Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 9)

В 1940 и в первой половине 1941 года на командно-штабных играх рассматривались «Южный» и «Северный» сценарии возможной войны с Германией, в первую очередь затрагивающие войска КОВО и ПрибОВО. В соответствии с дезинформационными мероприятиями, проводимыми немцами, ГШ КА в качестве основного принял «Южный» вариант.В 1 и 2 частях было представлено достаточно много разведсообщений по данному вопросу. Например, в«Старшины» (11.6.41) говорилось:Одно из высших лиц Германии может выехать в Румынию: там что, ожидаются наиболее важные военные события? В«ХВЦ» (19.6.41) говорилось: «...Советник Шибер заявил, что нападение произойдет в ближайшие дни, а именно 23 июня или 24 июня… Типпельскирх считает, чтобудет какой-нибудь...» Снова Румыния... Поэтому и при разработке последней мирной Директивы №1 (за 6...7 часов до войны) не могли обойти стороной данное направление. В черновом материале шифровки Директивы после словвычеркнуты слова:Логично было бы предположить, что оснащение техникой и войсками должно проводиться по приоритету округов, рассматриваемых в ходе указанных игр, а также с учетом обнаруженных группировок противостоящих войск противника: КОВО, ПрибОВО, ЗапОВО, ЛВО и ОдВО. Рассмотрим, как же было на самом деле.Что же собой представляла группировка советских войск в Прибалтике? В состав ПрибОВО входили 8, 11 и 27-я армии (начало формирования 27 армии 25.5.41), 3 и 12-й мк (четыре тд и две мд), семь ск (девятнадцать сд), 5-й воздушно-десантный корпус, 9 и 10-я противотанковые артиллерийские бригады, одиннадцать ап (корпусных и РГК), три бригады ПВО (10, 12 и 14-я) и 3-я отдельная стрелковая бригада. В отличии от КОВО и ЗапОВО ПрибОВО практически не имел окружных резервов. Резерв округа составляли 180-я сд и 5-й воздушно-десантный корпус.В Эстонской ССР был сосредоточен 65-й ск в составе 11, 16 и 90-й сд. Одной из задач корпуса являлась осуществление противодесантной обороны побережья. В военное время 16-я сд должна была войти в состав ЛВО. Эти действия подкреплялись развединформацией (сейчас мы знаем, что это была дезинформация). ВЕщенко (26.3.41) говорилось: «...Ожидается выступление Германии на Украину через 2-3 месяца, одновременно выступят балтийские страны, где немцыпротив СССР...» В«ХВЦ» (7.5.41): «...На берегу Балтийского моря немцы сосредоточили большое количество судов, предназначенных для высадки десанта. Не исключено, что Гитлер одновременно с выступлением на сухопутных границах будет пытаться высадить десант в Прибалтике, чтобы оставить в тылу армию, защищающую границы, и развернуть фронт от севера...»В связи с увеличением немецкой группировки против войск ПрибОВО в мае 1941 года 90-я сд была переброшена в Литву. В отличии от КОВО и ЗапОВО, где при переброске корпусов окружных резервов им на смену стали передислоцироваться целые армии, в Прибалтике новых соединений не прибавилось. Изменилось только подчинение 16-й сд - в случае военных действий она оставалась в распоряжении ПрибОВО. 14 июня должна была начать передислокацию в Литву 11-я сд. Первые части этой дивизии стали разгружаться 21.6.41 г. Была запланирована передислокация 16-й сд, но до 22.6.41 она не началась в виду недостатка ж/д вагонов.Общая численность войск округа на 22.6.41 составляла 369702 чел., из них 347987 чел. боевого состава (без учета частей ВВС, тыла и обеспечения). В работах по оборудованию оборонительных рубежей на границе принимало участие 99 строительных участков, саперных и автомобильных батальонов, с учетом которых численность войск округа превышала 400 тыс.чел. Большая часть личного состава участков и батальонов (практически не имеющего вооружения) в соответствии с планами командования должна была использоваться для доукомплектования частей и соединений ВО. По воспоминаниям генерал-майора И.И.Бурлакина (командира 523 сп 188 сд):После начала войны до 10.7.41 в состав СЗФ поступил приписной состав на развертывание частей и соединений до штатов военного времени из МВО в количестве около 160 тыс.чел. Для пополнения естественной убыли личного состава фронта дополнительно поступило 24 маршевых батальона, 5 артиллерийских дивизионов и 12 батарей общей численностью около 26 тыс.