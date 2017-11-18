11:37 18 ноября

Госдеп США одобрил поставки Польше комплексов Patriot на сумму в $10,5 млрд

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает о том, что в Госдепе США одобрили решение о поставках в Польшу систем «Patriot». В сообщении говорится о том, что сумма сделки составляет 10,5 млрд долларов. Детали сделки были согласованы во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.

Стало известно, что на основании контракта Польша получит 16 пусковых установок, четыре радара, контрольные станции, соответствующее программное обеспечение, а также 208 ракет.

Госдеп США одобрил поставки Польше комплексов Patriot на сумму в $10,5 млрд



В США заявили, что такая поставка "поможет Польше лучше интегрироваться в единую систему ПВО НАТО в Европе, а также активнее участвовать в совместных учениях с евроатлантическими партнёрами – Германией, Испанией, Грецией, Нидерландами".

Теперь сделку должен одобрить Конгресс. И вряд ли стоит ожидать, что в Конгрессе США сочтут нужным отказаться от поставок комплексов в Польшу.

Напомним, что в 2018 году на польской территории будет запущен сегмент американской ПРО, подобный тому, который уже действует в румынском Девеселу. Сегмент ПРО Вашингтон собирался разместить в Чехии, но чехи предусмотрительно от такого «счастья» отказались, понимая, что в случае согласия автоматически станут целями для российских ракет. В Польше на такие «мелочи» внимания не обращают, при этом всякий раз заявляя об угрозе со стороны российских «Искандеров».

Использованы фотографии: wikipedia.org
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Комментарии 35

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  1. Svarog Сегодня, 08:12
    10 лярдов, было бы удивительно, если бы гос.деп не одобрил)) Вот поляков развели..
    Svarog
    1. ВЧК-М Сегодня, 08:15
      Заголовок статьи думаю нужно такой..
      "США подписал Польше, смертный приговор!" ..
      В случае заварухи мировой(даже небольшой) , Польша как государство сразу исчезнет и мне их не жаль будет.. soldier
      ВЧК-М
      1. Смог Сегодня, 08:24
        Цитата: ВЧК-М
        Польша как государство сразу исчезнет

        Как говорила моя покойная бабушка-
        Планида у нее такая.
        Смог
        1. Татьяна Сегодня, 08:26
          Прощай Польша! Фотографируйте поляки свои достопримечательности на память Дуде и Мацеревичу о былой Родине, которые смоются из Польши накануне войны заранее и затаятся в каком-нибудь укромном уголочке Земли. Возвращаться в Польшу они точно не планируют.
          Татьяна
          1. Смог Сегодня, 08:36
            Цитата: Татьяна
            Фотографируйте поляки свои достопримечательности на память Дуде

            17.11.2017 - 23:30

            Президент Польши Анджей Дуда недоволен тем, что именно сталинская высотка, в которой располагается Дворец культуры и науки, является самым высоким зданием Варшавы.
            Смог
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:22
              Цитата: Смог
              Цитата: Татьяна
              Фотографируйте поляки свои достопримечательности на память Дуде

              17.11.2017 - 23:30

              Президент Польши Анджей Дуда недоволен тем, что именно сталинская высотка, в которой располагается Дворец культуры и науки, является самым высоким зданием Варшавы.

              Сталин знал что строить - отличный ориентир для пристрелки good
              Angel_and_Demon
          2. Джедай Сегодня, 09:00
            Татьяна, приветствую! love Остаётся пожелать поленьям чтобы новые "Патриоты" они разместили не далее 200 км. от нашей границы, чтобы "Полонезы" гарантированно могли "достать". yes
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 09:11
              Калибр достанет, если что!
              Макс hi
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 09:30
                Привет, Саня! hi Это понятно что достанет, но хочется приложить к этому руку. feel
                Джедай
                1. Logall Сегодня, 09:53
                  Руками, ты, развалины разберёшь, дабы дачу в новом субъекте построить...
                  Надеюсь, позовёшь? Не развалины разбирать, А на дачу... drinks
                  Logall
                  1. Джедай Сегодня, 10:04
                    А у тебя сомнения есть по этому поводу? wink drinks
                    Джедай
                    1. Logall Сегодня, 10:07
                      Сомнений нет - придется ещё и разгребать fellow drinks
                      Logall
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:25
              Цитата: Джедай
              чтобы новые "Патриоты" они разместили не далее 200 км.

