СМИ: британский генерал подозревает Путина в попытке возрождения СССР

Я всегда напоминаю людям, о чём Владимир Путин заявил публично <…> что худшим — худшим, позвольте подчеркнуть, — что случилось в ХХ веке — хуже двух мировых войн, хуже холокоста, хуже великой депрессии, — самым худшим был распад Советского Союза

Британский генерал в отставке сэр Майк Джексон выступил с предупреждением о планах Владимира Путина возродить Советский Союз, сообщает британский таблоид Daily Express. Перевод предоставлен "ИноТV"Издание отмечает, что это заявление прозвучало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй в своей речи, обращённой к представителям бизнеса, обвинила Владимира Путина в попытке расколоть Запад, кибершпионаже, нарушении воздушного пространства стран Европы и вмешательстве в выборы в других странах.По сообщению газеты, в недавнем интервью генерал в отставке Майк Джексон связал приписываемое России вмешательство в дела Европы с планами Путина по возрождению СССР.— заявил британский военный.По его мнению, это многое говорит о Путине. Современную Россию он видит не иначе как преемницей статуса великой державы, какой был Советский Союз. Поэтому, полагает британский генерал, российский лидер пытается воссоздать его.Издание отмечает, что слова сэра Майка, по всей видимости, относятся к заявлению Владимира Путина 2005 года, в котором он назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века».