01:41 18 ноября

Прокуратура начала проверку по факту заявления Ксении Собчак об "украинском" Крыме

Главный редактор сетевого портала PolitRussia Руслан Осташко сегодня озвучивает заявление, в котором говорит о том, что правоохранительные органы решили отреагировать на известное высказывание Ксении Собчак по поводу принадлежности Крыма. Напомним, что несколько недель назад Собчак, называющая себя будущим кандидатом в президенты России, выступила с заявлением о том, что считает Крым неотъемлемой частью Украины.

Руслан Осташко сразу после этого заявления подал запрос в правоохранительные органы на предмет того, а не имеет ли подобное высказывание Ксении Собчак антизаконного характера, не является ли оно примером оспаривания территориальной целостности России человеком с использованием общественных площадок.

Сегодня Р.Осташко сообщает, что пришёл ответ на его запрос - из прокуратуры. Прокуратура начала проверку по факту высказывания Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма и Севастополя.


Прокуратура начала проверку по факту заявления Ксении Собчак об "украинском" Крыме


Руслан записал по этому поводу соответствующий видеоролик:

Использованы фотографии: YouTube, PolitRussia
76

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 167

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Вчера, 17:41
    А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?
    Pirogov
    1. Идущий Вчера, 17:43
      Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.
      Идущий
      1. Pirogov Вчера, 17:46
        Цитата: Идущий
        Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.

        Вы совершенно правы ,каждый её чих разбирают так как будто она реальный претендент на пост президента .
        Pirogov
        1. maxim947 Вчера, 17:57
          Ума ноль, один эпатаж - современная реальность. Неприятно то, что "таких" довольно много.
          maxim947
          1. SOF Вчера, 18:21
            Цитата: maxim947
            ...эпатаж...

            ...правильнее будет выпендрёж
            Это чепушило на большее не способно.
            SOF
            1. NIKNN Вчера, 19:06
              Цитата: SOF
              Это чепушило на большее не способно.

              Управляющая домом-2 так же годится в управляющие Россией, как водопроводный кран годится в подъёмные.
              NIKNN
              1. Тралл Вчера, 19:57
                Если Ксюшадь посадят, мой тесть обещает ей овёс носить в стойло smile
                Тралл
                1. NIKNN Вчера, 20:09
                  Цитата: Тралл
                  Если Ксюшадь посадят,

                  Если бы..., ну уж если, то надо к либеральным лесбиянкам... tongue
                  NIKNN
                  1. Идущий Вчера, 21:04
                    Лишь бы посадили , а к кому не столь важно.
                    Идущий
                    1. Svarog51 Вчера, 21:31
                      Виктор, моё почтение hi Вот так можно посадить?
                      Svarog51
                      1. Идущий Вчера, 21:56
                        Сергей , Вам добрый вечер! hi , а веть они похожи , хоть я и не физиономист.
                        Идущий
                    2. Татьяна Сегодня, 00:47
                      С обращением в прокуратуру о Собчак, конечно, всё здорово! good
                      Но если Собчак осудят no , то дней на пять! laughing Не больше! crying
                      Татьяна
          2. рюрикович Вчера, 19:34
            Цитата: maxim947
            Ума ноль, один эпатаж - современная реальность

            Если у блондинки горят глаза - значит, тараканы в её голове что-то празднуют laughing
            рюрикович
            1. Идущий Вчера, 20:04
              Можно подозревать что . lol
              Идущий
              1. Svarog51 Вчера, 21:35
                "Блондинка в роддоме плачет
                Сестра: - Что случилось?
                Блонда: - Врач сказал, что у меня двойня, как я мужу скажу - откуда второй?" wassat
                Svarog51
                1. Идущий Вчера, 21:57
                  как я мужу скажу - откуда второй


                  Слава Богу что не черный.
                  Идущий
                  1. Svarog51 Вчера, 22:51
                    Виктор, но тут тоже двояко. Фильм с Михаилом Евдокимовым про бочку спирта, запамятовал название - бабушка блудила, а проблемы у дочки. wink drinks
                    Svarog51
        2. товарищ ШУХЕР Вчера, 18:12
          Цитата: Pirogov
          каждый её чих разбирают так как будто она реальный претендент на пост президента .

          Совершенно солидарен в мнении!
          Всем известная б.... в момент полового созревания легкодоступная при наличии наличности, что-то там сказала... Сказала! При этом совершенно ничего не сделала.. языком пошевелила, создала акустичиские колебания, и вот ОНА слушайте её... Блин!!!
          Почему не Николай Андреевич, 54 лет, который на старом раздолбанном тракторе Т-150К, со своего поля чудом успел убрать то, что вырастил? Почему не о нём, о действительно труженнике, ничего не пишут и не показывают...
          А может все беды именно из-за таких Николаев Андреевичей, что трудятся, растят, собирают то, что в последствии те, типа Ксюши, при помощи своего кишечного тракта превращают в какахи, и при этом ни неся никакой, абсолютно НИКАКОЙ пользы для других...
          товарищ ШУХЕР
          1. stas Вчера, 19:01
            У этого театра абсурда есть главный режиссер - по кличке Царь.
            Если бы не он то эту лошадь по всем каналам ТВ не показывали.
            Цель одна, создать искусственную интригу для повышения % явки на выборы Царя на следующий 5 срок.
            А по Конституции не более 2-х сроков подряд, без каких либо перерывов.
            Но пипэл всё проглотит.
            stas
            1. Orionvit Вчера, 19:22
              Цитата: stas
              Но пипэл всё проглотит.

              Судя по всему, вы уже проглотили. Глубина "аналитики", просто поражает. laughing
              У этого театра абсурда есть главный режиссер - по кличке Царь.
              Зачем повторять подобный бред?
              Orionvit
              1. Владимир16 Вчера, 20:24
                Цитата: Orionvit
                Цель одна... выборы Царя на следующий 5 срок.

                Человечек, хорош бухать и курить. Ты в голову только ешь и суешь всякую хрень? Ты думать пробовал? Или это не слишком трудное ремесло? Трындите одно и тоже как по команде. Лай собаки на луну и тот более индивидулен чем ваш треп.
                Владимир16
            2. Балу Вчера, 20:50
              Цитата: stas
              А по Конституции не более 2-х сроков подряд, без каких либо перерывов.
              Но пипэл всё проглоти

              Вы бы видели как Бурбулис, angry серый кардинал ЕБНа angry , исходил слюнями, рассказывая корреспондентам о помощи американских " друзей" помогавших россиянам с написанием конституции, кодексов и т.д. am
              Зачем менять директора, который справляется со своими обязанностями, который поднял разваливающееся предприятие, не смотря на активные попытки соседей из-за атлантической лужи устроить рейдерский захват? В любом случае, на смену директору должен прийти не тот, кто громче всех вопит, дайте мне по-рулить, я знаю как командовать, а профессионально подготовленный опытный с юридическим и экономическим образованием человек, которого директор может порекомендовать и за которого готов поручиться, и возможно готовит. hi Компетентность претендента на должность директора предприятия должна быть подтверждена профильной диссертаций по актуальным вопросам госстроительства. Тогда будет ясно, что человек серьезно проанализировал, прошлое, настоящее и у его есть четкий, научно обоснованный план действий. Вам нужен еще один ебн с горбачевым-голосуйте за явлинского. fool Хотите, чтоб как на Украине-голосуйте за трехтелок и им подобных. fool fool fool А может вы поклонник чубайса и кудрина, тогда вы неумный. crying
              Балу
              1. Идущий Вчера, 21:09
                Компетентность претендента на должность директора предприятия должна быть подтверждена профильной диссертаций по актуальным вопросам госстроительства.


                Да достаточно ума , практики и опыта руководства , не все могут теоретизировать.
                Идущий
                1. Балу Вчера, 21:19
                  Цитата: Идущий
                  Компетентность претендента на должность директора предприятия должна быть подтверждена профильной диссертаций по актуальным вопросам госстроительства.


