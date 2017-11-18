18 ноября 1941 года под Москвой погиб генерал И.В.Панфилов

Утром 18 ноября два десятка танков и цепи мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенево. Здесь в это время находился командный пункт Панфилова — наспех отрытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из миномётов, но огонь был неприцельным, и на него не обращали внимания. Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану: оказалось, крошечный осколок пробил висок.

18 ноября 1941 года у деревни Гусенево (Волоколамский район Московской области) от осколка немецкой мины, выпущённой минометным расчётом, погиб генерал Иван Панфилов. Из воспоминаний маршала Михаила Катукова (на тот момент – полковника РККА):Историки обнаружили свидетельства о гибели генерала Панфилова от непосредственного свидетеля – гвардии ст.лейтенанта Дмитрия Лавриненко, известного как самый результативный танкист Великой Отечественной войны. За 28 танковых боёв в первые месяцы войны Дмитрий Лавриненко уничтожил 52 вражеских танка. Отмечается, что танкист был потрясён гибелью генерала. Ровно через месяц (18 декабря 1941 года) от немецкого осколка погибнет и сам Лавриненко. Лишь в 1990 году ему будет присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.Звание Героя Советского Союза посмертно получил и сам генерал И.В.Панфилов. Произошло это в апреле 1942 года.Заслуги дивизии генерала Панфилова в своих сводках отмечало и немецкое командование. Известно, что получившую звание Панфиловской дивизию отметил немецкий генерал Эрих Гепнер. Потерпев поражение в боях с дивизией РРКА, Гепнер напишет, что «эти солдаты не боятся смерти, не сдаются в плен и готовы воевать до конца, не обращая внимания на уставы или правила ведения боя».Сами же солдаты дивизии, которая была многонациональной, называли Ивана Васильевича Панфилова «отцом-командиром», рассказывая о доверительных отношениях и полном отсутствии у Панфилова какой-либо генеральской заносчивости. Солдаты добавляли, что неординарные решения Панфилова как командира были самой настоящей головной болью для противника.