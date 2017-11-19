09:08 19 ноября
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Елена Ларина: За деньги, отнятые у олигархов, расплатится народ

Елена Ларина: За деньги, отнятые у олигархов, расплатится народ


Алексей Чеботарёв, «АиФ»: Елена Сергеевна, если в двух словах, о чём ваша книга?

Елена Ларина: О том, что подлинной трагедией России является отсутствие у страны национальной элиты. Собственно, это не только российская проблема. Но, к счастью для многих стран, в их элитах есть группы, ориентированные на прогресс, которые смогли запустить новую производственную революцию. Россия же в течение 25 лет в лучшем случае стагнирует, а с точки зрения научно-технического и производственно-технологического потенциала стремительно деградирует. В мире разворачивается стремительная гонка, а у нас люди, наделённые властью, всё будущее сводят к добыче криптовалют на заводе «Москвич».


— Почему вы не считаете нашу элиту подлинно национальной?

— Если мы сравним, скажем, американскую и российскую элиты, то в глаза нам бросится следующее. Ещё с конца XIX в. первые мультимиллионеры США (Рокфеллеры, Вандербильты и т. п.) значительную часть своего капитала завещали на развитие университетов, музеев, школ. Наше нынешнее правящее сословие сложилось в результате трёх этапов утилизации России. На первом этапе (вторая половина 1980-х — начало 1990-х) были продавцы Родины. Это в основном сотрудники советских внешнеторговых объединений, спецслужб, советской банковской системы, вчерашние спекулянты театральными билетами и т. п. Вторая генерация — рейдеры собственности. Сначала собственность была в 15-20 раз обесценена, а затем передана в нужные руки. Так появились первые российские миллиардеры — от Ходорковского до Потанина. А третья волна — короли госзаказа. Бюджетные стройки ведут одни и те же люди, и мы все их знаем. Никто из этих ребят не выпустил электромобиль, подобно Илону Маску. Они ничего не произвели, просто получили.

— И насколько далёк 1% населения России от народа?

— Россия — страна вопиющего неравенства. Мы гораздо ближе к Конго, Ботсване или Кот- д`Ивуару, чем к Швеции, Финляндии или Германии. Вообще коэффициент неравенства в России (коэффициент Джини) 0,41, в Германии — 0,3, в Китае — 0,43. Что касается имущественного неравенства, то, по оценкам зарубежных организаций, а также Всемирного банка, оно самое большое среди 50 крупнейших экономик мира.

— Вы говорили, что Трамп отберёт зарубежные деньги у чиновников и олигархов. Ну и что нам, обычным людям, с того?

— Всё очень просто. Российские пенсионеры получают пенсии из бюджета. Источником пополнения бюджета являются, во-первых, налоги с населения, во-вторых, налоги с корпораций. Недавно был принят закон, предусматривающий невзимание налогов с лиц и корпораций, попавших под санкции. Теперь представим себе, что Трамп отберёт зарубежные деньги не у 5, а у 25 чиновников и олигархов. Это будет означать лишь то, что они и их компании не будут платить налоги в бюджет. Соответственно, пострадают в первую очередь социальные выплаты и пособия. Сложилась система, когда ограничение возможностей за рубежом компенсируется расширением возможностей внутри. Поэтому, с одной стороны, конечно, кому-то может быть приятна реквизиция денег чиновников и олигархов, но надо помнить, что расплатится за это российское население.

Сейчас формируется новое глобальное разделение труда и производства. Мы более или менее хорошо жили в период дорогой нефти, но он заканчивается. В значительной степени потому, что уже с 2022 г. большинство машин будут использовать либо электрические двигатели, либо гибриды, резко упадёт спрос на бензин, т. е. в ближайшие 5-7 лет мы можем оказаться на фоне технологических лидеров примерно в положении нынешней Нигерии или Анголы. По кому это ударит больше всего? По народу.

Высокотехнологичная Россия миру не нужна. Значительная часть западных элит едина в том, что Россия представляет собой уникальный заповедник — хранилище ресурсов. Поэтому их главная задача на ближайшее время состоит в том, чтобы довести до конца процесс деиндустриализации страны, уничтожения научно-технологического потенциала и превращения её в огромное хранилище ресурсов на чёрный день, наступление которого специалисты американского разведывательного сообщества относят к 2030-2035 гг.

— Что могут в этой ситуации сделать простые люди?

— Прежде всего надо чётко разделить то, что от человека зависит, от того, над чем он не властен и что изменить не может. Поскольку российская экономика несамодостаточна, а критически зависит от экспорта и импорта, то в конечном счёте общая экономическая ситуация в стране мало зависит не только от обычных людей, но и от руководства страны.

