Саммит Волкер — Сурков

Немного знаем мы об этой встрече в Белграде. Владислав Сурков был чрезвычайно краток: «Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль».Курт Волкер об этой встрече не сказал ничего. И вот происходит утечка об этой тайной вечере на высоком уровне, правда, из очень недостоверных источников, но за неимением других утечек, приходится есть то, что есть…— Владислав, мы считаем необходимым ввести миротворцев, очень добропорядочных, из Канады в Донецк и в Луганск, — сказал Курт Волкер, пока Сурков вдумчиво читал представленные американцем документы, — чтобы прекратить там страдания мирного населения. Всего лишь двадцать тысяч с некоторой приданной техникой, они будут поддерживать порядок до установления законной власти после проведения выборов. И разоружат тех, кто ведёт этот ужасный беспорядочный огонь по мирным людям.— Мы гарантируем безопасность всем этническим меньшинствам, в том числе русским, у всех будет много еды и кока-колы, — Волкер широко по-американски улыбнулся.Сурков закончил читать и с интересом посмотрел на Курта:— Вы по происхождению немец? А вы знаете, что ваш дед воевал на Восточном фронте, попал в плен, и много сделал для нашей победы, наши историки раскопали недавно. Вот его отчёты о проделанной работе, мы дарим вам на память, — Владислав положил на стол красную папку, на которой стояли три буквы: КГБ.— Ультиматум вы классный сочинили, как мне и предсказывали наши пророки из МИД. Знаете, Сергей Лавров вами очень не доволен, говорит, будет жаловаться на вас Тиллерсону. Обещает обрезать ему нефть, а вам… даже не знаю, что вам обрежут. Вы берегите себя.— Тиллерсон тоже ваш агент, как и Трамп?— Конечно, и вы тоже наш агент, — Сурков мягко улыбнулся, — наши хакеры уже шьют вам костюм. Я пошутил, — при этом Владислав усмехнулся и выразительно указал на лацкан своего костюма.— Первые три абзаца мы рассмотрим, на остальные накладываем вето, как в Совбезе ООН: мы не можем гарантировать безопасность вашего контингента. Там же шахты, в которые проваливается иной раз по целому батальону ВСУ. С тяжёлым вооружением. И тишина… представляете?Сурков, помолчал, как бы давая возможность Курту представить эту ужасную картину, поправил значок на лацкане, и неожиданно громко сказал:— Дорогой друг, у нас к вам встречное предложение, — Владислав подвинул Курту зелёную папку, — предлагаем ввести белорусских миротворцев, заметьте, не до Киева, где находится ваше посольство и ЦРУ, а всего лишь до границ Луганской и Донецкой областей. О'кей? Это ваше новое задание, дорогой Курт, желаю удачи. Тиллерсону привет!— Но Владислав, как белорусские миротворцы будут сотрудничать с ВСУ? Без кока-колы? У нас же другая концепция урегулирования на Донбассе. Что я скажу Тиллерсону?— Дорогой Курт, я это заметил. Скажите Тиллерсону, что Белоруссия находится значительно ближе к Донбассу, чем Канада. А за ВСУ не беспокойтесь, о них побеспокоится мирное население, у них давнишние счёты.Сурков встал и откланялся, положив на стол визитку, на которой крупными буквами было вытиснено: Наше дело правое — враг будет разбит!— Звоните!После этого разговора Курт Волкер долго не выходит на связь...