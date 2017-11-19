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Жорес Алфёров: Если бы не 90-е годы, айфоны сейчас выпускали бы у нас

Жорес Алфёров: Если бы не 90-е годы, айфоны сейчас выпускали бы у нас


Поклоняться не успеху, а знаниям

Дмитрий Писаренко, «АиФ»: Жорес Иванович, начну с неожиданного вопроса. Говорят, в этом году украинский сайт «Миротворец» включил вас в список неугодных для въезда на территорию Украины людей? А ведь у вас там брат похоронен.


Жорес Алфёров: Я не слышал об этом, надо будет выяснить. Но это странно… У меня есть фонд, из которого выплачиваются стипендии украинским школьникам села Комаривка Черкасской области. Недалеко, в братской могиле у деревни Хильки, действительно похоронен мой старший брат, который ушёл добровольцем на фронт и погиб во время Корсунь-Шевченковской операции.

На Украине я раньше бывал каждый год, являюсь почётным гражданином Хильков и Комаривки. Последний раз приезжал туда в 2013 г. вместе с иностранными учёными. Нас очень тепло приняли. И мой американский коллега, нобелевский лауреат Роджер Корнберг, пообщавшись с местными жителями, воскликнул: «Жорес, как вас можно было делить? Вы ведь один народ!».

То, что творится на Украине, ужасно. И на самом деле грозит гибелью всему человечеству. Для всей планеты сейчас наступило чёрное время — время фашизма в самых разных формах. На мой взгляд, это происходит потому, что уже нет такого могучего сдерживающего фактора, каким был Советский Союз.

— Сдерживающего кого?

— Мировой капитализм. Знаете, я часто вспоминаю беседу с отцом моего старого друга профессора Ника Холоньяка, состоявшуюся в 1971 г., когда я приехал к ним в заброшенный шахтёрский городок возле Сент-Луиса. Он мне сказал: «В начале ХХ в. мы жили и работали в ужасных условиях. Но после того, как русские рабочие устроили революцию, наши буржуи испугались и изменили свою социальную политику. Так что американские рабочие живут хорошо благодаря Октябрьской революции!».

— Нет ли здесь злой ухмылки истории? Ведь для нас самих этот грандиозный социальный эксперимент оказался неудачным.

— Одну секундочку. Да, он неудачно завершился из-за предательства нашей партийной верхушки, но сам-то эксперимент был успешным! Мы создали первое в истории государство социальной справедливости, у нас на практике был реализован этот принцип. В условиях враждебного капиталистического окружения, которое делало всё возможное, чтобы уничтожить нашу страну, когда мы были вынуждены тратиться на вооружения, на разработку той же атомной бомбы, мы вышли на второе место в мире по производству продуктов питания на душу населения!

Знаете, великий физик Альберт Эйнштейн в 1949 г. опубликовал статью «Почему социализм?» В ней он писал, что при капитализме «производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления». Частная собственность на средства производства приводит к появлению олигархии, а результаты чужого труда отнимаются по закону, что оборачивается беззаконием. Вывод Эйнштейна: экономика должна быть плановой, а орудия и средства производства — общественными. Самым большим злом капитализма он считал «изувечивание личности», когда в системе образования учащихся вынуждают поклоняться успеху, а не знаниям. Не то же самое происходит и у нас сейчас?

Поймите, из того факта, что Советский Союз рухнул, вовсе не следует, что рыночная экономика эффективнее плановой. Но я вам лучше скажу о том, что знаю хорошо, — о науке. Посмотрите, где она у нас была раньше и где сейчас! Когда мы только начинали делать транзисторы, первый секретарь Ленинградского обкома партии лично приезжал к нам в лабораторию, сидел у нас, спрашивал: что нужно, чего не хватает? Я свои работы по полупроводниковым гетероструктурам, за которые мне потом дали Нобелевскую премию, сделал раньше американцев. Я обогнал их! Я приезжал в Штаты и читал им лекции, а не наоборот. И производство этих электронных компонентов мы начали раньше. Если бы не 90-е годы, айфоны и айпады сейчас выпускали бы у нас, а не в США.

