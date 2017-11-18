11:40 18 ноября

Хакеры украли персональные данные участников "АТО"

Начальник департамента украинской «киберполиции» (есть на Украине и такое ведомство) Сергей Демедюк выступил с заявлением о хакерской атаке. В сообщении утверждается, что некие хакеры похитили личные данные участников «АТО». Сообщается, что выявлен компьютер, с которого данные похищались.

Украинский портал «Корреспондент» приводит заявление Демедюка:
Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники.


Речь идёт о компьютерной сети Государственной службы Украины «по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции». Именно такое громкое название носит служба, которая вносит в базы данных информацию об украинских силовиках, принимавших участие в гражданской войне на Донбассе.


Глава департамента киберполиции Украины заявляет, что данные похищались с использованием вирусной программы.

В украинском сегменте соцсетей высказались о том, что информация об участниках «АТО», оказавшаяся в режиме общего доступа, может оказаться непреодолимым барьером для тех, кто собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию.

Хакеры украли персональные данные участников "АТО"


Здесь нужно добавить, что и без каких-либо хакеров украинские «атошники» активно публикуют информацию о своих похождениях на Донбассе в социальных сетях.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 61

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  1. solzh Сегодня, 09:32
    А когда в интернет сольют? Или сперва спецслужбы народных республик по работают со списком?
    solzh
    1. ВЧК-М Сегодня, 09:37
      Никто не уйдет в этот раз..В 45-ом СМЕРШ явно не доработал! Теперь будем зачищать более тщательно , благо технологии позволяют это сделать , да и желающих очень много исполнить это.
      ВЧК-М
    2. Джедай Сегодня, 09:38
      Цитата: solzh
      сперва спецслужбы народных республик по работают со списком?

      ФСБ РФ и КГБ РБ тоже. wink
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 09:49
        Смотря кто стырил¡ А то просто торговать станут...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 09:54
          Если начнут торговать - ясно откуда ноги выросли. wink
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 09:56
            Цитата: Джедай
            Если начнут торговать - ясно откуда ноги выросли. wink

            И где они скакали yesноги!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 10:02
              Скакунам надеть бы кастрюли разного объёма и периодически кричать "хто не скаче - той ....!" в комнате с низким потолком. wink
              Джедай
      2. Tusv Сегодня, 09:49
        Как в старом добром Союзе
        Звонит пранкер на Лубянку:
        Это КГБ? Плохо рабо...
        - Работаем как умеем.
        Другой вариант
        - Это КаГэ...
        - КаГэБэ КаГэбэ
        Это вам не мыротворец. Все по взрослому
        Tusv
        1. Джедай Сегодня, 09:57
          Цитата: Tusv
          Все по взрослому

          И "награды" найдут своих "хэроев".
          Джедай
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
            Цитата: Джедай
            И "награды" найдут своих "хэроев".

            еще как найдут
            Angel_and_Demon
            1. Джедай Сегодня, 10:09
              По картинке: вполне заслуженно! good
              Джедай
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:10
                Цитата: Джедай
                По картинке: вполне заслуженно! good

                не надо дедушек правильных трогать hi
                Angel_and_Demon
                1. Джедай Сегодня, 10:18
                  Дык это - сами себе выбрали лестницу в Ад вместе с бандерами и шухевичами.
                  Джедай
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:29
                    Цитата: Джедай
                    Дык это - сами себе выбрали лестницу в Ад вместе с бандерами и шухевичами.

                    у них для этого есть веская причина
                    Angel_and_Demon
            2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:27
              Ой как найдут.И находят feel Украинцы "пропали" все в России 100% Одни армяне из вна Украины пасплорта не меняют .В надежде землю продать вна по дороже.Черти wassat laughing
              Наблюдатель2014
          2. Tusv Сегодня, 10:08
            И "награды" найдут своих "хэроев".

            Тссс. Палю военную тайну. Маккейн секретный Герой Советского Союза., причем дважды
            Tusv
            1. Джедай Сегодня, 10:12
              Понял Вас, про Маккуйна - ни слова!
              Джедай
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:20
              Цитата: Tusv
              Тссс. Палю военную тайну. Маккейн секретный Герой Советского Союза., причем дважды

              да наш человек - сам спалился
              Angel_and_Demon
      3. Ami du peuple Сегодня, 09:51
        Интересно, какой процент совпадений лиц, занесенных в базы участников АТО, со списками пациентов, стоящих на учёте в психо- и наркодиспансерах? Думаю, немалый.
        Ami du peuple
        1. Джедай Сегодня, 09:56
          Цитата: Ami du peuple
          Думаю, немалый.

          Не сомневаюсь в этом.
          Джедай
      4. Феликс-М Сегодня, 10:31
        Цитата: Джедай
        Цитата: solzh
        сперва спецслужбы народных республик по работают со списком?

