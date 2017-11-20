16:34 20 ноября

Саммит Волкер — Сурков

Немного знаем мы об этой встрече в Белграде. Владислав Сурков был чрезвычайно краток: «Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль».



Курт Волкер об этой встрече не сказал ничего. И вот происходит утечка об этой тайной вечере на высоком уровне, правда, из очень недостоверных источников, но за неимением других утечек, приходится есть то, что есть…


— Владислав, мы считаем необходимым ввести миротворцев, очень добропорядочных, из Канады в Донецк и в Луганск, — сказал Курт Волкер, пока Сурков вдумчиво читал представленные американцем документы, — чтобы прекратить там страдания мирного населения. Всего лишь двадцать тысяч с некоторой приданной техникой, они будут поддерживать порядок до установления законной власти после проведения выборов. И разоружат тех, кто ведёт этот ужасный беспорядочный огонь по мирным людям.

— Мы гарантируем безопасность всем этническим меньшинствам, в том числе русским, у всех будет много еды и кока-колы, — Волкер широко по-американски улыбнулся.

Сурков закончил читать и с интересом посмотрел на Курта:

— Вы по происхождению немец? А вы знаете, что ваш дед воевал на Восточном фронте, попал в плен, и много сделал для нашей победы, наши историки раскопали недавно. Вот его отчёты о проделанной работе, мы дарим вам на память, — Владислав положил на стол красную папку, на которой стояли три буквы: КГБ.

— Ультиматум вы классный сочинили, как мне и предсказывали наши пророки из МИД. Знаете, Сергей Лавров вами очень не доволен, говорит, будет жаловаться на вас Тиллерсону. Обещает обрезать ему нефть, а вам… даже не знаю, что вам обрежут. Вы берегите себя.

— Тиллерсон тоже ваш агент, как и Трамп?

— Конечно, и вы тоже наш агент, — Сурков мягко улыбнулся, — наши хакеры уже шьют вам костюм. Я пошутил, — при этом Владислав усмехнулся и выразительно указал на лацкан своего костюма.

— Первые три абзаца мы рассмотрим, на остальные накладываем вето, как в Совбезе ООН: мы не можем гарантировать безопасность вашего контингента. Там же шахты, в которые проваливается иной раз по целому батальону ВСУ. С тяжёлым вооружением. И тишина… представляете?

Сурков, помолчал, как бы давая возможность Курту представить эту ужасную картину, поправил значок на лацкане, и неожиданно громко сказал:

— Дорогой друг, у нас к вам встречное предложение, — Владислав подвинул Курту зелёную папку, — предлагаем ввести белорусских миротворцев, заметьте, не до Киева, где находится ваше посольство и ЦРУ, а всего лишь до границ Луганской и Донецкой областей. О'кей? Это ваше новое задание, дорогой Курт, желаю удачи. Тиллерсону привет!

— Но Владислав, как белорусские миротворцы будут сотрудничать с ВСУ? Без кока-колы? У нас же другая концепция урегулирования на Донбассе. Что я скажу Тиллерсону?

— Дорогой Курт, я это заметил. Скажите Тиллерсону, что Белоруссия находится значительно ближе к Донбассу, чем Канада. А за ВСУ не беспокойтесь, о них побеспокоится мирное население, у них давнишние счёты.

Сурков встал и откланялся, положив на стол визитку, на которой крупными буквами было вытиснено: Наше дело правое — враг будет разбит!

— Звоните!

После этого разговора Курт Волкер долго не выходит на связь...
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 5

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:18
    наши хакеры уже шьют вам костюм. Улыбнуло!
    ВЕРЕСК
    1. сибиралт Сегодня, 15:24
      Витя Гундев предсказал конец света, а тут про какого-то Волкера. laughing Тут нужно снимать со счета всю наличку и бежать в РПЦ взаимноодариваться до последней копейки пока не началось! belay
      За "утечеку" автору респект!
      сибиралт
  2. solzh Сегодня, 14:21
    Развеселило. Спасибо. laughing good
    solzh
  3. Семенов Сегодня, 15:05
    Один "плюс" - от меня.
    Семенов
  4. komvap Сегодня, 16:06
    Да-а-а...
    андарбек данилбекович дудаев естественно главный радетель за воссоединение Русского Народа..
    komvap
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