чел. из других ВО.В состав войск ПрибОВО входили 22-й ск (180 (в составе резерва округа) и 182 сд), 24-й ск (181 и 183 сд), 29-й ск (179 и 184 сд), сформированные, соответственно, на основе бывших армий Эстонии, Латвии и Литвы. Суммарно в указанных дивизиях насчитывалось около 30 тыс.чел.Когда говорится о, то подразумевается прибытие личного состава из МВО. Следует отметить, что к 21.8.41 в 181 сд осталось 40, а в 183 сд – 60 латышей. Большая часть личного состава разбежалась, кто-то погиб, кто-то перешел на службу к немцам. В принципе это было естественно, за один год население не перетянешь на свою сторону. Поэтому до укомплектования 179...183 сд личным составом, проживающим за пределами Прибалтики, указанные дивизии передислоцировать ближе к границе было нецелесообразно и опасно. Таким образом, в распоряжении командования ПрибОВО имелось надежных 13 сд (из них одна ожидала вагоны у Таллина, а вторая перебрасывалась ж/д транспортом).Против войск ПрибОВО предполагалось использовать 40 немецких дивизий, что составляло 32% от общего числа соединений вооруженных сил Германии, выставленных против войск ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО. В указанное число дивизий входили 13 тд и мд (39,4% от немецких мото-бронетанковых сил, выставленных против КА). Таким образом, против войск ПрибОВО-СЗФ в первые дни войны была выставлена самая мощная по численности группировка германских войск по отношению к численности соединений КА в ВО. Ниже представлена таблица с распределением танков, вооруженных орудием, в мк приграничных ВО.Из представленных материалов видно, что по количеству танков ПрибОВО занимает четвертое место, а по числу современных танков – 3-е. На 1-м месте КОВО, на 2-м - ЗапОВО. Выходит, что при оснащении танками ВО не руководствовались возможными вариантами главных ударов противника. Рассмотрим информацию по обеспеченности некоторыми артиллерийскими системами войск западных ВО.Из таблицы видно, что по обеспеченности шестью типами орудий войска ПрибОВО занимают последнее место. В то же время, по некоторым системам ПрибОВО существенно опережает другие ВО: по 76-мм дивизионным, по 37-мм зенитным пушкам и 152-мм гаубицам-пушкам. Следует отметить, что обеспеченность войск ЗапОВО отдельными типами орудий даже выше, чем у КОВО. Мы снова видим, что при оснащении ВО артиллерией не учитывались направления главных ударов, которые предполагал ГШ. Ниже в таблице представлена обеспеченность бронебойными снарядами орудий калибра 45 и 76-мм на 1.5.41 г. Эта проблема общеизвестна. ПрибОВО снова на 4 и 3-м месте.В таблицах приведены данные по обеспеченности артсистем боеприпасами в среднем по округам и в % от требуемого количества.В среднем в ПрибОВО положение вырисовывается достаточно неплохое. Исключение составляют выстрелы к 85-мм и 37-мм зенитным пушкам, а также к 120-мм минометам: имеется всего около одного БК к 85-мм зенитным пушкам и к полковым минометам. По этим артсистемам боеприпасов было мало во всех округах.ПрибОВО несколько повезло с выстрелами к 37-мм пушкам – их было фактически до 600 на орудие. Следовательно, в других ВО выстрелов к этим орудиям было меньше. На территории округа имелись зенитные орудия: 116 - калибра 37 и 40-мм, 232 - 76-мм образца 1931 и 1938 г., 156 - 85-мм. Со второго-третьего дня войны 37-мм зенитные пушки, которые вели огонь при прикрытии войск или объектов, переводились на «голодный паек» или же оставались совсем без снарядов. Известно, что отдельные зенитно-артиллерийские части с начала войны не имели выстрелов к этим пушкам. Например, обеспеченность 33 и 38 тд (ЗапОВО) составляла 0%. В мобзапасе КОВО, ПрибОВО отсутствовали 37-мм и 85-мм зенитные выстрелы – все имеющиеся снаряды были выданы в войска. Отсутствовали снаряды к 85-мм зенитным орудиям в 12 мк. В книгах указывается, что 85-мм снаряды отсутствовали в частях 12-й бригады ПВО ПрибОВО. Уже в ночь с 22 на 23 июня 1941 года артиллеристы «бьют тревогу»:[Начальник артиллерийского управления СЗФ]Таким образом, через 1...2 дня войны ПВО наземных войск могли осуществлять только 76-мм зенитные пушки и 7,62-мм пулеметы.