              С севера на юг и с запада на восток протяжённость Польши около 720 км.
              им есть куда отодвинуть - только "Искандеры"
              Angel_and_Demon
      2. Комментарий был удален.
      3. Арон Заави Сегодня, 11:03
        Цитата: ВЧК-М
        Заголовок статьи думаю нужно такой..
        "США подписал Польше, смертный приговор!" ..
        В случае заварухи мировой(даже небольшой) , Польша как государство сразу исчезнет и мне их не жаль будет.. soldier

        В случае мировой заварухи, мы все исчезнем. Не обольщайся. Кто не сгорит,тот умрет от голода и болезней.
        Арон Заави
    2. andrewkor Сегодня, 08:32
      И я,и я ,и я того же мнения!
      andrewkor
      1. dsk Сегодня, 10:17
        «Русским нужно 7-9 минут, и для Германии история закончится»: немцы не поддержали идею размещения ядерных бомб против РФ.
        Рядовые немцы не хотят наступать на одни грабли третий раз. hi
        dsk
        1. dsk Сегодня, 10:34
          Для того, чтобы набрать "чужих ручек" как можно больше, предлагают "бесплатный сыр" в виде дешёвых кредитов, гранты на развитие, "безвиз"и т.п. Потом под предлогом защиты от "мифических" угроз затаскивают в НАТО. Подкупают целые парламенты. "Шантаж и подкуп". Крупные, самостоятельные страны дробят на части, разваливая снаружи и изнутри. Яркий пример Югославия. Сейчас только Сербия не член НАТО. Когда в очередной стране появляются базы НАТО, мышеловка захлопывается. Через несколько лет поступление "бесплатного сыра" сокращается и растут требования об оплате расходов на НАТО и подбирают кандидатуру на должность "Гитлера". hi
          dsk
    3. Primoos Сегодня, 10:14
      Бздышеков Всес.раньских облагодетельствовали за десять лярдов товаром залежалым. Вот умеют пин.досы дерьмо лохам впаривать!
      Primoos
    4. Pirogov Сегодня, 10:57
      Цитата: Svarog
      10 лярдов, было бы удивительно, если бы гос.деп не одобрил)) Вот поляков развели.

      Ага тот случай ,поляков и развели . Вот увидите поляки если и заплатят до максимум пятую часть ,а остальная сума пойдёт как помощь польше от возможной российской агрессии.
      Pirogov
  2. ul_vitalii Сегодня, 08:13
    Вот как прогнулись, обычно бледнолиции вне своих резерваций кнутом и пряником дураков ищут, а эти сами напросились, ещё и добавки просят.
    ul_vitalii
  3. iliitchitch Сегодня, 08:18
    У этих хоть есть стока денег-то ? Впрочем , девочки на такси и без денег ездют частенько .
    iliitchitch
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:19
    Жаль, что мы в Мексике не сможем разместить "искандеры " -недоработка наших дипломатов negative
    Геркулесыч
  5. Михаил177 Сегодня, 08:25
    Было бы странным, если бы тов. п.индосы отказались от ~11 лярдов. Впарили лох...тобишь ляхам свой очередной дорогущий хлам.
    Михаил177
  6. п-к Опарышев Сегодня, 08:26
    Куда Францисск смотрит.Целую католическую страну подставляет на стирание с лица Земли.
    п-к Опарышев
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Целых 16 пусковых! Ну надо же... И сколько городов они собираются прикрыть таким неимоверным количеством? Один район столицы?
    Горный стрелок
  8. VALERIK_097 Сегодня, 08:33
    Вот ушлёпки ,раз на тест поставить ,деревушек в округе километров на 20 не будет(если вдруг).
    VALERIK_097
  9. japs Сегодня, 08:35
    16 ПУ, 208 ракет и 4 радара. Итого 10,5 млрд. дохлых енотов. По опыту использования этих комплексов пусть ляхи пообщаются с "израэлем". Или с саудами.
    Короче, деньги на ветер...
    japs
    1. Tusv Сегодня, 10:02
      Цитата: japs
      По опыту использования этих комплексов пусть ляхи пообщаются с "израэлем". Или с саудами.

      Ну Израиль лупит по верху своими Бараками, чтобы все ,что летит приземлялось в пустыне. Дешево и сердито,эффективно, а с Пэтриотами бяда огорчение. Надо федей закупать по лярду с хвостиком за штуку
      Tusv
  10. Tusv Сегодня, 08:39
    Цитата: Svarog
    10 лярдов, было бы удивительно, если бы гос.деп не одобрил)) Вот поляков развели..

