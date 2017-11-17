20:08 17 ноября

Яков Кедми рассказал, как России следует ответить на «войну» в спорте

Израильский политический эксперт Яков Кедми прокомментировал скандалы вокруг российских спортсменов. По мнению опытного разведчика, Россия находится в обороне, когда давно пора переходить в атаку. Кедми считает, что против нашей страны идет война по всем фронтам, и спорт не стал исключением. Олимпийские игры превратились в Игры политические и России следует пересмотреть свой подход к таким организациям как WADA.




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Комментарии 3

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  1. solzh Сегодня, 19:32
    Полность поддерживаю Якова Кедми в данном вопросе.
    solzh
  2. tchoni Сегодня, 19:33
    Чувак прав: "нам объявили войну"! А иы пытаемся ее выиграть на их поле и по их же правилам)))
    tchoni
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:57
      Цитата: tchoni
      Чувак прав: "нам объявили войну"! А иы пытаемся ее выиграть на их поле и по их же правилам)))

      Сложно играть в шахмахматы ,когда против тебя играет боксер.
      НЕКСУС
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