Следует отметить, что по имеющимся данным по потерянным боеприпасам ПрибОВО-СЗФ занимает одно из последних мест. По донесениям Западного фронта с 22.6 по 1.8.41 было подорвано на складах 2700 вагонов, уничтожено вражеской авиацией 655 и захвачено противником 79 вагонов. Юго-Западный фронт с 22.6 по 10.7.41 потерял 2238 вагонов боеприпасов. До 1.08.41 Северный фронт потерял около 386 вагонов, а СЗФ – 110 вагонов. Поэтому «снарядный голод» в войсках СЗФ, против которого действовала одна из самых мощных группировок немецких войск, трудно связать с брошенными складами артвооружения «генералами-предателями». Словосочетание «генералы-предатели» стало модным в среде отдельных писателей и их почитателей. Очень удобная версия. Когда в 30-е годы ломался станок или не выполнялся план по разным причинам - всегда находились «враги», которые это осуществляли целенаправленно... Автор не согласен с такой теорией… Следует отметить, что по складам горючего и продовольствия (захваченным или уничтоженным) по состоянию на 15.7.41 ПрибОВО снова не на первых местах.В военных мемуарах встречаются описания боев начального периода войны, когда немецкая атакующая группа (около батальона, усиленного бронетехникой и артиллерией) после начала движения неожиданно останавливается. Обороняющиеся войска принимали это за признак неуверенности противника в своих силах и открывали шквальный огонь из всего, что стреляло. Этот огонь был бесполезен для противника, но при этом противником засекались огневые позиции обороняющихся. Получив боевой опыт, части КА уже не поддавались на такую уловку.Одним из основных методов прикрытия объектов среднекалиберной зенитной артиллерией являлась установка огневых завес на пути движения самолетов противника. В этом случае зенитные орудия ведут огонь с максимальным темпом (для 85-мм орудий – до 20 выст/мин). При таком темпе стрельбы одного БК хватило бы на 7 минут, а больше снарядов на территории Прибалтики к этим орудиям не было. Возможно, части ПВО, имеющие 85-мм орудия, достаточно быстро расстреляли свой запас выстрелов. В предыдущих частях говорилось о том, что руководство КА переоценивало возможности орудий ПВО среднего калибра и недооценивало возможности воздействия авиации противника на наземные войска. В Директивах ГШ, послуживших основой для разработки новых проектов «Планов прикрытия…»,военных действий отводился расход. В материалах, изложенных в предыдущих частях, автор попытался показать, что первые 10-12 дней высшее командование КА ожидало только боестолкновения отдельных соединений с противником. Поэтому никто задумывался об экономии боеприпасов…Рассмотрим воспоминания двух командиров полков 128-й сд.(бывший командир 374 сп):[до 7-00]Практически за час по мотопехоте батальоны отстреляли один БК и перед этим, возможно, еще около 1,5 часов - по бронетехнике...(бывший командир 533 сп):Имея около двух БК полк пять дней ведет бои. Интенсивность боевых действий рассматриваемых полков могла быть разной. Неожиданное нападение Германии и проход больших группировок мото-бронетанковых соединений через растянутую оборону 374 сп, конечно же, могли вызвать шок, частичную панику и часть боеприпасов могла быть оставлена на позиции... Автор попытался просто показать: как быстро разные части могли отстрелять один БК, который в среднем предназначался. Нельзя исключать, что так же могли поступать зенитчики, артиллеристы и т.д.Существуют несколько отличающиеся данные по количеству самолетов в ВВС ПрибОВО. Это не так важно в рамках рассматриваемой темы. К началу боевых действий в ВВС ПрибОВО имелось 529 истребителей, 405 бомбардировщиков СБ и Ар-2, 60 штурмовиков И-153 и И-15 бис. Большинство истребителей составляли 364 И-153. Имелось около 76 (исправных в двух иап) И-16. 15 и 31-й иап получили истребители МиГ-1 и МиГ-3. Часть этих самолетов имели производственные и конструктивные дефекты, которые задерживали процесс переучивания летного и технического состава. В 15-м иап было 31 МиГ-3, 15 И-153 и 8 И-16. В 31-м иап имелось 31 МиГ-1, 32 МиГ-3 (по другим данным 54 МиГ), а также самолеты И-153 и И-16.