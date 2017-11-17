20:04 17 ноября

Штурм последнего оплота ИГИЛ в Сирии попал на видео

Подразделения правительственных сил Сирии начали очередное наступление на приграничный с Ираком город Абу-Кемаль. Он все еще остается крупнейшим оплотом ИГИЛ в стране. В штурме города принимает участие артиллерия - как ствольная, так и реактивная. Сирийская армия обстреливает позиции боевиков в городе сразу с двух направлений, однако восточный фланг остается открытым и предоставляет террористам возможность отступить.




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