11:42 18 ноября

В Аргентине высказывают предположения о "британском следе" в пропаже субмарины "San-Juan"

Продолжаются поиски аргентинской подводной лодки, которая в четверг вечером перестала выходить на связь. Речь идёт о дизель-электрической субмарине «San-Juan» , которая, по последней информации, направлялась из южноаргентинского города Ушуайя на военную базу Мар-дель-Плата. На борту подводного корабля аргентинских ВМС находились 44 члена экипажа.

В Аргентине высказывают предположения о "британском следе" в пропаже субмарины "San-Juan"


К поискам подводной лодки подключились самолёты ВВС и корабли ВМС нескольких южноамериканских стран. Это Бразилия, Чили и Уругвай. Свои услуги предложили США, ЮАР и Британия. При этом в аргентинском сегменте социальных сетей именно к Британии пристальное внимание в связи с потерей подлодки. Отдельные пользователи высказывают предположение о том, что инцидент «не обошёлся без британского вмешательства». Причиной таких суждений является то, что в Аргентине прекрасно помнят о ситуации вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов и о том, насколько агрессивно способен действовать Лондон в этом районе. Напомним, что Аргентина настаивать на своём суверенитете над архипелагом, Британия заявляет, что Фолкленды принадлежат ей.




К поискам подводной лодки ВМС Аргентины подключились и специалисты NASA. Собираются данные с американских спутников и с самолёта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, чтобы выяснить возможную конечную точку выхода на связь подводной лодки.

По уточнённым данным, в последний раз сигнал с борта субмарины был зафиксирован примерно в 370 км северо-западнее Мальвинских островов. На текущий момент поиски продолжаются, сигналов не фиксируется.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 25

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:34
    К глубокому сожалению Аргентинцев, все идет к тому, что скоро в эфире прозвучит сигнал "sabsank "-"подводная лодка затонула "!Надежда на спасение умерла вместе экипажем субмарины. .....
    Геркулесыч
    1. ВЧК-М Сегодня, 07:39
      Да тут и ежу понятно, англосаксы потренировались ..Фольклендский конфликт решили повторить
      ВЧК-М
      1. 210окв Сегодня, 07:47
        Не думаю что это наглы..Скорее всего неисправность привела к катастрофе.Хотя все возможно.Но не будут наглы напрягаться если противник лежит под плинтусом.Моряков жаль.
        Цитата: ВЧК-М
        Да тут и ежу понятно, англосаксы потренировались ..Фольклендский конфликт решили повторить
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 07:51
          К сожалению, скорее всего, исчезнувшую аргентинскую подлодку найдут с боевой пробоиной в борту! Если вообще найдут! И, наверняка, "Англичанка" постаралась!
          Татьяна
          1. Dashout Сегодня, 10:41
            Цитата: Татьяна
            К сожалению, скорее всего, исчезнувшую аргентинскую подлодку найдут с боевой пробоиной в борту! Если вообще найдут! И, наверняка, "Англичанка" постаралась!

            100% свалят на русских!!!
            Dashout
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:29
          Цитата: 210окв
          Не думаю что это наглы..

          да у них вроде и подлоток то там не было
          Angel_and_Demon
      2. avt Сегодня, 08:52
        Цитата: ВЧК-М
        Да тут и ежу понятно, англосаксы потренировались ..

        Да-а-а-а!? А почему не ,,русские хакеры" ? wassat Вы вообще представление имеете о состоянии аргентинского ,,флота"?Так на минуточку , на память -последнее его пополнения - 4 кажись арктических снабженца ,,новых" польской постройки времён СССР. ТангО они конечно танцуют лучше всех ....
        avt
        1. ВЧК-М Сегодня, 08:58
          Цитата: avt
          Вы вообще представление имеете о состоянии аргентинского ,,флота"?

          А может я с этой самой подлодки пишу.. wassat
          Ну а если серьезно ,то я уверен ,что ее потопили ..На русских то уже не потренируешься!
          ВЧК-М
          1. avt Сегодня, 09:00
            Цитата: ВЧК-М
            Ну а если серьезно ,то я уверен ,что ее потопили ..

            bully ..эта вера меня-я-я-я темной ночью хранила-а-а-а..." bully Адептов сект вывожу из глюков на платной основе bully
            avt
            1. verner1967 Сегодня, 09:14
              Цитата: avt
              Адептов сект вывожу из глюков на платной основе

              good
              verner1967
            2. ВЧК-М Сегодня, 09:54
              Цитата: avt
              Цитата: ВЧК-М
              Ну а если серьезно ,то я уверен ,что ее потопили ..

              bully ..эта вера меня-я-я-я темной ночью хранила-а-а-а..." bully Адептов сект вывожу из глюков на платной основе bully

              Не понтуйся avt... wink Видал я таких "выводильщиков" тут на сайте.. hi
              ВЧК-М
              1. avt Сегодня, 11:09
                Цитата: ВЧК-М
                Видал я таких "выводильщиков" тут на сайте..

                С регистрацией сегодняшней ? bully
                А потому что Коля Тараскин молодой ишо.
                bully
                Цитата: donavi49
                Там весь флот регулярно ломается. Но у если у какой-нить "Ла Аргентины" - движки умрут, то буксирчиком ее утащат домой.

                А то просто у стенки кренится от забортной водички .
                Цитата: donavi49
                Тут так не выйдет.