                  Да достаточно ума , практики и опыта руководства , не все могут теоретизировать.

                  В принципе рулить авто и самолетом тоже можно научиться по книжкам. А вы доверите штурвал аэроплана человеку, который ничего не смыслит в устройстве аэроплана, не обучен профессионально, не имеет сертификата пилота? Или доверитесь тому, кто громче всех будет орать на бетонке: да я... да они... мне все надоело... я знаю как надо летать... Типа Гордон_люблю Родину, уважаю ВВП, благодарна ему... Я знаю, как сделать нашу жизнь лучше... бабы, женщины, девушки, давайте выбирайте меня в Президенты, мы ухх...
                  Балу
                  1. Идущий Вчера, 21:31
                    Я говорил Вам немножко о другом , не все могут и должны писать научные трактаты , а быть практиками и профессионалами должны быть все.
                    Идущий
                    1. Балу Вчера, 21:53
                      Цитата: Идущий
                      Я говорил Вам немножко о другом , не все могут и должны писать научные трактаты , а быть практиками и профессионалами должны быть все.

                      Без практики теория мертва, но и прогресс достигается не методом случайного выбора, а на основе анализа и оптимизации пройденного. На самом деле диссерт, даже самый простой и спорный-показатель умения анализа и синтеза.
                      украинцы создали квадратное колесо, русы сделали его круглым и пошло поехало. украинцы дали грекам свой язык и письменность, ну а кто ж не знает Архимеда? Ну, за прогресс drinks
                      Балу
                      1. Идущий Вчера, 22:00
                        Ну , в общем мы друг друга поняли. drinks
                        Идущий
                  2. Svarog51 Вчера, 21:44
                    Ха! Прям по анекдоту
                    В принципе рулить авто и самолетом тоже можно научиться по книжкам

                    Действия пилота во время посадки во втором томе инструкции. wink
                    Svarog51
                    1. Идущий Вчера, 21:59
                      Ну да , читайте и вы все сможете.
                      Идущий
                      1. Svarog51 Вчера, 22:54
                        Не-е, второй том инструкции с собой не взяли. lol
                        Svarog51
              2. VALERIK_097 Вчера, 23:51
                Балу, ну Вы задвинули конечно своим комментарием :под сПутно-Кужугетович будет преёмником ВВП.Не смешно ,а больше не кого.
                VALERIK_097
            3. Sergei75 Вчера, 22:22
              А по совместительству, как это не странно, "крестный отец".
              Sergei75
          2. sabakina Вчера, 19:11
            Когда то, в программе "Время", вести с полей я сильно не любил, а теперь скучаю. Как ни включишь утром до работы телек, или очередная автоавария или пожар или бандитские разборки...
            sabakina
            1. Соломон Кейн Вчера, 19:21
              Точно, Слав, сколько намолотили, сколько стали отлили, ордена друг другу раздали, облобызались и народ спокойно шел спать....
              Соломон Кейн
              1. sabakina Вчера, 19:26
                Костя, прЮвет! Ты заметил, утром посмотришь, автоавария с жертвами (сегодня был Марий Эл с 15-ю погибшими), чайку попьёшь и за баранку. Хорошо хоть, что последнее время только по городу мотаюсь...
                sabakina
                1. Соломон Кейн Вчера, 19:27
                  Слав, я сам сейчас по 11-12 часов за баранкой......
                  Соломон Кейн
                  1. Svarog51 Вчера, 21:49
                    Слава, Костя приветствую hi Вы это - поаккуратнее, сам кажний день езжу благоверную встречать, насмотрелся. Помните, вас ждут коллеги на ВО.
                    Svarog51
                    1. Идущий Вчера, 22:05
                      Главное не переоценить своих возможностей.
                      Идущий
                      1. Svarog51 Вчера, 22:55
                        Тише едешь - меньше должен.
                        Svarog51
                    2. stalkerwalker Вчера, 22:44
                      Цитата: Svarog51
                      Слава, Костя приветствую

                      Всем огромный привет и респект!
                      hi
                      Парни, не зацикливайтесь... А то и в самом деле!
                      Удачи вам на дорогах.....
                      "Крепче за баранку держись, шофёр..."
                      stalkerwalker
              2. VALERIK_097 Сегодня, 00:11
                Ни скажу ничего нового,Ордена раздают верхам,потому-что низы дали 280 % плана,Не ребят,где-то сбой произошёл.
                VALERIK_097
        3. 30 вис Вчера, 20:10
          Платят за это .. Спонсоры
          Цитата: Pirogov
          каждый её чих разбирают так как будто она реальный претендент на пост президента .
          доносят взгляд либеральной (другой России ) до либерального "народа " ! А таких у нас хватает .....
          30 вис
      2. 210окв Вчера, 17:51
        Вот именно.Самое страшное для лошади-это когда ее или забудут или выбросят как использованную прокладку..
        Цитата: Идущий
        Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.
        210окв
        1. Orel Вчера, 18:17
          Цитата: 210окв
          Вот именно.Самое страшное для лошади-это когда ее или забудут или выбросят как использованную прокладку..


          Путин сделал ход конем. Во всех смыслах. Тот, кто придумал в администрации Путина Собчак выдвинуть в президенты гений с точки зрения политтехнологий. Так унизить идеи демократии и либерализма, всю оппозицию фактически растоптать репутационно - это гениально. Я хоть и отношу себя к оппозиции, но дальновидности и красоты хода не признать не могу. Умны. Жаль только не в пользу народа этот ум используется.
          Orel
          1. 79807420129 Вчера, 18:28
            Цитата: Orel
            Жаль только не в пользу народа этот ум используется.

            Либерализм 90-х это точно было в пользу народа laughing Жаль только,что шкура вся в шрамах от того либерализма и кладбища все переполнены. yes
            Цитата: Orel
            Так унизить идеи демократии и либерализма, всю оппозицию фактически растоптать репутационно -

            Уважаемый Orel,никто так не унизил и не растоптал репутационно,как они сами себя. hi
            79807420129
            1. Orel Вчера, 18:36
              Цитата: 79807420129
              Либерализм 90-х это точно было в пользу народа laughing Жаль только,что шкура вся в шрамах от того либерализма и кладбища все переполнены.


              Ваша правда, однако справедливости ради это было наследие краха СССР, да и либерализма и демократии мы ведь так и не построили. Это были только первые шаги. Собственно мы никогда не жили при демократии и либерализме. Мы не знаем, что это такое толком. Надеюсь, что в будущем Россия реально станет демократической страной. Правда в этом случае мы точно перестанем влазить в какие-то международные конфликты, скорее на себе сосредоточимся, как Канада, Швеция или Австралия.
              Orel
              1. 79807420129 Вчера, 18:43
                Цитата: Orel
                Надеюсь, что в будущем Россия реально станет демократической страной. Правда в этом случае мы точно перестанем влазить в какие-то международные конфликты,

                Коллега,вы все считаете светочем демократии США,но ведь они столько международных конфликтов организовали,просто диву даешся.Вот как вы считаете США демократичная страна?
                79807420129
                1. Orel Вчера, 18:48
                  Цитата: 79807420129
                  но ведь они столько международных конфликтов организовали,просто диву даешся.


                  Было. Не отрицаю. Много раз нарушали международное право. Если же внутрению ситуацию смотреть, то с точки зрения того, как обеспечиваются права граждан США и того, какие есть у Штатов полномочия по отношению к центру в Вашингтоне - система рабочая. Обеспечивает баланс интересов и не дает узурпировать власть.

                  Цитата: 79807420129
                  Коллега,вы все считаете светочем демократии США


                  Я бы так не говорил. Для меня скорее Западная и Северная Европа лидеры по части либерализма. Не случайно например в Европе нет смертной казни, а в США есть. Я не сторонник применения такого наказания, хотя иногда хочется, если уж вопиющие преступления. Сложный вопрос.

