Американская военная делегация прибыла на Донбасс

Делегация Вооруженных Сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции.

В зону проведения украинскими силовиками так называемой «антитеррористической операции» сегодня прибыли представители американской военной делегации. В делегацию входят офицеры американской армии, которые, как сообщает пресс-службы штаба «АТО», осуществляют мониторинг ситуации в зоне вооружённого конфликта.Американскую делегацию возглавил военный атташе американского посольства в Киеве Томас Уоффорд.Из сообщения:Сообщается о том, что американцы побывали непосредственно на линии разграничения, а также посетили расположения украинских силовых подразделений в зоне конфликта.Напомним, что ранее в украинских СМИ появились публикации, в которых утверждается, что якобы Россия и США всё же договорились о формате миротворческой миссии на Донбассе. В Кремле эту информацию опровергают.Появление американских военнослужащих (в любом статусе) на территории Донбасса – очередное нарушение Минских соглашений. Или это прямое доказательство того, что Минские соглашения окончательно приказали долго жить?..