                Именно что , особенно на подплаве . Как то вспоминается удивлённые высказывание наших , ещё после катастрофы К-8 - ,,Нас так учили - если ПЛ всплыла , то уже не утонет." request Этой проекта ТR-1700 уже 32 года !И Аз грешный шибко сомневается в том, что танцоры тангО содержали её в должном состоянии с проведением плановых , качественных ремонтов , да и экипаж на должном профессиональном уровне именно по причине природного разгильдяйства и лютого безденежья
                Цитата: donavi49
                У них очень высокая аварийность. Причина - нет денег на ремонты. Продленка + синяя изолента + еще продленка и так пока не сломается окончательно. Вот девиз Аргентинской Армии (не только ВМС).

                good Так что бритым особо и напрягаться не надо.
                avt
            3. Mik13 Сегодня, 10:01
              Цитата: avt
              Адептов сект вывожу из глюков на платной основе

              Предлагаю оказать эту услугу разово на безвозмездной основе из соображений гуманности.
              А то на ВО уже не только диванные воины с диванными особистами завелись, но и диванные нострадамусы атакуют. Сайт стал похож на филиал психоневрологического диспансера...
              Mik13
          2. Deniska999 Сегодня, 09:47
            Не надоело писать откровенную чушь? Меняешь аккаунты как перчатки, а ума не прибавляется.
            Deniska999
          3. donavi49 Сегодня, 09:52
            Там весь флот регулярно ломается. Но у если у какой-нить "Ла Аргентины" - движки умрут, то буксирчиком ее утащат домой. Тут так не выйдет.

            У них очень высокая аварийность. Причина - нет денег на ремонты. Продленка + синяя изолента + еще продленка и так пока не сломается окончательно. Вот девиз Аргентинской Армии (не только ВМС).
            donavi49
  2. destination Сегодня, 07:39
    Не знаю,причастен ли Гранд Флит Её Величества Королевы,но...
    Покойтесь с Миром на Дне Морском,Моряки...Работа у нас такая...
    destination
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:49
    Подлодки... Либо все, либо никто... Что там случилось, и как - очень редко удаётся узнать...
    Горный стрелок
  4. japs Сегодня, 08:54
    Глубины в Аргентинском море от 1 до 2 км. Неизвестно, сколько она прошла.
    Шанс найти ее мизерный. Разве что, матрасники дадут данные от своих станций слежения...
    На это надежды мало.
    Жаль моряков.
    japs
    1. verner1967 Сегодня, 09:15
      Цитата: japs
      Шанс найти ее мизерный. Разве что, матрасники дадут данные от своих станций слежения..

      а разве аварийные буи на современных подлодках уже не применяются?
      verner1967
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:58
    Про англичан говорить ни чего не буду (хотя и стоило). Подводники постоянно подвергаются риску в связи с выполнением своих служебных обязанностей, поэтому несчастные случаи связанные с пожарами, взрывами, столкновениями и т.д. к сожалению случаются.
    rotmistr60
  6. Magic Archer Сегодня, 09:02
    Читал про ВМФ Аргентины.В основном старые посудины.Если вспомнить Фольклендский конфликт,то тогда у них на вооружении состояли корабли времён второй мировой .А этой субмарине тоже почти тридцать лет.Ничего не буду утверждать,но я больше склоняюсь к аварии..Надеюсь лодку найдут...
    Magic Archer
  7. Бывший комбат Сегодня, 10:01
    Та же песня, что и с "Курском" ... Правда Россия тогда утерлась и не стала искать РЕАЛЬНОГО виновника катастрофы (слишком дружила с ним). А вот Аргентинцы похоже собираются идти до конца. Правда не исключен вариант, что пинд.осня утопила лодку, а подставить хочет бритов, в назидание за "брексит". Сейчас чтоб потихому гробануть лодку множество возможностей есть. Начиная от беспилотных подводных аппаратов, замаскированных под акул или дельфинов и кончая ителлектуальными минами , взрывающимися только под конкретной субмариной.
    Бывший комбат
    1. dvina71 Сегодня, 10:10
      Цитата: Бывший комбат
      Та же песня, что и с "Курском"

      Как вы уже достали с этой песней.. Давайте начнем с того,что одной торпедой лодку такого типа не потопить и что самое важное..вы просто не уважаете экипаж лодки..,который не только позволил себя обстрелять,но и не предпринял никаких попыток уклониться и использовать лц..
      dvina71
    2. avt Сегодня, 11:19
      Цитата: Бывший комбат
      Правда не исключен вариант, что пинд.осня утопила лодку, а подставить хочет бритов, в назидание за "брексит".

      wassat Да-а-а-а-а-а уж! Ну реально
      Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
      Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
      Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
      Вся безумная больница у экрана собралась.

      Ну и
      Цитата: Бывший комбат
      пинд.осня

      Она такая
      Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
      Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
      Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
      Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
      wassat Выход вижу только ...два из одного wassat Либо
      надо выпить треугольник, на троих его даешь,
      Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
      Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!
      , либо
      Лектора из передачи, те, кто так или иначе
      Говорят про неудачи и нервируют народ,
      Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
      Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.

      Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
      Вызывайте нас скорее через гада главврача,
      С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то
      Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
      bully
      avt
  8. Sergey53 Сегодня, 10:24
    Это самое понятное объяснение и близкое к цели. Жажду мести никто не отменял.
    Sergey53
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