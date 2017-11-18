Как испытывают гаубицу «Мста-С»: кадры из заводских цехов

Заслужившая отменную репутацию в войсках самоходная гаубица «Мста-С» продолжает поступать на вооружение армии РФ. Трехлетний контракт с Минобороны на поставку этих самоходок подходит к концу. Однако конструкторы уверены - модернизационный потенциал САУ не исчерпан, и даже самая современная ее версия 2С19М-2, получившая целый ряд современных нововведений, не является последней.