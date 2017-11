Почему красный маршал Буденный так и не взял Багдад

Глядя на современную карту Ближнего Востока, можно выделить четыре события столетней давности:– соглашение Сайкса – Пико от 16 мая 1916 года, в котором были разграничены сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой мировой войны;– антитурецкое восстание в Аравии летом 1916 года;– боевые действия на Синайском, Месопотамском и Кавказском фронтах;– декларация Бальфура 1917 года – официальное письмо, датированное 2 ноября, о создании в Палестине национального очага для еврейского народа.События тех лет находятся в памяти многих народов. Границы, установленные после «Великой войны», во многих местах не урегулированы до сих пор. Памятники и кладбища напоминают об ужасах войны. И сейчас на Ближнем Востоке нет мира под оливами.Первая мировая война (1914–1918) прошлась по Ближнему Востоку и Святой земле – от Суэцкого канала до Тигра и Евфрата. Британская империя воевала с Турецкой империей, которую поддерживала Германия. Российская империя вела бои на Кавказском фронте. Автору данных строк пришлось в конце прошлого века в течение десяти лет пройти по местам, следам и дорогам Первой мировой войны на Ближнем Востоке – от Суэцкого канала до Иерусалима, Дамаска, Бейрута и Багдада. Мне кажется, что я все еще там.Приведем победоносные военные сводки последних лет войны.31 октября 1917 года британские войска заняли город Беэр-Шеву.9 декабря 1917 года войска британского генерала Алленби заняли священный град Иерусалим. Потребовалось три года, чтобы дойти от Суэцкого канала до Палестины.11 марта 1917 года британцы заняли Багдад, а 1 октября 1918 года при поддержке арабских повстанцев из Аравии взят Дамаск.7 октября 1918 года французские войска освобождают Бейрут.24 октября того же года взят иракский Киркук, а 26 октября – сирийский город Алеппо.Военные действия на Ближнем Востоке закончились 30 октября 1918 года подписанием между Антантой и побежденной Турцией Мудросского перемирия (о. Лемнос).Время войне и время миру.В Иерусалиме о тех событиях напоминают Британское военное кладбище и Кенотаф. На кладбище похоронены 2514 солдат Содружества, 100 из которых так и не были опознаны. Внизу Кенотафа в одну строку с четырех сторон на английском языке сделана надпись: Near this spot, the Holy City was surrendered to the 60th London Division, 9th December 1917. Erected by their comrades to those officers, NCOs and men who fell in fighting for Jerusalem («Возле этого места Святой город был освобожден 60-й Лондонской дивизией 9 декабря 1917 года. Сооружено сослуживцами для тех офицеров, унтер-офицеров и солдат, которые погибли в сражении за Иерусалим»).Отметим, что союзники по Антанте на первоначальном этапе войны взаимодействовали с русскими войсками на Кавказском и Персидском направлениях, но затем охладели.Русские войска провели успешные Сарыкамышскую и Эрзерумскую наступательные операции на Кавказском фронте, а на Персидском фронте в начале 1916 года в ходе Хамаданской и Керманшахской операций вели наступление на Багдад (экспедиционный корпус Николая Николаевича Баратова в Персии).В своих мемуарах «Боевой путь» участник тех событий будущий «красный Мюрат» и маршал Семен Михайлович Буденный только лишь на одной странице книги пять раз упоминает город Багдад. Он служил в 18-м драгунском Северском полку безномерной Кавказской кавалерийской дивизии. Она считалась одной из лучших (в войсках называлась «полугвардейской»).Дан был приказ – на Багдад! Но наступление длилось недолго.По словам С.М. Буденного, его нога ступала на землю Месопотамии. Разъезды выделялись и от других полков. Маршал вспоминал:«Мы действовали в тылу противника двадцать два дня. За эти действия солдаты взвода получили награды. Награжден был и я Георгиевским крестом 2-й степени».Британцы решили брать Багдад самостоятельно на Месопотамском фронте.