Пуск новой ракеты для комплекса «Искандер-М» попал на видео

На ежегодных учениях ОДКБ, которые в этот раз прошли в Таджикистане, был проведен пуск новой модификации ракеты для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, новая ракета подтвердила заявленные характеристики и поразила учебную цель на расстоянии 130 км и с отклонением не более 10 метров.











