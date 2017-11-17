Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ*
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 17 ноября 2017 года нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.
Отмечается, что авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.
После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования
ИГИЛ* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор)- говорится в сообщении.
Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.
Отмечается, что авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.
После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования
ИГИЛ* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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