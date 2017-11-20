Спортивное ружье Ljutic Space Gun (США)



Выстрел из Догешс Space Gun. Фото Trapshooters.com



Общий вид ружья. Фото Guns.com



Реклама оружия. Фото Pinterest.com



Нижняя часть ствольной коробки. Видны затвор с затворной рамой, их рукоятка и передняя часть ударника. Фото Forgottenweapons.com



Ударно-спусковой механизм отдельно от ружья, вид справа. Фото Guns.com



Маркировка на левом боку ствольной коробки. Фото Guns.com

По материалам сайтов:

http://guns.com/

https://forgottenweapons.com/

http://trapshooters.com/

http://ljuticgun.com/

В стрелковых видах спорта особое значение имеют характеристики основного «инвентаря». Неудачный экземпляр пистолета, винтовки или ружья способен помешать спортсмену, а внедрение в конструкцию оружия тех или иных оригинальных идей может упростить победу в соревнованиях. Вероятно, именно так рассуждал американский стрелок-спортсмен и конструктор Эл Льютик, приступая к разработке специального ружья для стендовой стрельбы. Готовый образец такого оружия получил название Ljutic Space Gun.Следует отметить, что биография Эла Льютика (1913-2007) не менее интересна, чем разработанные им образцы спортивного оружия. В тридцатых годах будущий американский оружейник хорватского происхождения, к этому времени уже имевший некоторый опыт в области конструирования и механики, стал профессиональным боксером-тяжеловесом. Вскоре он ушел из бокса и увлекся стендовой стрельбой. Став стрелком, будущий оружейник пользовался готовыми серийными образцами ружей и при этом показывал весьма примечательные результаты. За несколько лет ему удалось стать одним из лучших стрелков в Соединенных Штатах.В конце сороковых Э. Льютика приняли в олимпийскую сборную США по стендовой стрельбе. Дебют стрелка на Олимпиаде должен был состояться в 1940 году в Токио. Тем не менее, за несколько лет до своего старта эти игры были перенесены в Хельсинки. Наконец, после начала Второй мировой войны соревнования окончательно отменили. Стрелок-конструктор так и не смог попасть на Олимпийские игры и посоревноваться с лучшими спортсменами мира. Впрочем, подобная неудача не заставила Э. Льютика бросить свои увлечения.По некоторым данным, занимаясь стендовой стрельбой, будущий конструктор-оружейник самостоятельно дорабатывал и совершенствовал свое оружие. Теми или иными способами он повышал различные характеристики и добивался определенного превосходства над серийными образцами. Однако дальнейшее обновление существующих ружей не имело смысла. Для получения радикальных преимуществ следовало разработать совершенно новое оружие. В начале пятидесятых годов Э. Льютик разработал новый вариант механики, впоследствии доведенный до серийного производства под названием Winchester Model 100.В 1955 году друзья позвали конструктора на стрельбище, но оказалось, что у него нет подходящего оружия. Он воспользовался такой возможностью, и буквально за день разработал и построил в собственной мастерской первое ружье нового типа. В этом импровизированном проекте использовались некоторые оригинальные идеи, позволившие повысить точность огня. Впоследствии на основе базовой конструкции – без значительных ее изменений – был создан проект, запущенный в серию.Серийное оружие отличалось специфическим внешним видом, и потому носило соответствующее название – Ljutic Space Gun («Космическое ружье Льютика»). Действительно, образцы с похожим экстерьером в то время можно было встретить разве что в научной фантастике, в щупальцах инопланетян или в руках космических солдат будущего. Внутренние агрегаты спортивного ружья не отличались фантастической конструкцией, но и в их случае использовались важные идеи.Новое «Космическое ружье» должно было использоваться на стрельбищах, где от него требовалась высокая точность огня при применении дроби. При этом отсутствовала необходимость в магазине и сопутствующих средствах перезарядки. Подобные требования были объединены с имеющимися идеями, в результате чего и появилась весьма примечательная архитектура оружия.Для получения максимальной точности стрельбы Э. Льютик решил использовать линейную компоновку оружия. Ствол, ствольная коробка с затвором и главная пружина должны были располагаться на одной линии. Таким образом, импульс отдачи должен был передаваться непосредственно в плечо стрелка, исключая подброс ствола с нарушением наводки. Для большего удобства использования ружье должно было получить развитую деревянную фурнитуру эргономичных форм.Ружье отличалось простой компоновкой с использованием минимума необходимых деталей. Около половины общей длины оружия приходилось на гладкий 30-дюймовый (762 мм) ствол со сменными чоками. Последние закреплялись на дульной части ствола при помощи резьбы. Патронник ствола был рассчитан для использования со стандартными патронами 12-го калибра. Казенная часть ствола достаточно глубоко заходила внутрь трубчатой ствольной коробки и жестко крепилась в ней. При этом стык двух деталей находился под защитой цевья.