Хакеры украли персональные данные участников "АТО"

Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники.

Начальник департамента украинской «киберполиции» (есть на Украине и такое ведомство) Сергей Демедюк выступил с заявлением о хакерской атаке. В сообщении утверждается, что некие хакеры похитили личные данные участников «АТО». Сообщается, что выявлен компьютер, с которого данные похищались.Украинский портал «Корреспондент» приводит заявление Демедюка:Речь идёт о компьютерной сети Государственной службы Украины «по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции». Именно такое громкое название носит служба, которая вносит в базы данных информацию об украинских силовиках, принимавших участие в гражданской войне на Донбассе.Глава департамента киберполиции Украины заявляет, что данные похищались с использованием вирусной программы.В украинском сегменте соцсетей высказались о том, что информация об участниках «АТО», оказавшаяся в режиме общего доступа, может оказаться непреодолимым барьером для тех, кто собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию.Здесь нужно добавить, что и без каких-либо хакеров украинские «атошники» активно публикуют информацию о своих похождениях на Донбассе в социальных сетях.