Самый-самый: Палубный истребитель МиГ-29К

В Советском союзе этот истребитель был первым боевым самолетом, который взлетел с палубы корабля и совершил посадку на нее обычным способом, то есть с разбегом и пробегом. Новая модернизированная версия этого самолета - МиГ-29К. Это качественно новая боевая машина четвертого поколения, способная в любое время и при любой погоде выполнять задачи широкого спектра. По ряду технических характеристик этому истребителю нет равных в мире.