Так же порядка половины общей длины изделия приходилось на трубчатую ствольную коробку, одновременно выполнявшую функции корпуса для механизмов и приклада. В передней ее части, сразу за патронником, находился подвижный затвор. За ним расположили массивный ударник. Вся задняя часть трубчатой коробки, отличавшаяся меньшим диаметром, фактически являлась корпусом возвратно-боевой пружины. Позади цевья на нижней поверхности ствольной коробки имелось прямоугольное окно для подачи патронов и выброса гильз. За этим окном находилась выемка с несколькими сквозными пазами, ведущими внутрь коробки. Эта выемка предназначалась для установки спускового механизма в собственном корпусе.Однозарядное спортивное ружье получило механизмы оригинальной конструкции. Именно за счет системы в составе затвора, ударника и возвратно-боевой пружины предполагалось повышать точность стрельбы. Правильный расчет параметров отдельных деталей привел к появлению некоего подобия т.н. сбалансированной механики. При выстреле часть сил, воздействующих на оружие, должна была подавлять друг друга, повышая основные характеристики огня.Ljutic Space Gun предлагалось оснащать затвором оригинальной конструкции. В составе затворной группы имелся собственно затвор, выполненный в виде чашки с цилиндрической боковой поверхностью. Последняя имела прорези, при помощи которых образовывались боевые упоры. Запирание производилось поворотом затвора при помощи длинной рукоятки, выведенной через окно для подачи патронов. Позади такого затвора находилась затворная рама большей длины цилиндрического сечения со спрямленными поверхностями. В ее задней части предусматривался вертикальный вырез, необходимый для правильного взаимодействия с ударным механизмом. Внутри затворной рамы имелся толкатель, задачей которого было смещение ударника назад при отпертом стволе.Через продольный канал затвора и его рамы проходил игольчатый боек, закрепленный на переднем торце крупного и массивного цилиндрического ударника. Последний при этом располагался за затвором и задней своей частью упирался в возвратно-боевую пружину. Именно правильно рассчитанная связка ударника и пружины позволила Э. Льютику получить желаемые результаты.Ружье оснастили простейшим спусковым механизмом. Все его детали помещались в корпусе несложной формы, при помощи винта закреплявшемся под ствольной коробкой. В составе механизма присутствовал спусковой крючок, оформленный в виде кнопки. Его верхняя часть, остававшаяся внутри корпуса, имела U-образный вырез для связи с шепталом. Последнее представляло собой качающийся рычаг с небольшим выступом на нижней поверхности. По своему строению УСМ «Космического ружья» в определенной мере напоминал устройства пистолетов-пулеметов того времени.Специфика стендовой стрельбы, а также основные особенности конструкции ружья, повлияли на строение прицельных приспособлений. Из-за линейной компоновки оружия прицел пришлось устанавливать на специальной раме. На переднем участке ствола, не прикрывавшемся цевьем, установили трапециевидную раму достаточной высоты и сравнительно большой длины. В ее передней части располагалась мушка, в задней – целик. Для большего удобства использования элементы прицела имели соответствующие метки.Несмотря на явно кустарный характер проекта, спортивное ружье получило достаточно сложную деревянную фурнитуру. Пространство от окна для патронов до рамы прицела прикрывалось цилиндрическим цевьем переменного сечения. На корпусе УСМ монтировалась изогнутая деревянная рукоятка «анатомической» формы. Задняя часть ствольной коробки комплектовалась трубчатой деревянной накладкой, выполнявшей функции щеки приклада. На торце ствольной коробки закреплялся металлический плечевой упор с резиновым затыльником. Серийные ружья Э. Льютика могли иметь ту или иную насечку на деревянных деталях.По своим размерам ружье Ljutic Space Gun мало отличалось от серийных образцов своего класса, существовавших в то время. Масса – 8,5 фунтов (3,86 кг), что примерно соответствовало некоторым другим ружьям того времени. Реализация самых оригинальных идей привела к тому, что новое ружье имело нестандартные принципы работы, дававшие некоторый прирост ряда характеристик.Для подготовки к выстрелу следовало сдвинуть рукоятку затвора на небольшой угол против часовой стрелки (со стороны стрелка) и отвести ее назад. При этом происходило сжатие возвратно-боевой пружины, а массивный ударник, дойдя до крайнего заднего положения, блокировался шепталом. Далее следовало вложить патрон в патронник и вернуть затвор в переднее положение. Поворот затвора по часовой стрелке приводил к сцеплению боевых упоров со ствольной коробкой. Кроме того, толкатель внутри затворной рамы уходил вперед, позволяя сделать выстрел.