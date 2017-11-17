Какова значимость Каспийской флотилии ВМФ для России?

О существовании Каспийской флотилии ВМФ РФ мир узнал сравнительно недавно. Осенью 2015 года корабли данного оперативного объединения нанесли первый в истории России удар по террористам в Сирии. Несмотря на свои относительно скромные "размеры", флотилия располагает внушительной боевой мощью. В совокупности корабли объединения могут нанести удар 32 ракетами типа "Калибр", чего вполне достаточно для решения оперативных задач в регионе.