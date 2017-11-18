16:46 18 ноября

СМИ: британский генерал подозревает Путина в попытке возрождения СССР

Британский генерал в отставке сэр Майк Джексон выступил с предупреждением о планах Владимира Путина возродить Советский Союз, сообщает британский таблоид Daily Express. Перевод предоставлен "ИноТV"

Издание отмечает, что это заявление прозвучало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй в своей речи, обращённой к представителям бизнеса, обвинила Владимира Путина в попытке расколоть Запад, кибершпионаже, нарушении воздушного пространства стран Европы и вмешательстве в выборы в других странах.

СМИ: британский генерал подозревает Путина в попытке возрождения СССР



По сообщению газеты, в недавнем интервью генерал в отставке Майк Джексон связал приписываемое России вмешательство в дела Европы с планами Путина по возрождению СССР.

Я всегда напоминаю людям, о чём Владимир Путин заявил публично <…> что худшим — худшим, позвольте подчеркнуть, — что случилось в ХХ веке — хуже двух мировых войн, хуже холокоста, хуже великой депрессии, — самым худшим был распад Советского Союза
— заявил британский военный.

По его мнению, это многое говорит о Путине. Современную Россию он видит не иначе как преемницей статуса великой державы, какой был Советский Союз. Поэтому, полагает британский генерал, российский лидер пытается воссоздать его.

Издание отмечает, что слова сэра Майка, по всей видимости, относятся к заявлению Владимира Путина 2005 года, в котором он назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века».

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 35

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  1. destination Сегодня, 15:57
    Правильно делает Генерал! laughing
    destination
    1. The_Lancet Сегодня, 15:59
      СССР-2?
      Ещё один нежизнеспособный проект? laughing
      Какая будет идеология в этот раз?
      The_Lancet
      1. Logall Сегодня, 16:06
        Уважаемый, это не будет СССР-2! Это будет - раздолбаем США раз и навсегда! И их сателлитов, кто будет сопротивляться...
        Logall
        1. The_Lancet Сегодня, 16:09
          Уважаемый, это не будет СССР-2! Это будет - раздолбаем США раз и навсегда! И их сателлитов, кто будет сопротивляться...
          Точно как я хотел сказать - очередное "пугало" для остального мира
          Это будет - раздолбаем США раз и навсегда! И их сателлитов, кто будет сопротивляться...

          Но без этого
          The_Lancet
          1. Logall Сегодня, 16:17
            Цитата: The_Lancet
            Но без этого

            Согласен, вассалитет сдуется сразу! wink
            Logall
          2. рюрикович Сегодня, 16:21
            Цитата: The_Lancet
            Точно как я хотел сказать - очередное "пугало" для остального мира

            Лучше быть "пугалом" для всего мира, чем посмешищем


            А про 6-й флот у берегов Беларуси я уж и молчу wink
            рюрикович
            1. The_Lancet Сегодня, 16:34
              Хмм. Вы думаете что можете нанести ущерб репутации США выложив эту смешную картинку?
              Я тогда тоже попробую.
              Мне кажется полицейские трактора в городе в Belarus это смешнее
              Вы проиграли
              The_Lancet
        2. Гардамир Сегодня, 16:16
          раздолбаем США раз и навсегда!
          Да уж долбаем, долбаем Уж миллиардами долларов их заваливаем, Может Набиуллину в президенты, тогда точно раздолбаем..
          Гардамир
          1. The_Lancet Сегодня, 16:22
            Да уж долбаем, долбаем Уж миллиардами долларов их заваливаем

            Что?
            The_Lancet
      2. poquello Сегодня, 16:09
        Цитата: The_Lancet
        Ещё один нежизнеспособный проект?

