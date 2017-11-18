Канада выводит "Аврору" из Ирака

Самолёт CP-140 "Aurora" после трёх с лишним лет выполнения задач вернётся в Канаду к середине декабря. Он совершил около 850 боевых вылетов, внеся огромный вклад в нанесение поражения террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ). Он активно собирал разведанные и предоставлял их войскам антитеррористической коалиции.

Командование ВВС Канады сообщает о решении отозвать из Ирака самолёты разведывательной авиации. Планируется, что CP-140 Aurora прибудет с Ближнего Востока на авиабазу в Канаде до конца текущего года.Из заявления пресс-службы главного военного ведомства Страны кленового листа:Отмечается, что канадское участие в операциях на территории Ирака при этом не завершается. Планируется и на будущий год оставить несколько подразделений канадского спецназа, группу военных медиков ВС Канады, а также авиацию в следующем составе: транспортники CC-130J Hercules, заправщик Airbus СС-150 Polaris, 4 вертолёта CH-146 Griffon. Отмечено, что до конца апреля 2018 года в Ираке будет действовать канадский военный госпиталь. Весь этот контингент будет оставаться в Ираке как минимум до марта 2019 года.Отмечено, что в последнее время число канадских военных инструкторов в Ираке выросло с 69 до 230 человек. Заявлено, что их главная задача – обучение представителей курдских вооружённых отрядов.Напомним, что канадские боевые самолёты ранее прекратили участие в операциях по нанесению ударов в Ираке. Произошло это в феврале 2016 года.