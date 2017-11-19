Йеменский разлом

Находясь в одном из самых нефтеносных регионов мира, на Аравийском полуострове, Йемен оказался обделен черным золотом. Поэтому сейчас он является одним из самых нищих государств арабского мира и Азии в целом. Дополнительной проблемой для него стала внутренняя разделенность – не только на племена (это характерно для многих арабских стран, в том числе весьма успешных), но и на два государства. Разделение на северную (турецкую) и южную (английскую) части сложилось во второй половине ХIХ века. После распада Османской империи в 1919 году Северный Йемен стал независимым королевством, Южный Йемен остался английской колонией.В сентябре 1962 года в Северном Йемене произошел военный переворот, в результате которого монархия была свергнута и провозглашена Йеменская Арабская Республика (ЙАР). Идеология новой власти была не откровенно коммунистической, но явно левой, впрочем, однозначно прогрессивной для этой страны. В частности, в Йемене было наконец-то отменено рабство. Как часто случалось в арабском мире, военные оказались наиболее передовой частью общества.Как и следовало ожидать, сторонники свергнутого короля при поддержке Саудовской Аравии (где, кстати, рабство на тот момент еще не отменили), Иордании и Великобритании развязали в стране гражданскую войну. Она быстро переросла в войну классическую, поскольку на помощь республиканским войскам пришел насеровский Египет, разумеется, поддержанный СССР.Москва начала массированные поставки оружия республиканской армии и египтянам. С лета 1963 года по начало 1966 года действовал постоянный воздушный мост Кривой Рог – Симферополь–Анкара–Никосия–Каир–Сана, по которому летали военно-транспортные Ан-12 ВВС СССР с опознавательными знаками ВВС Египта. Обычная загрузка Ан-12 составляла от 4 до 12 т техники и боеприпасов или 60–70 человек личного состава (египетских солдат и офицеров). В йеменской республиканской армии появились советские военные советники.Численность египетских войск в ЙАР была быстро доведена до 40 тыс. человек (в максимуме она доходила до 70 тыс.). Египтяне широко использовали авиацию (включая стратегические бомбардировщики Ту-16, летавшие прямо с египетской территории), которая вскоре начала бомбить не только позиции мятежников-монархистов в самом Йемене, но и на территории Саудовской Аравии. Та объявила всеобщую мобилизацию и обратилась за помощью к США. Американцы перебросили на саудовские аэродромы несколько эскадрилий истребителей и отправили авианосное соединение в Красное море. Англичане из Южного Йемена также нанесли несколько ударов по войскам ЙАР. На прямую войну с США и Великобританией ради йеменских республиканцев Египет и СССР готовы не были, поэтому война в Йемене приняла затяжной характер. Иордания вскоре отказалась от поддержки монархистов, впрочем, эта поддержка и так была не очень заметна. Несколько попыток объявить перемирие провалились.В 1967 году произошли события, повлиявшие на ход гражданской войны. С одной стороны, в июне Египет потерпел сокрушительное поражение в Шестидневной войне с Израилем, что резко ограничило его возможности по поддержке республиканцев в ЙАР. С другой стороны, в июле британцы были вынуждены покинуть Южный Йемен, где была провозглашена Народно-Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) открыто социалистической ориентации (естественно, она сразу получила полную поддержку Москвы). В августе Каир и Эр-Рияд договорились о взаимном выходе из йеменской гражданской войны. В октябре египетские войска, потеряв более 20 тыс. человек убитыми, покинули Йемен. После этого монархисты осадили столицу страны Сану и, как казалось, были очень близки к победе. Но СССР организовал воздушный мост уже непосредственно в Сану, что помогло республиканцам прорвать блокаду. Война продолжалась еще два года и закончилась отказом монархистов от дальнейшей борьбы с условием их включения в республиканские органы власти.Уже через два года случилась скоротечная война между ЙАР и НДРЙ (в сентябре-октябре 1972 года). Никаких реальных результатов ни одной из сторон она не принесла.