— А можем мы ещё начать делать подобные устройства? Или уже поздно, поезд ушёл?

— Только если мы создадим новые принципы их работы и сможем потом их развить. Американец Джек Килби, получивший Нобелевскую премию в том же году, что и я, заложил принципы кремниевых чипов в конце 1950-х. И они до сих пор остаются теми же. Да, сами методы развились, стали наномасштабными. Число транзисторов на чипе возросло на порядки, и мы уже подошли к их предельному значению. Возникает вопрос: что дальше? Очевидно, что надо идти в третье измерение, создавать объёмные чипы. Тот, кто освоит эту технологию, совершит рывок вперёд и сможет делать электронику будущего.

— Среди нобелевских лауреатов этого года вновь не оказалось россиян. Стоит ли нам посыпать голову пеплом из-за этого? Или пора перестать обращать внимание на решения Нобелевского комитета?

— Нобелевский комитет нас никогда намеренно не обижал и не обходил стороной. Когда была возможность дать премию нашим физикам, им давали. Среди нобелевских лауреатов так много американцев просто потому, что наука в этой стране щедро финансируется и находится в сфере государственных интересов.

А что у нас? Последняя наша Нобелевская премия по физике была дана за работы, которые делались на Западе. Это исследования графена, проведённые Геймом и Новосёловым в Манчестере. А последняя премия, присуждённая за работы именно в нашей стране, дана Гинзбургу и Абрикосову в 2003 г., но сами эти работы (по сверхпроводимости) датируются 1950-ми годами. Мне дали премию за результаты, полученные в конце 1960-х.

Сейчас работ уровня Нобелевской премии в области физики у нас просто нет. А причина всё та же — невостребованность науки. Будет она востребована — появятся научные школы, а следом — и нобелевские лауреаты. Скажем, много нобелевских лауреатов вышло из фирмы «Белл телефон». Она вкладывала огромные средства в фундаментальные исследования, потому что видела в них перспективы. Отсюда и премии.

Где нанотехнологии?

— В этом году вокруг выборов президента РАН творилось что-то непонятное. Кандидаты брали самоотвод, выборы переносились с марта на сентябрь. Что это было? Говорят, Кремль навязывал Академии своего кандидата, но он не проходил по уставу, поскольку не являлся академиком?

— Мне трудно объяснить, почему кандидаты стали отказываться. Наверное, что-то такое действительно было. Видимо, им сказали, что надо отказаться.

Как проходили выборы в советское время? В Академию приезжал товарищ Суслов и говорил: «Мстислав Всеволодович Келдыш написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей президента по состоянию здоровья. Вам выбирать, кто займёт эту должность. Но нам кажется, что хорошая кандидатура — Анатолий Петрович Александров. Мы не можем настаивать, мы просто высказываем своё мнение». И мы выбрали Анатолия Петровича, он был замечательным президентом.

Я считаю, что власти следует либо брать решение этого вопроса на себя (и делать так, как было при советской власти), либо отдать его на рассмотрение Академии. А играть в такие игры — худший вариант.

— Ждёте после избрания нового президента перемен к лучшему?

— Хотелось бы, но это будет непросто. Мы выбрали вполне разумного президента. Сергеев — хороший физик. Правда, у него небольшой организационный опыт. Но хуже другое — он находится в очень тяжёлых условиях. В результате реформ по Академии уже нанесён ряд ударов.

Самая главная проблема российской науки, о чём я не устаю говорить, — это невостребованность её результатов для экономики и общества. Нужно, чтобы руководство страны наконец обратило внимание на эту проблему.

— А как этого добиться? Вот вы в хороших отношениях с президентом Путиным. Он советуется с вами? Может, звонит домой? Бывает такое?

— Не бывает. (Долго молчит.) Сложный вопрос. Руководство страны должно, с одной стороны, понимать необходимость широкого развития науки и научных исследований. Ведь у нас наука часто совершала рывок прежде всего из-за её военных применений. Когда делали бомбу, нужно было создавать ракеты и электронику. А электроника затем нашла применение в гражданской сфере. Программа индустриализации тоже была широкой.

