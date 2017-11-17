Сирия ждет новейшие ударные вертолеты Ми-28УБ

Новая модификация российского ударного вертолеты Ми-28 под индексом УБ поступила в войска. Машины осуществили перелет в Центр подготовки в Торжке. Ми-28УБ на сегодняшний день является самым современным всепогодным ударным вертолетом. Модернизация "винтокрыла" была проведена с учетом боевого опыта в Сирии, куда в ближайшее время они и могут отправиться. Об этих планах сообщали как в Минобороны, так и в руководстве «Вертолетов России».