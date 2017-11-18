В Аргентине высказывают предположения о "британском следе" в пропаже субмарины "San-Juan"

Продолжаются поиски аргентинской подводной лодки, которая в четверг вечером перестала выходить на связь. Речь идёт о дизель-электрической субмарине «San-Juan» , которая, по последней информации, направлялась из южноаргентинского города Ушуайя на военную базу Мар-дель-Плата. На борту подводного корабля аргентинских ВМС находились 44 члена экипажа.К поискам подводной лодки подключились самолёты ВВС и корабли ВМС нескольких южноамериканских стран. Это Бразилия, Чили и Уругвай. Свои услуги предложили США, ЮАР и Британия. При этом в аргентинском сегменте социальных сетей именно к Британии пристальное внимание в связи с потерей подлодки. Отдельные пользователи высказывают предположение о том, что инцидент «не обошёлся без британского вмешательства». Причиной таких суждений является то, что в Аргентине прекрасно помнят о ситуации вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов и о том, насколько агрессивно способен действовать Лондон в этом районе. Напомним, что Аргентина настаивать на своём суверенитете над архипелагом, Британия заявляет, что Фолкленды принадлежат ей.К поискам подводной лодки ВМС Аргентины подключились и специалисты NASA. Собираются данные с американских спутников и с самолёта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, чтобы выяснить возможную конечную точку выхода на связь подводной лодки.По уточнённым данным, в последний раз сигнал с борта субмарины был зафиксирован примерно в 370 км северо-западнее Мальвинских островов. На текущий момент поиски продолжаются, сигналов не фиксируется.