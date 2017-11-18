11:37 18 ноября

США: РФ высказывает неуважение к жертвам химических атак в Сирии

Российская делегация в ООН заблокировала предложенную Японией резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО, занимающейся «расследованием» применения химического оружия в Сирии. Российское вето поддержала Боливия, Китай воздержался, остальные 12 членов Совета безопасности (постоянные и непостоянные) высказались в поддержку японской резолюции.

Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя пояснил, почему РФ пошла на блокирование очередной резолюции по продлению мандата миссии ООН-ОЗХО. По словам российского дипломата, нет никакого практического смысла в работе миссии, которая на данный момент не учитывает фундаментальные недостатки собственной работы. Главным недостатком миссии ООН-ОЗХО Россия называет то, что представители миссии даже не посетили район применения отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. При этом «миссионеры» ООН-ОЗХО, находясь в своих кабинетах, умудрились выдать доклад о применении химоружия, возложив вину на применение ОВ в Хан-Шейхуне исключительно на официальный Дамаск.

США: РФ высказывает неуважение к жертвам химических атак в Сирии



Напомним, что ранее Россия уже накладывала вето на резолюцию – от 24 октября. Тогда предложение продлить мандат миссии ООН-ОЗХО прозвучало со стороны США, причём прозвучало ещё до того, как миссия свой доклад озвучила. После этого уже США и сателлиты заблокировали российский вариант резолюции.

Представители делегации США в СБ ООН заявили, что «Россия не уважает жертв химической атаки в Сирии».

Использованы фотографии: pronedra.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. ВЧК-М Сегодня, 07:53
    К "жертвам" фотошопа мы никакого отношения не имеем ..
    ВЧК-М
    1. 210окв Сегодня, 07:58
      "Держи вора"!Громче кричит сам вор.
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 08:08
        Что толку финансировать комиссию по расследованию применения химического оружия в Сирии, если она только имитирует свою работу, затягивая время и пожирая общественные деньги ООН, а на самом деле занимается политическим подлогом и провокацией в пользу США и их подопечных.! Результаты "работы" комиссии в прежнем составе предсказуемы - опять подлог и провокация!
        Татьяна
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:23
          Цитата: Татьяна
          занимается политическим подлогом и провокацией в пользу США и их подопечных.

          совершенно верно, респираторы от зарина не помогают
          Angel_and_Demon
          1. Джедай Сегодня, 09:08
            Самое обидное то, что все знают реальный расклад. Но никто кроме России и Сирии об этом вслух не говорит! negative
            Джедай
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:10
              Цитата: Джедай
              этом вслух не говорит!

              будут говорить в слух - получат по ушам, вот и боятся шавки
              Angel_and_Demon
              1. Джедай Сегодня, 09:28
                Цитата: Angel_and_Demon
                шавки

                Сравнение с шакалом Табаки более уместно. yes
                Джедай
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:32
                  Цитата: Джедай
                  Сравнение с шакалом Табаки более уместно.

                  так тот уходил на север - а эти прутся на юг, тогда какой-то не правильный Табаки получается laughing
                  Angel_and_Demon
                  1. Джедай Сегодня, 09:36
                    Вот и надо их "выправить". wink
                    Джедай
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:43
                      Цитата: Джедай
                      Вот и надо их "выправить". wink

                      если только так
                      Angel_and_Demon
                      1. Джедай Сегодня, 09:46
                        Пусть и не в тему, но применительно к Горби это не сработает - черти боятся что он Ад развалит. lol
                        Джедай
          2. Ami du peuple Сегодня, 09:38
            Цитата: Angel_and_Demon
            ...респираторы от зарина не помогают
            Так это ж "Белые каски"! А "специалисты" из миссии ООН-ОЗХО твердо уверены, что магическая белая каска дает её обладателю +100 к здоровью и +200 к честности.
            Ami du peuple
        2. Ольгович Сегодня, 09:16
          Цитата: Татьяна
          Что толку финансировать комиссию по расследованию применения химического оружия в Сирии, если она только имитирует свою работу

          Ни один суд, ни по одному преступлению, не примет обвинение следствия, если оно не обследовало место преступления.
          А тут -пожалуйста fool
          Ольгович
        3. ksp Сегодня, 10:15
          Я думаю Россия заблокировала продолжение миссии , по той же причине , что и заблокировало создание международной комиссии по Боингу..
          Не хочет подставить своих.
          ksp
          1. Primoos Сегодня, 10:40
            Цитата: ksp
            Я думаю Россия заблокировала продолжение миссии , по той же причине , что и заблокировало создание международной комиссии по Боингу..
            Не хочет подставить своих.

            Ахтунг Ахтунг! Очередной тролль нарисовался!
            Primoos
            1. ksp Сегодня, 10:43
              Цитата: Primoos
              Цитата: ksp
              Я думаю Россия заблокировала продолжение миссии , по той же причине , что и заблокировало создание международной комиссии по Боингу..
              Не хочет подставить своих.

              Ахтунг Ахтунг! Очередной тролль нарисовался!

