У берегов Аргентины пропала подлодка
Боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины пропала у берегов южноамериканской страны. На борту находятся 44 члена экипажа. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил в Twitter.
Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату (база подводных лодок ВМС Аргентины). На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где ее зафиксировали последний раз.
Пропавшая подлодка была построена в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина субмарины достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.
Вооружение: шесть носовых 533-мм (21 -дюймовых) аппаратов для 22 управляемых по проводам торпед SST-4 или Мк 37; или 34 мины.
Радиоэлектронное вооружение: навигационная РЯС «Калипсо IV», система управления огнем «Синбадз», аппаратура РЭР «Си сентри III», активно-пассивная ГАС обнаружения и управления огнем CSU 3/4, пассивная ГАС определения дальности DUUX 5.
Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату (база подводных лодок ВМС Аргентины). На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где ее зафиксировали последний раз.
Пропавшая подлодка была построена в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина субмарины достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.
Вооружение: шесть носовых 533-мм (21 -дюймовых) аппаратов для 22 управляемых по проводам торпед SST-4 или Мк 37; или 34 мины.
Радиоэлектронное вооружение: навигационная РЯС «Калипсо IV», система управления огнем «Синбадз», аппаратура РЭР «Си сентри III», активно-пассивная ГАС обнаружения и управления огнем CSU 3/4, пассивная ГАС определения дальности DUUX 5.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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