дозаправки в воздухе Cobham A/A42R-1, которая установлена на истребителях семейства F/A-18 американских ВМС и Корпуса морской пехоты. По данным ВМС США, первый беспилотник MQ-25 поступит на вооружение, скорее всего, в начале 2020-х годов.Одной из систем, успешно эксплуатирующихся в морских условиях, является БЛА вертолетного типа Camcopter S-100 компании Schiebel. Компания недавно добилась определенного успеха, продав в феврале этого года один такой комплекс для проведения испытаний в Австралии, поскольку флот этой страны имеет большое желание принять беспилотные аппараты в свой состав. Представитель компании Schiebel сообщил по этому поводу, что «Один такой комплекс S-100, который заказал австралийский флот, состоит из двух летательных аппаратов. Контракт, недавно заключенный с флотом, также включает инженерную поддержку и материально-техническое обеспечение в следующие три года». За контракт с флотом было сложно бороться, так как и другие производители также хотели продать свои системы Канберре. Среди претендентов была компания UMS Skeldar со своим винтокрылым БЛА V-200. Его отличительной особенностью является многотопливный двигатель, способный работать также на судовом дизельном топливе, что, как полагали в компании UMS Skeldar, сделает аппарат привлекательным для австралийского флота. Двигатель на дизельном топливе является важным аргументом при прочих равных, так как беспилотник может работать на том же самом топливе, что корабль и его авиационная техника, при этом дизельное топливо также безопаснее в эксплуатации, поскольку имеет более высокую температуру вспышки по сравнению с авиационными топливами. «Хорошо известно, чтобы работать на судне, данный беспилотный аппарат должен работать на дизельном топливе, - заметил директор компании UMS Skeldar Дэвид Виллемс. - S-100 не работает на дизельном топливе и это является существенным недостатком этой модели. Мы считаем, что помимо этих испытаний у нашей системы V-200 еще представится множество возможностей показать себя, поскольку она превосходно подходит для работы на надводных судах и морских платформах».Еще одним рынком, на котором конкурируют эти компании, является Германия, которая уже несколько лет находится в поисках винтокрылого БЛА для интеграции с кораблями немецкого флота. Компания UMS Skeldar объединилась с фирмой ESG с целью выхода на рынок и в скором времени ожидает некоторых подвижек в рамках программы немецкого флота. «Наши связи с ESG важны на ряде уровней, не в последнюю очередь из-за того, что это основной подрядчик ряда проектов, - заметил Виллемс. - Мы работаем с ними по программе VorUMAS (новое название программы закупок вертолетных беспилотников для немецкого флота)». Он добавил, что запрос предложений по требованиям немецкого флота неизбежен. Кроме того, он сказал, что не вправе обсуждать какие-то детали, но есть ряд других возможностей, на которые рассчитывает его компания в Германии.Между тем, представитель компании Schiebel, прогнозируя открытие тендера немецкого флота, отметил следующее: «Мы будем иметь возможность убедить немецкий флот, что наш S-100 является самым лучшим вариантом, когда речь идет о палубных аппаратах вертикального взлёта и посадки». Компания Skeldar также рассчитывает на свою долю немецкого рынка, но при этом активно работает и в других странах. В конце 2015 года была создана фирма, объединившая активы по беспилотным системам компаний Saab и UMS. Этот удачный маркетинговый ход способствовал недавнему успеху Skeldar, продавшей в феврале 2017 года свою первую систему Индонезии. Одна система V-200 была продана для проведения оценки что, как считают в компании, в конечном счете приведет к продаже Индонезии еще нескольких систем. «Платформа V-200 хорошо показывает себя в испытаниях и при выполнении патрульных задач, - добавил Виллемс. -Возможность нести различную полезную нагрузку, сравнительно небольшой объем обслуживания и материально-технического снабжения, унифицированность станций наземного контроля и способность работать на дизельном топливе. Наш индонезийский заказчик оценил преимущества и поэтому очень положительно отзывается об этой системе».