        не, ещё один английский дятел, ВССР -Великобританская Советская Социалистическая Республика
        poquello
        1. demo Сегодня, 16:38
          Великобритания - это союз государств: Канада, Новая Зеландия, Австралия, собственно Англия и т.д. Т.е. Великобритания - империя.
          Вхождение империи в империю - трудно перевариваемый в голове процесс.
          Возможен был вариант АнССР.
          Но не судьба. Да и Слава Богу.
          demo
      3. Барбулятор Сегодня, 16:17
        Цитата: The_Lancet
        СССР-2?

        И этот туда же! У самого идеология "где лег спать, там и Родина", т.е. - нет никакой! И не пытайтесь из-за морей и океанов учить нас жить...
        Барбулятор
      4. Монос Сегодня, 16:22
        Цитата: The_Lancet
        Какая будет идеология в этот раз?

        Представляете насколько был могуч и велик Союз, что даже упоминание о нём вас, безидейных, пластилиновых хомячков, корёжит и пугает? smile Правильно делаете, что заранее пугаетесь - халяве приходит конец. Даже за подачку Госдепа придётся попотеть. laughing
        Монос
      5. Pirogov Сегодня, 16:45
        Цитата: The_Lancet
        СССР-2?
        Ещё один нежизнеспособный проект? laughing
        Какая будет идеология в этот раз?

        Простая сделать из всего сша резервацию .хотя вы и сами уже многое сделали ,компактное проживание негров ,арабов ,мексиканцев и т.д. ,закончится большим праздником для всего остального мира .
        Pirogov
    2. Ami du peuple Сегодня, 16:03
      Цитата: destination
      Генерал!
      А теперь генерал с именем Майк(л) Джексон зафигачит лунную походку под "Билли Джин" в собственном исполнении! fellow Кажется, это у него должно получиться намного лучше, чем рассуждения о геополитике.
      Ami du peuple
    3. 210окв Сегодня, 16:18
      Что делает?Он что хорошего для нас сделал?Правильного?
      Цитата: destination
      Правильно делает Генерал! laughing
      210окв
  2. алекс-сп Сегодня, 15:58
    Если бы этот бригадный внимательно читал Буша старшего, то не говорил бы об этом.
    алекс-сп
    1. Pirogov Сегодня, 16:40
      Цитата: алекс-сп
      Если бы этот бригадный внимательно читал Буша старшего, то не говорил бы об этом.

      Они говорят то что им выгодно .
      Pirogov
  3. anjey Сегодня, 16:02
    Британский генерал в отставке сэр Майк Джексон выступил с предупреждением о планах Владимира Путина возродить Советский Союз
    не понимает старый, что у России с ее природными богатствами и огромными территориями другого то пути нет- альтернатива- ослабленние , распад и разграбление извне...
    anjey
    1. Татьяна Сегодня, 16:45
      anjey
      не понимает старый...
      Всё он понимает! Просто старый хрыч - британский генерал в отставке сэр Майк Джексон - находясь в том же самом возрасте, что и умом тронутый сбитый лётчик-милитарист Маккейн, в своём злорадстве, как Чёрт, в мире"воду мутит"!
      В мутной воде не только черти водятся, и рыбка хорошо чертями ловится!
      Татьяна
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Ну, мы только "за "воссоздание СССР, хотя сейчас это пока нереально, из за изобилия либералов у власти, и не только в бывших республиках. ........
    Геркулесыч
    1. Лелёк Сегодня, 16:23
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, мы только "за "воссоздание СССР, хотя сейчас это пока нереально


      Привет. За возрождение мощной России - да. good А апгрейд СССР действительно не возможен и Путин к этому не призывает и не стремится. А генералу надыть поменьше увлекаться "Белой лошадью" и "длинным Джо", а то вон шифер волной под глазами и зубы частоколом от сигар. wassat И вообще-то, чину при больших погонах следовало заниматься состоянием своих войск, а не выискивать цитаты, кто, когда и что сказал. yes
      Лелёк
  5. solzh Сегодня, 16:06
    Британский генерал в отставке сэр Майк Джексон выступил с предупреждением о планах Владимира Путина возродить Советский Союз

