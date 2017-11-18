16:39 18 ноября

Пуск новой ракеты для комплекса «Искандер-М» попал на видео

На ежегодных учениях ОДКБ, которые в этот раз прошли в Таджикистане, был проведен пуск новой модификации ракеты для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, новая ракета подтвердила заявленные характеристики и поразила учебную цель на расстоянии 130 км и с отклонением не более 10 метров.




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Комментарии 3

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:32
    Камуфляж-офигенный!Куда попала?Очередной бункер ИГИЛ в Сирии?
    ВЕРЕСК
    1. GaLe Сегодня, 15:17
      угу,особенно для пустынной местности laughing
      GaLe
  2. Servla Сегодня, 16:31
    По супостату - ОГОНЬ!
    Servla
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