Чтиво выходного дня. Армия Папуа - Новой Гвинеи

Построение личного состава инженерного батальона

Продолжаем в рамках рубрики «Чтиво выходного дня» знакомить наших читателей с некоторыми армиями мира и с система военной организации в различных уголках планеты. Сегодня в рубрике – армия такого государства как Папуа - Новая Гвинея. Сама страна во многом уже экзотика, но когда у экзотической в нашем понимании страны имеется и собственная армия – вдвойне экзотично.Папуа - Новая Гвинея – государство с населением около 7,5 млн человек. Фактически это заморская колония Великобритании с формальным суверенитетом. Правителем Папуа - Новой Гвинеи по-прежнему остаётся (де-юре) британская королева Елизавета II. В государстве существует должность генерал-губернатора как и в других британских заморских колониях. Главой исполнительной власти считается председатель правительства - Питер О’Нил, находящийся в должности с 2011 года.Министерство обороны Папуа – Новой Гвинеи было образовано в 1974 году. За финансированием откровенно не гонится, о «страшных угрозах» военного характера, как сейчас модно у целого ряда тех же британских колоний и протекторатов, не рассказывает. Оттого военный бюджет 2016 года составил менее полупроцента ВВП. По этому показателю Папуа – Новая Гвинея находится в 14-м десятке среди всех стран мира, имеющих вооружённые силы. В Папуа – Новой Гвинее эти силы носят название Сил обороны страны.На сегодняшний день число новогвинейских военнослужащих – около 2,5 тысяч человек. При этом в главном военном ведомстве несколько лет назад подготовили так называемую «Белую книгу национальной обороны», в которой заявлено, что в случае возникновения угрозы безопасности для государственности Папуа – Новой Гвинеи численность войск может быть увеличена в два раза. Наиболее "милитаристски" настроенные члены правительства прогнозируют увеличение армии страны к 2030 году до 10 тысяч человек.Структура войск самообороны страны такова, что в ней помимо сухопутных сил, состоящих из двух пехотных, одного инженерного батальонов, а также отдельных взводов медицинской службы и связи, есть свои морской и воздушный сегменты. Морская составляющая войск – 4 патрульных катера класса «Pacific» и два десантных корабля (катера) класса «Balikpapan». Корабли (катера) этого же класса стоят на вооруженийи ВМС Филиппин и Австралии. Авиация Папуа – Новой Гвинеи представлена в основном вертолётам и транспортными самолётами. Встречаются американские, британские и другие модели.В министерстве обороны Папуа – Новой Гвинеи отмечают, что наиболее частыми видами операций являются операции по противодействию контрабанде наркотиков и международному пиратству.Фотографии с военнослужащими новогвинейской армии:На учебных занятиях практического плана (можно познакомиться со "стрелковкой"):Экзамен с присутствием австралийского офицера:Отдельно перед войсками ставят задачи по обеспечению безопасности при проведении национальных выборов. В условиях весьма пёстрого состава жителей страны, в которой три официальных языка, безопасность на выборах определяется одним из приоритетных направлений. На фото - возвращающиеся с операции по обеспечению безопасности в одном из районов страны военнослужащие армии ПНГ (как видно, оружия при погрузке на борт у военнослужащих нет):А это - официальная эмблема Сил обороны и главного военного ведомства Папуа - Новой Гвинеи.На эмблеме изображён один из главных символов страны - райская птица, обитающая только в Папуа - Новой Гвинее.