        ФСБ РФ и КГБ РБ тоже. wink

        Да даже простые люди и те будут отслеживать..

        Все на поиски кинутся потом....
        Феликс-М
        1. sgapich Сегодня, 11:38
          Дык, судя по раструбу - это РП-46 laughing
          sgapich
    3. Starover_Z Сегодня, 09:45
      Цитата: solzh
      А когда в интернет сольют?

      На украинский сайт "Миротворец" ! Вот потешно было бы !
      Starover_Z
      1. destination Сегодня, 09:52
        Потеряли сами,а не украли у них.
        destination
        1. Logall Сегодня, 09:59
          Свои украли! Сколько уже на другую сторону перешло, с документами...
          hi
          Logall
          1. destination Сегодня, 10:05
            Здравствуйте,Logall!!! hi hi hi Ну я,собственно,о том же,только другими словами...
            destination
            1. Logall Сегодня, 10:10
              Да я так и понял! Для пользователей расшифровал сей транскрипт drinks
              Logall
              1. destination Сегодня, 10:19
                Уважаемый Logall- drinks drinks drinks !!!Я сейчас именно столько раз Вас поддержал,пока мне на арбайтейн не выходить со-двора опять...Блин-молодые все болезные...Ничего-как нам завещали-ДЕРЖИМСЯ!!!Без денег!!! laughing laughing laughing
                destination
                1. Logall Сегодня, 10:51
                  Цитата: destination
                  ДЕРЖИМСЯ!!!Без денег!!!

                  Logall
    4. Primoos Сегодня, 10:11
      Этот список нуждается во всеобщем доступе, а то приезжают сюда убийцы, все такие тишайшие да ласковые, заробитчане, мать их ети. Пробил по базе и сразу пробил по харе вместо работы, и гоу на х.р!
      Primoos
    5. shvn Сегодня, 10:15
      А может для начала передать погранцам для просеивания въезжающих заробитчан? А спецы уже на территории пусть проверяют. Но каклы еще не протянули указующий перст в сторону России, поэтому где же эти списки сейчас?
      shvn
      1. Primoos Сегодня, 10:20
        Да их здесь и сейчас уже как грязи! Новых не пускать, старых выявлять. Чтобы ненавидимый ими Русский мир не кормил этих катов.
        Primoos
    6. сибиралт Сегодня, 11:09
      Есть такой сайт "Трибунал". Там тысячи данных об "атошниках", форме их участия в карательных операциях, данные о месте жительства, фотографии и сведения об их ликвидации.
      сибиралт
      1. 79807420129 Сегодня, 11:27
        Цитата: сибиралт
        Есть такой сайт "Трибунал"

        Есть Олег и вся база данных на военов атошников.tribunal-today.ru/? hi Так что пусть не парятся ушлепки,на них есть данные.
        79807420129
  2. Magic Archer Сегодня, 09:32
    Видимо страшно стало!Надеюсь данные попадут в открытый доступ.Хоть многие и не прячутся,но есть и такие кто мягко говоря боится огласки!Да и нашим спецам будет проще
    Magic Archer
    1. Росомаха Сегодня, 09:40
      Страшно не страшно, а страна должна знать преступников в лицо, рано или поздно а возмездие наступит, притом без разницы с какой стороны.
      Росомаха
    2. iliitchitch Сегодня, 10:29
      Цитата: Magic Archer
      Надеюсь данные попадут в открытый доступ.Хоть многие и не прячутся,но есть и такие кто мягко говоря боится огласки!Да и нашим спецам будет проще

      Не только спецам . Частенько с товарищами хохлами по работе сталкиваюсь . И , что характерно , все как один в братаны набиваются . И глаза оч.-оч. у них честные .
      iliitchitch
  3. Геркулесыч Сегодня, 09:39
    Сайт "антимиротворец " в действии wassat !Так им , у*******М и надо! fool Еще бы по полученным адресам пройтись, да разобраться с этими "хххеррроями "!!!
    Геркулесыч
    1. Попович Сегодня, 10:27
      Причем, ходить сразу троками... приводя в исполнения....
      Попович
  4. Pax tecum Сегодня, 09:39
    Скорее всего продали.
    Pax tecum
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    ... теперь иные селюки уши втянут... не вечно же им убивать людей - надо и ответ понести... angry
    a.s.zzz888
  6. Angel_and_Demon Сегодня, 09:41
    [quoteСейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники.][/quote] интересно - что они там найти собираются?
    Angel_and_Demon
  7. akims Сегодня, 09:42
    Зайдите на "Райберт".
    Ничего и похищать не надо.
    akims
  8. san4es Сегодня, 09:42
    Сергей Демедюк выступил с заявлением о хакерской атаке. В сообщении утверждается, что некие хакеры похитили личные данные участников «АТО».

