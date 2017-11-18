Военная обстановка в Сирии: «Силы Тигра» попали в засаду боевиков ИГИЛ

Вдоль реки Евфрат продолжаются боевые действия против террористических формирований. Абу-Кемаль уже более недели штурмуется правительственными силами и бойцами "Хезболлы". Боевики ИГИЛ не сдаются и проводят вылазки по всей линии фронта. Так, в 20 километрах от город сирийский спецназ "Силы Тигра" попал в засаду бандитов, в результате которой убито не менее 10 солдат. Террористам также удалось уничтожить танк Т-90, что является первым зарегистрированным случаем.