                  Цитата: 79807420129
                  Вот как вы считаете США демократичная страна?


                  Безусловно. Демократия это же для граждан внутри страны, а тех на кого эта страна нападает. Это к сожалению слабо касается.
                  Orel
                  1. 79807420129 Вчера, 19:04
                    Цитата: Orel
                    какие есть у Штатов полномочия по отношению к центру в Вашингтоне - система рабочая. Об

                    Кхм,знаете есть такая поговорка:-"Что русскому хорошо,то немцу смерть и наоборот".В 90-е тоже один известный товарищ взял за образец построение системы власти США и результат две войны в Чечне,куча погибших,разломанные судьбы,да перечислять можно долго,результат известен.Нам нужно не оглядываться на кого то,а свое строить. hi
                    79807420129
                    1. Orel Вчера, 20:05
                      Цитата: 79807420129
                      Кхм,знаете есть такая поговорка:-"Что русскому хорошо,то немцу смерть и наоборот".


                      У нас с немцами и американцами гораздо больше общего, чем может на первый взгляд показаться. Вот с китайцами у нас общего много меньше. Все таки мы по большей части европейская цивилизация и ничто европейское, нам не чуждо, а стало быть и американское - те же европейцы, только переехали в свое время. Надо брать все лучшее, а то что не пошло, то и у нас использовать не надо. У тех, кто догоняет есть одно преимущество. Можно не повторять ошибок тех, кто прошел впереди и раньше.

                      Цитата: 79807420129
                      В 90-е тоже один известный товарищ взял за образец построение системы власти США и результат две войны в Чечне,куча погибших,разломанные судьбы,да перечислять можно долго,результат известен.


                      Я тут причинно-следственной связи не вижу. Чечня была бы в любом случае. Причины конфликта совсем иные. Никого тогда закон не интересовал и если бы Москва заявляла что-то другое - результат был бы таким же. По всему бывшему СССР шли конфликты - это результат распада СССР, как государства. В Таджикистане, Грузии, Армении, Азербайджане, Украине - везде были конфликты. Не везде же Ельцин был президентом))) Поэтому аналогия надуманная. Ельцин возможно предотвратил дальнейший распад в виде Татарстана, Башкирии и других республик. А ведь и об Уральской республике тогда шла речь. Однако именно отдав полномочия, поделившись властью - сохранили федерацию. Сейчас опять все Москва сосредотачивает у себя. Опасно.

                      Цитата: 79807420129
                      Нам нужно не оглядываться на кого то,а свое строить.


                      Я бы дополнил, что с учетом мирового опыта и практик. Все таки я в "свой путь" не верю. Люди - это везде люди и везде они хотят, чтобы власть их уважала и для них работала. Как говорил Черчилль: "Демократия не самая лучшая форма правления, но других еще не придумали". Как-то так вроде, хотя интерпретаций много, но суть именно такая. Мы же не Африка или Азия какая-нибудь Юго-Восточная, мы европейская страна и идеи демократии у нас прекрасно уживутся, если их реально реализовать, а не профанациями и грабежом заниматься в астрономических масштабах. Я в этом уверен.
                      Orel
                      1. 79807420129 Сегодня, 00:07
                        Цитата: Orel
                        У нас с немцами и американцами гораздо больше общего, чем может на первый взгляд показаться

                        Много,не спорю,а менталитет у нас разный,сейчас активно продвигается именно западный,потребительский менталитет.
                        Цитата: Orel
                        Все таки мы по большей части европейская цивилизация и ничто европейское, нам не чуждо,

                        Не спорю,но и азиатское тоже.Россия это и Европа,это и Азия и одно из другого не стоит выделять. yes
                        Цитата: Orel
                        а стало быть и американское - те же европейцы, только переехали в свое время

                        Менталитет уважаемый у них другой совершенно,от скажем менталитета немца,про южную Европу вообще молчу. yes Никто не спорит сотрудничать надо со всеми,я вообще за мир во всем мире,но и не мы рвем эти отношения,не мы устанавливаем в мире свои порядки.Есть за океаном одна держава,которая любит гнуть пальцы веером и учить весь мир демократии,а если не подчинишься,то демократию и на крыльях принесут laughing
                        Цитата: Orel
                        Вот с китайцами у нас общего много меньше

                        Но это не значит,что надо оглядываться на США и Европу при отношениях с Китаем. yes
                        Цитата: Orel
                        У тех, кто догоняет есть одно преимущество. Можно не повторять ошибок тех, кто прошел впереди и раньше.

                        laughing Такой инструмент как грабли,наша русская забава,наступали,наступаем и наступать будем,но дорогу осилит идущий. yes
                        Цитата: Orel
                        Я тут причинно-следственной связи не вижу. Чечня была бы в любом случае.

                        Кто его знает,но раскачка началась после-берите суверинитета сколько сможете унести,а это было произнесено Алкашом всея Руси,еще когда был жив СССР и понеслась кривая в баню.Кстати Россия и в составе СССР была Федерацией-РСФСР.
                        Цитата: Orel
                        А ведь и об Уральской республике тогда шла речь.

                        О покойных или хорошее или ничего,поэтому промолчу(Росселя имею в виду) и получили миницарьков на княжение,но согласен с вами
                        Цитата: Orel
                        Сейчас опять все Москва сосредотачивает у себя. Опасно.

                        Регионам нужно больше давать полномочий. yes
                        Цитата: Orel
                        Однако я не исключаю, что когда-нибудь в президенты пойду.

                        Да ради Бога,наши дети и внукиможет и проголосуют за вас,а наше поколение,если вы будете нести такую же чушь как Собчак или же Явлинский или Навальный,вас не поймет,ждите пока мы к Богу уйдем.И да Крым не вздумайте возвращать или призывать каяться перед мировым сообществом иначе и дети наши с внуками не поймут вас. hi
                        79807420129
                    2. Svarog51 Вчера, 21:55
                      Здравствуй, Володя hi
                      Нам нужно не оглядываться на кого то,а свое строить

                      Золотые слова. good Пример нужно учитывать, а не копировать. drinks
                      Svarog51
                      1. 79807420129 Вчера, 23:30
                        Цитата: Svarog51
                        Золотые слова. Пример нужно учитывать, а не копировать.

                        Здравствуй Сережа! drinks hi Прошу прощения,только заявился с работы,поэтому и отвечаю поздно.Вот именно не слепо копировать,а прежде всего думать,как это отразится на людях и конечном результате. drinks hi
                        79807420129
              2. DMB_95 Вчера, 19:26
                Цитата: Orel
                Цитата: 79807420129
                Либерализм 90-х это точно было в пользу народа . Жаль только,что шкура вся в шрамах от того либерализма и кладбища все переполнены.

                Ваша правда, однако справедливости ради это было наследие краха СССР, да и либерализма и демократии мы ведь так и не построили. Это были только первые шаги.

                Нашей стране очень повезло , что вам не дали построить у нас "либерализм и демократию" . Если бы после "первых шагов" , последовали следующие , то России сейчас уже не существовало бы как суверенного и независимого государства .
                DMB_95
                1. Orel Вчера, 20:06
                  Цитата: DMB_95
                  Нашей стране очень повезло , что вам не дали построить у нас "либерализм и демократию" .


                  Я тогда в школу ходил. Однако я не исключаю, что когда-нибудь в президенты пойду. Не боги горшки обжигают. У меня может быть и будет еще шанс hi
                  Orel
            2. Orel Вчера, 18:38
              Цитата: 79807420129
              Уважаемый Orel,никто так не унизил и не растоптал репутационно,как они сами себя.