Виллемс добавил, что интерес к БЛА повышается год от года и их бурное развитие в военном, морском и гражданском секторах означает, что потребность в беспилотной авиации как никогда большая. «Каждая из наших платформ может нести различную полезную нагрузку, то есть их можно использовать в любое время для выполнения самых разных задач. В связи с этим наши заказчики получают огромные преимущества... Кроме того, мы постоянно проводим исследования и разработки на основе будущих потребностей. В следующие два года мы осуществим значительные изменения». Компания также продвигает на рынок морских беспилотников свой вертолетный БЛА R-350 меньшего размера, который, по словам Виллема, станет первым БЛА, идеально подходящим для военно-морских сил. «Это может привести к развертыванию других платформ корабельного базирования, например, V-200. Однако, на этом этапе ничего не могу сказать о потенциальных заказчиках».Индия также может стать крупным заказчиком компании UMS Skeldar, которая в связи с этим проводит совместную работу с местным партнером 3F-Advanced Systems по организации нескольких демонстрационных тестов в этой стране. «Мы ожидаем первые продажи в военном секторе, - заметил Виллемс. - Поэтому мы намерены начать сборку систем V-200 для индийского рынка, а затем, исходя из необходимых объемов, организовать их производство на местном предприятии». После присоединения в 2016 году к Режиму контроля за ракетными технологиями, который разрешает странам-членам экспортировать БЛА и ракетные технологии, имеющие полезную грузоподъемность более 500 кг и дальность действия 300 км, Индия открылась в качестве нового громадного рынка беспилотников различного типа. После принятия в члены организации по контролю за ракетными технологиями правительство Индии в июне 2016 года опубликовало запрос к США на одобрение покупки 22 беспилотников Guardian компании General Atomics для индийского флота (Guardian представляет собой морской вариант вездесущего семейства БЛА Predator). Компания General Atomics не комментирует эту возможную продажу Индии, при этом Конгресс США пока не одобрил сделку.Компания General Dynamics стремится войти на рынок морских БЛА, предлагая новые возможности, например, интеграцию гидролокатора в бортовую аппаратуру Guardian, который она разрабатывает совместно с Ultra Electronics. Это, несомненно, повысит эффективность этого беспилотника при выполнении задач в морских условиях. Среди других интегрированных систем морского применения - бортовая обзорная РЛС Seaspray-7500E Х-диапазона (8,5-10,68 ГГц) от компании Leonardo и запросчики системы автоматического распознавания AIS (Automatic Identification System). Радиочастотный транспондер AIS, устанавливаемый на все суда с валовой регистровой вместимостью более 300 тонн, предоставляет информацию по идентификации, курсу и скорости судна.Кроме того, компания участвует в разработке проекта МQ-25, который в случае реализации позволит General Dynamics впервые поставить свои системы американскому флоту, ведь ранее ее семейство БЛА Predator добилось успеха в ВВС США, варианты MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, и в армии, где уже несколько лет служит вариант MQ-1C Grey Eagle. Компания General Atomics намерена предложить для программы MQ-25 реактивный вариант беспилотника на базе Predator-C Avenger. Платформы для авианосцев является новым направлением для компании, несмотря на успешную линейку беспилотников категории MALE (medium altitude, long endurance – средневысотный с большой продолжительностью полёта), стоящих на вооружении нескольких стран НАТО.Компания Israel Aerospace Industries (IAI) также разрабатывает морские варианты беспилотников семейства Heron, включая вариант, работающий на дизельном топливе, хотя ни один из них не подходит для службы на авианосце. Вариант Super Heron, впервые представленный на авиашоу в Сингапуре в 2014 году, был разработан в качестве предложения для требования Швейцарии, которое, в конечном счете выиграл конкурент Elbit Systems со своим беспилотником Hermes-900, хотя IAI до сих предлагает свою систему на рынке. «Super Heron, являясь одним из вариантов Heron, подходит для любых задач, включая морские, - сообщил руководитель направления БЛА в дивизионе IAI Malat Дэн Бичман. - Семейство Heron постоянно совершенствуется по многим аспектам ... Super Heron предназначен для эксплуатантов БЛА, которым необходима система с улучшенными возможностями и дизельным двигателем. Система подойдет заказчикам из любой страны». Кроме того, Бичман заметил, что базовый вариант семейства Heron может быть легко модифицирован под установку необходимых систем и целевой нагрузки, что позволит адаптировать его под морские задачи. «Таким путем вы легко можете трансформировать любой базовый беспилотник Heron в морской Heron за счет установки соответствующих систем и аппаратуры».