В этих условиях самая рациональная стратегия — сосредоточиться на друзьях, сообществах, семье и конкретных делах, которые по максимуму не зависят от госрешений. Конечно, все хорошо знают, что основной бизнес — это бизнес с госденьгами. Но он может закончиться буквально в течение часа. Поэтому в ближайшей перспективе главное — заниматься собственным делом, здоровьем и образованием детей. Через 10 лет мир невозможно будет узнать. Очень заметно трансформируется и роль государства в этом мире. Поэтому от того, какое образование получат сейчас дети, зависит их будущая жизнь.
Автор: Елена Ларина
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14320


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Комментарии 9

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  1. василий50 Сегодня, 07:00
    Ну так воспитывать молодёжь по западным лекалам начал ещё Пётр первый. Дворяне в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ владели РУССКИМИ людьми. Вот и старались калироваться с импортными проходимцами лишь бы подчеркнуть собственное превосходство и право на рабовладение
    В нынешнюю элиту проскользнули те кто сумел урвать у всех нас. Понимая что они элементарные воры стараются хоть как то но придать себе респектабельности запускают сказки разной степени дебилизма. Понимая что в РОССИИ кроме ненависти, даже от лизоблюдов* ничего ни их ни их потомков не ждёт вот и стараются и денежку спрятать и убежище подготовить.
    василий50
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    Это будет означать лишь то, что они и их компании не будут платить налоги в бюджет.

    Ну если правительство очень желает упасть в яму вырытую ими же, то пускай не берут налоги с компаний. Но мне кажется, что это мало вероятно.
    rotmistr60
    1. Stas157 Сегодня, 08:33
      Цитата: rotmistr60

      Ну если правительство очень желает упасть в яму вырытую ими же, то пускай не берут налоги с компаний. Но мне кажется, что это мало вероятно.

      Так уже убрали! Вы не в курсе? Закон ротенберга приняли, не слышали? Несколько олигархов уже освобождены от налогов.
      https://m.youtube.com/watch?v=ccdTEzN_las
      Stas157
      1. Голован Джек Сегодня, 09:00
        Цитата: Stas157
        Закон ротенберга приняли, не слышали?

        Вранье. Не приняли.
        Цитата: Stas157
        Несколько олигархов уже освобождены от налогов

        "Закон Роттенберга", еслие, подразумевал компенсацию (за госсчет) потерь от санкций (а-ля арестованное имущество за границей).
        Этот закон не принят (инет в помощь, все лежит открыто).
        Закон о налоговых люготах для неризидентов - это савсэм-савсэм другой тэма...
        В школу, в сад (с).
        Голован Джек
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:36
    Всем верно сказано! !! hi Жаль, что это не доходит до властей! !!
    Геркулесыч
  4. Евродав Сегодня, 08:49
    Цитата: Геркулесыч
    Всем верно сказано! !! hi Жаль, что это не доходит до властей! !!

    До каких властей и что должно дойти? До властей, которые эти законы и принимают? Так они чётко выполняют план разрушения! Обращение Президента к народу с откровениями и смена Правительства и "замазанных" чиновников на реально мыслящих и деятельных профессионалов , вот наверно то , что ждёт народ... Но зная "этих", это такие потрясения, что мама не горюй! Готов ли к этому Путин, готовы ли мы?
    Евродав
    1. Boris55 Сегодня, 09:02
      Цитата: Евродав
      ... смена Правительства и "замазанных" чиновников ...

      Любые действия президента, премьера, чиновников всех уровней ограничены рамками законов, которые принимает Дума выбранная всеми нами. Шаг в право, шаг влево - статья, прыжок на месте - болотная. Поставь хоть Христа у руля будет то же самое. Народ же постоянно голосует за партию ЕР председатель которой является Д.Медведев. Путин не может пойти против воли народа. Так что "Нечего на зеркало пенять, коль у самих рожа крива".
      Boris55
  5. мыслитель Сегодня, 08:53
    Поскольку российская экономика несамодостаточна, а критически зависит от экспорта и импорта, то в конечном счёте общая экономическая ситуация в стране мало зависит не только от обычных людей, но и от руководства страны.
    Бред сивой экономистки.
    мыслитель
  6. Monster_Fat Сегодня, 09:06
    Ага "сосредоточиться" на семье,...заняться образованием....тем на что государство повлиять не может.... то есть простым языком стать "сферическим конем в вакууму". Грахданочка начала за здравие а кончила за-упокой. По пунктам: 1) дистанцироваться от государства не удастся так, как это государство ставит "подлянки" своим гражданам на каждом шагу смотри инфляцию, дорогие кредиты , растущие цены на ЖКХ, "постепенный" переход на платное здравохранение, платное образование, повышение пенсионного возраста, махинации с начисленим пенсий, ввод новых явных и завуалированных налогов и поборов и пр. продукты "бешенного принтера". Как в таких условиях "забыть" о государстве и сосредоточиться на семье? Государство просто не даст этого сделать. 2)сосредоточиться на образовании? Ну, во первыз оно (образование) теперь платное-найдется необходимая сумма на него? Во-вторых, на него нужно время, а где это время взять когда приходится "пахать" от рассвета до заката на нескольких работах, чтобы поддержать хотя-бы средний достаток в семье, да еще приходится постоянно решать те "подлянки", которые постоянно нам подкидывает наше правительство своим "бешенным принтером". Так, что советы госпожи-бизнес-леди, удачно "попавшей в струю", лишний раз показывают как подобные "эксперты-советчики" далеки от реальной жизни простого российского человека...
    Monster_Fat
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