Госдеп США одобрил поставки Польше комплексов Patriot на сумму в $10,5 млрд
Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает о том, что в Госдепе США одобрили решение о поставках в Польшу систем «Patriot». В сообщении говорится о том, что сумма сделки составляет 10,5 млрд долларов. Детали сделки были согласованы во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.
Стало известно, что на основании контракта Польша получит 16 пусковых установок, четыре радара, контрольные станции, соответствующее программное обеспечение, а также 208 ракет.
В США заявили, что такая поставка "поможет Польше лучше интегрироваться в единую систему ПВО НАТО в Европе, а также активнее участвовать в совместных учениях с евроатлантическими партнёрами – Германией, Испанией, Грецией, Нидерландами".
Теперь сделку должен одобрить Конгресс. И вряд ли стоит ожидать, что в Конгрессе США сочтут нужным отказаться от поставок комплексов в Польшу.
Напомним, что в 2018 году на польской территории будет запущен сегмент американской ПРО, подобный тому, который уже действует в румынском Девеселу. Сегмент ПРО Вашингтон собирался разместить в Чехии, но чехи предусмотрительно от такого «счастья» отказались, понимая, что в случае согласия автоматически станут целями для российских ракет. В Польше на такие «мелочи» внимания не обращают, при этом всякий раз заявляя об угрозе со стороны российских «Искандеров».
Стало известно, что на основании контракта Польша получит 16 пусковых установок, четыре радара, контрольные станции, соответствующее программное обеспечение, а также 208 ракет.
В США заявили, что такая поставка "поможет Польше лучше интегрироваться в единую систему ПВО НАТО в Европе, а также активнее участвовать в совместных учениях с евроатлантическими партнёрами – Германией, Испанией, Грецией, Нидерландами".
Теперь сделку должен одобрить Конгресс. И вряд ли стоит ожидать, что в Конгрессе США сочтут нужным отказаться от поставок комплексов в Польшу.
Напомним, что в 2018 году на польской территории будет запущен сегмент американской ПРО, подобный тому, который уже действует в румынском Девеселу. Сегмент ПРО Вашингтон собирался разместить в Чехии, но чехи предусмотрительно от такого «счастья» отказались, понимая, что в случае согласия автоматически станут целями для российских ракет. В Польше на такие «мелочи» внимания не обращают, при этом всякий раз заявляя об угрозе со стороны российских «Искандеров».
Использованы фотографии: wikipedia.org
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