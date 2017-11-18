11:37 18 ноября

18 ноября 1941 года под Москвой погиб генерал И.В.Панфилов

18 ноября 1941 года у деревни Гусенево (Волоколамский район Московской области) от осколка немецкой мины, выпущённой минометным расчётом, погиб генерал Иван Панфилов. Из воспоминаний маршала Михаила Катукова (на тот момент – полковника РККА):

Утром 18 ноября два десятка танков и цепи мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенево. Здесь в это время находился командный пункт Панфилова — наспех отрытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из миномётов, но огонь был неприцельным, и на него не обращали внимания. Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану: оказалось, крошечный осколок пробил висок.


18 ноября 1941 года под Москвой погиб генерал И.В.Панфилов



Историки обнаружили свидетельства о гибели генерала Панфилова от непосредственного свидетеля – гвардии ст.лейтенанта Дмитрия Лавриненко, известного как самый результативный танкист Великой Отечественной войны. За 28 танковых боёв в первые месяцы войны Дмитрий Лавриненко уничтожил 52 вражеских танка. Отмечается, что танкист был потрясён гибелью генерала. Ровно через месяц (18 декабря 1941 года) от немецкого осколка погибнет и сам Лавриненко. Лишь в 1990 году ему будет присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Звание Героя Советского Союза посмертно получил и сам генерал И.В.Панфилов. Произошло это в апреле 1942 года.

Заслуги дивизии генерала Панфилова в своих сводках отмечало и немецкое командование. Известно, что получившую звание Панфиловской дивизию отметил немецкий генерал Эрих Гепнер. Потерпев поражение в боях с дивизией РРКА, Гепнер напишет, что «эти солдаты не боятся смерти, не сдаются в плен и готовы воевать до конца, не обращая внимания на уставы или правила ведения боя».

Сами же солдаты дивизии, которая была многонациональной, называли Ивана Васильевича Панфилова «отцом-командиром», рассказывая о доверительных отношениях и полном отсутствии у Панфилова какой-либо генеральской заносчивости. Солдаты добавляли, что неординарные решения Панфилова как командира были самой настоящей головной болью для противника.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. ВЧК-М Сегодня, 08:38
    Эх вот поколение стальное было...Стояли насмерть ,перед всей мощью Европы под немцами!
    И ведь выстояли Ленинград-Москва-Сталинград вот эта красная линия была..!
    Никто не забыт, ничто не забыто!
    Как бы либерастня не пыталась все с ног на голову перевернуть ..Это все в душах осталось у советского народа навечно!
    ВЧК-М
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:48
      Цитата: ВЧК-М
      И ведь выстояли Ленинград-Москва-Сталинград вот эта красная линия была..!

      а выстояли потому что
      «эти солдаты не боятся смерти, не сдаются в плен и готовы воевать до конца, не обращая внимания на уставы или правила ведения боя»
      soldier
      Angel_and_Demon
      1. Джедай Сегодня, 08:54
        Как бы ни пытались некоторые псевдоисторики очернить подвиг панфиловцев - он БЕССМЕРТЕН !!! soldier
        Джедай
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:57
          Цитата: Джедай
          Как бы ни пытались некоторые псевдоисторики очернить подвиг панфиловцев - он БЕССМЕРТЕН !!! soldier

          а сколько наглосаксы и немчура Российскую историю уже переписывали? и про немытую Россию писали, хотя у нас бани во всех дворах были, а у них короли 2 раза в жизни мылись
          Angel_and_Demon
          1. Джедай Сегодня, 09:04
            Я очень надеюсь что История не потерпит такого к себе отношения и вычеркнет из своих скрижалей таких "редакторов"!
            Джедай
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:09
              Цитата: Джедай
              и вычеркнет из своих скрижалей таких "редакторов"!

              они бессмертнее даже чем
              Turritopsis nutricula более известна, как бессмертная медуза, и нужно сказать, что она полностью заслуживает своё название. После того, как Бессмертная медуза достигает половой зрелости она снова возвращается в свою начальную стадию полипа и начинает созревание заново. Причем этот процесс у медузы может быть бесконечным, её жизненный цикл способен повторяться неограниченное количество раз.
              Angel_and_Demon
              1. Джедай Сегодня, 09:34
                Цитата: Angel_and_Demon
                они бессмертнее

                А я верю что всё встанет на свои места и все получат по заслугам.
                Джедай
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:46
                  Цитата: Джедай
                  А я верю что всё встанет на свои места и все получат по

                  сусалам - так правильнее будет
                  Angel_and_Demon
                  1. Джедай Сегодня, 09:52
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    сусалам

                    Виктор! Это относится не только к кормильцам бармалеев, но и к тем кто Историю помнит и чтит! yes Потому: кому-то достанется пряник, а кому-то - японский острый корнеплод. wink
                    Джедай
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:02
                      Цитата: Джедай
                      а кому-то - японский острый корнеплод.

