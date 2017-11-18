16:36 18 ноября

Чтиво выходного дня. Армия Папуа - Новой Гвинеи

Продолжаем в рамках рубрики «Чтиво выходного дня» знакомить наших читателей с некоторыми армиями мира и с система военной организации в различных уголках планеты. Сегодня в рубрике – армия такого государства как Папуа - Новая Гвинея. Сама страна во многом уже экзотика, но когда у экзотической в нашем понимании страны имеется и собственная армия – вдвойне экзотично.

Папуа - Новая Гвинея – государство с населением около 7,5 млн человек. Фактически это заморская колония Великобритании с формальным суверенитетом. Правителем Папуа - Новой Гвинеи по-прежнему остаётся (де-юре) британская королева Елизавета II. В государстве существует должность генерал-губернатора как и в других британских заморских колониях. Главой исполнительной власти считается председатель правительства - Питер О’Нил, находящийся в должности с 2011 года.

Министерство обороны Папуа – Новой Гвинеи было образовано в 1974 году. За финансированием откровенно не гонится, о «страшных угрозах» военного характера, как сейчас модно у целого ряда тех же британских колоний и протекторатов, не рассказывает. Оттого военный бюджет 2016 года составил менее полупроцента ВВП. По этому показателю Папуа – Новая Гвинея находится в 14-м десятке среди всех стран мира, имеющих вооружённые силы. В Папуа – Новой Гвинее эти силы носят название Сил обороны страны.


На сегодняшний день число новогвинейских военнослужащих – около 2,5 тысяч человек. При этом в главном военном ведомстве несколько лет назад подготовили так называемую «Белую книгу национальной обороны», в которой заявлено, что в случае возникновения угрозы безопасности для государственности Папуа – Новой Гвинеи численность войск может быть увеличена в два раза. Наиболее "милитаристски" настроенные члены правительства прогнозируют увеличение армии страны к 2030 году до 10 тысяч человек.

Чтиво выходного дня. Армия Папуа - Новой Гвинеи

Построение личного состава инженерного батальона


Структура войск самообороны страны такова, что в ней помимо сухопутных сил, состоящих из двух пехотных, одного инженерного батальонов, а также отдельных взводов медицинской службы и связи, есть свои морской и воздушный сегменты. Морская составляющая войск – 4 патрульных катера класса «Pacific» и два десантных корабля (катера) класса «Balikpapan». Корабли (катера) этого же класса стоят на вооруженийи ВМС Филиппин и Австралии. Авиация Папуа – Новой Гвинеи представлена в основном вертолётам и транспортными самолётами. Встречаются американские, британские и другие модели.




В министерстве обороны Папуа – Новой Гвинеи отмечают, что наиболее частыми видами операций являются операции по противодействию контрабанде наркотиков и международному пиратству.

Фотографии с военнослужащими новогвинейской армии:



На учебных занятиях практического плана (можно познакомиться со "стрелковкой"):



Экзамен с присутствием австралийского офицера:


Отдельно перед войсками ставят задачи по обеспечению безопасности при проведении национальных выборов. В условиях весьма пёстрого состава жителей страны, в которой три официальных языка, безопасность на выборах определяется одним из приоритетных направлений. На фото - возвращающиеся с операции по обеспечению безопасности в одном из районов страны военнослужащие армии ПНГ (как видно, оружия при погрузке на борт у военнослужащих нет):



А это - официальная эмблема Сил обороны и главного военного ведомства Папуа - Новой Гвинеи.



На эмблеме изображён один из главных символов страны - райская птица, обитающая только в Папуа - Новой Гвинее.

Использованы фотографии: Министерство обороны ПНГ
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Комментарии 36

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  1. Феликс-М1 Сегодня, 12:46
    Толстые они какие то все..хе хе
    Феликс-М1
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 12:59
      Эти толстяки Тебя в тропиках погоняют)))
      ПРАВОкатор
      1. ОТДЕЛ-1 Сегодня, 14:08
        Цитата: ПРАВОкатор
        Эти толстяки Тебя в тропиках погоняют)))

