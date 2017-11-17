Прокуратура начала проверку по факту заявления Ксении Собчак об "украинском" Крыме

Главный редактор сетевого портала PolitRussia Руслан Осташко сегодня озвучивает заявление, в котором говорит о том, что правоохранительные органы решили отреагировать на известное высказывание Ксении Собчак по поводу принадлежности Крыма. Напомним, что несколько недель назад Собчак, называющая себя будущим кандидатом в президенты России, выступила с заявлением о том, что считает Крым неотъемлемой частью Украины.Руслан Осташко сразу после этого заявления подал запрос в правоохранительные органы на предмет того, а не имеет ли подобное высказывание Ксении Собчак антизаконного характера, не является ли оно примером оспаривания территориальной целостности России человеком с использованием общественных площадок.Сегодня Р.Осташко сообщает, что пришёл ответ на его запрос - из прокуратуры. Прокуратура начала проверку по факту высказывания Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма и Севастополя.Руслан записал по этому поводу соответствующий видеоролик: