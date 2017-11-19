Елена Ларина: За деньги, отнятые у олигархов, расплатится народ

Алексей Чеботарёв, «АиФ»: Елена Сергеевна, если в двух словах, о чём ваша книга?Елена Ларина: О том, что подлинной трагедией России является отсутствие у страны национальной элиты. Собственно, это не только российская проблема. Но, к счастью для многих стран, в их элитах есть группы, ориентированные на прогресс, которые смогли запустить новую производственную революцию. Россия же в течение 25 лет в лучшем случае стагнирует, а с точки зрения научно-технического и производственно-технологического потенциала стремительно деградирует. В мире разворачивается стремительная гонка, а у нас люди, наделённые властью, всё будущее сводят к добыче криптовалют на заводе «Москвич».— Почему вы не считаете нашу элиту подлинно национальной?— Если мы сравним, скажем, американскую и российскую элиты, то в глаза нам бросится следующее. Ещё с конца XIX в. первые мультимиллионеры США (Рокфеллеры, Вандербильты и т. п.) значительную часть своего капитала завещали на развитие университетов, музеев, школ. Наше нынешнее правящее сословие сложилось в результате трёх этапов утилизации России. На первом этапе (вторая половина 1980-х — начало 1990-х) были продавцы Родины. Это в основном сотрудники советских внешнеторговых объединений, спецслужб, советской банковской системы, вчерашние спекулянты театральными билетами и т. п. Вторая генерация — рейдеры собственности. Сначала собственность была в 15-20 раз обесценена, а затем передана в нужные руки. Так появились первые российские миллиардеры — от Ходорковского до Потанина. А третья волна — короли госзаказа. Бюджетные стройки ведут одни и те же люди, и мы все их знаем. Никто из этих ребят не выпустил электромобиль, подобно Илону Маску. Они ничего не произвели, просто получили.— И насколько далёк 1% населения России от народа?— Россия — страна вопиющего неравенства. Мы гораздо ближе к Конго, Ботсване или Кот- д`Ивуару, чем к Швеции, Финляндии или Германии. Вообще коэффициент неравенства в России (коэффициент Джини) 0,41, в Германии — 0,3, в Китае — 0,43. Что касается имущественного неравенства, то, по оценкам зарубежных организаций, а также Всемирного банка, оно самое большое среди 50 крупнейших экономик мира.— Вы говорили, что Трамп отберёт зарубежные деньги у чиновников и олигархов. Ну и что нам, обычным людям, с того?— Всё очень просто. Российские пенсионеры получают пенсии из бюджета. Источником пополнения бюджета являются, во-первых, налоги с населения, во-вторых, налоги с корпораций. Недавно был принят закон, предусматривающий невзимание налогов с лиц и корпораций, попавших под санкции. Теперь представим себе, что Трамп отберёт зарубежные деньги не у 5, а у 25 чиновников и олигархов. Это будет означать лишь то, что они и их компании не будут платить налоги в бюджет. Соответственно, пострадают в первую очередь социальные выплаты и пособия. Сложилась система, когда ограничение возможностей за рубежом компенсируется расширением возможностей внутри. Поэтому, с одной стороны, конечно, кому-то может быть приятна реквизиция денег чиновников и олигархов, но надо помнить, что расплатится за это российское население.Сейчас формируется новое глобальное разделение труда и производства. Мы более или менее хорошо жили в период дорогой нефти, но он заканчивается. В значительной степени потому, что уже с 2022 г. большинство машин будут использовать либо электрические двигатели, либо гибриды, резко упадёт спрос на бензин, т. е. в ближайшие 5-7 лет мы можем оказаться на фоне технологических лидеров примерно в положении нынешней Нигерии или Анголы. По кому это ударит больше всего? По народу.Высокотехнологичная Россия миру не нужна. Значительная часть западных элит едина в том, что Россия представляет собой уникальный заповедник — хранилище ресурсов. Поэтому их главная задача на ближайшее время состоит в том, чтобы довести до конца процесс деиндустриализации страны, уничтожения научно-технологического потенциала и превращения её в огромное хранилище ресурсов на чёрный день, наступление которого специалисты американского разведывательного сообщества относят к 2030-2035 гг.— Что могут в этой ситуации сделать простые люди?— Прежде всего надо чётко разделить то, что от человека зависит, от того, над чем он не властен и что изменить не может. Поскольку российская экономика несамодостаточна, а критически зависит от экспорта и импорта, то в конечном счёте общая экономическая ситуация в стране мало зависит не только от обычных людей, но и от руководства страны.В этих условиях самая рациональная стратегия — сосредоточиться на друзьях, сообществах, семье и конкретных делах, которые по максимуму не зависят от госрешений. Конечно, все хорошо знают, что основной бизнес — это бизнес с госденьгами. Но он может закончиться буквально в течение часа. Поэтому в ближайшей перспективе главное — заниматься собственным делом, здоровьем и образованием детей. Через 10 лет мир невозможно будет узнать. Очень заметно трансформируется и роль государства в этом мире. Поэтому от того, какое образование получат сейчас дети, зависит их будущая жизнь.