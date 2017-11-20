Саммит Волкер — Сурков
Немного знаем мы об этой встрече в Белграде. Владислав Сурков был чрезвычайно краток: «Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль».
Курт Волкер об этой встрече не сказал ничего. И вот происходит утечка об этой тайной вечере на высоком уровне, правда, из очень недостоверных источников, но за неимением других утечек, приходится есть то, что есть…
— Владислав, мы считаем необходимым ввести миротворцев, очень добропорядочных, из Канады в Донецк и в Луганск, — сказал Курт Волкер, пока Сурков вдумчиво читал представленные американцем документы, — чтобы прекратить там страдания мирного населения. Всего лишь двадцать тысяч с некоторой приданной техникой, они будут поддерживать порядок до установления законной власти после проведения выборов. И разоружат тех, кто ведёт этот ужасный беспорядочный огонь по мирным людям.
— Мы гарантируем безопасность всем этническим меньшинствам, в том числе русским, у всех будет много еды и кока-колы, — Волкер широко по-американски улыбнулся.
Сурков закончил читать и с интересом посмотрел на Курта:
— Вы по происхождению немец? А вы знаете, что ваш дед воевал на Восточном фронте, попал в плен, и много сделал для нашей победы, наши историки раскопали недавно. Вот его отчёты о проделанной работе, мы дарим вам на память, — Владислав положил на стол красную папку, на которой стояли три буквы: КГБ.
— Ультиматум вы классный сочинили, как мне и предсказывали наши пророки из МИД. Знаете, Сергей Лавров вами очень не доволен, говорит, будет жаловаться на вас Тиллерсону. Обещает обрезать ему нефть, а вам… даже не знаю, что вам обрежут. Вы берегите себя.
— Тиллерсон тоже ваш агент, как и Трамп?
— Конечно, и вы тоже наш агент, — Сурков мягко улыбнулся, — наши хакеры уже шьют вам костюм. Я пошутил, — при этом Владислав усмехнулся и выразительно указал на лацкан своего костюма.
— Первые три абзаца мы рассмотрим, на остальные накладываем вето, как в Совбезе ООН: мы не можем гарантировать безопасность вашего контингента. Там же шахты, в которые проваливается иной раз по целому батальону ВСУ. С тяжёлым вооружением. И тишина… представляете?
Сурков, помолчал, как бы давая возможность Курту представить эту ужасную картину, поправил значок на лацкане, и неожиданно громко сказал:
— Дорогой друг, у нас к вам встречное предложение, — Владислав подвинул Курту зелёную папку, — предлагаем ввести белорусских миротворцев, заметьте, не до Киева, где находится ваше посольство и ЦРУ, а всего лишь до границ Луганской и Донецкой областей. О'кей? Это ваше новое задание, дорогой Курт, желаю удачи. Тиллерсону привет!
— Но Владислав, как белорусские миротворцы будут сотрудничать с ВСУ? Без кока-колы? У нас же другая концепция урегулирования на Донбассе. Что я скажу Тиллерсону?
— Дорогой Курт, я это заметил. Скажите Тиллерсону, что Белоруссия находится значительно ближе к Донбассу, чем Канада. А за ВСУ не беспокойтесь, о них побеспокоится мирное население, у них давнишние счёты.
Сурков встал и откланялся, положив на стол визитку, на которой крупными буквами было вытиснено: Наше дело правое — враг будет разбит!
— Звоните!
После этого разговора Курт Волкер долго не выходит на связь...
Курт Волкер об этой встрече не сказал ничего. И вот происходит утечка об этой тайной вечере на высоком уровне, правда, из очень недостоверных источников, но за неимением других утечек, приходится есть то, что есть…
— Владислав, мы считаем необходимым ввести миротворцев, очень добропорядочных, из Канады в Донецк и в Луганск, — сказал Курт Волкер, пока Сурков вдумчиво читал представленные американцем документы, — чтобы прекратить там страдания мирного населения. Всего лишь двадцать тысяч с некоторой приданной техникой, они будут поддерживать порядок до установления законной власти после проведения выборов. И разоружат тех, кто ведёт этот ужасный беспорядочный огонь по мирным людям.
— Мы гарантируем безопасность всем этническим меньшинствам, в том числе русским, у всех будет много еды и кока-колы, — Волкер широко по-американски улыбнулся.
Сурков закончил читать и с интересом посмотрел на Курта:
— Вы по происхождению немец? А вы знаете, что ваш дед воевал на Восточном фронте, попал в плен, и много сделал для нашей победы, наши историки раскопали недавно. Вот его отчёты о проделанной работе, мы дарим вам на память, — Владислав положил на стол красную папку, на которой стояли три буквы: КГБ.
— Ультиматум вы классный сочинили, как мне и предсказывали наши пророки из МИД. Знаете, Сергей Лавров вами очень не доволен, говорит, будет жаловаться на вас Тиллерсону. Обещает обрезать ему нефть, а вам… даже не знаю, что вам обрежут. Вы берегите себя.
— Тиллерсон тоже ваш агент, как и Трамп?
— Конечно, и вы тоже наш агент, — Сурков мягко улыбнулся, — наши хакеры уже шьют вам костюм. Я пошутил, — при этом Владислав усмехнулся и выразительно указал на лацкан своего костюма.
— Первые три абзаца мы рассмотрим, на остальные накладываем вето, как в Совбезе ООН: мы не можем гарантировать безопасность вашего контингента. Там же шахты, в которые проваливается иной раз по целому батальону ВСУ. С тяжёлым вооружением. И тишина… представляете?
Сурков, помолчал, как бы давая возможность Курту представить эту ужасную картину, поправил значок на лацкане, и неожиданно громко сказал:
— Дорогой друг, у нас к вам встречное предложение, — Владислав подвинул Курту зелёную папку, — предлагаем ввести белорусских миротворцев, заметьте, не до Киева, где находится ваше посольство и ЦРУ, а всего лишь до границ Луганской и Донецкой областей. О'кей? Это ваше новое задание, дорогой Курт, желаю удачи. Тиллерсону привет!
— Но Владислав, как белорусские миротворцы будут сотрудничать с ВСУ? Без кока-колы? У нас же другая концепция урегулирования на Донбассе. Что я скажу Тиллерсону?
— Дорогой Курт, я это заметил. Скажите Тиллерсону, что Белоруссия находится значительно ближе к Донбассу, чем Канада. А за ВСУ не беспокойтесь, о них побеспокоится мирное население, у них давнишние счёты.
Сурков встал и откланялся, положив на стол визитку, на которой крупными буквами было вытиснено: Наше дело правое — враг будет разбит!
— Звоните!
После этого разговора Курт Волкер долго не выходит на связь...
Автор: Виктор Каменев
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