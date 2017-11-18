В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»

В Сочи на трассе "Формулы-1" концерн "Калашников" протестировал концепт тяжелого мотоцикла "Иж".Байк имеет габариты 2900х940х1250 мм при массе 510 килограммов. Он способен развивать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды. Кроме того, машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.Впервые "Иж" для проекта "Кортеж" был представлен на форуме "Армия-2017". Ожидается, что первая партия таких мотоциклов появится в продаже в первой половине следующего года.Напомним, совсем недавно концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Аппараты, по данным производителя, способны проехать на одной зарядке до 150 км. Эти мотоциклы поступили для тестовых испытаний в московскую полицию.Кроме мотоцикла в рамках проекта "Кортеж" планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн. Гражданские версии машин поступят в свободную продажу, передает "РГ"