11:37 18 ноября

Как испытывают гаубицу «Мста-С»: кадры из заводских цехов

Заслужившая отменную репутацию в войсках самоходная гаубица «Мста-С» продолжает поступать на вооружение армии РФ. Трехлетний контракт с Минобороны на поставку этих самоходок подходит к концу. Однако конструкторы уверены - модернизационный потенциал САУ не исчерпан, и даже самая современная ее версия 2С19М-2, получившая целый ряд современных нововведений, не является последней.




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