              И тут я соглашаюсь. Хорошей оппозиции нет. Только Навальный, что-то пытается. Справедливости ради, но он реально работает, ездит по стране, кампании проводит, фонды по борьбе с незаконными закупками и коррупцией организовал. Уже потом у него идею власти перехватили в лице народного фронта. Но Навальный для меня слишком радикальный левый политик. Я больше наверное центрист. Более умерен во взглядах.
              Orel
          2. Балу Вчера, 20:58
            Цитата: Orel
            Тот, кто придумал в администрации Путина Собчак выдвинуть в президенты гений с точки зрения политтехнологий. Так унизить идеи демократии и либерализма, всю оппозицию фактически растоптать репутационно - это гениально.

            Не понимаю, почему все говорят, что ВВП благославил Собчак? belay
            Я вижу иначе. Собчак пытается использовать авторитет ВВП в рекламных целях, потому и пошла к нему официально в Кремль в рабочее время. Именно для того, чтобы все поверили, что она пользуется поддержкой ВВП. Сами подумайте, она же неумная, просто наглая недалекая фемина. Ведь это она заявила, что санкции против окружения ВВП нужно усилить, и ей не хватило мозгов понять, что в этом случае санкции надо вводить против ее матери и ее самой fool wassat , ведь ВВП пользовался доверием у Собчака-папы.
            Балу
            1. Orel Вчера, 21:04
              Цитата: Балу
              Я вижу иначе. Собчак пытается использовать авторитет ВВП в рекламных целях, потому и пошла к нему официально в Кремль в рабочее время. Именно для того, чтобы все поверили, что она пользуется поддержкой ВВП. Сами подумайте, она же неумная, просто наглая недалекая фемина.


              А Вы не допускаете того, что здесь обоюдный интерес? Каждый получает свое. Я просто описал интерес с точки зрения власти.
              Orel
              1. Балу Вчера, 21:25
                Цитата: Orel
                Цитата: Балу
                Я вижу иначе. Собчак пытается использовать авторитет ВВП в рекламных целях, потому и пошла к нему официально в Кремль в рабочее время. Именно для того, чтобы все поверили, что она пользуется поддержкой ВВП. Сами подумайте, она же неумная, просто наглая недалекая фемина.


                А Вы не допускаете того, что здесь обоюдный интерес? Каждый получает свое. Я просто описал интерес с точки зрения власти.

                Нет не допускаю. При всех полемических и коммуникативных способностях Собчак она косноязычна, мыслит штампами. Нет у нее аргументов, нет плана. Вы разве не слышали, мой штаб работает. Я кандидат против всех Как бы удачный заход, но что она предлагает? А ни чего. Это бизнес проект такой-дайте денег, хочу в президенты против всех и против Путина. Потом все порешаем. Посмотрите еще раз фильм, который она сняла про себя любимую. Какое убожище! эта самая Собчак. Говорит заученными штампами из западных книжонок на тему как стать богатым и успешным.
                Но навыки снюхаться с кем угодно, говорить то, что хортят услышать, навязывая свое-это не отнимешь. Надеюсь, что дома-3 в масштабах страны не будет.
                Балу
                1. Orel Вчера, 22:06
                  Цитата: Балу
                  Нет не допускаю. При всех полемических и коммуникативных способностях Собчак она косноязычна, мыслит штампами. Нет у нее аргументов, нет плана. Вы разве не слышали, мой штаб работает.


                  Мы видимо друг друга не дополняли. Она "картонный" кандидат. Не серьезный, но выгодный. Во-первых для создание иллюзии выбора, во-вторых для легитимации выборов, в-третьих оппозицию и идеи демократии дискредитирует. Для власти идеальный кандидат. А для нее пиар. Хотя я допускаю, что она совершенно искренне действует, но тогда она не понимает, что делает только хуже и играет на руку совсем другим людям, а может ее просто "в темную" используют. Она и сама не понимает, что стала инструментом уже. Она же ничего не выиграет, но популярности у оппозиции станет еще меньше. Для этого и выбрали ее.
                  Orel
        2. Dashout Вчера, 20:45
          Цитата: 210окв
          Вот именно.Самое страшное для лошади-это когда ее или забудут или выбросят как использованную прокладку..
          Цитата: Идущий
          Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.

          Всегда с уважением относился к вашим комментам - сейчас попробую поправить: вы совсем о другом говорите, не о статье! О чем речь: последнее время либерасты распоясались и говорят с экрана что угодно, чем грязнее тем лучше для их. И это существо тоже высказалась что Крым - это Украина. Осташко (молодец!) подал на нее заявление в прокуратуру и пошла какая-то положительная реакция. Это конечно хорошо. Пусть эти хорьки (либерасты) хвост хоть маленько прижмут!
          Dashout
      3. Nick Вчера, 18:32
        Цитата: Идущий
        Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.

        ...А придет кирдык! Думаю Ксюшу кто то надоумил зарегистрироваться кандидатом в президенты. Дама не большого ума, но с амбициями и запросами, манипулировать ей вполне возможно, ИМХО. Её просто разводят. Когда на Западе говорят: "Кто угодно! Только не Путин", появляется серьезный запрос на "сакральную жертву". Вспомним историю с кандидатом И. Рыбкиным. Его, тогда кандидата в президенты РФ, выманили на территорию Украины, где возможности по его физической ликвидации были существенно выше, чем на территории РФ. У Берёзы тогда эта схема не сработала, и Рыбкин после нескольких дней исчезновения, снова появился в первопрестольной. Но если бы Рыбкина тогда сумели зажмурить, то вполне вероятно, и даже уверен в том, что у нас был бы сейчас другой президент. Так как в случае гибели одного из кандидатов, все другие кандидаты,участвовавшие вместе с погибшим в предвыборной кампании, в том числе и ВВП, по закону, не смогли бы дальше участвовать в выборах. Вполне возможно, что некие противники ВВП, используют кандидата Ксюшу именно с этой целью. В этом случае, участь Ксюше незавидна. Ей сейчас лучше не о Крыме, а о Боге подумать.
        Nick
        1. KelWin Вчера, 18:43
          Цитата: Nick
          Так как в случае гибели одного из кандидатов, все другие кандидаты,участвовавшие вместе с погибшим в предвыборной кампании, в том числе и ВВП, по закону, не смогли бы дальше участвовать в выборах

          Это где такое написано?
          KelWin
          1. Nick Вчера, 22:39
            Цитата: KelWin
            Это где такое написано?

            А как считать выборы действительными если один из кандидатов оказался погибшим? Представляете, выборы прошли, определились лидеры, набравшие большинство, или лидер набравший более 50% голосов, и тут выясняется, что часть голосов отдана за умершего кандидата. Всё! Назначайте перевыборы. Как то так. Грязные политтехнологии панимаешь... request
            Nick
            1. KelWin Вчера, 22:54
              Считать так, как написано в законе Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ
              http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40
              445/b7229203aebece1f0fe0b0e09547cdfb38d83d94/

              Статья 44
              4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признает кандидата выбывшим в случае его смерти, признания его умершим.
              5. Если к дню голосования останется менее двух зарегистрированных кандидатов, голосование на выборах Президента Российской Федерации по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации откладывается на срок не более 90 дней для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
              KelWin
      4. Hammerlock Вчера, 19:04
        а можно про неё матерно (по другому ну ни как)
        Hammerlock
        1. 79807420129 Вчера, 19:09
          Цитата: Hammerlock
          а можно про неё матерно (по другому ну ни как)

          Это Коллега спросите у модераторов,они вам оценку точно поставят. hi
          79807420129
      5. Политрук-М Вчера, 22:01
        Цитата: Идущий
        Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.

        Ну бизнес не бизнес, а то что она в кандидатках , будут веселые выборы !
        А то опять Жириновски и Зюганов....А пошли они вон старые ..!
        Политрук-М
      6. Ныробский Вчера, 23:22
        Цитата: Идущий
        Хватит уже её пиарить , ведь ей нужен только бизнес.