С другой стороны, власти надо поддерживать в первую очередь те научные направления, которые потянут за собой массу других вещей. Надо определить такие направления и вкладывать в них средства. Это высокотехнологичные отрасли — электроника, нанотехнологии, биотехнологии. Вложения в них будут беспроигрышными. Не будем забывать, что мы сильны программным обеспечением. И кадры ещё остались, не все уехали за границу.

— Надо ли возвращать учёных, добившихся успеха на Западе, о чём недавно говорил тот же Путин?

— Считаю, что не надо. Ради чего? Что, мы сами не можем вырастить талантливую молодёжь?

— Ну как, приезжий получает «мегагрант» правительства, на эти деньги он открывает лабораторию, привлекает молодых специалистов, обучает их…

— …а потом линяет обратно! Я сам с таким столкнулся. Один обладатель «мегагранта» поработал у меня и слинял. Они ведь всё равно в России не останутся. Если учёный добился успеха где-то в другой стране, он, скорее всего, обзавёлся там семьёй, множеством связей. А если он там ничего не добился, то, спрашивается, зачем он нам тут нужен?

«Мегагранты» правительства нацелены на привлечение в науку людей среднего поколения. Их у нас сейчас действительно очень мало. Но я думаю, мы способны обучить их сами. Несколько моих ребят, окончив аспирантуру и магистратуру, возглавили такие лаборатории. И через пару лет стали этим самым средним поколением исследователей. И никуда уезжать не собираются! Потому что они другие, они тут выросли.

— Пытаясь оценить достижения современной российской науки, люди часто спрашивают: «Вот есть „Роснано“. А где пресловутые нанотехнологии?»

— Когда у нас будет настоящая электронная корпорация, тогда будут и нанотехнологии. Что в них понимает этот буржуй Чубайс, что он умеет? Только приватизировать и извлекать прибыль.

Я вам такой пример приведу. Первые светодиоды в мире появились у нас, в моей лаборатории. И компанию, которая была создана для возрождения производства светодиодов в России, именно Чубайс приватизировал и продал. И это вместо того, чтобы налаживать производство.

— Новый президент РАН предлагает взимать деньги на науку с сырьевых корпораций. Что думаете об этом?

— Просто приказывать сверху корпорациям выделять деньги на науку — не лучший путь. Главное — нужно создавать новую экономику, делать её высокотехнологичной. Путин назвал задачей бизнеса создание 25 млн рабочих мест в высокотехнологичном секторе к 2020 г., а я от себя добавлю: это также задачи науки и образования. Необходимо увеличивать бюджетные ассигнования на них.

Что касается корпораций, им следует совместно с учёными определять нужные направления исследований. И закладывать средства на эти исследования в бюджет. В СССР вместо госкорпораций были промышленные министерства. Будучи заинтересованными в наших результатах, они выделяли учёным деньги, когда видели, что из научных исследований может выйти что-то многообещающее для них. Заключали хоздоговора на большие суммы, давали нам своё оборудование. Так что механизм отработан.

Нужно сделать результаты научного труда востребованными. Хотя это и долгий путь.
Автор: Жорес Алферов
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14325