        И сожрут..хе хе soldier Мы русские худые и жилистые , совсем не вкусные.. wink
        ОТДЕЛ-1
    2. сибиралт Сегодня, 13:00
      Почему то эти папуасы на фотографии похожи на украинских "атошников". Может, все дело в том, что у них одни и те же инструкторы? belay
      сибиралт
      1. Злюка Бобёр Сегодня, 13:39
        Не оскорбляйте папуасов сравнением с "понадусерами"
        Они явно этого не заслужили!
        И вообще -- там нет нефти.Значит страна(Слава Богу!) избавлена от внимания "демократии".Какая разница какая там военная форма?Главное,что бы армия свои функции выполняла....(это уже для ув.Штольца)А с пальмы или как-то иначе не важно!
        Злюка Бобёр
      2. ando_bor Сегодня, 13:41
        Цитата: сибиралт
        Почему то эти папуасы на фотографии похожи на украинских "атошников".

        Папуас это звучит гордо, потому что папуасы умнее и богаче украинцев:
        ВВП на душу населения Папуа Новая Гвинея - 2528 долларов в год,
        Украина - 2194
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%
        D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
        %8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
        А умнее потому что папуасам от колонизаторов мало что досталось и они до этого уровня поднялись, а украинцам от Союза промышленность и горы оружия, а они все феерически пpocpaли.
        ando_bor
    3. штольц Сегодня, 13:04
      Во, блин, папуасы, а туда же - армию им подавай! Так глядишь, скоро у России будут покупать С-400 и "Искандеры". Они так и живут на своих пальмах или уже слезли? Хорошо, хоть штаны одели, а то бы так и на фото сидели в своей национальной одежде - с голым задом.
      штольц
      1. Cartalon Сегодня, 13:09
        А если с голым задом удобнее?
        Cartalon
    4. pvv113 Сегодня, 13:28
      Наверное пленных едят belay
      pvv113
      1. 32363 Сегодня, 13:35
        Цитата: pvv113
        Наверное пленных едят belay

        всех кого поймают, коллеги туда ездили на монтаж оборудования, строго под охраной автоматчиков передвигались чисто для защиты от канибаллов, которые жрут всех подряд.
        32363
        1. pvv113 Сегодня, 13:44
          Ну тогда папуасам войну объявлять не будем wink
          pvv113
  2. новичок Сегодня, 12:47
    весьма занятно. благодарю автора.
    новичок
  3. Tusv Сегодня, 12:50
    Куда смотрят Буржуи. Срочна надо Папуа-Новую Гвинею объявить Социалистической. Отставить -Социально направленной
    Tusv
    1. Идущий Сегодня, 12:53
      Это поданные англичанки , там все уже введено. lol
      Идущий
    2. moskowit Сегодня, 13:33
      А ведь Миклуха-Маклай просил царя взять Пауасию под самодержавную руку....
      moskowit
      1. Клебер Сегодня, 13:55
        Цитата: moskowit
        А ведь Миклуха-Маклай просил царя взять Пауасию под самодержавную руку....


        У нас своих папуасов в стране хватает.
        Клебер
  4. Идущий Сегодня, 12:50
    По этому показателю Папуа – Новая Гвинея находится в 14-м десятке среди всех стран мира, имеющих вооружённые силы.


    Не так уж и мало , но данных почти нет - численность , рода войск и т. д. .
    Идущий
    1. Володин Сегодня, 12:56
      Цитата: Идущий
      но данных почти нет - численность , рода войск

      Русским по белому же вроде написано: численность - 2,5 тыс., виды - сухопутные, авиация, флот (какой-никакой). В сухопутных - инженерный, пехотные батальоны, пара взводов - связь и медицина.
      Володин
      1. Идущий Сегодня, 13:05
        Они включают сухопутные войска, силы воздушных и силы морских операций. На военные нужды расходуется 4 % бюджета Папуа — Новой Гвинеи. Сухопутные части находятся в непосредственном подчинении штаб-квартиры Сил обороны Папуа — Новой Гвинеи, тогда как военно-воздушыне силы и флот обладают собственными командованиями. В последние годы правительство страны отказалось от стратегии сокращения вооруженных сил и, напротив, рассчитывает к 2017 г. увеличить численность Сил обороны до 5 000 военнослужащих, соответственно увеличивая и масштабы расходов на оборону.


        А вот другие данные, а это источник:


        Военное обозрение ● Вооружение ● Армии мира
        Вооружённая Океания: есть ли армии у тихоокеанских островов?