    10 гигабаксов делим на 700 мегабаксов(стоимость батареи Пэтриота), получаем дополнительно Сто Полонезов от Сябров и 10 Искандеров от Нас. Когда же бывшая Российская губерня проявит свою Гражданскую позицию, что давно уже она Цель recourse
    Tusv
  11. askort154 Сегодня, 10:13
    Вот результат пропаганды США в ЕС - Россия готовится к захвату её территорий. Вложили 4,5 млр. долл., получили в два раза больше только с Польши. Что не говори, но раскручивать весь мир на бабло, американцы умеют.
    askort154
  12. Sergey53 Сегодня, 10:18
    Я представляю во сколько им обошёлся каждый комплект. Они и раньше им в тридорого продавали ну а сейчас?
    Sergey53
  13. tforik Сегодня, 10:27
    Вот понимаю, полякам 10млрд$, арабам саудитам 15млрд $.
    Почему наши, "не имеющие аналогов" с400 покупают какимето пробными партиями по 2млрд$?
    tforik
  14. Zaurbek Сегодня, 10:33
    Стало известно, что на основании контракта Польша получит 16 пусковых установок, четыре радара, контрольные станции, соответствующее программное обеспечение, а также 208 ракет.

    А как сопоставить стоимость с С-400? что бы посмотреть , что дороже?
    Zaurbek
  15. Старый26 Сегодня, 10:47
    Сегмент ПРО Вашингтон собирался разместить в Чехии, но чехи предусмотрительно от такого «счастья» отказались, понимая, что в случае согласия автоматически станут целями для российских ракет.

    Ракеты в Чехии и не планировали размещать. Только радар. Да и то на таком расстоянии, чтобы он был вне досягаемости теми средствами, что есть сейчас у России. Поляки же размещают базу ПРО на расстоянии порядка 200 км от Калининградской области

    Цитата: ВЧК-М
    Заголовок статьи думаю нужно такой..
    "США подписал Польше, смертный приговор!" ..
    В случае заварухи мировой(даже небольшой) , Польша как государство сразу исчезнет и мне их не жаль будет.. soldier

    Да нормальный заголовок статьи. И у вас какие-то апокалептическое настроение. Так можно написать и в отношении другого контракта, что "Россия подписала Ирану смертный приговор!". Ведь 4 дивизиона погоды не сделают, Иран не защитят и в случае серьезной заварухи, даже не мировой - его раскатают.

    Цитата: ul_vitalii
    Вот как прогнулись, обычно бледнолиции вне своих резерваций кнутом и пряником дураков ищут, а эти сами напросились, ещё и добавки просят.

    Да ничего не прогнулись. У них просто выбора нет. Менять старые советские системы надо. Но из всех стран, производящих зенитные ракеты как минимум у трех Польша их покупать не будет. Остается два варианта. Франция и США. Угадайте с трех раз, у кого купят?

    Цитата: japs
    16 ПУ, 208 ракет и 4 радара. Итого 10,5 млрд. дохлых енотов. По опыту использования этих комплексов пусть ляхи пообщаются с "израэлем". Или с саудами.
    Короче, деньги на ветер...

    Ну, деньги не на ветер. Наше старье они заменят. Дороговато, конечно, но это их выбор. А что касается Израиля и Саудов в качестве эксплуатантов этих комплексов, то в качестве примера брать Израиль и события более чем 25-летней давности не совсем корректно. У Саудов они работают. Так или иначе, но сбивают направленные на них ракеты.
    И, кстати, в отличии от наших С-300, которые НИ РАЗУ не участвовали НИ В ОДНОЙ ИЗ ВОЙН, "Пэтриот используется в конфликтах уже с 1991 года. И регулярно модернизируется, начиная от неприспособленного для перехвата баллистических целей оперативной дальности в 1991 до современных вариантов, способных перехватывать и баллистические цели, и низколетящие крылатые ракеты
    Старый26
  16. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    Не знал, что написанное "писают вверх" по поводу поляков нарушает правила сайта. Почему удалили комментарий г-да модераторы? Оскорблений нет, нецензурных слов нет... Выходит про ВВП можно писать все, а про поляков и украинцев не стоит выражаться даже цензурно?
    rotmistr60
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