16:42 18 ноября

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт

Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил в субботу первый полет, сообщили в пресс-службе концерна "Вега" (входит в холдинг "Российская электроника" госкорпорации "Ростех"), разрабатывающего машину.

18 ноября 2017 года состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100
- сказали в концерне.

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт



Как пояснили в "Веге", в ходе первого полета "были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК [радиотехнического комплекса]".

В пресс-службе напомнили, что А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, на котором "установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование", которые позволяют новой машине быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели
- пояснили в "Веге".

Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы "Премьер-476". Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 году, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Пресс-служба концерна "Вега"
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Комментарии 47

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 13:14
    Это хорошая новость - высоко сижу, далеко гляжу!))) laughing
    Вождь краснокожих
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:26
      А помните, были новости, что в 2019 начнут летать, а серийное производство чуть ли не в 2021? Я еще спорил, что все то, что мы ожидаем будет не позже 2018.
      Владыка Ситх
      1. pvv113 Сегодня, 13:31
        Помню эту новость. Там еще в комментариях один умник доказывал, что России такие самолеты не нужны
        pvv113
        1. фигвам Сегодня, 13:41
          Ура! свершилось!
          фигвам
      2. 210окв Сегодня, 14:09
        Да,Сергей,это так.И главное-новость не от Рогозина..Слава Богу этот вангующий чиновник замолчал.
        Цитата: Владыка Ситх
        А помните, были новости, что в 2019 начнут летать, а серийное производство чуть ли не в 2021? Я еще спорил, что все то, что мы ожидаем будет не позже 2018.
        210окв
        1. kenig1 Сегодня, 14:12
          У вас все беды от Рогозина.
          kenig1
          1. astankard Сегодня, 15:08
            Если бы только от Рогозина...
            astankard
          2. ver_ Сегодня, 16:34
            ...ага - до сих пор не загнал матрасников на батут..
            ver_
    2. ОТДЕЛ-1 Сегодня, 14:05
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это хорошая новость - высоко сижу, далеко гляжу!))) laughing

      Кто владеет информацией , тот владеет миром...Россия это хорошо усвоила!
      ОТДЕЛ-1
      1. astankard Сегодня, 15:07
        Россия это хорошо показала в Сирии.
        astankard
  2. кирпич Сегодня, 13:16
    Прекрасная новость ! ))))
    кирпич
  3. san4es Сегодня, 13:16
    Интересно, что о возможностях российского «Премьера» уже заговорили и на Западе. Так, в опубликованном не так давно американским изданием Right Side News материале сделан акцент на то, что использование этого самолета дальнего радиолокационного обнаружения может существенно повысить возможности российских систем ПВО. В частности, как подчеркнул автор статьи журналист Майкл Снайдер, А-100 придаст новые возможности зенитной ракетной системе С-500 «Прометей».
    «Этот комплекс в сочетании с "Премьером" будет способен перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты», - особо отметил автор публикации

    ...Невидимок не существуетsoldier
    san4es
    1. Идущий Сегодня, 13:23
      США думают , что существуют. lol
      Идущий
      1. san4es Сегодня, 13:27
        Цитата: Идущий
        США думают , что существуют. lol

        ...У них там есть bully
        san4es
        1. mat-vey Сегодня, 14:00
          Это им от предков через океан перекинулось - Уэлс наглосакс британский ...
          mat-vey
    2. poquello Сегодня, 13:54
      ИМХО он более важен для наведения
      poquello
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:44
    Этот проект только и спасает Таганрожцев от закрытия авиазавода. ..
    Геркулесыч
    1. Vlad.by Сегодня, 16:42
      А Бе-200 не?
      Vlad.by
  5. sabakina Сегодня, 13:48
    ИЛ-76 совершил полёт. В чём новость? Написали бы, "новейший радиокомплекс поднялся в воздух". А то самолёт самолёт...Жертвы ЕГЭ!
    sabakina
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:57
      Не сильно ругайся.Не все в Авиации шарят.А на жертв -внимания не обращай.Плюнь на них и береги здоровье. drinks
      ВЕРЕСК
      1. sabakina Сегодня, 13:58
        Димыч, прЮвет! Давно тебя не видел! drinks
        sabakina
        1. Комментарий был удален.
          1. sabakina Сегодня, 14:06
            Ты давай по погонам подтягивайся, а то приходится смотреть сверху вниз...
            sabakina
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:14
              Ты давай по погонам подтягивайся Как получиться.Сам себя-как в сэксе! wassat
              ВЕРЕСК
              1. sabakina Сегодня, 14:41
                Димыч, спасибо за видео. Что то подобное, что на твоём видео на 1:00, я сам видел в 1986 году зимой в 7:00 утра. Правда, там ЭТО что то "выстрелило" назад какую то точку ( мы с мужиками это назвали "пулей"), которая стояла на месте и светилось, пока не рассвело. Судя по направлению, это летело над Сусанинским/Судиславским районом, где тогда находились наши ракетные точки.
                sabakina
    2. ver_ Сегодня, 16:40
      ..дык - на фото гриб на крыше..
      ver_
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:54
    Видео хочу.Именно А-100.СИЮЖЕМИНУТНО.
    ВЕРЕСК
    1. Vita VKO Сегодня, 15:26
      Что там смотреть? Внешне обычный Ил-96. Головной обтекатель остался прежний, значит и частотный диапазон не изменился. Появилась новая антенна над кабиной пилотов, вероятно для управления истребителями. Так же прохоила информация что появятся боковые антенны с синтезированной аппретурой для наземной разведки и целеуказания. Хочется надеяться, что в отличии от А-50 новый А-100 все таки станет 3-х координатным, а на верху стоит АФАР с соответствующими возможностями формирования низкопотенциальных сверхширокополосных сигналов. Но это если и будет известно, то только от зарубежных источников. Не стоит ожидать, что внутренние отсеки как и некоторые ТТХ будут озвучены в ближайшие 20 лет.
      Vita VKO
  7. Троль Сегодня, 13:54
    Им, то есть летчикам и специалистам, шапочки из фольги (свинцовые трусы) или что там еще.. Таблетки? Во время дозорных полетов, выдают?
    Я же так понимаю, что излучение там нехилое, а персонал в отличие от наземных станций, находится совсем рядом с излучателем.
    Троль
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:59
      Я же так понимаю, что излучение там нехилое С физикой дружите?Всё там нормально.Не беспокойтесь за нас.
      ВЕРЕСК
      1. Троль Сегодня, 14:01
        Лично за Вас я не беспокоюсь. Не преувеличивайте
        Троль
        1. sabakina Сегодня, 14:04
          Цитата: Троль
          Лично за Вас я не беспокоюсь. Не преувеличивайте

