11:37 18 ноября

Военная обстановка в Сирии: «Силы Тигра» попали в засаду боевиков ИГИЛ

Вдоль реки Евфрат продолжаются боевые действия против террористических формирований. Абу-Кемаль уже более недели штурмуется правительственными силами и бойцами "Хезболлы". Боевики ИГИЛ не сдаются и проводят вылазки по всей линии фронта. Так, в 20 километрах от город сирийский спецназ "Силы Тигра" попал в засаду бандитов, в результате которой убито не менее 10 солдат. Террористам также удалось уничтожить танк Т-90, что является первым зарегистрированным случаем.




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Комментарии 5

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  1. Клебер Сегодня, 10:28
    И ни слова в репортаже об используемом оружие при уничтожении Т-90.
    Клебер
    1. ksp Сегодня, 10:30
      Цитата: Клебер
      И ни слова в репортаже об используемом оружие при уничтожении Т-90.

      а какая разница ?
      Такое впечатление , что Т-90 заявляется как неуничтожаемый танк.
      ksp
      1. Клебер Сегодня, 10:36
        Большая. Похоже американцы подкинули террористам что то новенькое.
        Клебер
        1. Dashout Сегодня, 10:40
          Когда же уже этих родственников полосатых всех зачистят в Сирии (хотя бы)?
          Dashout
          1. Клебер Сегодня, 10:49
            Цитата: Dashout
            Когда же уже этих родственников полосатых всех зачистят в Сирии (хотя бы)?


            Реально думаешь, что из читателей кто то сможет ответить на этот вопрос?
            Клебер
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