        Какой бизнес? Убери её маму сенатора, и "северный лис" бизнесу. Кому она будет интересна? Заурядная и глупая бабища.
        Ныробский
      7. Комментарий был удален.
    2. 79807420129 Вчера, 17:45
      Цитата: Pirogov
      А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

      Сегодня еще один живой труп отметился Гришка Яблинский этим же дерьмом. negative
      79807420129
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:47
        Напомним, что несколько недель назад Собчак, называющая себя будущим кандидатом в президенты России, выступила с заявлением о том, что считает Крым неотъемлемой частью Украины.

        А Крым считает Собчак неотъемлемой частью Дурдом-2.
        СРЦ П-15
        1. Клебер Вчера, 18:35
          Цитата: СРЦ П-15
          Напомним, что несколько недель назад Собчак, называющая себя будущим кандидатом в президенты России, выступила с заявлением о том, что считает Крым неотъемлемой частью Украины.

          А Крым считает Собчак неотъемлемой частью Дурдом-2.


          Она и процесс президенских выборов считает неотъемлемой часть Дурдом-2.
          Клебер
      2. Pirogov Вчера, 17:49
        Цитата: 79807420129
        Сегодня еще один живой труп отметился Гришка Яблинский этим же дерьмом.

        Так Грише деваться не куда ,надо хоть как то о себе болезненном напомнить .
        Pirogov
      3. Идущий Вчера, 17:49
        Эти нафталиновые повылазили по приказу и продолжают скрипеть . Приветствую hi
        Идущий
        1. Logall Вчера, 17:53
          Цитата: Идущий
          Эти нафталиновые повылазили по приказу и продолжают скрипеть . Приветствую hi

          Одного точно не будет! Успокоился!
          Ксения, Welcome to Most!
          Logall
          1. Геркулесыч Вчера, 18:00
            Александр! hi "Загнанных лошадей пристреливают "! sad Ей место на скотобойне! lol
            Геркулесыч
            1. stas Вчера, 20:43
              К сожалению таких как Ксюша очень много во власти Кремля.
              А Царь их держит рядом, для чего?
              stas
              1. Идущий Вчера, 22:07
                Объявите список , если В ы знаете ...
                Идущий
                1. stas Вчера, 22:44
                  Чубайс, Кудрин, Дворкович, ВШЭ (выпускники которой работают во властных структурах), ЭХО которое содержит Газпром, куча преподавателей ВУЗ и театральных деятелей, которые постоянно светятся по ТВ, экономическая политика ДАМы и его министров-капиталистов и др.
                  stas
      4. Виктор Дубовицкий Вчера, 21:43
        Цитата: 79807420129
        Цитата: Pirogov
        А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

        Сегодня еще один живой труп отметился Гришка Яблинский этим же дерьмом. negative

        Вся эта кодла имеет одно в планах- пролететь на выборах в первые пять секунд, и на этом основании орать на всех перекрёстках об отсутствии у нас демократии. Им не пост Президента нужен- это им и в страшном сне не может присниться. Скандал, cраные трусы на показ- их масштаб. Любая известность, скандальная даже лучше- она запоминается хорошо.
        Виктор Дубовицкий
    3. Piramidon Вчера, 18:04
      Цитата: Pirogov
      А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

      Вот если бы каждый из нас, как тот же Руслан Осташко не возмущался в соцсетях, и не задавал вопросов "а как же?" а подавал бы заявы в прокуратуру, таких собчаков-макаревичей может быть и поубавилось. Составьте заявление в прокуратуру на "Макара" - я подпишу.
      Piramidon
      1. Orel Вчера, 18:21
        Цитата: Piramidon
        а подавал бы заявы в прокуратуру, таких собчаков-макаревичей может быть и поубавилось. Составьте заявление в прокуратуру на "Макара" - я подпишу.


        Вот сложно всегда разделять. Это будет сообщение о преступлении? Т.е. выполнение гражданского долга или атмосфера доносительства всех на всех в стиле: "я на кухне подслушал, он Путина ругает". Не хотелось бы к этому возвращаться.
        Orel
        1. Piramidon Вчера, 19:24
          Цитата: Orel
          Вот сложно всегда разделять. Это будет сообщение о преступлении? Т.е. выполнение гражданского долга или атмосфера доносительства всех на всех в стиле: "я на кухне подслушал, он Путина ругает". Не хотелось бы к этому возвращаться.

          Ну и зачем тогда возмущаться, по поводу того, что макаревичи не попадают под следствие. Прекрасно устроились вы с пивком и попкорном. Пусть кто нибудь затеет драку, а я посмотрю. Тогда уж молчите и не возмущайтесь, что никто не подает на них в суд.
          Piramidon
          1. Orel Вчера, 20:23
            Цитата: Piramidon
            Ну и зачем тогда возмущаться, по поводу того, что макаревичи не попадают под следствие. Прекрасно устроились вы с пивком и попкорном. Пусть кто нибудь затеет драку, а я посмотрю. Тогда уж молчите и не возмущайтесь, что никто не подает на них в суд.


            Я не о том спросил. Думаю, что сажать за слова все таки не стоит. Это же не угроза, национальная рознь или ненависть. Вообще, если мы считаем, что Крым имел право проголосовать за отделение, то получается и любой субъект в РФ может сделать то же самое. Иначе - двойные стандарты и стало быть наша позиция насквозь гнилая будет. Если можно Крыму - можно всем. Но это не так ведь в реальности. За попытку в каком-нибудь регионе референдум провести сразу цугундер будет. Поэтому тут вопрос неоднозначный очень.
            Orel
      2. Mavrikiy Вчера, 18:25
        Да, да. И на Райкина, Ярмольника, Фоменко, и на киношника, и на криворукого скульптора...... Пасты в ручке не хватит, а выкинуть пятую колонну из правительства и все сразу станут умные-умные.
        Согласен безнаказанность всему причина, но начинать нужно с головы.
        Mavrikiy
        1. Piramidon Вчера, 20:30
          Цитата: Mavrikiy
          Пасты в ручке не хватит

          Если пасты жалко, то тогда не фиг возмущаться. Удобная позиция. Вот если бы кто то что то замутил, то я бы с удовольствием посмотрел и поставил ему лайки.
          Piramidon
    4. Венд Вчера, 18:26
      Цитата: Pirogov
      А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

      Как говорится, хочется нести чушь, не лезь в президенты России.
      Венд
      1. Идущий Вчера, 20:07
        В общем для России , мягко выражаясь , такой кандидат в кандидаты Президента - это позор.
        Идущий
    5. Виктор Дубовицкий Вчера, 20:22
      Цитата: Pirogov
      А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

      В отличие от этой прoститутки, этот пидoрас не собирается стать Президентом, а, следовательно не может претендовать на усилия возврата Крыма Украине. Такие высказывания желающего участвовать в выборах- это объявление о будущей политике.
      Виктор Дубовицкий
      1. Идущий Вчера, 22:09
        Грубо , но справедливо.
        Идущий
    6. ГПУ-М Вчера, 21:52
      Цитата: Pirogov
      А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

      Собчак баба заводная (чем и воспользовался ВВП)))) ...
      А остальные , как обычно НЫТЬ будут о "кровавом режиме" и о горькой судьбе пенсионеров и дорог в России.. hi
      Навальный конечно выдвинет себя и потом ..ну ее нафиг Ксюшу)))))
      ГПУ-М
    7. dsk Сегодня, 00:48
      Собчак прочтет лекцию в Оксфорде и пообщается с Ходорковским. (18.11.2017, РБК.)
      Есть возможность заработать на "англицкое" гражданство.
      dsk
  2. лаврентий павлович Вчера, 17:47
    Этой лошадиной физиономии нужно на лбу выжечь, что Крым-это Россия. Если папа оставил ей бабла, то пусть сидит тихо и не лезет дальше "дом 2", мозгов то нет на большее.
    лаврентий павлович
    1. stas Вчера, 17:54
      Знаю результат проверки заранее, ей ни чего не будет.
      Крестница Царя не подсудна, как и Сердюков, да и Улюкаева скоро отпустят за недоказанностью.
      Вот и всё наше царское правосудие.
      А народ в экстазе за Царя грелку рвёт, как верный Тузик.
      stas
      1. с-т Petrov Вчера, 17:59
        А народ в экстазе за Царя грелку рвёт, как верный Тузик.


