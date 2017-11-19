Леонид Ивашов: Если Россия будет дестабилизирована, то только изнутри

Еще в 1912 году выдающийся наш мыслитель, тогда еще полковник Генерального штаба Алексей Ефимович Вандам писал, что плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом. И далее — хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним. И он базировал это утверждение на глубоком историческом анализе отношения Британии и в целом англосаксонского мира к России. И то, что сегодня заявляет Тереза Мэй и сейчас раздувают в Штатах, а в 1946 году говорил Черчилль — это, собственно говоря, закономерность англосаксонской геополитики. Всегда, начиная со второй половины XIX столетия, они Россию видели только как объект добычи и как возможную угрозу для себя со стороны континентального мира. В теории Хартленда (1904 год) Хэлфорд Маккиндер определил, что без контроля над Россией не может быть контроля на Евразией. А без контроля над Евразией не может быть мирового господства, о чём они мечтают уже несколько веков.Да, они похлопывали по плечу генсека Советского Союза в конце 80-х годов, поощряли российского президента в 90-е годы, но свою политическую стратегию, свое стратегическое отношение к России не меняли ни на один час. Просто Россия должна быть подконтрольной полуколониальной страной, которой они могут управлять и направлять политику России в нужное им русло. Нужно, чтобы Россия выполняла функции против Китая — пожалуйста. Нужно, чтобы Россия работала против исламского мира — будут настаивать на такой работе. И англосаксам необходимо, чтобы России ни в коей мере не собирала постсоветское пространство и, тем более, не консолидировала Евразию. А ведь именно по инициативе России формируется Евразийский экономический союз и евразийская политическая Шанхайская организация.Россия посягнула на тот общий миропорядок, который англосаксы сформировали в теснейшем союзе с финансовой еврейской олигархией. Россия предложила аморфную, казалось бы, группу стран БРИКС. Это, по сути, союз незападных цивилизаций, пока коалиционного типа, а дальше он будет развиваться. БРИКС, по сути дела, уже создает институты, дублирующие западные. Свой валютный фонд вместо МВФ, свой банк вместо Всемирного банка. И главы пяти государств, представляющих свои цивилизации (не просто народы — цивилизации), договорились о том, что будут рассчитываться в торговых взаимоотношениях между собой не через доллар, а через национальные валюты. То есть уже появляется другой денежный эквивалент. Недругов не может не беспокоить, что Россия баламутит мир. Россия и сама перестала повиноваться беспрекословно.Та же Холодная война продолжается. По сути дела, ничего нового мы здесь не наблюдаем. Идёт повторение того, что предусматривали доктрина Трумэна и планы в отношении СССР — директива 20/1 от 18 августа 1948 года. Так что «Петля анаконды» адмирала Мэхэна (1890 год) вокруг России должна затягиваться. Она и раньше затягивалась, особенно после распада СССР, но тогдашние наши политики говорили об этом с улыбкой. А НАТО ни на час не переставало двигаться к нашим границам, создавались военные базы, система ПРО окружала Россию и так далее. Сегодня Россия стала это замечать и отвечать на эту удушающую «Петлю анаконды».Мэй не только констатировала мифические в основном угрозы со стороны России, но и сама угрожала России. Притом угрожала всерьез, а не мифически: «У меня очень простое послание России. Я знаю, что вы делаете. И не преуспеете в этом. Великобритания будет делать всё необходимое, чтобы защитить себя, и работать с нашими союзниками. Именно поэтому мы проводим реформу НАТО, чтобы этот важнейший альянс мог лучше сдерживать и противостоять враждебной Российской деятельности. Именно поэтому мы нарастили нашу военную и экономическую поддержку для Украины». Маски сброшены. И всё-таки возникает вопрос. Россия по своему устройству — страна такого же типа, как и Великобритания: страна капиталистически-ростовщической идеологии. Значит, не идеология здесь, получается, правит бал, а геополитика, которая не отменяется никакими идеологиями?Тереза Мэй пользуется плагиатом. В первой части своей речи она, по сути дела, повторяла Фултонскую речь Уинстона Черчилля и доктрину Трумэна. А вот вторую часть, когда уже угрозы идут, она просто переписала из речи госпожи Клинтон в бытность ее госсекретарем США. Это 2011 год, когда кандидат в президенты Владимир Путин заявил о необходимости формирования Евразийского Союза. Тогда Хиллари Клинтон едва ли не матом кричала, что мы не позволим воссоздать Советскую империю и мы примем все меры и так далее. Тереза Мэй просто повторяет эти крики.А то, что касается нашего вечного противостояния — ответ лежит на поверхности. Не смотря на то, что Россия стала капиталистической страной со всеми «рыночными» воровскими механизмами, тем не менее, мы две цивилизации-антипода. У нас и у англосаксов (и тем более у еврейского финансового олигархата) смысл жизни совершенно разный. И культура жизни другая, и цели развития иные. Потому что мы — континентальная держава, которая объединила почти 200 народов, наций, этнических групп, и живём продуктом своего труда, продуктом окружающей нас природы. Англосаксонский мир, или мир морской цивилизации, живет продуктами добычи. Так сформировалось. И Россия для них — во-первых, добыча. А во-вторых — тот форпост, который не позволяет весь мир сделать добычей. И поэтому они придумывают различные теории и стратегии, как взять Россию, выводят разные формулы мирового господства. Россия — тот оселок, о который они спиливают свои зубы. И поэтому делают всё возможное против нас.