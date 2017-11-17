20:02 17 ноября

Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ*

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 17 ноября 2017 года нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ*


Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор)
- говорится в сообщении.


Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.

Отмечается, что авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования

ИГИЛ* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 18:01
    Давите гадов!Молодцы наши лётчики!За последние пару недель вылетов больше чем за полгода..
    210окв
    1. The_Lancet Сегодня, 18:23
      Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 17 ноября 2017 года нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

      С периодичностью 3-5 дней в ноябре регулярно появляются новости типа "Был взят последний оплот ИГ в Сирии".Постоянно одинаковые формулировки и выражения.
      Это просто информационный мусор?Причина - отсутствие реально важных событий?
      Или это введение в заблуждение?
      The_Lancet
      1. GaLe Сегодня, 18:26
        так о взятии последнего оплота ИГ в Сирии МО отрубило еще неделю назад,а к полноценному штурму Абу-Кемаля еще и не приступали даже,войска Асада и иракские наемники все топчутся вокруг последнего оплота,но войти пока не решаются))
        GaLe
      2. user1212 Сегодня, 18:42
        Цитата: The_Lancet
        С периодичностью 3-5 дней в ноябре регулярно появляются новости типа "Был взят последний оплот ИГ в Сирии".Постоянно одинаковые формулировки и выражения.

        Такова современная "журналистика"
        Цитата: The_Lancet
        Это просто информационный мусор?

        Как и 95% современной "журналистики"
        Цитата: The_Lancet
        Причина - отсутствие реально важных событий?

        Важные события не укладываются в мировой мейнстрим. Вот, например, домогательства в Голливуде и связи Трампа с Кремлем более насущные темы чем массовые убийства мирного населения при взятии Мосула. Успехи ливийской "демократии" как то тоже освещать не принято
        user1212
      3. Muvka Сегодня, 18:43
        Цитата: The_Lancet
        Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 17 ноября 2017 года нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

        С периодичностью 3-5 дней в ноябре регулярно появляются новости типа "Был взят последний оплот ИГ в Сирии".Постоянно одинаковые формулировки и выражения.
        Это просто информационный мусор?Причина - отсутствие реально важных событий?
        Или это введение в заблуждение?

        Можете 4 новости за этот месяц скинуть? Очень интересно. Чтобы даты отличались.
        Muvka
    2. ГПУ-М Сегодня, 18:29
      Цитата: 210окв
      За последние пару недель вылетов больше чем за полгода..

      Видать договоренность какая то есть...Запад то молчит , о "зверствах русских" и хим атаках Асаада в Сирии !
      Такое ощущение ,что наши спецслужбы захватили архивы чертей и мы намекнули западу , если будут мешать нам..Дай Бог чтобы так и было..!
      ГПУ-М
  2. Идущий Сегодня, 18:02
    После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования


    Вот самая главная цель.
    Идущий
    1. 79807420129 Сегодня, 18:06
      Цитата: Идущий
      Вот самая главная цель.

      Виктор, hi Самая главная цель -Пентагон. hi
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 18:13
        Влад hi , ну да и все вернулись на базу.
        Идущий
  3. Александр 3 Сегодня, 18:05
    Мужикам надо побольше такого боевого применения отработать.Это не по полигону шмалять.
    Александр 3
    1. 30 вис Сегодня, 18:29
      В Крым нужно пару- тройку полков Ту-22М3 . Для страны хорошо , лётчики в Крыму будут жить , и всяка бяка - нечисть притихнет !
      30 вис
      1. Piramidon Сегодня, 19:38
        Цитата: 30 вис
        В Крым нужно пару- тройку полков Ту-22М3

        А на фига? Они, что, например из Сольцов, не достанут, если из Моздока до Сирии достают.?
        Piramidon
    2. GaLe Сегодня, 18:31
      а в чем принципиальная разница? как по мне тоже самое,никакого противодействия,просто бомбишь папуасов,которые тебе априори ничего сделать не могут)
      GaLe
      1. Александр 3 Сегодня, 18:50
        А снайперами как становятся?Не в тире же.
        Александр 3
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:08
    Вот честно говоря, нужно было заключать договор с Ираном или Иорданией о временном нахождении наших самолетов на одном из их военных аэродромов, чтобы не гонять на треть полные самолеты!
    Геркулесыч
    1. Kurare Сегодня, 18:21
      Цитата: Геркулесыч
      ...чтобы не гонять на треть полные самолеты!

