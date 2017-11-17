20:05 17 ноября

У берегов Аргентины пропала подлодка

Боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины пропала у берегов южноамериканской страны. На борту находятся 44 члена экипажа. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил в Twitter.

У берегов Аргентины пропала подлодка


Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату (база подводных лодок ВМС Аргентины). На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где ее зафиксировали последний раз.


Пропавшая подлодка была построена в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина субмарины достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.

Вооружение: шесть носовых 533-мм (21 -дюймовых) аппаратов для 22 управляемых по проводам торпед SST-4 или Мк 37; или 34 мины.
Радиоэлектронное вооружение: навигационная РЯС «Калипсо IV», система управления огнем «Синбадз», аппаратура РЭР «Си сентри III», активно-пассивная ГАС обнаружения и управления огнем CSU 3/4, пассивная ГАС определения дальности DUUX 5.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 18

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  1. Серый брат Сегодня, 17:37
    Пускай возвращаются домой.
    Серый брат
    1. 210окв Сегодня, 18:07
      Да,подводники они рискуют ежечасно и ежеминутно..Служба такая.Будем надеятся на лучшее.
      Цитата: Серый брат
      Пускай возвращаются домой.
      210окв
    2. xetai9977 Сегодня, 18:10
      Жалко людей. Аргентинцы по сути европейский народ по этническому признаку.. Негров и прочих там очень мало. А так, очень изношенный парк вооружений у них. Техника , как и всё и вся, имеет срок годности. Надеюсь спасутся.
      xetai9977
      1. Житель Урала Сегодня, 19:17
        К тому же оппоненты британцев
        Житель Урала
  2. Кот Маркиз Сегодня, 17:37
    Очень жаль, если погибла. Еще одной морской тайной больше. sad
    Кот Маркиз
    1. 79807420129 Сегодня, 17:42
      Хочется верить,что быстро обнаружат и спасут кого возможно. request
      79807420129
  3. самый главный Сегодня, 17:37
    жаль моряков... может быть ещё живы..
    самый главный
    1. Pirogov Сегодня, 17:40
      Цитата: самый главный
      жаль моряков... может быть ещё живы..

      Если глубина не большая и найдут быстро может ещё и спасут.
      Pirogov
  4. Громобой Сегодня, 17:49
    Мужества семьям подводников,они у вас герои...
    Громобой
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:52
    Надежда умерает последний! Они нам не враги, искренне надеюсь что экипаж жив, и лодку найдут, или сама придет в родную гавань!
    Геркулесыч
  6. svp67 Сегодня, 18:04
    Будем надеяться, что просто рации сдохли... Желаю им счастливого возвращения.
    svp67
  7. japs Сегодня, 18:07
    Дай Бог им удачи!
    japs
  8. ГПУ-М Сегодня, 18:15
    Не англосаксы ли ее потопили ..? За фолькленды ,типо потренировались или США.
    ГПУ-М
    1. albert Сегодня, 19:15
      А потом скажут, что виноваты русские.. sad
      albert
  9. Арон Заави Сегодня, 18:16

    "Нигде нет и нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все побеждают, либо все погибают." М.Гаджиев герой Советского Союза


    Эти слова могут быть девизом всех подводников.
    Арон Заави
  10. тлауикол Сегодня, 18:18
    со среды на связь не выходит. это слишком много..
    тлауикол
  11. dzvero Сегодня, 18:35
    http://maritimebulletin.net/2017/11/17/argentinia
    n-navy-submarine-with-40-crew-lost-contradicting-
    news/
    Argentina Navy submarine ARA SAN JUAN disappeared in waters of Puerto Madryn, northern Patagonia, Argentina, contact with submarine manned with 40 crew lost since Nov 15. It was said that submarine was already located and taken on tow, being disabled after fire, but according to most recent news, citing Navy officials, submarine wasn’t found, her fate, and fate of the crew, unknown.

    Первое сообщение было про пожар на борту и взятии на буксир. Но флотские потом инфу опровергли и говорят, что судьба подлодки и екипажа неизвестна...
    dzvero
  12. Sirius-2 Сегодня, 19:43
    А если спецгруппа из ИГИЛ захватила подлодку? Чем не средство для шантажа и террора?
    Sirius-2
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