          А за меня? wink
          sabakina
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:19
            А за меня? wink Отстань от него,противный! laughing Если человек не понимает опасности и её преодоления-пусть хотя-бы почитает литературу.А то дибильные высказывания напрягают.
            ВЕРЕСК
            1. Троль Сегодня, 14:40
              А ты конечно же не а самый пресамый умница. И ты конечно же знаешь, что персонал А50, следящих за войной в проливе, страдал повышенной утомляемостью и облысением.
              И ты конечно же знаешь, как с этим на новых А100, все знаешь, а рассказать ленишься. Не ленись. Умницы не должны лениться.
              Троль
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
                А ничё,что я,вообще-то бывший комэска на А-50?Не лезь туда,где не шаришь.Учи историю Германии.Пока мы добрые.
                ВЕРЕСК
            2. sabakina Сегодня, 14:45
              Димыч, по троллить троля-это ж круто! Хотя для меня скучно...Ну его в баню!
              sabakina
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:54
                .Ну его в баню!А,знаешь,Валер-интересно.Что может выдвинуть тело,нифига не шарящее в технике.Я боюсь со злости умереть!Много нынче развелось спецов.Не шарящих в куриных яйцах.Это тело-одно из них.И он-не троль.Хотя ник такой.Просто не шарит в теме.А научить-если захочет,без проблем.Троль!Ты слышишь?Твой ход.
                ВЕРЕСК
                1. sabakina Сегодня, 14:58
                  Валера? belay Ты ещё Валеру привел? am (с) С лёгким паром или ирония судьбы.
                  sabakina
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:34
                    Ты ещё Валеру привел? Гуляю...
                    ВЕРЕСК
  8. q75agent Сегодня, 14:10
    в Сирии надо обкатать , чтобы всякой коалиции и израюлю не жилось спокойно wink
    q75agent
    1. Комментарий был удален.
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 14:24
    Как пояснили в "Веге", в ходе первого полета НЕ ВЕРЮ!Видео где?Я тоже на Луне рыбу ловил.
    ВЕРЕСК
  10. Radikal Сегодня, 14:27
    "Тарелка" стала больше, или мне кажется? winked
    Radikal
  11. Zomanus Сегодня, 14:28
    А я вот жду аналог американского Хокая.
    Ибо в Арктике такие самолеты ну очень нужны.
    Да и не только там, ибо винтовой самолет может часами в воздухе висеть.
    Zomanus
  12. мичман Сегодня, 14:45
    Постоянно сотрудники НИИ, где я тружусь в настоящее время выезжают в Таганрог для отладки своей части системы. Я рад, что Евгений Александрович (руководитель работ в нашем НИИ по этой тематике) ответственный специалист.
    А мне пришлось руководить отработкой всей системы на А-50. Иванов В.П. и Бруханский И.А. (тогда были руководителями нынешней "Веги") были прекрасными специалистами и ответственными руководителями. Помню свой первый полет на А-50. Давно это было. Честь имею.
    мичман
  13. БВС Сегодня, 14:52
    Цитата: Владыка Ситх
    А помните, были новости, что в 2019 начнут летать, а серийное производство чуть ли не в 2021? Я еще спорил, что все то, что мы ожидаем будет не позже 2018.

    А что произошел сдвиг, и серийное производство начнется раньше, в 2018 году? Или все же не ранее 2021 года? Ведь расстояние от первого взлета до серийного производства большое, чему есть примеры, например Су-57 (заводской индекс Т-50).
    БВС
  14. Beaster Сегодня, 15:15
    Покрасили бы, хотя бы, а то больно смотреть, как будто из заплаток слепили.
    Beaster
    1. faiver Сегодня, 15:30
      ну спасибо хоть не написали что из вторцветмета laughing
      обычное дело первый экземпляр без окраса летает...
      faiver
  15. Natalia777 Сегодня, 15:49
    Россия СУПЕР! И всё же, несмотря на десятки военно-технических новинок, уверена, что самое главное супероружие новейших и неизвестных другим технологий Россия держит в секрете. Иначе не может быть.
    Natalia777
  16. sg.nikolay Сегодня, 16:42
    вся техника на одно лицо
    sg.nikolay
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