На ближневосточном направлении обе воюющие стороны использовали авиацию, артиллерию, автомобили и бронемашины. Но основным средством передвижения были кони, люди, мулы и верблюды.Весомый вклад в события на данном театре военных действий внесли евреи. Вначале было создано подразделение с необычным названием: «Сионский корпус погонщиков», известный также как «Отряд погонщиков мулов». В конце апреля 1915 года отряд (500 человек) участвовал в операции на полуострове Галлиполи. Добровольцы доставляли боеприпасы на передний край, 14 бойцов погибли, более 60 получили ранения. После ухода англичан из Галлиполи отряд возвращается в Египет, где в мае 1916 года он был расформирован.Существовало два вида верблюжьих формирований. Имперский верблюжий корпус – войсковое соединение Британской империи периода войны. Личный состав передвигался на верблюдах. Корпус был основан в январе 1916 года (четыре батальона). Состав – 4150 человек и 4800 верблюдов. За время ведения военных действий погибло 246 военнослужащих корпуса.«Логистикой» занимался Египетский верблюжий транспортный корпус. Через него прошло 72,5 тыс. верблюдов и около 170 тыс. погонщиков.В 1921 году в Лондоне установлен памятник Имперскому верблюжьему корпусу. На памятнике выбиты имена погибших воинов и названия 20 сражений, в которых он принимал участие. Боевой путь корпуса хорошо описан в литературе.Постепенно в Палестину начали направляться еврейские подразделения побатальонно, сведенные в Еврейский легион, численностью 6400 человек. Активными участниками формирования легиона были Трумпельдор (1880–1920), Бен-Гурион (1886–1973), Бен-Зеви (1884–1963) и Жаботинский (1880–1940).Всего в трех батальонах Еврейского легиона служило евреев: 1700 из США, 1500 из Эрец-Исраэль, 1400 из Англии, 300 из Канады, 50 из Аргентины, 50 освобожденных османских пленных. В 1961 году был открыт Дом легиона и музей Еврейского легиона.Более 40 лет назад израильский офицер связи рассказал мне некоторые подробности об участниках Еврейского легиона. Среди них был Трумпельдор. Во время Русско-японской войны он отличился при обороне Порт-Артура, но потерял левую руку выше локтя. Продолжал служить, стал прапорщиком. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Исключен из университета за политическую активность. Сейчас его имя известно и в России, в Симферополе. На доме, где он проживал, есть мемориальная доска: «Доска установлена в память о герое Русско-японской войны, полном георгиевском кавалере И. Трумпельдоре, уроженце г. Пятигорска. Май 2003 года». А в Москве на Поклонной горе в музее «Холокост» среди имен героев Русско-японской войны есть и имя Иосифа Трумпельдора.Вспомним и две другие личности. Бен-Гурион стал премьером Израиля в 1948 году, Бен-Зеви – вторым президентом страны.В декабре 1973 года автор данных строк находился в штабе контрольного центра (Исмаилия) Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП). Из штаб-квартиры из Иерусалима приходила каждую неделю почта (ООН имеет свою дипломатическую почту). Кстати, штаб-квартира миссии находится в бывшем здании Британского верховного комиссара – «Правительственный дом».Прислали несколько газет Jerusalem Post на английском языке. Начальник контрольного центра французский майор Волош передал мне одну из газет, предупредив: «В целях безопасности посторонним не передавать, за пределы штаба не выносить».В некрологе сообщалось, что 1 декабря 1973 года скончался Бен-Гурион. Половина газеты была посвящена ему. В нынешнем веке последние пять лет я регулярно читаю в Интернете Jerusalem Post.В 1917 году британские войска безуспешно два раза штурмовали район Газы. Газеты не скупились на критику командования. Как водится, сменили командование. Командующим Египетским экспедиционным корпусом стал генерал Эдмунд Алленби (через два года он станет фельдмаршалом).Больше Газу не штурмовали, а пошли в брешь через пустыню на Беэр-Шеву (по прямой 46 км), введя противника в заблуждение. Важную роль сыграла конница.Битва за Беэр-Шеву состоялась 31 октября 1917 года. Переломным моментом боя стала стремительная атака 4-й австралийской бригады легкой кавалерии.В этот же день 31 октября 2017 года в Беэр-Шеве состоялась историческая реконструкция сражения столетней давности. Сотня всадников в военной форме из Австралии и Новой Зеландии прошла по старому городу и местам боев. В мероприятии участвовали премьер Израиля Нетаньяху и делегации из Австралии и Новой Зеландии. Велась прямая трансляция.Наш рассказ будет неполным, если не рассказать о двух самых высоких памятниках на Ближнем Востоке, напоминающих о «Великой войне» (1914–1918).Начнем с монумента, посвященного защитникам Суэцкого канала. На монументе сделана надпись на французском языке: «1914 DEFENSE DU CANAL DE SUEZ 1918».Отметим, что Первая мировая война коснулась территории Египта, Палестины и Месопотамии. В начале 1915 года турецкие войска начали выдвижение из Палестины через центральный Синай в сторону Суэцкого канала. Направление наступления было выбрано неудачно. Войскам пришлось тащить с собой через пустыню переправочные средства. И хотя три лодки и небольшой турецкий отряд переправились через канал, но десант был уничтожен британскими войсками. Произошло это 2–3 февраля 1915 года. Турки отступили до Эль-Ариша, но британцы их не преследовали из-за отсутствия достаточного количества верблюдов.Британским войскам понадобилось почти три года, чтобы дойти до Иерусалима. Защитникам Суэцкого канала в 1930 году был сооружен памятник. По внешнему виду он напоминает камертон. Автору данных строк приходилось не только бывать возле памятника, но и пролетать над ним на самолете и вертолете, взглянуть на монумент глазами памяти. Дело в том, что мне пришлось быть в течение пяти лет военным наблюдателем в Органе ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП) с 1973 по 1980 год. На западном берегу Суэцкого канала миротворцы ООН проводили два раза в месяц инспекции зенитно-ракетных позиций.Сорок лет назад мне и французскому военному наблюдателю, выпускнику военного училища Сен-Сир, было поручено проверить район южнее Исмаилии. Подъехали к монументу, рядом с которым находилась позиция зенитной артиллерии. Проверка не потребовала много времени – нарушений не было.Казалось, что покровительница истории Клио вступила в действие. Сначала мой французский коллега, а затем египетский офицер сообщили некоторые подробности, связанные со строительством этого монумента. Создатели монумента – французы: скульптор долгожитель Раймонд Деламарре и архитектор Мишель Ру-Спитц.Памятник состоит из двух сорокаметровых пилонов, облицованных гранитом и двух стилизованных восьмиметровых гранитных скульптур. Между пилонами создан просвет, символизирующий Суэцкий канал.Скульптуры изготовлены из серо-розового гранита, они привезены из Италии (Сардиния, о. Маддалена). Скульптура с факелом символизирует светлый разум, а вторая скульптура олицетворяет силу, твердость, мужество. Обе скульптуры выдвинуты от пилонов на 13 м.Монумент располагается на возвышенности с библейским названием Джебель Мариам (по-арабски – гора Марии). Высота плато – 30 м над уровнем озера Тимсах, от монумента до Суэцкого канала около 300 м. Перед проходящими по каналу судами предстает величественный памятник.Монумент был открыт 3 февраля 1930 года. Военная история начала XX века запечатлена в этом памятнике.Теперь несколько слов о современном памятнике: Арабский флагшток в Акабе (Иордания), его высота – 132 м. Размер флага – 30х60 м. Бедуинская армия в ходе восстания против Османской империи 6 июня 1916 года захватила Акабу. Эта победа привела к созданию независимых арабских государств. На набережной Акабы 2 октября 2004 года появился флаг, вошедший Книгу рекордов Гиннесса.Наконец, восточные особенности.На акабском базаре вам могут предложить бронзовый компас британского разведчика Лоуренса Аравийского. Понятно, что Восток – дело действительно тонкое.