23:00 17 ноября

Американская военная делегация прибыла на Донбасс

В зону проведения украинскими силовиками так называемой «антитеррористической операции» сегодня прибыли представители американской военной делегации. В делегацию входят офицеры американской армии, которые, как сообщает пресс-службы штаба «АТО», осуществляют мониторинг ситуации в зоне вооружённого конфликта.

Американскую делегацию возглавил военный атташе американского посольства в Киеве Томас Уоффорд.

Из сообщения:
Делегация Вооруженных Сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции.



Американская военная делегация прибыла на Донбасс


Сообщается о том, что американцы побывали непосредственно на линии разграничения, а также посетили расположения украинских силовых подразделений в зоне конфликта.

Напомним, что ранее в украинских СМИ появились публикации, в которых утверждается, что якобы Россия и США всё же договорились о формате миротворческой миссии на Донбассе. В Кремле эту информацию опровергают.

Появление американских военнослужащих (в любом статусе) на территории Донбасса – очередное нарушение Минских соглашений. Или это прямое доказательство того, что Минские соглашения окончательно приказали долго жить?..

Использованы фотографии: Пресс-центр штаба АТО/Facebook
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. 210окв Сегодня, 18:31
    Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 18:33
      Цитата: 210окв
      Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.

      Дмитрий, Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось...
      Я думаю, что никто не сомневался в том, что американцы, рано или поздно, но придут...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 18:35
        Добрый вечер Александр hi Я бы хотел посмотреть в глаза Суркову..Все это напоминает "переговоры" с негодяями в Хасавюрте..
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.

        Дмитрий, Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось...
        Я думаю, что никто не сомневался в том, что американцы, рано или поздно, но придут...
        210окв
        1. Logall Сегодня, 18:38
          Справедливо! Но еще Хотелось бы посмотреть на то, как бы Сурков смотрел в глаза детям Донбасса!
          Logall
          1. хрыч Сегодня, 19:58
            Цитата: Logall
            Я думаю, что никто не сомневался в том, что американцы, рано или поздно, но придут...

            Я думаю все в точности наоборот. Это ревизия, как расходуется нелетальная помощь, а она давно разворована. Там была амуниция, контрбатарейные радары, тепловизоры и передвижные крематории laughing Конечно все продано. Свидомых утилизируют, как медотходы и пр. Новая администрация умеет считать.
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:47
              Привет , братка ! hi drinks У меня этот визит вызвал такую ассоциацию : егеря приехали оценить возможности стрелков по номерам . negative Охотники меня поймут .
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 20:56
                Привет Белый Брат!!! drinks
                Цитата: bouncyhunter
                егеря приехали оценить возможности стрелков по номерам

                Тут намедни прокурор судью с лосем перепутал и в суде появилась престижная вакансия.
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
                  А я так мыслю : кое-кто суёт свои щупальца не в тему и не в строчку . Хирурги полевого уровня со скальпелем правильного типа ВССК уже давно ждут команды на оперативное вмешательство ... yes
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 21:19
                    Там все на товсь , пусть рискнут.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
                      На "рискачей" есть прибор ближнего действия . wink
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 21:39
                        Ниже ответ все ставит на свои места , я лучше сказать не смогу.
                        Идущий
                  2. хрыч Сегодня, 21:23
                    Цитата: bouncyhunter
                    ВССК

                    хрыч
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:27
                      Я и не сомневался что ты меня правильно поймёшь . wink good
                      bouncyhunter
              2. Политрук-М Сегодня, 21:26
                Цитата: bouncyhunter
                Привет , братка ! hi drinks У меня этот визит вызвал такую ассоциацию : егеря приехали оценить возможности стрелков по номерам . negative Охотники меня поймут .

                Все именно так и было...БПЛА там летали и со спутников регонсцировку снимали!
                Бригаду снайперов пришлют и начнут мочить(перед атакой ..) ..Наши надеюсь, тоже не будут сидеть сложа руки и готовятся по полной со всей техникой ит.д... soldier
                Политрук-М
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:46
                  Виталя , я рад тебя видеть всегда ! fellow
                  bouncyhunter
                  1. Политрук-М Сегодня, 22:23
                    Цитата: bouncyhunter
                    Виталя , я рад тебя видеть всегда ! fellow

                    Я тоже Паша ! soldier Работаем, на зло недругам нашим.. fellow
                    Политрук-М
      2. Pirogov Сегодня, 18:35
        Цитата: Logall
        Дмитрий, Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось

        Думаю весна будет горячая ,а может и зима .
        Pirogov
        1. dzvero Сегодня, 18:47
          Если ето последняя проверка, то отмашка будет на днях. sad
          dzvero
          1. Идущий Сегодня, 21:21
            Похоже пока не пришло время , будут ловит удобный момент.
            Идущий
        2. Идущий Сегодня, 18:48
          Там уже не холодно , но может полыхнуть и полыхнет скорее к нашим выборам.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 18:57
            Витя, так оно и будет:
            Сперва разведают обстановку, посчитают чего и сколько нужно... Ну а потом наберут мясо из стран СНГ, Ну и другого ближнего зарубежья, а дальше - ''Алга''!
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 19:00
              Похоже , что не только там могут запалить и на Кавказе и в Средней Азии , будут расшатывать ситуацию не по детски.
              Идущий
      3. sabakina Сегодня, 18:59
        Саш, прЮвет! Давай не будем торопить события, они ещё в Крыму собирались побывать. Запасайся попкормом.
        sabakina
        1. Logall Сегодня, 19:04
          Славик, Приветствую!
          Торопить, конечно же не нужно! Но хотелось бы вообще этих событий избежать... Вот только американцы не успокоится... Будут разжигать Везде, где это возможно...
          Logall
        2. 79807420129 Сегодня, 19:48
          Цитата: sabakina
          они ещё в Крыму собирались побывать. Запасайся попкормом.

          Слава Привет!Попкорн то тут не поможет,а Крым им уже ответил.
          А полосатые барбосы инспектируют укровермахт перед наступлением. hi
          79807420129
          1. Идущий Сегодня, 21:22
            Конечно , через позу бегущего оленя.
            Идущий
          2. sabakina Сегодня, 22:33
            Влад., прЮвет! А зачем посылать туда, где оно уже было?
            sabakina
      4. Partyzan Сегодня, 19:04
        Цитата: Logall
        дождались! Начинается! Или уже началось...

        матрасы провели рекогносцировку местности - так что наступление скорее всего будет
        Partyzan
        1. Logall Сегодня, 19:40
          Володя, я не знаю, что такое
          Цитата: Partyzan
          рекогносцировку
          , но согласен! hi
          Logall
          1. Primoos Сегодня, 21:12
            Привет Logall. По имени не называю, Александров на сайте много, а Logall один.
            Цитата: Logall
            Володя, я не знаю, что такое
            Цитата: Partyzan
            рекогносцировку
            , но согласен! hi
            Primoos
      5. Berkut752 Сегодня, 19:51
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.

        Дмитрий, Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось...
        Я думаю, что никто не сомневался в том, что американцы, рано или поздно, но придут...

        Приходили многие, да не все уходили..............
        Berkut752
        1. Идущий Сегодня, 21:23
          Приходили многие, да не все уходили..............


          Забыли они все это , видимо придется напомнить.
          Идущий
      6. Berkut752 Сегодня, 20:10
        Экспромтом анекдот, в тему:Приехали американцы, в зону АТО, вылезли из автобуса и замерзающими, охрипшими голосами кричать в сторону "сепаратистов": "Эу русские выходите, говорить будем, а то мы замерзли, температура то, -30" А стой стороны, в ответ: Так наши мужики на рыбалку уехали".
        Berkut752
      7. Scoun Сегодня, 21:00
        Цитата: Logall
        Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось...

        Это никогда и не заканчивалось, единственные кто с успехом противостоят англосаксам это славяне, китайцы, индийцы и прочие, были успешно ими перетёрты, славяне раздроблены но русские... это отдельный головняк англосаксов.
        Scoun
        1. Идущий Сегодня, 21:26
          но русские... это отдельный головняк англосаксов.


          Вы поймали самую соль и это их бесит , бесит многовековое бессилие перед Россией.
          Идущий
    2. Андрей К Сегодня, 18:36
      Цитата: 210окв
      Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.

      В статье чётко написано:
      ...офицеры американской армии, которые, как сообщает пресс-службы штаба «АТО», осуществляют мониторинг ситуации...

      Мониторят отдачу, от вложенных в кастрюлеголовых средств.
      Провокаторы, они и в Африке провокаторы.
      Не получается в Сирии, гадят у нас под боком.
      Андрей К
      1. Идущий Сегодня, 21:27
        И надеются на продолжение своего проекта.
        Идущий
    3. Doliva63 Сегодня, 18:40
      Примерно то же самое хотел сказать, но несколько прямее. drinks
      Doliva63
    4. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:37
      Цитата: 210окв
      Давно понятно-что Минский сговор это фикция.