              Я просто не сомневаюсь , что хим .оружие применяли в Сирии обе стороны.
              ksp
    2. Primoos Сегодня, 10:07
      О патологической, демонстративной, наглой, навязчивой и тупой лжи США говорить уже неохота, но надо. Сочувствую нашим дипломатам в ООН. Надо иметь железные нервы, чтобы общаться с пин.досами. Даже смотреть на их паскудные хари противно.
      Primoos
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:53
    Росия не уважает враньё, возведённое в ранг политики. Любея ПОЛЕЗНАЯ ложь ДОПУСТИМА! "Сияющий град на холме" потихоньку затягивает смрадным дымом... Привет полосатоухим!
    Горный стрелок
  3. destination Сегодня, 07:54
    Ты о чём,дядька?Что пробиркой-то не погрозил миру всему,как обычно?
    destination
    1. 210окв Сегодня, 07:59
      Сафронову необходимо дежурную урну на голову заштатникам одеть
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:43
        Цитата: 210окв
        Сафронову необходимо дежурную урну на голову заштатникам одеть

        лучше белую каску - так правдоподобнее будет laughing
        Angel_and_Demon
  4. AlexVas44 Сегодня, 08:08
    США: РФ высказывает неуважение к жертвам химических атак в Сирии - что-то в этой фразе напутано.
    AlexVas44
  5. solzh Сегодня, 08:09
    Колина пауэлса с пробиркой не хватает. laughing
    solzh
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:17
    Поганые лицемеры и лжецы! Наказал Бог планету, позволив создать на ней сша -мирового террориста и убийцу свободы во многих странах.
    Геркулесыч
  7. afrikanez Сегодня, 08:17
    Сразу вспомнилась Клинтон с её реакцией на гибель Каддафи. Так, что до простого люда "им" вообще дела нет, одни слова да и только. negative
    afrikanez
  8. Tusv Сегодня, 08:22
    Мандат, какое то не хорошее слово. А это загадочное . - Резолюция. Тоже, наверное скоро станет матом. Мы говорим - ищите и обрящите. Фиг вам - Вето. Но гондурас почесали и уже говорят - найдем не сумневайтесь, а мы им Ветище.
    Как сложно в этом мире. Вот на ЧМ Янки не пробились. Понятно почему - Фаберже мешает, а будут говорить, что стадионы не того калибру
    Tusv
  9. andrewkor Сегодня, 08:42
    Вот лицимеры,ни стыда,ни совести!Ни какие разумные доводы их не интересуют,гнут и гнут свою линию!Война есть война(информационная)!
    andrewkor
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:51
    Цинизм, неприкрытое хамство, подлог. бескультурье, как было афишей американской дипломатии, так и осталось. Таким что-то разъяснять бесполезно.
    rotmistr60
  11. Esoteric Сегодня, 08:57
    Только такие ответы и должны быть у России в отношении всего, что предлагает США. Игнорировать их, как источник правдивой информации и рассматривать только официальные факты и аргументированные предложения. Представителю России в Совбезе ООН предлагаю заготовить папку с фотографиями преступлений со стороны США и всякий раз выдавать их на заседаниях, постоянно использовать их в качестве аргументации. А, чтобы доходило лучше, свернуть их на подобии дубинки...
    Esoteric
  12. Homos Сегодня, 09:44
    Всегда думал, что неуважением к жертвам была ложь по поводу их смерти
    Homos
  13. Angel_and_Demon Сегодня, 09:56
    Джедай,
    Цитата: Джедай
    Пусть и не в тему, но применительно к Горби это не сработает - черти боятся что он Ад развалит. lol

    а это еще страшнее
    Предание гласит, что когда Христа вели, чтобы предать его мучительной казни, орудие казни, тяжелый деревянный крест, он нес на себе. Путь его к месту распятия был тяжел и долог. Изнемогающий Христос хотел было прислониться к стене одного из домов чтобы передохнуть, но хозяин этого дома по имени Агасфер не разрешил ему.

    — Иди! Иди! — прикрикнул он под одобрительные взгляды фарисеев. Нечего отдыхать!

    — Хорошо, разжал спекшиеся губы Христос. Но и ты тоже всю жизнь будешь идти. Ты будешь скитаться в мире вечно, и никогда не будет тебе ни покоя ни смерти…
    Angel_and_Demon
  14. polpot Сегодня, 10:01
    Это говорят люди заливавшие Вьетнам напалмом и дефолиантами сволочи одно слово
    polpot
  15. polpot Сегодня, 10:03
    Это говорят люди заливавшие Вьетнам напалмом и дефолиантами сволочи одно слово
    polpot
  16. Severok Сегодня, 10:11
    Янки давно никого не уважают - собака понимает только палку.
    Severok
  17. Sergey53 Сегодня, 10:22
    Если не было никаких атак возникает вопрос какие нах.рен жертвы? Подматрасники, вы что, уже совсем берега потеряли? Я могу понять ПСАКИ или ВЫ ВСЕ на этом уровне?
    Sergey53
  18. ARES623 Сегодня, 10:38
    "Представители делегации США в СБ ООН заявили, что «Россия не уважает жертв химической атаки в Сирии»."
    И это говорят представители страны, явившейся причиной смерти миллионов жителей планеты после Второй Мировой войны? Ну какие после этого высказывания могут быть переговоры с этой страной? В этой стране два бога - деньги и комфорт. Про совесть, мораль, "библейские заповеди" там, наверное, и не слыхали. Во истину - хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними....
    ARES623
  19. Berkut24 Сегодня, 10:43
    Лживые подонки...
    Berkut24
  20. pvv113 Сегодня, 11:34
    нет никакого практического смысла в работе миссии, которая на данный момент не учитывает фундаментальные недостатки собственной работы

    Не хотят жертвы генетических ошибок признать свои собственные ошибки
    pvv113
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