      ...или послать куда подальше американцев с договором, о снятии со всех Ту-22 систем дозаправки в воздухе и тогда не надо будет летать недозагруженными.
      Kurare
      1. Tusv Сегодня, 18:33
        Цитата: Геркулесыч
        Вот честно говоря, нужно было заключать договор с Ираном или Иорданией о временном нахождении наших самолетов на одном из их военных аэродромов, чтобы не гонять на треть полные самолеты!

        Мы уже заключали договор о взлете и посадке в Иране. Но увы, не всякая страна может наплевать на американской санкционное давление. Янки сразу Иран прищучили и нам сказали досвидания. Смельчаков в этом мире, супротив США нету ни кого, кроме нашей страны
        Tusv
  5. Политрук-М Сегодня, 18:09
    Только уничтожать и никаких переговоров..
    Политрук-М
  6. andrewkor Сегодня, 18:10
    Проторили дорожку в Сирию ,а Иран то помогает на зло мировому империализму и сионизму!
    andrewkor
  7. svp67 Сегодня, 18:13
    Молодцы. Но почему Ту-95 "прохлаждаются"? Их вклад, в "заваливанием чугуном" может быть более существенен.
    svp67
    1. Tusv Сегодня, 18:42
      Цитата: svp67
      Но почему Ту-95 "прохлаждаются"? Их вклад, в "заваливанием чугуном" может быть более существенен.

      Да, если их посылать по тому же маршруту, что и Ту -22М3. Но почемуто у них обходной маршрут., над нейтральными водами, через Гибралтар. Это 2 -3 раза можно одной 22 тушке отбомбиться
      Tusv
  8. КОСМОС Сегодня, 18:17
    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3

    Переоборудовали бы один Руслан под бомбер и разместили его в Ххх Ммм х.ё.з. авиабазе что в сирии...
    КОСМОС
    1. ГПУ-М Сегодня, 18:35
      Цитата: КОСМОС
      Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3

      Переоборудовали бы один Руслан под бомбер и разместили его в Ххх Ммм х.ё.з. авиабазе что в сирии...

      Можно конечно, но Россия "боевой опыт" для наших пилотов молодых особенно проводит.. И еще главное это наши конструктора и инженеры следят и исправляют все недочеты в боевой технике..
      Это не над Россией учения проводить,!
      Этот опыт России очень необходим в будущем!
      "И опыт, сын ошибоктрудных и гений просвещенья дух.."
      ГПУ-М
    2. Александр 3 Сегодня, 18:43
      Нашим надо побольше боевых применений,ведь Русланом не попадёшь туда куда надо.Нам не надо ковровых бомбометаний.этим коалиция занимается . Нашим нужна точность.Да и средства выделенные на поддержание боеготовности реализовывать эффективно.
      Александр 3
    3. Piramidon Сегодня, 19:42
      Цитата: КОСМОС
      Переоборудовали бы один Руслан под бомбер и разместили его в Ххх Ммм х.ё.з. авиабазе что в сирии...

      Мечтать не вредно. А если все пассажирские аэропланы оснастить подвесными системами для ракет и бомб и все рыбацкие шхуны пусковыми установками для "калибров"...
      Piramidon
  9. pvv113 Сегодня, 18:31
    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3

    pvv113
  10. demo Сегодня, 19:08
    Уже как-то обыденно звучит.
    Взлетели, поразили, вернулись.
    А надо красок добавить.
    Нельзя в народе ДЕЙСТВО превращать в действие.
    demo
    1. Piramidon Сегодня, 19:48
      Цитата: demo
      Уже как-то обыденно звучит.
      Взлетели, поразили, вернулись.
      А надо красок добавить.
      Нельзя в народе ДЕЙСТВО превращать в действие.

      Что, конкретно, вам нужно увидеть?
      Piramidon
  11. alexhol Сегодня, 20:01
    Дежурная новость с дежурным фото и с дежурными комментариями.
    alexhol
  12. Evgenijus Сегодня, 20:02
    Хорошо, если экипажи бомбардировщиков меняются, а если все время одни и те же летают на боевое задание, то польза кому? Или орденов и медалей мало отлито?
    Evgenijus
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