      Надо написать срочно письмо Путину:
      "Владимир Владимирович, произошла чудовищьная ошибка! Минский сговор - это фикция. Либералы из пятой колонны скрывают от Вас правду!"
      Молодой_Коммунист
      1. 79807420129 Сегодня, 19:50
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Надо написать срочно письмо Путину:

        Сударь,не надо паясничать,Путин и без ваших умнейших советов разберется. yes
        79807420129
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 20:27
          Цитата: 79807420129
          Сударь,не надо паясничать,Путин и без ваших умнейших советов разберется.

          Если Вы не являетесь Песковым, то я как-нибудь сам решу что мне длать hi
          Молодой_Коммунист
          1. 79807420129 Сегодня, 21:59
            Цитата: Молодой_Коммунист
            Если Вы не являетесь Песковым

            Не являюсь laughing А если бы являлся,то что? feel
            Цитата: Молодой_Коммунист
            то я как-нибудь сам решу что мне длать

            Да решайте,кто же против yes Но в Болгарии,с в России уж поверьте,как нибудь сами разберемся. wink hiПоверьте не хочу обидеть вас,удачи. hi
            79807420129
    5. Primoos Сегодня, 21:08
      Вот этот, метр с каской? Мдя! Мала куча, да вонюча!
      Primoos
  2. pvv113 Сегодня, 18:34
    Минские соглашения окончательно приказали долго жить?..

    Эти соглашения изначально были мертворожденными
    pvv113
    1. Tusv Сегодня, 19:01
      Цитата: pvv113
      Эти соглашения изначально были мертворожденными

      Свое дело сделали и то хорошо. Поток беженцев стал контролируемым, Конфликт немножко заморожен, можно было отвлечься на Сирию. На мой взгляд скорее больше плюсов, чем минусов. Наверное так было и задумано на 2 года, а дальше - надо репу чесать recourse
      Tusv
      1. pvv113 Сегодня, 19:10
        Плюсы есть, не спорю. Но отсутствует процедура привлечения к ответственности нарушителей Минских соглашений. Поэтому Украина их смело игнорирует
        pvv113
        1. Tusv Сегодня, 19:31
          Цитата: pvv113
          Плюсы есть, не спорю. Но отсутствует процедура привлечения к ответственности нарушителей Минских соглашений. Поэтому Украина их смело игнорирует

          Игнорирует часть соглашений, но черту не переходит иначе бойня и карман пустой у майданутых головного мозга. Так что Киев больше соблюдает правила, но частично.Иначе Порашенко можно заказывать деревянный макинтош и музыку - Бандитская страна
          Tusv
          1. pvv113 Сегодня, 19:47
            Цитата: Tusv
            Бандитская страна

            Так в правительстве воры и бандиты, разбавленные ЛГБТ-извращенцами и владельцами справок о психической неполноценности. Как после этого стране стать мирной и процветающей?
            pvv113
  3. svp67 Сегодня, 18:36
    Ну вот Хозяева решили проверить как там их "холопы" их военную помощь используют и на сколько она им помогла...
    svp67
    1. ГПУ-М Сегодня, 18:46
      Цитата: svp67
      Ну вот Хозяева решили проверить как там их "холопы" их военную помощь используют и на сколько она им помогла...

      "Холопов" то своих особо не балают(оружием , кредитами и т.д., но плеткой постоянно гонят в атаку на Россию..)...А те все равно ретиво лают , пытаясь "сорвать цепь минских соглашений"...Противно все это наблюдать, эх окраина ..
      ПОЗОР, вы забыли своих предков и наплевали на них..К Украине теперь в мире совсем другое отношение, презрительное...(просто США боятся)
      ГПУ-М
      1. freejack Сегодня, 19:19
        в мире совсем другое отношение, презрительное...(просто США боятся)

        Они не сша боятся? Они нас боятся, и очень сильно... Гейропа уже отвернулась. Если штаты отворачиваются, то они остаются тет-а тет с нами... А они за эти три года столько наворотили!!!???... am И, за все придется ответить!...