В 1978 году в ЙАР возник оппозиционный Национальный демократический фронт (НДФ), получивший поддержку со стороны НДРЙ и Ливии. Это привело к еще одной межйеменской войне, которая началась в последний день февраля 1979 года. Войска ЙАР пересекли границу НДРЙ, чтобы добиться прекращения поддержки НДФ. Однако в первые же три дня ВВС НДРЙ добились превосходства в воздухе, сбив в воздушных боях четыре МиГ-17, уничтожив на земле шесть МиГ-21 и до семи вертолетов ВВС ЙАР. В ответ ПВО ЙАР сбила два южнойеменских Су-22. Войска НДРЙ уверенно наступали в глубь ЙАР. США срочно передали ЙАР 12 истребителей F-5Е и наняли тайваньских летчиков для них. Кроме того, в ЙАР были переброшены ЗРК из Ирака (да, Саддам Хусейн в этом случае воевал, пусть и очень ограниченно, за США против СССР). 20 марта президенты ЙАР и НДРЙ встретились в Кувейте, где и подписали мирное соглашение.После подписания мира НДФ начал ослабевать. В мае 1982 года НДРЙ полностью прекратила его поддержку, после чего правительственные войска ЙАР добили «фронтовиков».В результате всех этих событий ЙАР почти выпала из числа союзников СССР, теперь гораздо большее влияние на Сану, чем Москва, имели бывшие противники – Вашингтон и Эр-Рияд. ВС ЙАР были оснащены как советским, так и западным оружием, в них уживались Т-55 с М60, МиГ-21 с F-5.Зато НДРЙ стала одной из главных опор Москвы в третьем мире. Аден превратился в важнейший пункт базирования ВМФ СССР, позволяющий контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, то есть выход из Красного моря. Военная база СССР появилась также на острове Сокотра. ВС НДРЙ были полностью оснащены советским оружием и регулярно проводили совместные учения с советскими моряками и морскими пехотинцами.В январе 1986 года этим самым советским морякам и морпехам пришлось организовывать срочную эвакуацию из НДРЙ советских, а также многих иностранных граждан, в том числе и представителей западных стран, поскольку в стране случилась короткая, но очень жестокая гражданская война. В ходе войны произошел раскол внутри ВС страны, поэтому имела место удивительная битва сухопутных войск против флота. По итогам этой войны НДРЙ вроде бы осталась в советской сфере влияния, однако к этому моменту данное понятие уже быстро утрачивало смысл. В 1988 году между ЙАР и НДРЙ начались переговоры об объединении, которое официально состоялось в мае 1990 года.Формальное равноправное объединение на самом деле сильно напоминало аннексию 3-миллионного Юга 10-миллионным Севером. Президентом объединенного Йемена стал президент ЙАР, в стране начались ползучие репрессии против бывшего руководства НДРЙ. При этом ВС двух стран, по сути, так и не были объединены, но оказались перемешаны территориально (некоторые соединения ВС ЙАР были передислоцированы на юг, часть соединений ВС НДРЙ – на север).В апреле 1994 года на севере страны бронетанковая бригада бывших ВС ЙАР внезапно атаковала и разгромила перемещенную сюда бронетанковую бригаду бывших ВС НДРЙ. Непосредственные причины столь откровенного вероломства до сих пор не очень понятны. Разумеется, стороны обвинили в случившемся друг друга и начали активно готовиться к войне, которая развернулась в начале мая. Из-за территориального перемешивания воинских соединений южане получили возможность атаковать с суши и воздуха Сану, а северяне – Аден. Более того, южане нанесли несколько ударов по Сане баллистическими ракетами Р-17, широко известными под западным названием «Скад». Войска формально единой страны начали целенаправленно уничтожать друг друга и громить инфраструктуру.Руководство Йеменской социалистической партии (ЙСП), ранее правящей в НДРЙ, несколько раз призывало к миру, однако президент Йемена (бывший президент ЙАР, причем он руководил страной с 1978 года) Али Абдалла Салех все призывы немедленно отвергал. 21 мая ЙСП провозгласила восстановление независимой НДРЙ, только без «Н», то есть Демократическую Республику Йемен. От социализма лидеры ЙСП отказались, быстро переделавшись в исламистов. После этого они сразу начали получать помощь от Саудовской Аравии. На стороне южан выступили также Египет и Сирия, правда, чисто словесно. Кроме того, южане начали нелегально закупать оружие в Молдавии и Болгарии, однако много получить не успели. Северян же поддерживали Ирак, Иордания, Судан, Иран.