23:06 17 ноября

Какова значимость Каспийской флотилии ВМФ для России?

О существовании Каспийской флотилии ВМФ РФ мир узнал сравнительно недавно. Осенью 2015 года корабли данного оперативного объединения нанесли первый в истории России удар по террористам в Сирии. Несмотря на свои относительно скромные "размеры", флотилия располагает внушительной боевой мощью. В совокупности корабли объединения могут нанести удар 32 ракетами типа "Калибр", чего вполне достаточно для решения оперативных задач в регионе.




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Комментарии 4

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  1. solzh Сегодня, 19:37
    Шороху Каспийская флотилия осенью 2015 года навела в мире не слабый. Молодцы Каспийцы!
    solzh
  2. tchoni Сегодня, 19:43
    32 ннядерные ракеты - это так... по лысине ладлшкой. Вон, американе шарика с 50 ракет и то,как то не очень надежно выпилили. А чего там того шарика было? по словам там бывавших с него и без американских ракет летать было сложно. Ибо наземная инфраструктура, как бы это помягче... не вполне оправдывала ожидания, что ли...
    tchoni
    1. turbris Сегодня, 22:16
      Чего хотели сказать в итоге не понятно.
      turbris
  3. Беларусь это Россия Сегодня, 22:01
    Каспийская флотилия ВМФ России Русской православной России нужна!
    Беларусь это Россия
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