                      так и я вассаби люблю, не надо им его разадать, лучше уж кактус
                      Angel_and_Demon
                      1. Джедай Сегодня, 10:06
                        Кое-кто из такого кактуса сподобится текилу варганить. lol
                        Джедай
        2. Арон Заави Сегодня, 11:01
          Цитата: Джедай
          Как бы ни пытались некоторые псевдоисторики очернить подвиг панфиловцев - он БЕССМЕРТЕН !!! soldier

          И крайне поучителен. Книга А. Бека "Волооколамское шоссе" выдавалась выпусникам офицерских курсов сначала "Хаганы" ,а после получения Независимости и офицерской школы ЦАХАЛа ,как пособие по активной обороне .
          Арон Заави
        3. 79807420129 Сегодня, 11:18
          Цитата: Джедай
          Как бы ни пытались некоторые псевдоисторики очернить подвиг панфиловцев - он БЕССМЕРТЕН !!! soldier

          Вот именно-БЕССМЕРТЕН.Здрав Будь Макс!drinks hi Ходили всей семьей на "28 панфиловцев" дети вышли потрясенные,а старшие внуки аж плакали.Вот такие люди были,крепче гвоздей. drinks Вечная память им.
          79807420129
    2. VALERIK_097 Сегодня, 08:53
      Вечная Память Ивану Васильевичу,его подчинённым.Помним,Чтим-Подвиг его дивизии,уже внукам рассказываем.
      VALERIK_097
    3. Scoun Сегодня, 10:00
      Цитата: ВЧК-М
      Эх вот поколение стальное было...Стояли насмерть ,перед всей мощью Европы под немцами!

      Эх да простите камрады, выскажусь.

      Как то смотрю ТВ а там фильм с претензией на историческую достоверность, смотрю и понимаю что от фильма несёт такой фальшью но не мог уловить и поймать её до эпизода где красноармейцы выстраиваются для коллективной фотографии.
      Начали они позировать, принимать позы, мимику..... и понял что это мой/мои 20-ти летние племяши оболтусы делают фото для инстаграмма.
      Вы сами посмотрите, на фото дедов, отцов тех времён, у них вся "поза" во взгляде в глазах.

      ПС.
      Это я к тому, что вот как то так, нет претензий к "племяшам", но эти низкосортные режисёры, часть нашей гламурной и грилой богемы типа Райкина который поливал власть помоями и которому в Одессе чуть в торец не дали бандерложки.
      Scoun
      1. VALERIK_097 Сегодня, 11:04
        А ,что лично ВЫ сделали,для того ,чтобы-бы Ваши "племяши" начали понимать слово "подвиг наших дедов и прадедов"
        Моя Семья потеряла всех мужчин ушедших на войну.Остались ,только бабушки- в памяти,которые вырастили будущих Отцов и Матерей,от которых произошли Мы.
        8 мая ,каждый год ,приезжаю в Долину Славы(Смерти)в Мурманской обл.
        9 мая ползу с детьми (на страховке) 293 метра на сопку(за которую погибло около 5000 человек)
        У солдат не было альпинисткой оснастки.Но всё-же залезаем все.
        Скобы я забивал в 1989 году.
        VALERIK_097
    4. Primoos Сегодня, 10:28
      Цитата: ВЧК-М
      Эх вот поколение стальное было...Стояли насмерть ,перед всей мощью Европы под немцами!
      И ведь выстояли Ленинград-Москва-Сталинград вот эта красная линия была..!
      Никто не забыт, ничто не забыто!
      Как бы либерастня не пыталась все с ног на голову перевернуть ..Это все в душах осталось у советского народа навечно!