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Комментарии 12

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  1. Мар.Тира Сегодня, 07:07
    Человек,который получил Нобелевскую премию,за изобретение способа передачи информации ОВС- интернет, знает что говорит.К тому же он коммунист,который не предал своих взглядов.Уважение,и почёт!
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 07:54
      Несомненно это так.В 80-е в Смоленске на ПО "Искра"уже делали ПК.Этот завод и был в первую очередь там уничтожен когда рухнул СССР..Наша передовая наука и производство были костью в горле нашим врагам.И они ее уничтожили..
      Цитата: Мар.Тира
      Человек,который получил Нобелевскую премию,за изобретение способа передачи информации ОВС- интернет, знает что говорит.К тому же он коммунист,который не предал своих взглядов.Уважение,и почёт!
      210окв
  2. parusnik Сегодня, 08:05
    Трудно с Алферовым не согласиться все по делу сказано...
    parusnik
    1. Stas157 Сегодня, 09:06
      Судя по высказываниям Алферова, нашу страну ждет не радужное будущее! Деньги на науку тратятся недостаточные, серьёзных научных работ тянущих на Нобелевскую премию не ведется. Ситуация, в обозримом будущем, в плане этого, никак не поменятся. Соответственно Россия, проедая остатки советского задела, медленно, но верно будет скатываться на задворки технологического развития.
      Голосуйте и дальше за Путина. Стабильность это же главное! Хочется напомнить только, что самое стабильное существование, бывает только на кладбище.
      Stas157
  3. Monster_Fat Сегодня, 08:15
    Не правду говорит этот Алферов! Он же у коммунистов-значит заведомо теперь не прав! Что это он накинулся на капитапизм? Капитализм-это "палочка-выручалочка" для современного руководства страной-он типа,сам все сделает по "законам рынка"-все отрегулирует и расставит по-местам в экономике и делать руководству ничего не надо-можно играться в саммиты, Олимпиады, "доброго дядю" в Сирии или еще где, простить миллиарды долгов кому-то и все ради его родного-капитилизма, ради "будущих" прибылей и мифических преференций... А чего это он на Чубайса "наехал"? Не порядок. Алферов просто ничего не знает. Нам вчера тут один чел доходчиво объяснил, что все олигархи-это такие "разведчики" выполняющие тайное задание-"прикинуться сверх-богатыми" и потихоньку финансировать нашу экономику через оффшоры. Так, что нечего коммуняке трогать честное "рыжее" чекистское имя-он на задании и ему сейчас очень тяжело нести это тяжкое бремя.... wink
    Monster_Fat
  4. bandabas Сегодня, 08:21
    В том то все и дело, что тогда деньги вкладывались в специалистов и развитие научно-технического производства. А сейчас в "нанатехнологии", то есть в банальное отмывание и воровство. А в результате- "Денег нет. Но вы держитесь."
    bandabas
  5. APASUS Сегодня, 08:23
    . Если бы не 90-е годы, айфоны и айпады сейчас выпускали бы у нас, а не в США.

    Ну все это в США не делают ,это все собирают в Китае .Но дело совсем не в этом.
    Позволю не согласиться со столь уважаемым человеком и выскажу свое мнение
    Китай тоже не сразу стал технологическим гигантом ,он шел долгие года развития технологий.Сперва просо тупо копировали ,а сейчас переходят на следующий уровень развития.Но они годами вкладывали ресурсы в эту отрасль.А что происходит у нас?
    Благодаря Кудринской экономической политике страна вообще не вкладывает деньги в развитие новых отраслей экономики.Мы покупаем американские treasuries
    APASUS
    1. BlackMokona Сегодня, 09:01
      В США это всё изобретают, а в Китае собирают.
      BlackMokona
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:24
    Жорес Алфёров

    Человек, которому на подсознательном уровне хочется верить.
    rotmistr60
  7. Nix1986 Сегодня, 08:27
    Уважаю его как человека и ученого, но на мой взгляд он не совсем прав. Практически всегда любая сложная проблема на самом деле простая, просто мы сами своими "если", "не признанием самому себе в чем то" выстраиваем еще кучу новых вопросов и пррблема становится действительно сложной. Что мешало, начиная с 2000-х имея сверхприбыли от продажи нефти вкладывать эти деньги в диверсификацию экономики?! Ответ простой - кадры. Кто то составил детальный план развития с целевыми показателями, бюджетом под это дело, ответственными за это дело, органами, следящими за антикоррупционной составляющей?! Нет, все что было - это имитация, а бабки пилились, и распильщики все также на свободе (не буду говорить кто, их и так прекрасно знаем). Так что ответ простой -тот кто должен был это делать, это не делал, потому что ему это не надо.
    Nix1986
  8. Гардамир Сегодня, 08:30
    Это интервью ещё раз показывает, что у власти жадные глупцы. Не налоги с народа надо драть а вкладывать в науку. Наука ото бездонная бочка, торговля технологиями гораздо выгоднее ограбления собственной страны.
    Гардамир
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:47
    Похоже , что и нашу экономику может как спасти так и убить только как минимум континентальная война! Иначе мы быстро станем страной третьего мира.
    Геркулесыч
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