Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ*

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор)

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 17 ноября 2017 года нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ* в Сирии, сообщает Минобороны РФ.- говорится в сообщении.Целями для поражения стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.Отмечается, что авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базированияИГИЛ* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России