К концу мая стороны в основном выбили бывшие кадровые армии друг друга, после чего начали всеобщую мобилизацию. Здесь заведомое преимущество было на стороне северян просто по факту более чем трехкратного превосходства в численности населения. Все соединения бывших ВС НДРЙ на севере были разгромлены, к середине июня война полностью переместилась на юг, северяне начали осаду Адена. В начале июля бои шли уже на улицах столицы Южного Йемена. Бои эти носили исключительно ожесточенный характер, но фактор численного превосходства северян был решающим. 8 июля 1994 года Аден пал, к середине июля война закончилась, остатки войск южан ушли в Оман.В декабре 1995 года у Йемена случился короткий конфликт с Эритреей, которая, двумя годами ранее окончательно отделившись от Эфиопии, решила захватить острова Ханиш в Красном море. В ходе операции эритрейцы случайно повредили российское торговое судно. В 1998 году Международный арбитраж в Гааге присудил большую часть островов Йемену.После этого Йемен постепенно переквалифицировался в «важнейшего союзника США в борьбе с терроризмом», предоставляя американским войскам (в первую очередь – спецназу) территорию для борьбы с запрещенной в России «Аль-Каидой». При этом, как ни парадоксально, началась ползучая исламизация страны. Очень быстро укрепляла свои позиции в Йемене «Аль-Каида» на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ). Этому способствовали сохраняющаяся внутренняя раздробленность страны и поголовная нищета населения при столь же поголовной его вооруженности (каждая йеменская семья имеет как минимум один «калашников»). Очень большие ВС Йемена состояли из множества бригад (более 50), каждая из которых, по сути, являлась племенным военным формированием. Не удивительно, что именно в Адене в октябре 2000 года был подорван катером-камикадзе американский эсминец «Коул», получивший тяжелые повреждения, погибло 17 моряков.Ситуация в стране стремительно ухудшалась. В 2004 году на севере страны проявили себя повстанцы-хоуситы (местные шииты), требовавшие автономии. В сентябре 2009 года началась открытая война между правительственными силами Йемена и хоуситами. На стороне правительства начала воевать Саудовская Аравия, которая в ходе этих боев потеряла 73 человека. В феврале 2010 года правительство и хоуситы подписали перемирие, которое, однако, долго не продлилось. Почти одновременно, в январе 2010 года, Салех официально объявил войну «Аль-Каиде», которая все активнее разворачивала свои действия на юге страны. С апреля 2009 года там же, на юге, начали действовать сепаратисты, стремящиеся к восстановлению НДРЙ (возможно, под другим названием). Повстанцы-южане, хоуситы и «Аль-Каида» ненавидели друг друга, их не объединяло ничего, кроме еще большей ненависти к правительству Салеха.В 2011 году Йемен попал под арабскую весну. Первые антиправительственные выступления начались в январе, после чего в стране, по сути, случилась очередная гражданская война, только уже не между Севером и Югом, а между племенами по признаку их отношения к президенту Салеху. Соответственно воевали между собой в основном бригады ВС Йемена. Этим, разумеется, воспользовалась «Аль-Каида», быстро установившая контроль над рядом регионов. В частности, в мае развернулась многомесячная битва за город Зинджибар на юге страны, который исламисты удерживали до сентября. К ноябрю многочисленные международные посредники (в первую очередь Вашингтон и Эр-Рияд) все же дожали Салеха, убедив его уйти в отставку и передать власть вице-президенту аль-Хади, который в 2012 году был благополучно избран президентом, получив абсолютно демократические 98% голосов. Поскольку подобная «демократия» устроила не всех, возобновление войны было делом очень короткого времени. Обиженный Салех нашел общий язык с одними из бывших противников – хоуситами. Что было дальше, описано в статье «Йемен – второй фронт для Сирии» («НВО», 21.04.17). А когда и как все это кончится – предсказать совершенно невозможно.