        и не только грелку если что порвем love

        P.S. мне нравится читать твои стоны. И писать тебе их еще лет 7. Главное чтоб человек делом был занят с другой то стороны. Каждому свое)
        с-т Petrov
        1. stas Вчера, 18:06
          Петров и Романов уря-я монархисты 21 века, такое даже либералы не смогли придумать в демократичном экстазе на асфальте.
          Через год, ты сам увидишь что, ошибался с царской властью.
          Царский капитализм это враг России.
          stas
          1. с-т Petrov Вчера, 18:06
            Петров и Романов уря-я монархисты 21 века


            не видел его на сайте уже давно. но нормально он тебя припёк winked Эхо Романова где-то тут

            Через год, ты сам увидишь что ошибался с царской властью


            што?) Вы знаете какой-то секрет? Есть еще клоун помимо мальцева, который тоже мечтал о том что все изменится, который таки откроет мне глаза?

            Он соберет вместе мустери, гардамира, стасяна157, тебя и геркулесыча с еще парочкой непримиримых борцов с режЫмом, неполживых Солженицынов современности и пойдете свергать власть?

            Царский капитализм это враг России.


            ну я разную тут ахинею читаю уже достаточно давно, не удивлен такими оборотами)

            На Эхо-Москвы и радио Свобода еще не пользуются, Надо Маше Гесен отписать в твитор - пусть эта фраза будет ее кувалдой.

            Так и победите! За нашу и вашу свободу! за 6-ой флот США! Во имя свержения режЫма все средства хороши!


            с-т Petrov
          2. 79807420129 Вчера, 18:12
            Цитата: stas
            Через год, ты сам увидишь что ошибался с царской властью.

            Стас давайте не будем ванговать,что будет через год,мы просто не знаем,что будет через месяц или неделю. hi А гадать на кофейной гуще неблагодарное дело,ну а цари,да шли бы они лесом. hi
            79807420129
      2. Геркулесыч Вчера, 18:04
        Стас -я по Русски! hi Видать, в думе точно скоро будут изучать закон о восстоновлении в России института монархии, и первый же царь будет править до своей смерти! После чего монархию упрозднят! !! wassat
        Геркулесыч
        1. stas Вчера, 18:17
          Не, монархический маразм закончился в 1917 году. Дважды в одну .рень нельзя войти, как утверждают артиллеристы.
          Это у Петрова с Романовым бздык на старости лет, Царю в ноги поклониться.
          stas
          1. с-т Petrov Вчера, 18:21
            Это у Петрова с Романовым бздык на старости лет, Царю в ноги поклониться.


            мне смешно это читать от воена, который свергает власть уже 15 лет В ИНТЕРНЕТЕ. Терпят и типа свысока смотрят на голосующих за Путина (ну на большую часть имеющих право голоса). Ты правда считаешь себя классным и самым умным?)

            А тех кто голосует за Путина и уважает его - кланяющимися в ноги царю? У тебя в голове нигде не жмет?)

            Как по мне - ты в одном ряду с Латыниной, Гессен, Новодворской, Венедиктовым - у вас и фразочки как с кальки)

            Еще Гозман бы пожал тебе руку. Соратнег ты его по борьбе получаешься) Один окоп у вас на двоих)

            Ну и говорят сексуальные меньшинства тоже вместе с вами в вашей борьбес режЫмом. Такие же свободолюбивые и прогрессивные. Нормальная у тебя компания подобралась

            Ну удачи я вам конечно желать не буду. Но тусовка у вас пёстрая конечно) Скучать не будете)
            с-т Petrov
            1. stas Вчера, 19:09
              Гозмана к себе забери, он тоже за Царя.
              Нам нужна Россия без царя и без рыночной барахолки.
              stas
            2. Летучая Мышь Вчера, 21:32
              Либерасина,одним словом.
              Летучая Мышь
      3. КОСМОС Вчера, 18:32
        Цитата: stas
        А народ в экстазе за Царя грелку рвёт, как верный Тузик.

        Лучше за свово царя, чем за заморского, как некоторые fool
        КОСМОС
        1. stas Вчера, 19:41
          Так вы уже за свово ЕБНа и ДАМу голосовали. Да царь лучше ЕБНа, но он проводит туже экономическую политику рыночной барахолки.
          Но Россию ставили в тупик свои правители а не заморские. Столько вреда как Горбатый и ЕБН ни один заморский не смог бы сделать.
          А лошадь Ксюша это просчет Царя, он уже делал тандем с ДАМой.
          А сейчас капиталистическая Россия бодается с капиталистической США, кто круче.
          За что боремся, получается как в Первую Мировую войну, одни олигархи бадаются за бабло с другими.
          stas
        2. Nick Вчера, 22:53
          Цитата: КОСМОС
          Цитата: stas
          А народ в экстазе за Царя грелку рвёт, как верный Тузик.

          Лучше за свово царя, чем за заморского, как некоторые fool

          Эт-точно!
          Nick
      4. Nick Вчера, 18:37
        Цитата: stas
        А народ в экстазе за Царя грелку рвёт, как верный Тузик.

        Как тузик или нет, не вам судить, но за Ксюшу точно голосовать не будет!
        Nick
        1. stas Вчера, 19:07
          Так Царь об этом знает, что за лошадь мало кто проголосует, но ему нужна явка на выборы более 50 %.
          stas
          1. Nick Вчера, 22:48
            Цитата: stas
            Так Царь об этом знает, что за лошадь мало кто проголосует, но ему нужна явка на выборы более 50 %.

            Цари в выборах не участвуют. Цари на царство венчаются. Пожизненно.
            Nick
    2. Orel Вчера, 18:23
      Цитата: лаврентий павлович
      Этой лошадиной физиономии нужно на лбу выжечь, что Крым-это Россия. Если папа оставил ей бабла, то пусть сидит тихо и не лезет дальше "дом 2", мозгов то нет на большее.


      Так ее Путин в кандидаты и отправил. Это все хитрый ход. И сделать ей никто и никогда ничего не сможет. Ибо Собчак старший фактически Путина поднял. Поэтому только Путин может решать что с Собчак делать. Никто другой в стране ее и пальцем не тронет, даже если у него маршальские звезды будут. Поэтому Прокуратуру в этом отношении жаль, придется долго отписываться почему они ничего сделать не могут)
      Orel
      1. КОСМОС Вчера, 18:36
        Цитата: Orel
        Так ее Путин в кандидаты и отправил. Это все хитрый ход.

        Конечно, "свой среди чужих" агент Путина, знаете сказку про то как крыс (либеральных) мальчик с дудочкой довел, так вот, это она! laughing
        КОСМОС
  3. andr327 Вчера, 17:47
    А прокуратура кому данную писульку направило. По ней кажется, что тов. Р.Осташко должен эту проверку провести и доложить господину прокурору Голоскокову.
    andr327
    1. Идущий Вчера, 17:51
      Это копия для Осташко , а так Генеральная прокуратура направляет в Московскую прокуратуру.
      Идущий
      1. andr327 Вчера, 18:15
        видно два адресата, один из них Осташко.
        А больше мне напомнило великое: "Грузите апельсины бочками..."
        andr327
  4. Диванный эксперт Вчера, 17:48
    Запереть ее в стойло.. и нехай в президенты ломится тем, кто на лугу должен травку жевать
    Диванный эксперт
    1. Диванный эксперт Вчера, 17:51
      Сения Бахча-лошадиный лица (равшан)
      Диванный эксперт
  5. solzh Вчера, 17:49
    Не серьёзно это как-то все.
    Собчак, дом-2, ЛГБТ сообщества, Макаревич и прочее.
    solzh
    1. pvv113 Вчера, 18:02
      Ваша правда - грязи и мусора в стране хватает
      pvv113
  6. Евродав Вчера, 17:49
    Цитата: Pirogov
    А что Собчак первая ,а как же Макаревич и другие либерасты ?