По данным разведки 1-й Воздушный флот имел около 500 боевых самолетов. Против ВВС ПрибОВО могли действовать: 1-й Воздушный Флот (270 истребителей, из них 164 Bf-109F (исправных 131); 210 бомбардировщиков (192 исправных)) и 8 авиакорпус из состава 2-го Воздушного флота (5 истребительных авиагрупп).Посмотрим: какие недостатки в базировании ВВС отражены в документе, выпущенном через год после начала войны.Поскольку в июне 1941 разворачивается так называемое «Дело авиаторов» (началось с повышенной аварийности), то никто из командования ВВС приграничных округов не отдал бы приказ о перебазировании частей с основных и оперативных аэродромов на полевые площадки. Это могло повысить аварийность и не предусматривалось планами ведения боевых действий. Кроме того, это мероприятие не позволяло осуществить отсутствие необходимого количества средств связи и технического обеспечения.При обсуждении Приказа командующего ПрибОВО от 18.6.41 часто говорится об назначенном избыточном контроле за подготовкой позиций командирами корпусов-дивизий-полков. Мы видим, что в частях ВВС, начав постройку земляных капониров без надлежащего контроля со стороны командования соединений и ВВС округа, никто особо не торопился что-то заканчивать.Разведывательный полк ВВС ПрибОВО находился в стадии формирования (окончание формирования должно было произойти в июле месяце) и имел всего 6 самолетов СБ, а корпусные авиаэскадрильи, оснащенные самолетами Р-5, при господстве авиации противника, не обладали достаточной живучестью при проведении воздушной разведки. Об отсутствии плана использования ВВС упоминалось в других частях данной темы. Общевойсковое командование округов и армий, а также ГШ КА, до войны плохо представляло, как оно будет использовать имеющиеся боевые самолеты против войск противника. Отсутствие четкого плана использования ВВС характерно для всех ВО. Например,[видение ВВС округа]:Планирование осуществлялось в соответствии с допустимыми объемами боевых вылетов, обозначенных ГШ – за 15 дней войны – 15 полковылетов истребителей и 10 полковылетов бомбардировщиков. Никто особо не задумывался: «А достаточно указанного количества вылетов для решения реальных боевых задач?» Планы по действию авиации командованием дивизий должны были быть проработаны несколько более детально, но неполные разведывательные данные о противнике, вероятно, не позволяли грамотно планировать работу авиации.С 14.6.41 г. планируется выдвижение четырех сд и четырех ап ближе к границе.23-я и 48-я сд (часть 48-й уже работает на оборонительных позициях) начинают выдвижение 17.6.41. Через несколько месяцев после начала войны при анализе действий руководства ПрибОВО было отмечено:» В 7 части было показано, что с 15 мая по 15 июня численность немецких войск против ПрибОВО не изменялась. Поэтому оснований для начала передислокации войск ближе к границе не было. Передислокация 12-й и 16-й сд была начата после одобрения этого решения в ГШ, но недостаточная пропускная способность ж/д путей в Прибалтике не позволило это произвести вовремя.18.6.41 г. 125 сд и 51 корпусной ап начали выдвижение и к утру 20 июня приступили к занятию участка обороны. К утру 20 июня части 11 ск уже занимали оборонительные позиции или совершали марш к своим позициям. К утру 22 июня главные силы 48 и 126-й сд вышли к своим к районам сосредоточения, части 23-й сд на тот момент находилась чуть восточнее. В оперативное подчинение 8-й армии была придана 9-я противотанковая артбригада.№1 штаба 9 противотанковой бригадыК 9-00 21.6.41 ап бригады почти полностью заняли боевые позиции.[около 50 км от советско-германской границы]...В 50 км от границы полк подготавливает круговую противотанковую оборону. Означает ли это, что руководство ВО предполагает прорыв мото-бронетанковых группировок противника на такую глубину в первые дни после начала конфликта (войны)?19.6.41 основной состав штаба ПрибОВО перебрасывается на фронтовой командный пункт в район Паневежис. Фактически произошло преобразование ПрибОВО в СЗФ и из его состава выделился урезанный штаб Прибалтийского ВО, который по сути играл роль тылового пункта управления. Сотрудники штаба СЗФ вместо легендированного наименования «ПрибОВО» нередко стали употреблять аббревиатуру истинного наименования «СЗФ». Поэтому было подготовлено распоряжение, подписанное начальником оперативного отдела штаба генералом Трухиным.