США: РФ высказывает неуважение к жертвам химических атак в Сирии

Российская делегация в ООН заблокировала предложенную Японией резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО, занимающейся «расследованием» применения химического оружия в Сирии. Российское вето поддержала Боливия, Китай воздержался, остальные 12 членов Совета безопасности (постоянные и непостоянные) высказались в поддержку японской резолюции.Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя пояснил, почему РФ пошла на блокирование очередной резолюции по продлению мандата миссии ООН-ОЗХО. По словам российского дипломата, нет никакого практического смысла в работе миссии, которая на данный момент не учитывает фундаментальные недостатки собственной работы. Главным недостатком миссии ООН-ОЗХО Россия называет то, что представители миссии даже не посетили район применения отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. При этом «миссионеры» ООН-ОЗХО, находясь в своих кабинетах, умудрились выдать доклад о применении химоружия, возложив вину на применение ОВ в Хан-Шейхуне исключительно на официальный Дамаск.Напомним, что ранее Россия уже накладывала вето на резолюцию – от 24 октября. Тогда предложение продлить мандат миссии ООН-ОЗХО прозвучало со стороны США, причём прозвучало ещё до того, как миссия свой доклад озвучила. После этого уже США и сателлиты заблокировали российский вариант резолюции.Представители делегации США в СБ ООН заявили, что «Россия не уважает жертв химической атаки в Сирии».