    Не заметно что-то...
    solzh
  6. HAM Сегодня, 16:06
    Генерал ляпнул и ляпнул.А нам то зачем теперь "независимые" нахлебники типа прибалтов, джорджии,и всяких там хохлов с молдаванами-опять откармливать змеюк у груди!??
    HAM
  7. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 16:10
    Мелкобритания теперь писается по любому поводу, как и этот генерал без армии.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  8. Гардамир Сегодня, 16:12
    Такое впечатление, что все работают на удержание рейтинга Путина или это только здесь на ВО такие статейки?
    Гардамир
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:31
      Цитата: Гардамир
      Такое впечатление, что все работают на удержание рейтинга Путина или это только здесь на ВО такие статейки?

      Да нет, у нас демократию вчерась объявили. Пойдите поддержите рейтинг Сочачки или Навальнюка.
      Дима-айфончик тоже безпройгрышный вариант, транш получит и попрет. Дерзайте... Так и сами программку, политфизию слепите и ....все ваше.
      Mavrikiy
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:15
    СМИ: британский генерал подозревает Путина в попытке возрождения СССР
    А какое ваше собачье дело? Или Москва это Форин Офис?
    Mavrikiy
  10. Holsten Сегодня, 16:18
    Чует , поганец британский , что жареным запахло , молодец ! А вот насчёт Великой депрессии он совершенно не прав : очень даже правильное для СССР было время , совершенно никакой трагедии мирового масштаба у нас из-за этого не ощущалось и ехали к нам квалифицированные американцы строить народное хозяйство назло мировому империализму .
    Holsten
  11. NF68 Сегодня, 16:25
    Неужели и этого британского генерала так же достала тяжелая душевная болезнь подобная майдану головного мозга? Чтобы США и Англия по всему миру не творили-все это правильно даже не смотря на то что при этом гибнут сотни тысячь людей, но стоит только России начать отстаивать свои интересы и интересы дружественных России стран не совершая при этом государственных переворотов и подобного этим перевворотам событий, как Россия сразу же оказывается плохой.
    NF68
  12. Mavrikiy Сегодня, 16:27
    Я всегда напоминаю людям, о чём Владимир Путин заявил публично <…> что худшим — худшим, позвольте подчеркнуть, — что случилось в ХХ веке — хуже двух мировых войн, хуже холокоста, хуже великой депрессии, — самым худшим был распад Советского Союза
    — заявил британский военный.
    Сделал поиск.... А наш президент действительно себе позволил так грубо выразиться? (увы, сомневаюсь) И ему за это ничего не сделали? (да через 5 сек. было бы. Да-да, сек-сек).
    Не нужно лохматить бабушку, это не реклама ВВП, а антиреклама.
    Может (сказать) и не хочет, кто он после этого?
    Mavrikiy
  13. Cветлейший Сегодня, 16:30
    Вознаграждение СССР в любом виде без идеологии невозможно, а отмены этой стати в нашей оккупационной консистенции почему не наблюдается. Очередной гав из подворотни...
    Cветлейший
    1. Голован Джек Сегодня, 16:34
      Цитата: Cветлейший
      Вознаграждение СССР в любом виде без идеологии невозможно, а отмены этой стати в нашей оккупационной консистенции почему не наблюдается

      T9 отключите... Вы и так-то достаточно смешно пишете, а с "поправками" от Т9 вообще - живот надорвать можно laughing
      Голован Джек
  14. Васся Вассин Сегодня, 16:38
    Да вы на его рожу гляньте! Это ж спившийся бомж в розовом берете какой-то!
    Васся Вассин
  15. ALSur Сегодня, 16:40
    Врут, как дышат. Скажи полуправду и наври с три короба. Путин не говорил, в таком раскладе, что развал СССР это хуже двух мировых войн, холокоста. Генерал комментирует политику, информационная война в разгаре.
    ALSur
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