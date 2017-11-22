Снайперское оживление

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Безусловно и очевидно - на рынке винтовок повышаются аппетиты заказчиков касательно модульности. По мнению Дэррила Миллера, директора североамериканского направления в компании по производству снайперских винтовок Cadex Defence, эту модную и актуальную сегодня тему можно разделить на два направления. Первое, возможность менять калибр в зависимости от дистанции, которую боеприпас должен пролететь, или цели, которую он должен пробить, например, крупный калибр может быть использован для выстрела через стекло или по транспортному средству. Такое требование можно увидеть в ряде крупных программ, например, требование Командования специальными операциями США по продвинутой снайперской винтовке Advanced Sniper Rife (ASR) под патроны 7,62 мм стандарта НАТО, .300 Norma Magnum (NM) и .338 NM.Новая винтовка CDX-MC Kraken от компании Cadex (фото внизу) предназначена для удовлетворения этого требования. «Вы можете сменить калибр, исходя из боеприпаса и типа цели, которую вам нужно нейтрализовать, или вы считаете, что сможете нейтрализовать, - сказал Миллер. - Оружие имеет отъемную базу и несколько магазинов, позволяя стрелку сменить размер магазина, основываясь на необходимом патроне».Второе основное направление повышения уровня модульности помимо калибра - это само оружие. Возможность регулировать щеку приклада или плечевой упор приклада, например, и возможность крепить оптику различных типов и лазерные дальномеры.Хотя военнослужащие могут иметь одинаковый уровень подготовки, очевидно, что они разного размера и «поэтому они по разному ведут стрельбу в любом случае, - пояснил Миллер. - Возможность иметь модульность, чтобы оружие во всем соответствовало вашим предпочтениям как опытного стрелка, было подогнано под вас, - одна из самых важных вещей, которая у вас есть». В качестве примера он привел винтовку своей компании CDX-30 Guardian Lite, которая с самого начала разрабатывалась с высоким уровнем модульности с тем, чтобы на нее можно было устанавливать самые разные аксессуары и принадлежности.Идея, лежащая в основе подобных мультикалиберных винтовок, состоит в том, чтобы «предоставить платформу, способную решить сразу несколько проблем», - считает Джейсон Джон, представитель компании Remington Defense, производящей стрелковое вооружение, в том числе и снайперскую винтовку Modular Sniper Rifle.«Вместо оружейной комнаты полной разных винтовок теперь у вас одна винтовка. У вас есть всё, от борьбы с живой силой до уничтожения материальных объектов, - пояснил он. - Действительно, в этом направлении движется министерство обороны со своими снайперскими винтовками, стремясь рационализировать системы вооружения и дать конечному пользователю возможность конфигурировать их под себя».Винтовка М2010 компании Remington с самого начала задумывалась как модульная система, - рассказывает Джон. В винтовке, являющейся дальнейшим развитием модели М24, используется шасси из алюминия, а не из стекловолокна или пластика, это позволяет устанавливать самые разные дополнительные принадлежности».«М2010 имеет существенно больше возможностей, как с функциональной, так и с оперативной точек зрения, поскольку он позволяет устанавливать оптику разных типов. Поэтому, будь это улучшения в области усиления яркости, тепловизионного видения и т.д., шасси винтовки сконфигурировано так, чтобы можно было установить дополнительные принадлежности и тем самым повысить возможности и характеристики этой снайперской винтовки».Представитель компании Israel Weapon Industries (IWI) также указал на важность модульности. Способность легко настраивать винтовку под различные задачи и боевые условия весьма востребованна у современных пользователей. Со своей стороны IWI предлагает ряд изделий, включая снайперские винтовки с поворотным продольно-скользящим затвором Dan .338 Bolt Action Sniper Rifle и Galil Sniper S.A. «Снайперские винтовки в настоящее время должны быть гибкими и мультикалиберными. Это позволяет адаптировать оружие под различные задачи и при этом снизить стоимость и необходимость носить более одной системы».В технологии снайперских винтовок большое значение играют энергопотребительские и массогабаритные требования. Важно найти «золотую середину между массой и удобством обращения, - сказал Миллер. - С одной стороны, ношение тяжелого оружия быстро утомит оператора, поэтому, чем легче вы можете для него сделать винтовку, тем лучше он сможет выполнять свои боевые задачи. С другой стороны, очень легкое оружие может негативно сказаться на отдаче, она более управляемая у тяжелого оружия, так как меньше воздействие на самого стрелка».Существует несколько путей снижения массы. Самый очевидный путь - как можно больше облегчить шасси «за счет размещения выемок в определенных местах, которые помогут снизить вес и при этом сохранить свои характеристики. Но мы не можем вынуть слишком много, поскольку снизим прочностные характеристики оружия, что может привести на поле боя к печальным последствиям».Он указал на еще один важный элемент, поперечные ребра для охлаждения ствола, так как «это позволяет не только снизить массу ствола, но и повышает его прочность... и позволяет интенсивнее рассеивать тепло». Наконец, Миллер отметил, что использование в винтовках алюминия также является еще одним преимуществом, по сравнению с другими материалами у него меньше плотность (как следствие масса) и увеличенный срок службы.