    Причем в данном случае Макар и другие поцы? Они тоже в Президенты метят? Лошадку начинают загонять в угол! Мерзости не место у власти, если бы бестолочь поумнее была, да за языком следила, могла бы далеко пойти с той кодлой что её двигает... Не в Президенты конечно, но СФ запросто...
    Евродав
    1. japs Вчера, 18:04
      Вы категорически правы! И да, Ксюшадь совсем не дура, мозги у нее есть, но пользоваться ими она не научилась. Язык ее - ее враг. Просто тормоза не настроены.
      Как никак, МГИМО ее слегка "подковал", но не там, где требовалось.
      japs
  7. Кот Гришка Вчера, 17:52
    Я надеюсь, что и до остальных доберутся. Главное, чтобы заявы от граждан были!
    Кот Гришка
  8. Georgievic Вчера, 17:53
    Пустячёк, а приятно!
    Georgievic
  9. Геркулесыч Вчера, 17:55
    Нужно всю либерню привлечь к уголовной ответственности за их явно антироссийские высказыаания, и дать им реальные сроки! Закон один для всех, и он должен выполняться неукоснительно! !!!!
    Геркулесыч
    1. andrej-shironov Вчера, 19:11
      Эт как же! По вашему одна часть либерастни должна арестовать другую часть либерастни?
      andrej-shironov
  10. parusnik Вчера, 17:58
    Да ладно.... laughing Криминала не найдут... lol Лошадь императора вне подозрений...Imperator equo, supra suspicio
    parusnik
  11. ded100 Вчера, 17:58
    Лошадь на нары уже лет на 10 наговорила! wassat
    ded100
    1. Балу Вчера, 22:10
      Цитата: ded100
      Лошадь на нары уже лет на 10 наговорила! wassat

      Какая она красивая у станка, как ей это идет... wassat
      Балу
  12. groks Вчера, 17:59
    Это пиар не Ксюшади, а ОсташкО. И он уже надоел со своим пиаром. До чего этот шоумен хочет в ГД ... .
    groks
  13. Ирек Вчера, 18:01
    Нельзя беременную сажать...
    Ирек
  14. Александр 3 Вчера, 18:02
    Думаю её надо вообще игнорировать,не печатать ,не говорить о ней.Она просто пиарится.
    Александр 3
  15. Vita VKO Вчера, 18:06
    Что то подозрительно долго Руслан Осташко тянул с этим заявлением. Прошел почти месяц с момента экстремистского заявления Собчак в СМИ. Хотя сразу было понятно, что это явный экстремизм, покушение на суверенитет, а при наличии весьма вероятных связей с зарубежными спонсорами, то данное заявление, точнее призыв к своим сторонникам (избирателям) будет уже классифицироваться как измена Родине. И все же многие понимают почему Собчак и других либерастов не трогают. Кроме того, прокуратура безусловно в курсе заявлений Собчак, довольно глупо доказывать, что у прокуратуры без бумажки Осташко не было оснований.
    Vita VKO
  16. ГПУ-М Вчера, 18:12
    Собчак допустили к выборам , в качестве болонки...Чтобы не скучные выборы были!
    А Прокуратура РФ , ну для вида брови хмурит... laughing
    ГПУ-М
  17. Egorovich Вчера, 18:21
    Доскакалась, Собчак, узду похоже для кобылы готовят.
    Egorovich
    1. ГПУ-М Вчера, 18:23
      Цитата: Egorovich
      Доскакалась, Собчак, узду похоже для кобылы готовят.

      Вряд ли ее тронут, но выборы будут веселыми...хе хе
      ГПУ-М
  18. Altona Вчера, 18:40
    А чё ей будет? Лишний пиар только, сиделицей рЫжЫма объявят.
    Altona
  19. Холуай Вчера, 18:47
    Её заявление по сути измена!
    Холуай
  20. loginovich Вчера, 18:54
    Прокуратура начала проверку по факту заявления Ксении Собчак об "украинском" Крыме
    По пиарить тоже надо.Как девчонка некогда вхожа в дом к самому останется без шаровой рекламы.
    loginovich
  21. andrej-shironov Вчера, 19:01
    Смысл кормить этого кремлёвского тролля?
    andrej-shironov
  22. andrej-shironov Вчера, 19:04
    Цитата: Orel
    Цитата: 210окв
    Вот именно.Самое страшное для лошади-это когда ее или забудут или выбросят как использованную прокладку..


    Путин сделал ход конем. Во всех смыслах. Тот, кто придумал в администрации Путина Собчак выдвинуть в президенты гений с точки зрения политтехнологий. Так унизить идеи демократии и либерализма, всю оппозицию фактически растоптать репутационно - это гениально. Я хоть и отношу себя к оппозиции, но дальновидности и красоты хода не признать не могу. Умны. Жаль только не в пользу народа этот ум используется.

    Народ власти нужен в виде электората! Ни в каком другом виде он не нужен, особенно если он не потребитель и задумывается что не так с этой властью.
    andrej-shironov
  23. andrej-shironov Вчера, 19:06
    Цитата: Orel
    Цитата: 79807420129
    Уважаемый Orel,никто так не унизил и не растоптал репутационно,как они сами себя.


    И тут я соглашаюсь. Хорошей оппозиции нет. Только Навальный, что-то пытается. Справедливости ради, но он реально работает, ездит по стране, кампании проводит, фонды по борьбе с незаконными закупками и коррупцией организовал. Уже потом у него идею власти перехватили в лице народного фронта. Но Навальный для меня слишком радикальный левый политик. Я больше наверное центрист. Более умерен во взглядах.

    Навальный такой же кремлевский троль! Не преувеличивайте его значение.
    andrej-shironov
  24. 23424636 Вчера, 19:16
    было бы весело узнать если бы лидер страны вспомнил ,как Сталин корректировал настроение Крупской , отслеживая у последней коды и шифры счетов в банках Швейцарии, куда алчные мастера разводов Бонч Бруевич ,Крыжановский да и сам немецкий агент Бланк (ульянов) хранили кровавые доли из вывезенных 5 эшелонов русского золота..и перенес этот опыт на уведомление дочери своего бывшего шефа .
    23424636
    1. Летучая Мышь Вчера, 21:29
      Каллис,ты сам сайд ару,чего написал.
      Летучая Мышь
  25. tchoni Вчера, 19:18
    Опускаемся до уровня хохлов? Если это действительно так, то эта коняшкаимеет реальный шанс стать президентом....
    tchoni
  26. мичман Вчера, 19:20
    По поводу ее заявления давно просили депутатов Гос думы оформить запрос в Генпрокуратуру. Это уголовная ответственность, есть определенная статья в УК РФ. Ведь смогли же через суд патриотические организации депутаты ЗС С-Петербурга снять доску маннергейма в С-Петербурге, вывеску колчаку. Почему молчат патриоты. Относительно макаревича, так этот еврей заявлял не так противозаконно, как сделала эта лошадь. Честь имею.
    мичман
  27. Житель Урала Вчера, 19:22
    то что прокуратура начала проверку - ни о чем не говорит - важно какое решение вынесет.
    Если скажет что состава здесь нет - тогда Ксюша сможет потом это на все сми трубить - я чиста!
    А если факт нарушения закона будет - то это будет еще более широкий пиар - и мировые сми загудят о удушении свободы. Я не против чтобы прокуратура занималась этим - но если подавать такие заявы - надо заранее продумывать действия на много ходов вперед чтобы в дураках потом не оказаться.
    Житель Урала
    1. Essex62 Вчера, 19:58
      Цитата: Житель Урала
      А если факт нарушения закона будет - то это будет еще более широкий пиар - и мировые сми загудят о удушении свободы

