16:45 18 ноября

В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»

В Сочи на трассе "Формулы-1" концерн "Калашников" протестировал концепт тяжелого мотоцикла "Иж".

Байк имеет габариты 2900х940х1250 мм при массе 510 килограммов. Он способен развивать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды. Кроме того, машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»



Впервые "Иж" для проекта "Кортеж" был представлен на форуме "Армия-2017". Ожидается, что первая партия таких мотоциклов появится в продаже в первой половине следующего года.

Напомним, совсем недавно концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Аппараты, по данным производителя, способны проехать на одной зарядке до 150 км. Эти мотоциклы поступили для тестовых испытаний в московскую полицию.

Кроме мотоцикла в рамках проекта "Кортеж" планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн. Гражданские версии машин поступят в свободную продажу, передает "РГ"


Использованы фотографии: https://kalashnikov.media/
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Комментарии 38

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  1. новичок Сегодня, 15:00
    солидно. давно пора кортеж президента импортозаместить.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 15:02
      Здорово, Друже!
      Цитата: новичок
      солидно. давно пора кортеж президента импортозаместить.

      Иж - единственный стоящий мотоцикл! Один остался, нужно подождать и продвигать!
      Кстати, большинство мотоциклов этой марки продаются именно за рубеж! Их любят за качество и за возможность постоянной модернизации! Вручную...
      Logall
      1. Ami du peuple Сегодня, 15:04
        Цитата: Logall
        Иж - единственный стоящий мотоцикл!
        Сдается, что гражданская версия этого супер-ижака будет стоить как самолёт..
        Ami du peuple
        1. Vita VKO Сегодня, 15:15
          Цитата: Ami du peuple
          гражданская версия этого супер-ижака будет стоить как самолёт.

          На рынке в принципе ни чего не может стоить больше аналога. С учетом того, что концерн Калашникова наверняка вел разработку за счет гос.средств, то следует ожидать, что стоимость будет вполне приемлемая. Будем надеяться, что и надежность будет такая же как у автомата.
          Vita VKO
      2. новичок Сегодня, 15:09
        здравствуй, Саня! марка “ИЖ“ хорошая, но куда ж делся “Урал“. в инете полео фото довольных байкеров янки, гоняющих на тяже с коляской.
        новичок
        1. Стройбат запаса Сегодня, 15:17
          "Уралы" сейчас стоят, как "Харлеи" и русского у них только название и место сборки. Потому и не продаются в России. Все идут на экспорт.
          Стройбат запаса
          1. новичок Сегодня, 15:19
            понятно, спасибо, а жаль. агрегат, почти автомобиль.
            новичок
          2. Starover_Z Сегодня, 15:33
            Цитата: Стройбат запаса
            "Уралы" сейчас стоят, как "Харлеи"

            Сразу "пошёл" искать "Урал". Вот что нашёл :
            Урал Ретро М70 = 727 000 Р (https://quto.ru/moto/Ural/).
            Солидная цена однако, почти 10 000 euro !
            Starover_Z
            1. новичок Сегодня, 15:37
              во дела! “Урал“ под лимон руб.
              новичок
              1. destination Сегодня, 15:47
                Не говори,совсем берегов не видят с ценой.Поэтому я скутер японский на летний сезон себе и взял для дачи,рыбалки и охоты с ....ками там всякими разными... hi
                destination
            2. san4es Сегодня, 15:53
              Урал М70 Соло ограниченный выпуск - 2012 г

              Новый мотоцикл Урал СиТи 2017 года в Улан-Удэ существует всего в 1 комплектации (Урал СиТи), которая оснащена коробкой передач, 0.75 литровым двигателем (41 л.с.). Стоимость данного мотоцикла составляет 634 000 руб.
              san4es
            3. Перейра Сегодня, 16:29
              Это стоимость весьма неплохого домика для дачи.
              Перейра
            4. poquello Сегодня, 16:41
              Цитата: Starover_Z
              Цитата: Стройбат запаса
              "Уралы" сейчас стоят, как "Харлеи"

              Сразу "пошёл" искать "Урал". Вот что нашёл :
              Урал Ретро М70 = 727 000 Р (https://quto.ru/moto/Ural/).
              Солидная цена однако, почти 10 000 euro !


              дык мопед Чубайса столько же вроде стоит
              poquello
          3. мордвин 3 Сегодня, 15:51
            Продаются, только кто ж его купит за цену свыше 10-ти тыщ. зеленью? А америкосы вроде как ссанкции на него ввести хотят.
            мордвин 3
          4. seti Сегодня, 16:36
            Ну зачем так сразу.. 5% остается у нас. Все дело в цене а она заоблачная. Вещь конечно очень нужная но не по карману. А понты в деревне не к чему.
            seti
      3. 210окв Сегодня, 16:24
        Александр hi На экспорт шли "Уралы",да и то штучно.Мотоциклы из Ижевска не выпускались лет уже пятнадцать по моему.Хорошо что возраждается производство.Но нужен доступный в цене отечественный мотоцикл.
        Цитата: Logall
        Здорово, Друже!
        Цитата: новичок
        солидно. давно пора кортеж президента импортозаместить.