      Если бы в 37-38 годах тогдашнюю либерастню не придушили, может и не отстояли бы Москву. И сейчас НАШИ люди способны на многое. Лишь бы под ногами всякое кагтавое гадье не путалось, типа Лени Гозмана и компании. Вечная память нашим воинам-защитникам.
      Primoos
  2. andrewkor Сегодня, 08:38
    "Волоколамское шоссе"-книга детства!Сейчас дивизия им.Панфилова в составе ВС Киргизии!
    andrewkor
    1. lwxx Сегодня, 08:50
      В детстве одна из любимейших книг наравне с "партизанской тропой" К. Кайсенова. Вот на чем надо воспитывать.
      lwxx
  3. mat-vey Сегодня, 08:39
    У меня дед как раз в то время у Лавренено и воевал ...
    mat-vey
  4. Васся Вассин Сегодня, 08:43
    Великие люди несчастного поколения, как их потом не хватило нашей Родине! Все ведь могло быть иначе, если бы не война.
    Васся Вассин
  5. solzh Сегодня, 08:45
    Молодцы панфиловцев, на их отваге и мужестве и таких же чудо-богатырях и надо воспитывать молодежь, а не на амерских героях из комиксов.
    solzh
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:48
    Не знаю, есть ли в нашей армии дивизия имени Панфилова, но то что такая дивизия у нас должна быть это такая же истина, как и наличие России на этой планете! !! hi А "панфиловцы " показали нацистам что Советского солдата невозможно победить -его можно только убить! !! soldier Честь генералу и хвала, за то что он просто выполнил свой долг перед страной и народом, выполнил как и многие, ценой своей жизни! !!!! soldier soldier
    Геркулесыч
    1. mat-vey Сегодня, 08:53
      Цитата: Геркулесыч
      Не знаю, есть ли в нашей армии дивизия имени Панфилова

      В Киргизии 8-я дивизия ..там и расформировали и вновь создали ...
      mat-vey
      1. Геркулесыч Сегодня, 09:43
        Матвей hi -я по Русски hi !Хорошо что у киргизов есть память об общем нашем прошлом, и за это им спасибо! !!!! stop hi soldier
        Геркулесыч
        1. mat-vey Сегодня, 09:47
          Тут всё так двояко ...Киргизы и срубить на этом хотели к годовщине победы восстанавливали,и с казахами по пикироваться - у них давний спор про "боевых кочевников" ...А то что восстановили - да очень хорошо ...
          mat-vey
    2. andrewkor Сегодня, 09:29
      В составе ВС Киргизии,где ещё чтят героев ВОВ,в отличии от соседей!
      andrewkor
  7. ВЧК-М Сегодня, 09:07
    Прочитал статью и комменты и в душе эта песня зазвучала..Подвели мы вас наши деды и прадеды , смотрите вы на нас сейчас с укором и слезами на глазах...Но мы ВСЕ исправим обязательно, либо погибнем.! Трудно нам сейчас,опять окружили Россию полчища варваров хитрых и циничных.

    Прорвемся мужики всем назло soldier
    ВЧК-М
    1. mat-vey Сегодня, 09:12
      А я эту до сих пор спокойно слушать не могу...
      mat-vey
      1. ВЧК-М Сегодня, 09:59
        Цитата: mat-vey
        А я эту до сих пор спокойно слушать не могу...

        Тоже нравится до дрожи и комка в горле..
        И вот еще ...Более оптимистичное. soldier

        Очень актуально даже в нынешней политической обстановки ..
        Вот такие мы загадочные и дерзкие..
        ВЧК-М
        1. mat-vey Сегодня, 10:04
          Да я ещё в хронике всё надеюсь деда увидеть(глупо конечно) ... он потом,после Курской Рыбалко в атаку возил(на лёгком труде после того как в танке горел) ,Рыбалко всё таки супер генерал - величина,думаю может и снимали его хроникёры,может и мой дед где мелькнёт ..глупо,но всё равно надеюсь ..
          mat-vey
        2. mat-vey Сегодня, 10:13
          Цитата: ВЧК-М
          Вот такие мы загадочные и дерзкие..

          И тут про деда есть что сказать - медаль у него "За отвагу" была за Москву - танк подбили(по моему тройку) на БТ-7 ...И с "панфилавцами" он после войны дружил ..кто жив остался ...
          mat-vey
          1. Феликс-М Сегодня, 10:49
            Цитата: mat-vey
            И тут про деда есть что сказать - медаль у него "За отвагу" была за Москву - танк подбили(по моему тройку) на БТ-7 .