Нажатие на спусковой крючок освобождало шептало, которое проваливалось вниз и освобождало ударник. Под действием мощной пружины тот уходил вперед и выполнял выстрел. При открытии и смещении затвора назад осуществлялся выброс пустой гильзы, после чего ружье можно было подготовить к новому выстрелу.Двигаясь в крайнее переднее положение и ударяясь о затвор, тяжелый ударник создавал импульс, направленный строго вперед. Одновременно с этим происходил выстрел, отдача от которого уходила назад. Две сравнительно мощные силы, направленные в разные стороны, частично компенсировали друг друга. Сила импульса, уходящего в плечо стрелку, резко сокращалась. Кроме того, линейная компоновка оружия исключала подброс ствола. Без особых технических ухищрений Элу Льютику удалось создать работоспособную систему сбалансированной механики.Первый образец Ljutic Space Gun был построен в собственной мастерской конструктора. Буквально на следующий день после сборки прототип прошел испытания на стрельбище и показал все свои преимущества. Возможно, имеющаяся конструкция нуждалась в некоторых доработках, но в целом соответствовала требованиям. Вскоре появилась идея запустить это оружие в серийное производство и предложить его стрелкам-спортсменам.В том же 1955 году Э. Льютик основал собственную фирму Ljutic Gun Company, которой предстояло собирать новейшие «Космические ружья». После незначительных доработок импровизированного проекта стрелок-конструктор и его коллеги приступили к работам с целью заработка. Серийный выпуск такого оружия продолжался в течение нескольких следующих лет. Ружья Ljutic Space Gun изготавливались под заказ, что понятным образом сказалось на темпах производства. Сборка оружия продолжалась до середины шестидесятых годов, и за это время выпустили лишь две сотни единиц. В некоторых источниках упоминается возможность выпуска нескольких тысяч ружей, но подобные данные опровергаются иными материалам. Все готовые образцы сразу передавались заказчикам; в свободную продажу в оружейных магазинах такие ружья не поступали.Производство «Космических ружей» было свернуто в середине шестидесятых годов в связи с появлением нового оружия аналогичного назначения. В этот период несколько выдающихся стрелков-спортсменов обратилось к Э. Льютику с предложением о создании новых гладкоствольных ружей для стендовой стрельбы. Результатом последовавших за этим работ стало изделие Ljutic Mono. Такое ружье пошло в полномасштабную серию и впоследствии несколько раз модернизировалось. Производство изделий «Моно» продолжается до сих пор.В начале восьмидесятых годов компания Э. Льютика, преобразованная и переименованная в Ljutic Industries, предприняла попытку возвращения Space Gun на рынок. На основе существующего гладкоствольного ружья разработали однозарядную винтовку. При общей длине 44 дюйма (1117 мм) такое оружие оснащалось 22-дюймовым (559 мм) стволом. Предлагались модификации под винтовочные патроны .22-250, 30.30 Winchester, 308 Winchester и 30.06. Вместе с открытым прицелом винтовки получали оптическую систему.Первые серийные винтовки нескольких версий были выпущены в 1981 году. Их производство продолжалось в течение семи лет. За это время компания Ljutic Industries выпустила не более нескольких тысяч винтовок всех версий. Как и гладкоствольный предшественник, это оружие, имея специфический облик и особые задачи, не пользовалось особой популярностью среди покупателей. К концу восьмидесятых годов было решено отказаться от «космических» винтовок в пользу расширения производства ружей линейки Mono.Последние ружья Ljutic Space Gun были выпущены около полувека назад, а самые новые винтовки на их базе скоро отметят свое тридцатилетие. Производство такого оружия более не начиналось и, вероятно, уже никогда не будет возобновлено. Сейчас компания Ljutic Industries занимается производством других спортивных ружей, в том числе ряда изделий достаточно старого семейства, сменившего в серии «космическое» оружие.Значительная часть ружей и винтовок Эла Льютика все еще остается в арсеналах, коллекциях и музеях. Уникальные изделия неизменно привлекают внимание историков и любителей стрелкового оружия. Впрочем, далеко не все они могут позволить себе приобрести собственное ружье. Изделия Space Gun пятидесятых и шестидесятых годов выпуска уходят с аукционов по ценам порядка 2-3 тыс. долларов США. Более того, некоторые экземпляры имели и вдвое большую стоимость.Э. Льютик создал свое первое «Космическое ружье» исключительно из-за желания поехать на стрельбище с товарищами и принять участие в дружеском соревновании по стендовой стрельбе. Удалось ли ему победить друзей с прототипом нового оружия – неизвестно. Однако главные результаты оригинального проекта проявились уже после этого, в будущем, когда конструкция была усовершенствована и пошла в серийное производство. Ljutic Space Gun никогда не выпускались большой серией, но все же оставили интересный след в истории спортивного оружия.