Сегодня большую опасность представляет даже не это внешнее агрессивное давление на Россию, включая военное, а большую угрозу, я полагаю, для России представляет наша нынешняя власть, которая при пафосных патриотических словах делает всё, чтобы выкорчевать, вытравить нашу русскость, нашу континентальность, нашу независимость и стремление к справедливости. Это делает наш крупный капитал. 96 миллиардеров и мультимиллионеров в любой момент продадутся — вот что страшно. И поэтому западное давление оказывается с тем, чтобы, во-первых, дестабилизировать Россию. И, во-вторых, припугнуть миллиардеров, чтобы они, как в 90-е годы, выводили свои капиталы в Вашингтон, в Лондон, в глобальные банки. Поэтому идёт запугивание. Но бояться военной авантюры не стоит. Просто нужно готовиться к тому, что эта авантюра может состояться, и необходимо давать отпор. Здесь я более-менее спокоен.Если Россия будет дестабилизирована, то только изнутри. Мы видим, что уже творится с президентской гонкой — люди, которые выдвигают себя в президенты, это позор для страны. Это унижение, это опускание страны. А англосаксы и мировой финансовый олигархат сделали доброе дело для России, чтобы мы наконец-то заглянули в историю. Мы нарушаем свою логику исторического восприятия. Мы, действительно, в эпизодах — вот как сейчас — видим агрессивность Запада. Но завтра похлопают кого-то из наших руководителей по плечу, сменят риторику — и мы опять будем считать их друзьями. Меня удивило, когда 24 октября в Академии Генерального Штаба проводилась международная конференция с такой повесткой дня: «Россия — США: союзники, партнеры, противники». То есть мы до сих пор на военном уровне не определились — кто же они для нас, американцы-англосаксы? Когда Николай Яковлевич Данилевский еще в 1869 году однозначно утверждал, что Европа всегда была, есть и будет враждебна России.Получается, что нужно только радоваться тому, что Тереза Мэй настолько нелицеприятно высказывается в наш адрес. Как в фильме Данелии старая армянка говорит героине: «Значит, не такая ты ещё сволочь». Значит, еще не всё безнадежно в России, хотя, конечно, шатания нашей верхушки, нашего олигархата — это и есть та Ахиллесова пята, куда Запад загоняет свою стрелу.Кстати, министр иностранных дел Великобритании Джонсон недавно выставил России ультиматум — пока Кремль поддерживает Дамаск, ноги его в Москве не будет. Однако Мэй в своей антироссийской речи анонсировала, что этот самый Джонсон на днях приедет в Москву. Что это будет? Черная метка для России, для ее руководства? Не будем забывать, что Великобритания – это центр мирового масонства самого хищнического толка. Таким образом, мы получаем оттуда послание с требованием капитуляции? Как это связано с выборами в России?На Западе есть основания, и особенно у англосаксов, опасаться будущего России. Больше всего они сегодня боятся, что правительство Медведева — это антироссийское правительство, обслуга, по сути дела, западных капиталов — уйдёт в отставку. Они опасаются, что позиции Путина будут поколеблены. Разведка ведь им докладывает, что в России зреют истоки новой революции, она становится неизбежной. Потому что ситуация 1917 года в этом 17-м году, по сути дела, повторяется.И, конечно, похожее ощущение есть и у тех, кто сегодня грабит страну и у власти, и у российского капитала. И поэтому они бегут, они переводят свои активы за рубеж, как в том же 1917-м и так далее. И мне даже иной раз кажется, (я до конца не убеждён), что критика в адрес Путина, критика в адрес российского руководства в целом, давление Запада — это такой прием мягкой силы, чтобы, нагнетая обстановку вокруг России, сохранить нынешний олигархический режим. Мне кажется, что это важно. Здесь, возможно, налицо и сговор — не президента РФ с президентом США и премьером Великобритании, а сговор олигархических и правительственных структур с аналогичными структурами противника. Он, возможно, существует.Не дай бог такое правительство, как наше, иметь кому бы то ни было. Где ещё мы в истории серьезных государств увидим, чтобы президентом страны был некий юрисконсульт, которому и в колхозе вряд ли дали бы старшим юрисконсультом поработать. Я говорю о Медведеве. Он носил папочки зв хозяином — и его двинули в президенты. Что это? А сегодня уже Собчак лезет в президенты. Это как раз масонские дела. Мы считаем, что масонские структуры существуют только на Западе, а что, у нас их нет? Тем более, что в 1991 году алкаши капитулировали, сдали страну в плен, по сути дела — а мы думаем, что масоны только за границей? Так же было и в том 17-го году: из 11 членов Временного правительства — 9 установленные, не скрывающиеся масоны. И сегодня мы наблюдаем то же самое.Деньги правят миром. А не Трампы, Буши, Мэй и прочие. Деньги. И сегодня мировой финансовый капитал достиг той цели, которую поставил ещё в 1907 году и. Собрались миллиардеры, мультимиллионеры на одном из островов близ США и определили, что власть – это товар, пусть и самый дорогой. Поэтому мировая власть должна принадлежать международным финансистам, такая формула. И вот сегодня процентщики достигли мировой власти, и они боятся, что Россия поучаствует в разрушении этой колониальной рабовладельческой системы, ибо доллар стал рабовладельцем. Ну и опасаются, что из России будет выдворена масонская пятая колонна, как это случилось в 17-м году прошлого столетия.Наверное, в кулуарах теневых мировых глобальных структур обсуждается вариант с посадкой на российский трон Медведева, но я думаю, что против Путина закулиса выступать не будет. Просто оказывают давление, чтобы он стал повежливее, покорректнее с англосаксами, с Ротшильдами… Идет теневой торг.