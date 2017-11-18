Австрия: рыцари Граца

"Рыцарские времена не прошли. Просто драконы стали другими."

(сериал "Шерлок Холмс")

// www.andreev.orgПериод с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юго-востоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из "Время, вперед!": "Кто последний? Я за Вами!"Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце - столице Штирии, владельцы поместий упросили императрицу сохранить Арсенал как "памятник региональной истории".// www.andreev.orgДля широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Сегодня Landeszeughaus является одним из крупнейших исторических оружейных в мире.В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.Входные билеты в Арсенал - по 13 евро, маленькие дети - бесплатно. Вещи полагается сдать в камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться). Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится нечеткая ерунда.// www.andreev.orgВ музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.Audioguide (англ.)>>Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей. Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет; при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени пехотинцы использовали алебарды, пики, и "утренние звезды", тогда как всадники предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути несколько "платилен" - аналогов современных "toll booth" на платных шоссе. Так вот, подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение для военных целей.Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан - это такое копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко. Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и алебарды.А глефа - это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом. Использовалась для отражения атак конницы.// www.andreev.orgДвуручными мечами рыцари орудовали, чтобы прорываться через ряды противника с пиками. Так как в длину мечи достигали двух метров, их держали обеими руками, а это значит, что воины должны были проходить дополнительную подготовку. Зато и платили им больше.В Арсенале хорошая коллекция фламбергов - двуручных мечей с клинком волнистой (пламеобразной) формы. Колющий удар фламбергом причинял противнику более тяжелые повреждения, нежели удар обычным клинком, причем раны практически не заживали. Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном прохождении сквозь тело жертвы, "волны" оставляли рваную рану с несколькими параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену. Не мудрено, что это послужило почвой для легенд об "отравленности" фламберга. Воины-"фламбергоносцы" закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия./ www.andreev.orgРогатки (cheval-de-frise) представляли собой конструкцию из перекрещенных и связанных кольев или пик. Использовались против кавалерии, для перекрывания проезжей части, мостов, на подступах к лагерям.// www.andreev.orgСпустившись на третий этаж, мы обнаружили там коня :) Вернее, его доспехи, весом 42 кг (1600 год)./ www.andreev.orgКонский доспех "бард" (от англ. - barding) изготавливали из металлических пластин, кольчуги, кожи, или простеганной ткани. Броня для коня была очень ценной. Сохранившиеся экземпляры представленны в музеях, в основном, по частям. Полные комплекты чрезвычайно редки.// www.andreev.orgЗдесь же были развешаны доспехи для людей, но не простые, а прошедшие испытания. Кто играет в гольф, тот, наверное, знает, что в этом виде спорта есть такое понятие, как "experienced golf ball", т.е. мяч "с опытом", побывавший в игре. Так и здесь - броня бывает не старая и "поюзанная", а "опытная" :)Чтобы проверить качество приобретаемой партии, выбирали один экземпляр, который расстреливали из пистолетов с расстояния 10-12 метров. Если пули не пробивали броню, то всю линейку покупали. В противном случае, оружейник предоставлял замену за свой счет.// www.andreev.orgНа некоторых доспехах южно-германского производства были отпечатаны своеобразные клейма. Они служили надежными доказательствами качества, поэтому изделия с подобными отметками не тестировали.// www.andreev.orgНа втором этаже Арсенала мы нашли доспехи, разработанные для разных типов войск. Тяжелая конница носила кирасы - корсеты-защиту для груди и спины.// www.andreev.orgЛегкая кавалерия была закована в Trabharnisch, так называемые "латы телохранителей". Из-за своего незначительного веса могли использоваться при верховой езде.// www.andreev.org// www.andreev.org// www.andreev.orgУ юбки спереди и сзади выкраивались дугообразные вырезы, чтобы можно было сесть на коня. Самая ценная часть рыцаря прикрывалась гульфиком ;)Оглядывая сотни доспехов, невольно бросалось в глаза, что все они были расчитаны на людей небольшого роста по современным меркам. Но 400 лет назад воин ростом 160 см считался, наверное, богатырем. Манекенщицы Славы Зайцева смотрят с недуоумением.// www.andreev.orgВиды и типы шлемов тоже достаточно разнообразны. Полностью закрытые, на винтиках, ерихонки (lobster-tailed pot helmet), с бровями, и даже с улыбающимся забралом. "- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь!" (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен").// www.andreev.orgНа втором этаже начиналась коллекция стрелкового оружия. В частности были представлены пистолеты, богато украшенные орнаментами из костей крупного рогатого скота.// www.andreev.orgВыставка продолжалась на первом уровне, где хранился огнестрел 16, 17 и 18-го веков, как то: пушки, мортиры, тяжелые аркебузы-"доппельхакены" (32 кг!), то есть ружья с крюком. Этот "крюк" был ничем иным, как подставкой, зафиксированной под стволом, которая служила для смягчения мощного отката орудия. С помощью них стреляли со стен, или через бойницы.// www.andreev.orgБолее легкие версии аркебуз - мушкеты, стали самым важным и эффективным оружием пехоты. Мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров.На сегодняший день, наибольшую угрозу для коллекции Арсенала представляет ржавчина, вызванная высоким уровнем влажности - экспонаты-то железные. Хотя для всяких кожаных ремешков и попон как раз опасен сухой климат. Тут важно соблюсти баланс, чтобы не испортить ни то, ни другое. Поэтому в штате музея постоянно трудится команда из трех реставраторов.// www.andreev.orgПонравилось ли нам? Ну конечно! Мужская часть компании, понятное дело, будет пребывать в оружейном экстазе. А девочки... Ну, может после посещения музея, кто-нибудь да обнаружит в себе склонности а-ля Зена - королева воинов :)