Экономика на объективных рейтингах — экономика следующего поколения

Военные успехи России впечатляют, многие переполнены чувством гордости за российские военные технологии и за наше оружие. Под защитным зонтиком нашей армии мы порассуждаем о больной теме России — об экономике, что и как делать, чтоб восстановить суверенитет России, создать справедливую, прозрачную, высокоэффективную социально-экономическую систему развития внутри вместо навязанного нам дикого капитализма. Системные проблемы экономики не мы придумали, они есть, и с ними надо что-то делать: ну как можно конкурировать с США, когда любой позитив в России можно под корень глушить океаном денег из США? Как конкурировать с американскими гигантами экономики и как их победить?Напомним, что наша экономика товарно-денежная, двухмерная (товар = цена, деньги = прибыль). Честная конкуренция в экономике протекает в плоскости цена-прибыль, откуда и вытекает:— смысл экономики: заработай больше прибыли;— у кого больше денег, тот и победит в конкуренции.Кажется тупик, приехали?Нормальные герои всегда идут в обход. Если внутри системы-экономики есть веками не решаемые проблемы, то их, тем не менее, можно решить, если увеличить мерность системы.В СССР жил пророк среди гениев, философ М. К. Мамардашвили, он учил, что новая реальность, изобретения не возникают ниоткуда, они есть в вашем результате, опыте, вы просто на них не обращали внимание, нужно осмыслить свой опыт, увидеть и вытащить. О чем это я? Решая ряд практических задач в 90-х годах, я не находил разумного их объяснения. Например, у нас было 4 склада, 50 торговых точек на оптовых рынках и была серьезная проблема, как вычислить, в какой торговой точке торгуют "левым" товаром и в каком количестве торгуют. Камер не было, охрана дорого обойдется. Оказалось, что за компом аналитически можно найти, кто, где и сколько торгует левым товаром. Кстати, так можно найти, например, продажу фальсификата или найти, например, налоговых уклонистов. Еще одна интересная, но не последняя конкурентная задача: как вычислить идеальный заказ для магазина, склада к поставщику, поставщикам. В 2000 году на выставке после общения со мной разработчики 1С признались, осознали и добавили функцию заказа товара.В своих поисках, работах я использовал МЕСТО товара в ранжированном списке продаж товаров. Скоро я осознал, что через введенный параметр МЕСТО товара решаются такие и другие «нерешаемые» задачи. То есть можно и нужно товарно-денежные отношения дополнить рейтинговыми отношениями, создать новую реальность и в новой реальности решать старые системные нерешаемые проблемы.Под рейтингом товара понимается место товара в ранжированном списке продаж, составленном по параметру количества покупки товара в данной торговой точке (сайт, магазин, город, страна). Но товарно-денежные отношения возникают в момент продажи товара, а где место-рейтинг товара? МЕСТО-рейтинг товара есть физическое место товара на полке среди других товаров. То есть экономика следующего поколения создается, генерируется снизу вверх, начиная от полки магазина, где товары стоят на полке согласно своим рейтингам, рейтинги падают слева направо и сверху вниз.Думаю, читатель сам придет к мысли, что системные проблемы экономики (прозрачность, гуманность, эффективность) уже содержатся в единичном акте продажи товара, и следовательно, по всей новой экономике как многократное повторение единичного.Продолжение следует…