        Иж - единственный стоящий мотоцикл! Один остался, нужно подождать и продвигать!
        Кстати, большинство мотоциклов этой марки продаются именно за рубеж! Их любят за качество и за возможность постоянной модернизации! Вручную...
        210окв
    2. ID90 Сегодня, 15:53
      Цитата: новичок
      солидно. давно пора кортеж президента импортозаместить.

      вместе с содержимым?
      ID90
      1. новичок Сегодня, 16:23
        нет. охрана из нашего кортежа самый тренированный и дисциплинированный. президент, так вообще, единственный Президент, на политкарте Мира.
        новичок
  2. п-к Опарышев Сегодня, 15:00
    Купят конечно,структуры,а в народе мода на двухколёсные драндулеты прошла.
    п-к Опарышев
  3. Стройбат запаса Сегодня, 15:15
    Как всегда в нашем автопроме. Либо ведро с болтами, либо "концепт", по характеристикам как мерседес, а по цене как боинг. Ну сойдет этот концепт для "Кортежа", но в разы выгоднее было бы создать мотоцикл для людей по разумной цене при высоком качестве
    Стройбат запаса
    1. Васся Вассин Сегодня, 16:02
      О людях никто не думает, кому они вообще нужны?
      Васся Вассин
  4. шоферюга Сегодня, 15:21
    Для ИЖа это первый тяжёлый мотоцикл. А за рубеж идёт ирбитский УРАЛ. А по поводу "двухколёсных драндулетов" советую поговорить на открытии сезона с байкерами на Воробьёвых горах!
    шоферюга
  5. kebeskin Сегодня, 15:24
    Характеристики хороши. Но вот дизайн по моему мнению пластиковый ужас.
    kebeskin
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:47
      Цитата: kebeskin
      Характеристики хороши

      Полтонны? А если он упадет?
      мордвин 3
  6. Mavrikiy Сегодня, 15:25
    В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»
    1. А оно нам надо? Для тестов есть полигон.
    2. Видик для .диотов. Музон тише рева движка. 500 кг за 3,5 сек это не достижение, самой передовой науки и техники, это только для пустыни с большой буквы Пы. request
    3. Для армии есть-был "Урал". Для кортежей....вот и идите в сторонку. angry
    4. Или Вам пожелать такое чюдо 24 часа под окном? feel
    Mavrikiy
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 15:25
    Выглядит эффектно. Но маловато данных. Обидно будет, если выяснится, что от "Калашникова" окажется только шильдик...
    Вождь краснокожих
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:25
    А что в нем кроме названия, по настоящему наше, сделанное в России? ??
    Геркулесыч
  9. tchoni Сегодня, 15:26
    литровый опозит весом под полтонны. Ребята из БМВ уже пробовали натакое чудо Джеймса Бонда посадить. У них не пошло. В основном из-за слабости подвески , ну и ценаремонта была как чугунный мост. Посмотрим что явит миру "Калаш"
    tchoni
  10. sir_obs Сегодня, 15:30
    Стремно выглядит аппарат, слишком "пластиково" и угловато. Дизайн не привлекает. А все остальное обсуждать не имеет смысла, поскольку нет никаких данных по существу.
    sir_obs
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 15:37
    Калашникову заняться больше нечем?Тогда-разогнать эту контору к чёрту.Охренели.
    ВЕРЕСК
  12. андрон-30 Сегодня, 15:40
    я сам от туда мы могём или могем ну всё равнно по нашему будет ,
    андрон-30
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:51
      Возможно поверить.
      ВЕРЕСК
  13. delvin-fil Сегодня, 16:05
    Офсайт(который не медиа https://kalashnikov.com/ ) не работает. Засим интересует: А каковы у этого зверя ТТХ?
    delvin-fil
  14. Loginoff Сегодня, 16:19
    Гора родила мышь.
    Уродский дизайн а-ля "чемодан китайский". Вес как у чугунного моста.
    На гражданский рынок его выставлять бессмысленно. Бабло попилили, на готовый импортный мот навесили кожухи.
    Loginoff
  15. Bratyshka Сегодня, 16:28
    А каковы задачи для этого мотоцикла?
    Если только быть в кортеже, то к чему эти 3 сек. до 100? А если погонять на таких ускорениях, то вопрос, как он управляется при полутонне веса?
    Калашников и мотоцикл???????
    BMW, Yamaha, Suzuki- понимаю: опыт, история, производственные мощности
    А Калашников?????
    возможно все просто - деньги государевы
    Bratyshka
  16. tchoni Сегодня, 16:34
    А, еще, бесит переднее спицованное колесо: Весь мот из себя такой футуристичненьки .... и тут.... напереднем колесе олдовые спицы от урала)((( Я в шоку..,
    tchoni
  17. seti Сегодня, 16:34
    Цитата: Logall
    Иж - единственный стоящий мотоцикл! Один остался, нужно подождать и продвигать!

    По вашему Урал это не стоящий мотоцикл ? Покатайтесь на современной версии и потом пишите комментарий.
    seti
  18. silver169 Сегодня, 16:37
    Солидно смотрится. Для полиции самое то!
    silver169
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