    ...Сам наверное скачал?...вон рожа какая хитрая bully
    san4es
  9. ul_vitalii Сегодня, 09:43
    Вот наши погранцы порезвятся. smile
    ul_vitalii
    1. Клебер Сегодня, 10:08
      Думаешь вешать прям на погранпереходе будут?)))
      Клебер
      1. Егоза Сегодня, 10:42
        Цитата: Клебер
        Думаешь вешать прям на погранпереходе будут?)))

        А надо бы! Ох, как надо! Чтоб эта погань и проползти через границу не могла!
        Егоза
        1. Клебер Сегодня, 10:54
          Ну зачем же прям на границе? Можно и в 3-5 километрах после прохождения границы найти случайно утонувшего в канализации местного "Водоканала".
          Клебер
  10. Pax tecum Сегодня, 09:43
    Пишут, что "Речь идёт о компьютерной сети Государственной службы Украины «по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции». Именно такое громкое название носит служба, которая вносит в базы данных информацию об украинских силовиках, принимавших участие в гражданской войне на Донбассе".

    Однако, странно. Как правило этими вопросами занимаются кадровые органы соответствующих министерств и ведомств.
    А, здесь целая госслужба. Наверное об этой службе и стало то известно только после этой новости.
    Pax tecum
  11. Бывший комбат Сегодня, 09:47
    Хорошая новость. Теперь эти ур.оды пускай ходят и оглядываются. Или меняют место жительства делают на морде пластическую операцию меняют фамилии ... Но кому понадобится всеравно их найдут . Возмездие неотвратимо.
    Бывший комбат
  12. Vita VKO Сегодня, 09:50
    информация об участниках «АТО», оказавшаяся в режиме общего доступа, может оказаться непреодолимым барьером для тех, кто собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию.
    Еще не разу не слышал о том, что бы хоть одно АТОшника не пустили в Россию. Уголовные дела СК РФ заводит только на командиров по приказу которых обстреливается Донбасс, а ведь там есть еще и солдаты, а так же близкие родственники и друзья этих военных преступников, которые наверняка имеют связи и заработки в России. Может уже пора "гайки закручивать"? Или по русской традиции правительство ждет пока гром грянет.
    Vita VKO
    1. Тень тьмы Сегодня, 10:21
      Уже грянул и не один раз, но у нас в правительстве то ли мужиков нет, то ли все атеисты!
      Тень тьмы
    2. Курсант Сегодня, 10:32
      они очень хорошо устраиваются здесь, многие работают в нефтяных организациях и в ус не дуют , по-тихому выживая неугодных и вовремя полизывая попу начальникам.
      Курсант
  13. Тень тьмы Сегодня, 10:13
    Сами продали кому-то данные, а теперь пытаются прикрыться несуществующими хакерами. Действительно, все данные на АТОшников можно получить не напрягаясь из соцсетей. Ещё вариант, могут отказать многим участникам в льготах под предлогом "повреждённых данных". Цэевропа!
    Тень тьмы
  14. Sergey53 Сегодня, 10:14
    Сразу выложить в сеть все данные. А потом можно и изучать.
    Sergey53
  15. Феликс-М Сегодня, 10:41
    За все все ответят...Донбасс не простим свидомым!

    Обстрелы мирных ,это не прощается !
    Феликс-М
    1. частное лицо Сегодня, 10:59
      Да ну не прощается, а как же обмен пленными? Хохлы поставляют измученных и покалеченных а ЛДНР сытых и залечивших раны.
      частное лицо
  16. частное лицо Сегодня, 10:55
    В украинском сегменте соцсетей высказались о том, что информация об участниках «АТО», оказавшаяся в режиме общего доступа, может оказаться непреодолимым барьером для тех, кто собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию.
    Эх золотые слова , ещё бы реально подкреплялись действием пограничной службы РФ и правительства. А на самом деле ни кто про это и не вспомнит подтверждение тому публикации на на сайте ВО о том что радикалы свободно посещаю Россию.
    частное лицо
  17. Moskovit Сегодня, 11:08
    Ездил вчера на дачу в Тверской области. Попав в очередную колдобину, подумал, когда же наши хакеры возьмутся за дороги. Выборы в США выиграли, Каталонию почти отделили, военные секреты украли, атошников вычислили, может дороги у нас починят?
    Moskovit
  18. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Могу сказать единственное - они гордились сайтом "Миротворец" и старались туда внести новые данные. А сегодня пускай сами почувствуют себя в этом качестве и при этом будут знать, что рано или поздно но возмездие придет. Спокойной ночи, "малыши".
    rotmistr60
  19. Yoshi Сегодня, 11:28
    Так ведь по логике: самой же ныне действующей украинской власти активная часть населения представляет угрозу. Чистый фортель: напрячь соседа решить проблему :)
    Yoshi
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