        Вспомните, после выборов в сша , на руине с неделю стояла звенящая тишина... Пока Трампа не вынудили произнести "территориальная целостность 404!" bully

        По всей руине выдох облегчения слышен был...))

        freejack
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:46
    Сто пудов , и оружие туда явно привезли-так скачать, дровишек подкинули в костер войны!Чтобы они там навсегда и остались эти "визетеры "!!!
    Геркулесыч
  5. Холуай Сегодня, 18:46
    У Украины сейчас уже неплохая армия.Нашим пора на Донбасс войска вводить...а то сомнут за три дня...
    Холуай
  6. NF68 Сегодня, 18:49
    Это сколько же теперь работы прибавится у американских "кривозащитников"? Каким образом теперь придется в упор не видеть того что реально творят их подопечные из ВСУ? Наверное всем им заранее выдали очень затемненные очки чтобы они всего этого не видели.
    NF68
  7. Azazelo Сегодня, 18:50
    Приехал предлог для нападения фашисткой украины на Донбасс. Щас этих "делегатов" свои же нацбаты расстреляют, обвинят во всём ЛНР и ДНР и попрут снова свиноухие в атаку, подгоняемые овскими заградотрядами.
    Azazelo
  8. Волька Сегодня, 18:52
    янки как приехали, так и уедут, вряд ли будут впрягаться за отморозков, в противном случае отведают люлей донбасских по полной...
    Волька
  9. 23424636 Сегодня, 19:00
    ну приехали американцы разве они не приезжали раньше в количестве 400 морд или не они были уничтожены под Краматорском в 14 под горой Карачун пролетая на городом на Ми 8 , корректируя обстрелы через свою Ч В К Блеквотер .. просто Кремль уступив татарину Ахметову по его стенанию не брать Марик(Мариуполь) где его 2 меткомбината и не трогать Авдеевку где у него коксохим ,просто прогнулись перед амерами чьи интересы последний представляет .Мало того, зависимые от рейтингов запада как наркоманы от ослабленной дозы ,экономисты -москвичи ни хрена не могут да и не знают как завести Донбасс с его огромным потенциалом и поэтому продалжают чмурить вместе с халдеями киева боевой дух его жителей
    23424636
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 20:39
      А фото можно? В Афганистане ходили байки что на стороне моджахедов французы воюют.
      Viktor.12.71
  10. demo Сегодня, 19:05
    На фото коротышка недоношенный - это и есть американский атташе?
    Я не ошибся?
    Ши.пиз.дик.
    Да простят меня модераторы. Сегодня принимали коньяк.
    demo
  11. anjey Сегодня, 19:13
    В зону проведения украинскими силовиками так называемой «антитеррористической операции» сегодня прибыли представители американской военной делегации.
    тихой сапой сша и банда порошенко пытаются продавить "своих" миротворцев на Донбасс...,ждем умного и хитрого плана путина...
    anjey
  12. APASUS Сегодня, 19:23
    Делегация Вооруженных Сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине

    Достаточно странное словосочетание: США и атташе по вопросам обороны......................где то тут подвох?
    APASUS
  13. Виктор Дубовицкий Сегодня, 19:25
    Пора отвечать инспекциями российских представителей Генерального Штаба.
    Виктор Дубовицкий
  14. samarin1969 Сегодня, 19:33
    Чтобы дальше не случилось с жителями Донбасса рыжие говорящие усы будут излучать оптимизм. ...Какой смысл оплачивать "русские" интересы в Киргизии, когда их множат на ноль рядом с Белгородом и Ростовом.
    samarin1969
  15. Симон Сегодня, 20:04
    Цитата: Logall
    Цитата: 210окв
    Давно понятно-что Минский сговор это фикция.И каждая сторона делает что хочет.За исключением Кремля..Вот там уверены и следуют за этим сговором.

    Дмитрий, Ну что можно сказать - дождались! Начинается! Или уже началось...
    Я думаю, что никто не сомневался в том, что американцы, рано или поздно, но придут...

    Ну и что пришли, жарко будет - быстро исчезнут yes
    Симон
    1. ГПУ-М Сегодня, 21:01
      Цитата: Симон
      Ну и что пришли, жарко будет - быстро исчезнут

      Рекогносцировку сделают , похлопают по плечам "холопов в форме" , жувачку подарят и уедут..
      А потом начнется по координатам жилых поселков и городов Донбасса долбежка из дальних и дронов США ..(провоцируя Россию)
      Ну ничего!
      ГПУ-М
  16. Нормаль ок Сегодня, 21:41
    Появление американских военнослужащих (в любом статусе) на территории Донбасса – очередное нарушение Минских соглашений.

    Надоело уже бред комментировать. Но всё же... Украина, как суверенное государство имеет право приглашать на свою территорию хоть марсиан. И никакие Минские соглашения это не отменяют.
    Нормаль ок
  17. Evgenijus Сегодня, 22:49
    Пора Шойгу появиться в районе Донецка, с инспекцией ситуации ...
    Evgenijus
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