11:37 18 ноября

Что стоит за звонками Путина главам ДНР и ЛНР?

Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами непризнанных республик Донбасса. Эти был первый официальный личный разговор президента России с Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Он стал следствием просьбы главы движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука поспособствовать обмену пленными между ЛДНР и Украиной. Эти события прокомментировал политический аналитик Анатолий Вассерман.




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Комментарии 1

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  1. solzh Сегодня, 10:57
    Прав Васерман: глава террористов (Порошенко) вести полноценные переговоры не может. И медвейчук, та ещё змея.
    solzh
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