Поскольку войска 1-го эшелона прикрытия приграничных ВО находятся (по сути) в состоянии боевой готовности №2 и значительная часть штабов округов начала перемещение на фронтовые КП, то похожая участь постигла и Краснознаменный Балтийский флот:Ранее мы рассмотрели Приказ Военного Совета ПрибОВО №00229 от 18.06.41 г. При обсуждении положений данного приказа имеют место некоторое недопонимание:Некоторые читатели могут согласятся с такими высказываниями. В чем подвох-то? В Приказе №00229 в части ВНОС говорится:Проблема в том, что связь постов ВНОС с частями и соединениями ПВО, с частями ВВС, которые будут выполнять задачи в интересах ПВО, подразделениями МПВО должна была осуществляться по проводным линиям Наркомата связи. На узлах связи работали бывшие граждане Латвии, Литвы и Эстонии. Что такое непрерывная или бесперебойная связь? Это при необходимости прокладка дополнительных линий связи или обеспечение радиосвязью, осуществление постоянного дежурства связистов КА на невоенных узлах связи с целью исключения саботажа и предоставления связи в порядке приоритета абонентов и т.д. Об этой проблеме также упоминается в запискеО подготовке позиций для орудий. Автор, думает, что руководство ВО неплохо знало обстановку в войсках, а также младший и средний командный состав своих войск. Выше говорилось, что командиры частей ВВС особо не торопили своих подчиненных копать капониры для самолетов [на площадках, где их было невозможно замаскировать]. Посмотрим, что говорится в Докладе о применении артиллерии в начальный период войны.Получается, что особо не торопились командиры батарей, дивизионов копать позиции и ровики в первые дни войны. Потребовалось потратить много жизней и ресурсов, чтобы «вбить» в голову заповедь: «Занял оборону - окопайся». Такая же проблема была и в пехотных частях гораздо большее время. Вероятно, при подготовке оборонительных позиций у границы также присутствовал «пофигизм» и командование об этом знало. В Приказе от 18.6.41 по сути поднят уровень контроля за исполнением положений данного приказа нижестоящим командным составом.В ПрибОВО-СЗФ продолжаются мероприятия по подготовке ПВО.Пункт 7 означает, что к работе подключаются подразделения, подчиненные территориальным органам НКВД. Ранее говорилось, что в ночь с 19 на 20 июня был арестован бывший командующий ПрибОВО А.Д.Локтионов. Арест был произведен в Риге... Об этом должно было узнать руководство ВО. Поэтому с 20-го июня руководство ПрибОВО-СЗФ стало только выполнять приказы, поступавшие из Москвы, прекратив всякое проявлении своей инициативы.В части 5 мы уже говорили о начале эвакуации семей военнослужащих КА в ПрибОВО и о прямом запрете на эту эвакуацию в указании наркома обороны 20.6.41 г. Руководство ПрибОВО уже опасалось вмешаться в эти действия. 20 июня заместитель народного комиссара внутренних дел по пограничным и внутренним войскам И.И.Масленников подписал сообщение:Следует отметить, что начальник пограничных войск НКВД БССР т.Богданов был начальником пограничных войск, дислоцированных в ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО. 20-го июня с других участков границы (в зоне его ответственности) сообщений о подготовке к эвакуации семей начальствующего состава КА не поступало...Вечером 21.6.41 Тимошенко вызвал своего заместителя К.А.Мерецкова:В мемуарах К.А.Мерецкова об этом эпизоде нет ни одного слова о подготавливаемой Директиве №1. Выходит, что нарком вечером 21.6.41 еще не думал заняться разработкой этого документа...В чем-то похожий разговор произошелв Прибалтике, который запомнил В.П.Агафонов (начальник связи 11-й армии):Какая же запутанная ситуация, если была Диренктива ГШ от 18.6.41 о приведении войск 1-го эшелона армий прикрытия в боевую готовность?! Или ее не было?Вечером 21 июня объявляется боевая тревога по войскам Либавского гарнизона. Подразделения 67 сд после объявления о выходе на учения направились на боевые позиции.Поскольку в спецсообщениях и в «Планах прикрытия…» говорилось о возможных высадках вражеских десантов, то 21. 6.41 в 16-05 подготовлено распоряжение:За двенадцать часов до войны устанавливается срок исполнения 25.6.41 г.