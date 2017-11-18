Что стоит за звонками Путина главам ДНР и ЛНР?

Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами непризнанных республик Донбасса. Эти был первый официальный личный разговор президента России с Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Он стал следствием просьбы главы движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука поспособствовать обмену пленными между ЛДНР и Украиной. Эти события прокомментировал политический аналитик Анатолий Вассерман.