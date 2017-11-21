Павленский: помогите, хулигана зрения лишают!

Не! Забавные у нас порой человеческие экземпляры завладевают симпатиями и умами нашей оппозиции! Ведь многие помнят бессмертные строки из детского произведения: «Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!» И многие внемлют этим советам, а некоторым невтерпёж и хочется на своей шкуре самим убедиться в наличии акул и крокодилов.Вот взять, к примеру, распиаренного нашими борцами за общечеловеческие ценности г-на Павленского. Сколько хвалебных эпитетов было выплеснуто по поводу его творческих самовыражений! Одни «инсталляции» чего стоят: то самоопутывание себя колючей проволокой, то зашивание своего рта как символа отсутствия свободы слова в России, то расточительное использование своих гениталий: всё, всё, что нажито непосильным трудом и неспокойным духом гения, всё коту под хвост. Не оценили творчество, не испугались обличительного прибивания своей мошонки к мостовой, не создали из психопата мученика совести. Вот и пришлось мятущемуся гению пойти на обыкновенную уголовщину — поджечь двери ФСБ, чтобы сотрясти устои тоталитарного строя в России. Устоял тоталитаризм, на удивление (здесь, похоже, действовали строго по поговорке: возьми себе… что нам негоже), закрыл глаза и на этот «подвиг», но, когда зарвавшийся гений учинил драку и допустил сексуальное насилие в отношении актрисы театра, в котором Павленский подвизался, «античеловечный режим» не упёк его в свои кровавые застенки, а жестоко позволил «художнику» сбежать в край своей мечты — Африку, то бишь в страну западной демократии — Францию.Казалось бы, всё, на Западе и подберут, и обогреют. Но получилось, как в классике кино: и обобрали, и подогрели. Не поняли души прекрасных порывов беглого каторжн…, пардон, художника, не уделили достойного внимания гению, не обеспечили бананов и ананасов. Попрыгав «по веткам» французского бытового дерева, художник не додумался ни до чего нового, как пойти проторенной дорогой. Так как мошонка была уже дырявая, рот зашивать повторно больно, а в сыром европейском климате можно и чирьи заработать, если опутать себя проволокой и голяком профланировать по улицам, то остался один способ самовыражения — поджоги! Что и было с успехом исполнено — был совершён поджёг входной двери французского банка! Но, вопреки ожиданиям, привычных аплодисментов от таких же гениев (самая большая концентрация, похоже, таких «талантов» только в России), не последовало. Наоборот, налетели урядники французского пошива, завернули ласт…, пардон, руки художнику и уложили его (прям как в ненавистном тоталитарном государстве!) мордой на мостовую.После этого всё, казалось бы, должно развиваться по законам жанра: кутузка, измождённое нечеловеческими духовными страданиями лицо узника, сатрапы в форме полиции и всевозможных силовиков, толпы народа с плакатами в руках, на которых начертаны гневные требования дать свободу заточённому в узницу художнику, привычный либеральный ор в СМИ по всему миру (обязательно по всему миру, а то не интересное представление получается!), встречи всяких премьер-министров с Макроном с обязательным вручением петиций с требованием свободы художнику с мировым именем, наконец, оковы рушаться и — свобода! Апофеозом — выступление Павленского, стоящего на броневике и призывающего западного обывателя «разуть» глаза и узреть духовного мессию.Но что-то пошло не так. Повязали, помурыжили в КПЗ (или как там у них называется кутузка предварительного содержания), судилище на закрытом заседании и — дурдом (выражаясь политкорректно, психиатрическая лечебница). И вот тут случилось совершенно неожиданная вещь! Из французских застенков раздались вопли о несправедливом суде, об ужасах, творящихся в стране западного благоденствия и разгула демократии! Что ж это происходит? Вместо сорока судов (со слов самого Павленского) под присмотром десятков объективов фото- и видеокамер, защитительных кетчей адвокатов и (как следствие) настойчивых требований дать свободу самовыражению творца, — закрытое заседание без права вякнуть в свою защиту хоть слово и препровождение в «дурку».Ребята, так где Африка, Мордор и где мир торжества демократии и уважения прав человека? Похоже, г-н Павленский для себя уже нашёл ответ. Иначе бы он не скулил из-за стен психлечебницы и не сокрушался бы о том, что ему просто даже не дали слово в свою защиту и провели суд в закрытом формате.В связи с этим мне вспоминается ещё один пример — это обличительные речи отца бывшего подполковника ФСБ РФ Литвиненко, который был отравлен полонием-210, в том, что именно спецслужбы РФ убили его сына, и к России он испытывает такое отвращение, что «кушать не может». Все его обличительные речи звучали на камеру и их с удовольствием впихивали во все выпуски новостей на Западе. После того, как запас «компромата» у отца Литвиненко иссяк, его с лёгкостью предоставили себе, обрёкши на полуголодное существование. Голод и бытовые лишения оказались великолепными психоврачевателями, и уже через некоторое время обличитель обратился через СМИ к Путину простить его и пустить обратно в Россию. Если память мне не изменяет, то Путин проявил добрую волю и позволил данному господину вернуться в страну. И, заметьте, без фанфар и литавр. Ошибся? Признал ошибку? Прощаем, только больше не пакости.Я думаю, что подобные примеры должны помнить и не забывать те, кто сегодня, думая, что расплата за пакости где-то там, за горами, за долами, в своих выступлениях во всевозможных ток-шоу и прочих медиапредставлениях порой перешагивают границы всех приличий и моральных норм. К чему их и призываю.