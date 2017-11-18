Российская промышленность «встала»

По итогам октября российская промышленность не смогла показать положительного результата впервые за 8 месяцев. Рост, достигавший 5,5% в мае и упавший до 1,5% к августу, в минувшем месяце показал нулевую статистику. Если учитывать календарный фактор, то промышленность уже ушла в минус в сравнении с 2016 годом. Спада производства не ожидал ни один из экономических экспертов. Все это происходит на фоне заявлений правительства РФ о положительной динамике роста.