Подобная полезная нагрузка может включать одну из обзорных РЛС для морского патрулирования разработки компании IAI ELTA, например, радар ELM-2022ES Х-диапазона, оптронную станцию Micro Pop от IAI Tamam плюс сенсоры радиотехнической разведки, например, EL/L-8385 от IAI ELTA. Кроме того, система спутниковой связи от IAI ELTA поможет работать на больших расстояниях свыше 1000 км, а также на малых высотах, если есть такая оперативная потребность. «Морской БЛА Heron уже многие годы эксплуатируется разными операторами, включая израильский флот, - сообщил Бичман. - Беспилотник Heron представляет собой многозадачную систему с большой продолжительностью полета, которая подходит для большого круга оперативных задач на разных высотах и дальностях, она способна работать в экстремальных погодных условиях». Компании IAI и Elbit Systems не единственные в Израиле, кто предлагает морские беспилотники. В 2010 году израильские ВМС выбрали БЛА Orbiter-2 от Aeronautics для работы с надводных судов, например, корветов класса «Sa'ar-5». По данным компании, этот аппарат, способный нести целевую нагрузку массой 1,5 кг, имеет радиус действия 100 км и продолжительность полета до 4 часов.Что касается способности действовать в поддержку морских задач, то крайне важны здесь не только платформы, но и сенсоры, которые они несут на своем борту. «Эта комбинация платформы и сенсора очень привлекательна для заказчиков, поскольку обеспечивает покрытие широкой зоны практически в любую погоду, - сказал представитель компании Schiebel, рассказывая о комплексном решении «сенсор/платформа». Компания Leonardo многого добилась в этой сфере, успешно протестировав системы на борту БЛА S-100 и получив весьма престижный контракт на интеграцию обзорной радиолокационной станции Osprey Х-диапазона в беспилотник МQ-8С. Как уже упоминалась ранее, Австралия купила один комплекс S-100, но сенсоры для него пока не выбраны. В 2015 году компания Leonardo демонстрировала флоту этой страны свою обзорную РЛС на борту S-100 и поэтому шансы на успех довольно велики.Радар Osprey поставляется через правительство США для установки на беспилотник МQ-8С американского флота. «Мы сейчас исполняем контракт, поставляем по графику, и работаем со своими партнерами по программе Fire Scout с целью ее успешного выполнения, - сказал Брендан Нолан, руководитель отделения воздушно-космических систем в компании Leonardo, добавив, что флот рассматривает выдачу контракта без оговоренного объема поставки, чтобы получить больше продаж. «Наша основная цель - поставки по контракту, который мы выиграли. Конечно же, мы готовы поддержать ВМС США или компанию Northrop Grumman в любой их экспортной деятельности, но на данный момент мы сосредоточены на поставках для этой программы».Нолан заявил, что радар Osprey «несомненно является прорывом» по сравнению с радарами предыдущих поколений с фиксированными антенными решетками. «По бортам беспилотника Fire Scout установлены две антенны, что дает покрытие 240 градусов без каких-либо движущихся частей. Таким образом, конструкция радара позволяет не устанавливать его под корпусом вертолета, как это часто бывает, что является преимуществом во время работы при сильном волнении моря», - продолжил Нолан, напомнив, что активная фазированная антенная решетка (АФАР) позволяет оператору одновременно выполнять множество задач. «Вы можете поимпульсно направлять радар с АФАР куда угодно, туда, где он может видеть физически. Например, направлять вперед для получения информации о погодных условиях, одновременно проводить картографирование целевых зон справа и одновременно высматривать воздушные угрозы слева. «Характеристики радара Osprey очень хорошо подходят для безэкипажных операций. Вы может делать многое при помощи подобной легкой системы, поэтому он идеально подходит для беспилотников», - добавил Нолан.Действительно, как было отмечено в статье, американский флот добился больших успехов в развертывании БЛА для выполнения морских задач. Впрочем, остальные технологически развитые страны также прилагают большие усилия в этом направлении. Проблемы, связанные с эксплуатацией любой системы в морских условиях, не говоря уже о беспилотной, огромны, но промышленность разрабатывает ряд технологий, которые позволят повысить эффективность в этой сфере. Повышенный уровень безопасности по сравнению с пилотируемыми платформами, ведь при проведении боевых вылетов меньшее число летных экипажей подвергается риску, плюс снижение расходов, поскольку не используется ценное время пилотов - что же, достоинства использования БЛА для морских задач очевидны, и, как следствие, ряд стран медленно, но верно развертывает на своих судах всё больше беспилотных систем.