        16 июля 2015
        Идущий
        1. Володин Сегодня, 13:11
          Цитата: Идущий
          а это источник:

          Это замечательно, что вы ссылаетесь на ВО. Но за два с половиной года многое поменялось не только в нашей армии. Не будем же мы и в 2030 ссылаться на материал от 2015-го. Хотя по большому счёту, разница только в указанном финансировании в % от ВВП, которое, как видно, серьёзно сократили.

          В общем, это не другие данные, это более ранние данные - вот и весь ответ.
          Володин
          1. Идущий Сегодня, 13:14
            Да нет конечно , но каша полная и два года не срок...видимо очень секретная и запутанная информация. laughing hi
            Идущий
            1. Володин Сегодня, 13:17
              Цитата: Идущий
              и два года не срок

              Украинская армия вон за полгода два котла умудрилась пройти, а Вы говорите 2 года не срок)))
              Володин
              1. Идущий Сегодня, 13:21
                Украина это особое образование и если серьезно - то сейчас у них армия в разы лучше чем была в 2014 году.
                Идущий
          2. sabakina Сегодня, 13:38
            Если обезьяне дать калаш или гранату, она от этого не станет воином.
            sabakina
    2. Клебер Сегодня, 12:59
      Цитата: Идущий

      Не так уж и мало , но данных почти нет - численность , рода войск и т. д. .


      Там и армии почти нет.
      Клебер
  5. ПалБор Сегодня, 12:59
    Интересно,они тоже устрашающие танцы перед боем танцуют,как маори или фиджийцы? smile
    ПалБор
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:59
    Зачем им вообще армия? ?? recourse
    Геркулесыч
  7. Клебер Сегодня, 13:09
    Форму европейского образца напялили, а как были - так и остались:

    Клебер
    1. sabakina Сегодня, 13:41
      И заметьте, и одного "пивного" животика!
      sabakina
      1. Клебер Сегодня, 13:44
        У них человеку без погон пиво не продают ))))))
        Клебер
  8. штольц Сегодня, 13:25
    Цитата: Володин

    Русским по белому же вроде написано: численность - 2,5 тыс., виды - сухопутные, авиация, флот (какой-никакой). В сухопутных - инженерный, пехотные батальоны, пара взводов - связь и медицина.

    Так они вполне уже могут обьявить войну Прибалтике, победить её, сделать своей заморской колонией, есть шпроты и пить "Рижский бальзам" с "Вана Таллинн".
    штольц
    1. Клебер Сегодня, 13:30
      Цитата: штольц

      Так они вполне уже могут обьявить войну Прибалтике, победить её, сделать своей заморской колонией, есть шпроты и пить "Рижский бальзам" с "Вана Таллинн".


      А они не члены НАТО случаем?
      Клебер
  9. Злюка Бобёр Сегодня, 13:29
    А нефть там исчо не нашли?
    А то матрасникам демократию уже некуда девать....Ха-ха(два раза)!!!
    Злюка Бобёр
    1. Не либероид Русский Сегодня, 15:12
      они саттелиты бриттов по содружеству, так что их не тронут... а нефть и газ там есть
      Не либероид Русский
  10. spech Сегодня, 14:23
    Главное такой стране не пускать геологов, а то не дай бог найдут нефть или ещё чего повкуснее и всё., мало дерьмократии negative
    spech
  11. san4es Сегодня, 14:31
    Морская составляющая войск – 4 патрульных катера класса «Pacific»


    Водоизмещение стандартное 162 т
    Длина 31,5 м
    Ширина 8,1 м
    Осадка 1,8 м
    Двигатели 2 дизеля Caterpillar 3516TA
    Мощность 2820 л. с. (2 МВт)
    Движитель 2
    Скорость хода 20 узлов (37 км/ч)
    Дальность плавания 2500 морских миль при скорости 12 узлов
    Автономность плавания 10 суток
    Экипаж 14-18 человек
    Вооружение
    Артиллерия В зависимости от страны включает в себя от 20-мм пушки GAM-BO1 до только личного оружия экипажа. Также применяются пулемёты калибра 7,62 мм и 12,7 мм
    и два десантных корабля (катера) класса «Balikpapan»


    наиболее частыми видами операций являются операции по противодействию контрабанде наркотиков и международному пиратству.
    san4es
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