Многие из инноваций в технологии винтовок за прошедшее десятилетие были связаны с принадлежностями, которые крепятся на само оружие, особенно это справедливо для оптики. Интенсивно развивались системы ночного видения и лазерные дальномеры, было разработано множество видов визирных нитей для прицелов.Кроме того, пользователь может сам настраивать компоненты оружия, например, подщечную надставку, без использования каких-либо инструментов. По словам директора компании Accuracy International Тома Ирвина, «Произошел уход от инструментов для регулировки и настройки винтовки под конкретного человека». Главное предложение этой компании на оборонном рынке - семейство винтовок АХ, производство новейшего члена которого, мультикалиберной винтовки AXMC (фото внизу), начнется в следующем году.По поводу аксессуаров представитель компании IWI заметил, что основным направлением развития является интеграция и совмещение технологий в комплексных системах, что расширяет диапазон видов боевых задач и вариантов оперативных действий.«Винтовочные прицелы в настоящее время интегрируются с электронными системами, что позволяет получить продвинутые функциональные возможности, например, автоматический ввод баллистических поправок, - отметил представитель компании. - Еще одно усовершенствование - автоматизация оптических приборов, что позволяет солдатам работать просто и быстро, упрощает пользование оружием и его аксессуарами».Представитель компании FN Herstal, поставляющей Командованию сил специальных операций США снайперские винтовки МК20 Sniper Support Rifle, модификацию высокоточной винтовки FN SCAR-H Tactical Precision Rifle, отметил схожие тенденции. «Прицельные системы, которые могут собирать данные, делать расчеты и вводить поправки, влияющие на траекторию пули, является главным требованием. Если с рядом факторов, например, дальностью, температурой и углом наклона, возможно справиться с помощи существующих технологий, ветер остается главной проблемой».Миллер заметил, что оптические системы становятся более дружественными к пользователю, «позволяя стрелку быть более точным». Высокоточная, технически продвинутая прицельная система может вносить поправки, способствуя тем самым повышению точности стрельбы. Однако, и само оружие должно быть способно выполнять свои задачи как можно более эффективнее.«Существует тонкая грань, прицелы могут повысить точность ведения огня, Но если оружие не может нормально стрелять, тут уже ничто не поможет, - сказал Миллер. - Винтовка должна быть точной системой вооружения, поскольку пуля должна попасть в цель. Вы можете поймать цель точно в перекрестье прицела, но вы еще и должны доставить пулю до цели».«Снайперские винтовки по существу те же, что были в 50-х годах», - уверен Трей Найт, директор компании Knight's Armament Company. Был внедрен ряд важных инноваций, например, разработаны стандартизованные боеприпасы или модульный принцип для получения мультикалиберного оружия. Впрочем, если материалы и покрытия технологически довольно продвинуты, само оружие во многом такое же, что и несколько десятилетий назад.«Что реально изменилось, так это прицелы, лазерные дальномеры, остальная оптоэлектроника и аксессуары, которые устанавливаются на оружие; у них действительно повысились характеристики и возможности, - сказал Найт. - Вы можете взять старое оружие из пятидесятых, оснастить его этими новыми системами и оптоэлектроникой, и тогда оно реально по характеристикам почти догонит современные винтовки».Компания Knight предлагает несколько моделей снайперских винтовок для военного рынка, в частности модели М110 и М110КЗ. Также компания производит ряд сопутствующих изделий, например, глушители DSR (direct signature reduction) и прицелы Knight Vision.Фирма Knight называет боеприпасы одним из основных направлений дальнейшего развития. Разработка патрона М118 Long-Range (LR) стала знаковым моментом для полуавтоматических винтовок, поскольку ознаменовало появление высокоточного патрона, который был создан специально для подобного оружия, что позволило таким компаниям, как Knight, «добиться чрезвычайной надежности оружия».«Стандартизованный патрон в М118 LR реально позволил повысить надежность и полностью сосредоточиться на требованиях к характеристикам и размерам оружия. Это огромный шаг вперед для нас».Подтвердив, что боеприпасы постоянно совершенствуются, Ирвин заметил, что патрон .338 за последние годы значительно был улучшен. «Развитие его продолжается, он становится всё более точным. За несколько лет патрон .338 значительно был усовершенствован».Найт подчеркнул, что не будет хорошего прогресса любой системы оружия, будь то винтовка или другие типы, пока не будет дальнейшего развития боеприпасов. Была проделана огромная работа над такими изделиями, как патрон М855А1 5.56x45 мм, имеющий улучшенные баллистические характеристики на конечном участке траектории. «Что касается снайперского дела, то идея состояла в улучшении баллистических коэффициентов, чтобы пуля была точнее на больших дистанциях».Это может потребовать фактической смены калибра, что создаст проблемы с точки зрения логистики, поскольку в странах НАТО патроны калибра 7,62-мм стандартны. «Смена калибра создаст большую логистическую проблему, но если вы ищите бльшие возможности, то с самим оружием вы немногое можете сделать, - пояснил он. - Необходимо пристальнее взглянуть на боеприпасы».