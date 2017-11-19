День ракетных войск и артиллерии. Наследники "Урана"

Главным направлением в выполнении боевых задач является оснащение соединений, частей и подразделений ракетных войск и артиллерии высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки, а также модернизированными или перспективными ракетными и артиллерийскими комплексами, средствами всестороннего обеспечения и защиты.

Ежегодно 19 ноября в нашей стране отмечается День ракетных войск и артиллерии – на основании указа президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ». Дата празднования имеет историческую отсылку к 19 ноября 1942 года, когда советские войска начали контрнаступление под Сталинградом.Начало операции было ознаменовано сокрушительными ударами советских орудий. Это помогло нарушить оборонительную линию врага и избежать войскам необоснованных потерь, которые были бы неизбежны без надлежащей артподготовки. Именно эту операцию (операцию «Уран») считают фактически переломной в ходе Великой Отечественной войны. Ведь в её результате удалось окружить мощнейшую группировку врага у берегов Волги и перевести не знавшую столь серьёзных поражений гитлеровскую армию к постоянному отступлению – вплоть до гитлеровского логова в Берлине.Изначально праздник носил название Дня артиллерии. Он был установлен в октябре 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР.Во всех войнах, в которых участвовала армия, артиллерия играла весомую, а порой и решающую роль. Своё имя - «бог войны» - артиллерия получила непосредственно в преддверии войны с нацистами, полностью оправдав этот статус. Большинство военных операций завершались успехом, если своевременно в дело удавалось вступать артиллерийским подразделениям. Упреждающие удары позволяли приводить к дезорганизации порядков противника, что обеспечивало преимущество как на отдельных (локальных) участках, так и в ходе крупных операций.За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны более 1,8 тыс. артиллеристов удостоены звания Героя Советского Союза, 1,6 миллиона человек награждены орденами и медалями.В 1964 году, с активным развитием ракетных технологий военного характера, праздник получил новое название – то, к какому мы привыкли: День ракетных войск и артиллерии.Активное участие ракетчики и артиллеристы принимали в боевых действиях в Афганистане, в миротворческих операциях на территории стран СНГ, в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В последние годы российская техника активно используется в ходе операции против боевиков на территории Сирийской Арабской Республики. Помогают успешному применению сирийской армией российских артиллерийских орудий и систем опытные военные инструкторы из состава ВС РФ, внося по-настоящему огромный вклад в дело общего разгрома международных террористических группировок.Современные ракетные войска и артиллерия ВС РФ состоят из нескольких главных сегментов: ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск, артиллерия береговых войск Военно-морского флота и артиллерия Воздушно-десантных войск. В свою очередь эти армейские формирования делятся на ракетные, реактивные, артиллерийские бригады, артиллерийские полки, артиллерийские дивизионы большей мощности, отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы и др.Начальником современных ракетных войск и артиллерии является генерал Михаил Матвеевский, который коротко охарактеризовал основные пути развития войск сегодня:И новейшие комплексы и системы в войска поступают – в полном соответствии с реализуемой программой перевооружения и модернизации армии. Это модернизированные 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ», РСЗО «Торнадо-Г». В противотанковые подразделения ВС РФ осуществляются поставки новых всепогодных противотанковых ракетных комплексом «Хризантема-С». Активно проводится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск на ОТРК «Искандер-М», которые вызывают по-настоящему бурную реакцию у натовских «партнёров».Российские ракетные войска и артиллерия принимают участие во многочисленных учениях. Задействовались они и в ходе учения «Запад-2017», которое проходило на территории Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, а также в Белоруссии. Как известно, западные «друзья» до сих пор пытаются высказывать претензии в адрес России по поводу проведенных маневров, при этом сами продолжают совершенствовать военную инфраструктуры непосредственно на границах РФ и РБ.Главное оборонное ведомство страны напоминает, что осуществляется кампания по привлечению к подписанию контракта - в основном это должности рядового состава. Дело в том, что популярность службы в ракетных войсках и артиллерии высока - сержантские должности и должности старшин укомплектованы военнослужащими, проходящими службу по контракту, на 100%.Для получения образования по направлению деятельности ракетных войск и артиллерии в структуре МО РФ соискатели могут подать необходимые документы в такой военный вуз как Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Санкт-Петербурге. Это кузница офицерских кадров для войск, которые сегодня отмечают свой праздник, продолжая оставаться на боевом дежурстве.