            За твоего деда геройского.. drinks Самое главное , рассказывай это своим детям и внукам , чтобы помнили и гордились! soldier
            Феликс-М
            1. мордвин 3 Сегодня, 10:55
              Виталь, тебя похоже каждые полчаса расстреливают. Напиши петицию, что ли, админам, пусть отстанут от тебя. Думаю, многие поддержат.
              мордвин 3
              1. Феликс-М Сегодня, 11:02
                Цитата: мордвин 3
                Виталь, тебя похоже каждые полчаса расстреливают. Напиши петицию, что ли, админам, пусть отстанут от тебя. Думаю, многие поддержат.

                Думаю вряд ли...Некоторых "товарищей" я здесь разозлил сильно !
                А мне такой "статус" нравится все же ,хоть и обидно иногда..Прорвусь все равно мужики, русские не сдаются! soldier
                Спасибо всем за поддержку и тебе Владимир персонально!
                Прощайте и до встречи! fellow
                Феликс-М
            2. mat-vey Сегодня, 11:10
              Да,деды у меня ....один войну у Катукова начал,а закончил(на переформировании несколько раз по "Дороге Жизни" "прокатился") в 117 габр -е,второй связистом начинал в 1942 после тяжёлого ранения(прошило со штурмовика с правой руки на левшу переучился) остался в действующей - в 218 ооразм-е ....но я не про это - у обоих были медали "За оборону Ленинграда",а в Питере не один так и не был ...Вот такие парадоксы войны ...
              mat-vey
              1. Феликс-М Сегодня, 11:24
                Цитата: mat-vey
                Да,деды у меня ....один войну у Катукова начал,а закончил(на переформировании несколько раз по "Дороге Жизни" "прокатился") в 117 габр -е,второй связистом начинал в 1942 после тяжёлого ранения(прошило со штурмовика с правой руки на левшу переучился) остался в действующей - в 218 ооразм-е ....но я не про это - у обоих были медали "За оборону Ленинграда",а в Питере не один так и не был ...Вот такие парадоксы войны ...

                Есть чем гордится тебе! Я даже завидую от души.. hi
                После развала СССР принято гордится деньгами и дворянским происхождением..(я уже два компа разбил и инфаркт заработал..)))) Ну сейчас уже спокоен ,как Удав..И воюю, как умею..Но если что , разряд по стрельбе у меня есть и навыки остались (младшего буду учить ..)

                Вот так и живем.. hi
                Феликс-М
                1. mat-vey Сегодня, 11:30
                  А у меня младший по характеру весь в деда(танкиста),только выше на голову ...но блин парашутист-сноубордист не даёт папе стареть спокойно ...
                  mat-vey
  8. Million Сегодня, 09:31
    Я бы звание Генерал присваивал бы только тем офицерам,которые участвовали в боевых действиях.Генерал может быть только боевым,а не штабным
    Million
  9. Карен Сегодня, 10:01
    Я про тот подвиг панфиловцев прочитал в детстве (если правильно помню - "Волоколамское шоссе")... содержание книжки полностью подзабылось со временем, но помню до сих пор само то чтение и впечатления от прочитанного.
    Вечная память героям!!!
    Карен
  10. Angel_and_Demon Сегодня, 10:08
    Джедай,
    Цитата: Джедай
    Кое-кто из такого кактуса сподобится текилу варганить. lol

    вот блин, а что ж тогда им предложить - ну только верблюжья колючка остается
    Angel_and_Demon
  11. Феликс-М Сегодня, 10:46
    Народный фильм "28 панфиловцев" так на центральные каналы не пускают ..
    Самая страшная угроза России ,это "наши СМИ"..Сейчас притихли, но яд продолжают в души наших детей,внуков по капле капать..
    Феликс-М
  12. БВС Сегодня, 11:25
    Известно, что получившую звание Панфиловской дивизию отметил немецкий генерал Эрих Гепнер. Потерпев поражение в боях с дивизией РРКА, Гепнер напишет, что «эти солдаты не боятся смерти, не сдаются в плен и готовы воевать до конца, не обращая внимания на уставы или правила ведения боя».
    8 января 1942 года его 6-й армейский корпус попадает под сильный ответный огонь. Как командир Эрих Гепнер принимает решение отступить, несмотря на четкий приказ сражаться до смерти. Подобное самоволие было неприемлемым – генерала с позором увольняют из рядов вермахта. К тому же Гепнера лишают всех наград и заслуг, что становится наибольшим ударом по его гордости.
    После всего, что случилось с генералом, он может оправдывать себя всеми словами.
    БВС
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