В перспективе Найт ожидает увидеть дальнейшее повышение баллистических характеристик, даже если не будут разработаны совершенно новые калибры. Это будет означать «принятие на вооружение более эффективных боеприпасов, которые будут иметь меньшее понижение и лучшую траекторию на бльших дистанциях». Кроме того, скорее всего, будут улучшены баллистические характеристики на конечном участке траектории для больших дистанций с меньшим влиянием ветра и других внешних факторов.Компания FLIR Systems является специалистом в сфере снайперского оружия и разведывательных систем, особо она известна своими тепловизионным системами и системами усиления яркости изображения. Для военных компания производит тепловизионный прицел HISS-XLR и ночной прицел MilSight MUNS (Magnum Universal Night Sight). Как сказал представитель компании FLIR Surveillance Адам Деанжелис, солдаты выдвигают ряд специфических требований, например, «дальность действия систем должна быть максимальной, они должны обнаруживать/идентифицировать/захватывать цели на дальностях равных или больших дальности действия самого оружия». Кроме того, существует потребность в удержании линии визирования, а также в устройствах, способных работать на оружии калибра до 12,7 мм и имеющих минимальные массогабаритные и энергопотребительские характеристики.Деанжелис отметил, что в последние годы эти характеристики значительно улучшились, повысилось разрешение сенсоров и дисплеев, повысилась их дальность действия. «Скорее всего, тенденцией в предстоящие годы станет повышение дальности действия как следствие повышения характеристик сенсоров. Также будет происходить снижение массогабаритных и энергопотребительских характеристик».Еще одно новая и крайне востребованная возможность - способность совмещать изображения с различных сенсоров. FLIR ADUNS-S относится к таким приборам, в нем совмещаются изображение с тепловизора и прибора ночного видения, что позволяет оператору работать в более широком диапазоне окружающих условий и освещения.Всё большим спросом пользуются прицелы с усилением яркости изображения на основе белого люминофора. Черно-белое изображение, обеспечиваемое ими, «вызывает интерес у многих пользователей, поскольку оно кажется более жизненным и натуральным в отличие от зеленой картинки». Деанжелис сказал, что характеристики изображений на основе белого люминофора не уступают по качеству своим аналогам на основе зеленого люминофора.Наконец, Деанжелис отметил, что «Некоторые военные заказчики используют технологию беспроводной связи Bluetooth для выгрузки изображений и видео, а также загрузки программного обеспечения с целью обновления платформ. Впрочем, необходимо тщательно настраивать мощность и дистанцию передачи по Bluetooth, чтобы не скомпрометировать владельца прибора».Найт также особо отметил сохраняющиеся потребности в улучшении массогабаритных и энергопотребительских характеристик. «Мы неустанно стремимся снижать массу наших изделий, активно используем новые материалы. Очень важно максимально облегчить само оружие, так как после того, как на него начинают устанавливать все эти тяжелые принадлежности и прицелы, оно становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому важно начинать с более легкого оружия. Также важно снижать вес самих аксессуаров».Что касается принадлежностей и дополнительных приборов, то Найт считает, что прежде всего будет снижаться вес оптики. «Производители прицелов смогли уменьшить их размеры, теперь они уже не такие крупные, как оптика предыдущих поколений. Хотя размеры уменьшаются, однако при этом сохраняются хорошие характеристики даже при большом увеличении».Оптика будет развиться и далее и «возможно она сможет предоставить стрелку не только информацию по дальности и окружающим условиям, но и полноценный канал связи между корректировщиком и стрелком», - заметил господин Джон, представитель компании Remington Defense. В долгосрочной перспективе небольшие оптические приборы будут рассчитывать дальность, выдавать данные по ветру и производить баллистические вычисления и выполнять другие необходимые действия. «Мне не останется ничего другого, как просто нажать на кнопку. Визирное перекрестье подскажет мне, куда целиться, мне даже не надо будет задумываться об этом».За последние 15 лет произошли радикальные изменения. «Технологический прогресс существенно упростил работу снайпера. Искусство стрельбы превращается в искусство предсказания непредсказуемого. Чем больше непредсказуемых факторов, которые вы берете во внимание, тем выше вероятность вашего успеха».Взять, например, лазерный дальномер. «Знание точной дистанции до цели и более высокие уровни прогнозирования повышают процент попадания, - отметил Джон. - Точно так же баллистические расчеты не только повысили вероятность поражения цели, но и позволили увеличить дистанции, на которых вы сможете поразить цель. Визирное перекрестье также позволяет более точно определить точку прицеливания».«Вы можете более точно прогнозировать результат с учетом ваших внешних условий, - сказал в заключении Джон. - Вам предоставляется вся информация по внешним условиям, погодным, временным и т.д., точная дистанция до цели, чего раньше вы не могли иметь. Ваше уравнение ведения огня становится проще, вы выходите на более высокий уровень прогнозируемости и как результат - более высокая вероятность нейтрализации цели».