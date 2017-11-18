11:43 18 ноября

Канада выводит "Аврору" из Ирака

Командование ВВС Канады сообщает о решении отозвать из Ирака самолёты разведывательной авиации. Планируется, что CP-140 Aurora прибудет с Ближнего Востока на авиабазу в Канаде до конца текущего года.

Из заявления пресс-службы главного военного ведомства Страны кленового листа:
Самолёт CP-140 "Aurora" после трёх с лишним лет выполнения задач вернётся в Канаду к середине декабря. Он совершил около 850 боевых вылетов, внеся огромный вклад в нанесение поражения террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ). Он активно собирал разведанные и предоставлял их войскам антитеррористической коалиции.


Канада выводит "Аврору" из Ирака



Отмечается, что канадское участие в операциях на территории Ирака при этом не завершается. Планируется и на будущий год оставить несколько подразделений канадского спецназа, группу военных медиков ВС Канады, а также авиацию в следующем составе: транспортники CC-130J Hercules, заправщик Airbus СС-150 Polaris, 4 вертолёта CH-146 Griffon. Отмечено, что до конца апреля 2018 года в Ираке будет действовать канадский военный госпиталь. Весь этот контингент будет оставаться в Ираке как минимум до марта 2019 года.

Отмечено, что в последнее время число канадских военных инструкторов в Ираке выросло с 69 до 230 человек. Заявлено, что их главная задача – обучение представителей курдских вооружённых отрядов.

Напомним, что канадские боевые самолёты ранее прекратили участие в операциях по нанесению ударов в Ираке. Произошло это в феврале 2016 года.

Использованы фотографии: Википедия
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Клебер Сегодня, 11:19
    Отмечено, что в последнее время число канадских военных инструкторов в Ираке выросло с 69 до 230 человек. Заявлено, что их главная задача – обучение представителей курдских вооружённых отрядов.


    Готовят очередную войну.
    Клебер
    1. Феликс-М Сегодня, 11:40
      Командование ВВС Канады сообщает о решении отозвать из Ирака самолёты разведывательной авиации.

      Все штабы бармалеев замочили наши ВКС! Связи нет , разведывать нечего..
      В Сирии мир будем восстанавливать , мы обещали и это сделаем! soldier
      Феликс-М
  2. новичок Сегодня, 11:19
    запад плотно готовит курдов. место бармалеев в Сирии и близлежащих гос.вах займут именно курды. так сказать, в роли раздражителей неугодных режимов.
    новичок
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:20
    Он активно собирал разведанные и предоставлял их войскам антитеррористической коалиции.
    что б не дай бог по бармалеям не шандарахнули
    Angel_and_Demon
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    Самолёт CP-140 "Aurora" после трёх с лишним лет выполнения задач

    Из них два года исключительно за российскими ВКС и по возможности базами. Ковыляйте побыстрее может это послужит примером для других членов американской коалиции.
    rotmistr60
  5. askort154 Сегодня, 11:34
    "...он активно собирал разведданные и представлял их войскам антитеррористической коалиции" ....

    ....задача которой была - свержение законного президента Сирии, для регионального интереса США на БВ. yes
    askort154
  6. Yoshi Сегодня, 11:35
    Вообще обычно канадцы через эти "мирновоенные" темы (иструктора, госпиталя, учителя...) формируют систему сбора разведданных. Запуск "борзопехоты" это "новая струя" для страны, которая отмежевывалась всегда от имприалистической заразы... Как-то странно меняется курс. Чего ради? На улицах детишки говорят на персидском, китайском. Меньше по-английски... Это ж ответки могут начаться...
    Yoshi
  7. pvv113 Сегодня, 11:42
    Он активно собирал разведанные и предоставлял их войскам антитеррористической коалиции.

    То-то я смотрю, что авиация англосаксовской коалиции ни одного результативного удара по басмачам не нанесла, а все больше по больницам и мирным жителям
    pvv113
Картина дня