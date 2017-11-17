Яков Кедми рассказал, как России следует ответить на «войну» в спорте

Израильский политический эксперт Яков Кедми прокомментировал скандалы вокруг российских спортсменов. По мнению опытного разведчика, Россия находится в обороне, когда давно пора переходить в атаку. Кедми считает, что против нашей страны идет война по всем фронтам, и спорт не стал исключением. Олимпийские игры превратились в Игры политические и России следует пересмотреть свой подход к таким организациям как WADA.