      А нам ,что есть дело о чем будут шуметь, эти самые, мировые сми? Мы здоровущая ,одна из самых больших,частей этого самого Мира.А уж навернуть можем так,что- кирдык. Пусть гавкают,< собака лает-караван идет>
      Все эти телодвижения ,с регистрацией шлюхи кандидатом в президенты, следом как-бы состав преступления и дело, создают иллюзию у людей к причастности. Электорат (тьфу слово то какое) балдеет ,интересно всем ,как на кухне коммунальной.
      По закону подобные высказывания -измена Родине. Воронок, короткий суд( доказательство видео и куча свидетелей),стенка, занавес.И пусть на гнилом западе хоть обвоются.
      МЕЧТЫ............
      Essex62
  28. синоби Вчера, 19:38
    Камрады!Ну как вы не понимаете!Это же гениальный по простоте способ опустить нашу либерастию в канализацию.Ну какие у лошади шансы?И чем больше она пиарится тем больше народу отвернётся от наших оппов.Кто первые начали голосить про неё?Либеральная шушера!Я вообще подозреваю,а не попросили ли Ксюшу добрые дяди из ФСБ,в президенты податься.Припомнили ей шалости на болотной,больно странно тогда дело прикрыли.Типа-должок за тобой,отрабатывай.
    синоби
    1. Идущий Вчера, 20:10
      А престиж России одновременно туда не спускается , слишком это неравноценные вещи.
      Идущий
  29. ПРАВОкатор Вчера, 19:53
    Хороший сайт,много подписчиков.Есть Лидер и единая тема для обсуждения.Больших разногласий нет.
    У нас...хуже.…Есть Тема...и куча мнений....
    Это не хорошо!?!?!?
    ПРАВОкатор
  30. mavrus Вчера, 20:11
    Цитата: stas
    У этого театра абсурда есть главный режиссер - по кличке Царь.
    Если бы не он то эту лошадь по всем каналам ТВ не показывали.
    Цель одна, создать искусственную интригу для повышения % явки на выборы Царя на следующий 5 срок.
    А по Конституции не более 2-х сроков подряд, без каких либо перерывов.
    Но пипэл всё проглотит.

    Неинтересная у тебя методичка, уж очень глупая. Ты запроси хозяев прислать новую, а то госдеп тебя держит даже за более безмозглого чем Ксюшу. Самому не обидно?
    mavrus
  31. Essex62 Вчера, 20:12
    Цитата: ПРАВОкатор
    Хороший сайт,много подписчиков.Есть Лидер и единая тема для обсуждения.Больших разногласий нет.У нас...хуже.…Есть Тема...и куча мнений....Это не хорошо!?!?!?

    Чего-ж тут хорошего........?
    Essex62
  32. ksv36 Вчера, 20:14
    На предвыборной компании Кслошади Собчак предполагается использовать слоган: "Землю народу - президенту овса и жеребца!" laughing
    ksv36
  33. zloybond Вчера, 20:15
    Кандидат в президенты прямо заявляет о желание развалить страну. И тем не менее эту крысу регистрируют в кандидаты вместо того, чтобы замуровать где то в зиндане.
    zloybond
  34. Кср82 Вчера, 20:48
    Стать не читал, одной фотки хватило. Фу блин.
    Кср82
    1. DEZINTO Вчера, 21:08
      Подарите эту "умницу и красавицу" Украине пожалуйста, вооон туда куда-нибудь в селе под Черниговым её самый избирательные электорат.

      Украина ну давай же сделай что-нибудь забавное.......сделай Собчак мэром Полтавы..? А? Ты-ж умеешь.

      DEZINTO
      1. Летучая Мышь Вчера, 21:34
        Неее,мэром Киева.
        Летучая Мышь
      2. Балу Вчера, 22:11
        Подарите эту "умницу и красавицу" Украине
        Это жестоко в отношении украинцев, которые не сачут. А может командируем ее для начала в Зимбабве, говорят там тоже есть русские...
        Балу
      3. DrLivsi Вчера, 22:58
        Не надо трогать Украину, не всё там как в массмедиа. Был там на 9 Мая, все памятники отреставрированы и в День победы - митинги, цветы - ветеранам. ХВАТИТ ВРАНЬЯ!!! ЗА...БАЛИ!!! А это российское г-но, утилизируйте сами!
        DrLivsi
  35. Немезида Вчера, 21:17
    Да ее сажать давно пора по статье 280 УК РФ,как минимум
    Немезида
  36. Летучая Мышь Вчера, 21:23
    Робяты,читайте больше прессу и смотрите ящик: Оксана хвасталась недавно купленным жильём на Украине.А это значит....что скоро она удачно переедет туда. И будет позиционировать себя,как правительство в изгнании.Вот она и зарабатывает себе политкапитал
    Летучая Мышь
  37. Александр Абдрахманов Вчера, 21:24
    Пускай ненормальная признает - что в Украине был вооруженный переворот и там погибло много народу . А переворотом занималась Америка и Европа . Посадила править страной кровавую хунту . Крым перешел к России , самым демократическим путем с помощью референдума . Конечно его не признают Америка и ее шестерки , и еще появилась одна либеральная шестерка Собчак . Ее надо отправить в Крым и пускай ее судят там . Как она может быть кандидатом в президенты России , если он вся пропитана ненавистью к стране .
    Александр Абдрахманов
    1. Vita VKO Вчера, 21:58
      Цитата: Александр Абдрахманов
      Пускай ненормальная признает - что в Украине был вооруженный переворот и там погибло много народу

      Существует множество соглашений между Украиной и Россией начиная с Беловежского соглашения от 91г в которых говорится о дружбе и сотрудничестве, а так же гарантиях соблюдения прав нац. меньшинств. Все эти соглашения Украина нарушила. Более того, на Украине приняты законы о языках напрямую декрементирующие нац.меньшинства, а так же законы о декоммунизации.
      Все это позволяет в рамках существующего правового поля вернуть Украину в границы 1917 года.

      Причем этот возврат будет правомерен да же по украинским законам. Что уж говорит о демократических методах народного волеизъявления типа референдума. Там вообще без вариантов, булочками и печеньем от Нуланд уже объелись все.
      Vita VKO
  38. Severok Вчера, 21:55
    282 ей!!! Макаронычу аналогично!
    Severok
  39. Балу Вчера, 21:57
    Цитата: Svarog51
    Ха! Прям по анекдоту
    В принципе рулить авто и самолетом тоже можно научиться по книжкам

    Действия пилота во время посадки во втором томе инструкции. wink

    Типа, читай скорее... Шутки шутками, но те саудиты снесшие башни-близнецы в Нью-Йорке обучались в частной летной школе летчиков гражданской авиации в Америке. Женщина-агент ФБР, предупреждавшая начальство о странных арабах учившихся только взлетать и лететь по прямой( отказывались учиться садиться!) бесследно исчезла. Журналисты учредили премию в 50 тыс долларов, только найти ее так и не смогли.
    Так говорите во втором томе? lol
    Балу
  40. Беларусь это Россия Вчера, 22:05
    Прокуратура начала проверку по факту заявления Ксении Собчак об "украинском" Крыме

    Правильно правильно.За это эту собчак-нужно послать осваивать рубежи необъятной России Русской православной.С кофискацией имущества лет на 20.
    Беларусь это Россия
  41. DrLivsi Вчера, 22:50
    "На детях гениев природа отдыхает". Сие не я сказал, сие поговорка. Хорошо в свое время в "Нашей Раше" (Рамшан и Джамшуд) сказали: "Светская ...ися...". Еще одна Чичолина , но только в России?
    DrLivsi
  42. Туз Бубен Вчера, 23:55
    Как бы сподвижники лошади не сделали из неё сакральную жертву под занавес, в смысле перед выборами..Полетит каллоид на вентиляторы...
    Туз Бубен
Картина дня