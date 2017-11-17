Клон российских ВКС: военная авиация Китая показала свою мощь

Возможности ВВС НОАК за последние 5 лет существенно возросли, и не последнюю роль в этом сыграла Россия. В 1992 году Китай стал первым иностранным государством, взявшим на вооружение советский истребитель Су-27. Сейчас в стране налажен выпуск клона этого самолета под названием Shenyang J-11. В 1993 году китайцы получили комплексы ПВО С-300 и через 15 лет на свет появляется аналог российской системы HQ-9. То же самое можно сказать и о Shenyang J-15 (копия Су-33), Hongdu L-15 (копия Як-130) и т.д. Возможно, в ближайшие 5 лет стоит ожидать появления клонов недавно приобретенного у России Су-35.