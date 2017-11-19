Америка создаст для защиты от "стран-изгоев" свою "Сатану"

Согласно текущим взглядам военно-политического руководства Соединенных Штатов, наземная компонента стратегических ядерных сил является главной составляющей американской ядерной триады. Это обусловливается следующими отличительными особенностями межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования: высокая готовность к нанесению ракетно-ядерных ударов в ходе любой стратегической наступательной операции и способность к реализации различных по характеру форм и способов боевого применения (превентивный, ответно-встречный или ответный ядерные удары в любых условиях текущей военно-политической и стратегической или оперативно-тактической обстановки); высокая надежность и всепогодность несения ими боевого дежурства и боевого применения по предназначению, а также способность обеспечить поражение с высокой точностью и эффективностью любых имеющих стратегическую важность различных по типу объектов противника. При этом атомные подводные ракетоносцы, вооруженные баллистическими ракетами, рассматриваются в первую очередь как средство для осуществления гарантированного ответного ядерного удара.Именно поэтому Пентагон на протяжении последнего времени постоянно проводил модернизацию стоящих на вооружении стратегических ядерных, или, как их чаще называют, наступательных, сил США межконтинентальных баллистических ракет типа «Минитмен» III. Американцы заменили или модернизировали на «минитменах» почти все, что смогли: заменили топливо, используемое в ступенях ракеты, на более современное и эффективное; модернизировали и повысили надежность систем управления и наведения ракеты и т.п.Однако время берет свое: ракета, принятая на вооружение более четырех десятилетий назад (притом что первоначальный срок службы ракет был определен всего в 10 лет), уже не в состоянии гарантированно обеспечить решение возлагаемых на стратегические ядерные силы задачи в среднесрочной, а то и даже ближнесрочной перспективе. Самая молодая ракета «Минитмен» III, стоящая сегодня в шахте, была выпущена в 1978 году! «Даже iPhone первого поколения обладает большей вычислительной мощью, чем бортовая ЭВМ ракеты «Минитмен» III», – замечает генерал-майор ВВС США в отставке Роджер Берг в своей работе «Ядерный хребет Америки: значимость группировки межконтинентальных баллистических ракет и новая программа Ground Based Strategic Deterrent», опубликованной в январе 2017 года.Вот почему совсем недавно после длительного обсуждения военно-политическое руководство США все же приняло решение о начале реализации программы создания межконтинентальной баллистической ракеты наземного, а именно шахтного, базирования нового поколения. Данная программа получила обозначение Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), что можно перевести с английского как «Программа создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания».Возможность разработки МБР нового поколения в ВВС США стала изучаться с 2002 года, а в 2004 году специалисты приступили к процедуре «Анализа альтернатив» (Analysis of Alternatives – AOA). Причем первоначально, что интересно, речь шла о возможном начале постепенного развертывания новой межконтинентальной баллистической ракеты – с заменой МБР типа «Минитмен» III – уже в 2018 году. Позже стало понятно, что эти планы слишком уж оптимистичны, поэтому Космическое командование ВВС США, отвечавшее тогда за силы межконтинентальных баллистических ракет, рекомендовало командованию своего вида ВС и военно-политическому руководству Соединенных Штатов применить «эволюционный подход к замене группировки ракет «Минитмен» III».Согласно данному подходу, Пентагон должен был продолжать работы по модернизации отдельных элементов конструкции стоящих на боевом дежурстве межконтинентальных баллистических ракет семейства «Минитмен» III с намерением использования их впоследствии на ракетах нового поколения, а не приступать «с нуля» к разработке совершенно новой ракеты. Об этом в июне 2006 года заявил замглавы данного командования генерал-лейтенант Фрэнк Клоц, позже, в 2009–2011 годы, занимавший пост главы Командования глобальных ударов ВВС США. По словам генерала, одной из побудительных причин этого стала экономия финансовых средств.Забегая вперед, отметим, что стремление сэкономить бюджетные средства заставило американских военных едва ли не впервые выдвинуть реальное предложение обеспечить «высокую степень унификации» между стратегическими баллистическими ракетами наземного и морского базирования.Впрочем, взаимопонимания летчикам и морякам найти не удалось, поэтому командование ВВС решило проанализировать возможность модернизации ракет «Минитмен» III с целью сохранения их боеспособной группировки вплоть до рубежа 2030 года, когда планировалось поставить на боевое дежурство МБР нового типа. Одновременно было начато изучение потенциального облика последней. Затем, в 2011 году, специалисты ВВС США приступили к изучению возможности сохранения боевого потенциала наземной группировки национальных стратегических ядерных сил на основе оценки возможностей, а в следующем году – к новому «Анализу альтернатив» в отношении группировки межконтинентальных баллистических ракет, который успешно завершили в 2014 году.Наконец, в запросе на финансирование в рамках военного бюджета США на 2013 финансовый год появилась статья, предполагавшая финансирование новой программы – «Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания». Данный рубеж можно с полным правом считать точкой отсчета истории создания американской межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения. Первый транш по данной статье был небольшой, всего 11,7 млн долл. (на финансирование упомянутого выше исследования «Анализ альтернатив»), но, как говорится, лиха беда начало.В рамках финального «Анализа альтернатив» рассматривались следующие варианты или сценарии:– базовый сценарий – подразумевал постепенное продление сроков службы ракет «Минитмен» III до 2075 года при условии полного отказа от попыток «ликвидировать брешь, возникшую в боевых возможностях в области стратегического ракетного вооружения»;– поэтапный подход – повысить боевой потенциал группировки МБР типа «Минитмен» III за счет внедрения в данную систему ракетного оружия ряда усовершенствований;– вариант «полной замены» – создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна заменить в имеющихся шахтных пусковых установках отдельного старта МБР типа «Минитмен» III;– «мобильный вариант» – разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты в составе подвижного стратегического ракетного комплекса (грунтового или железнодорожного типа базирования);– «тоннельный вариант» – наиболее экзотический вариант, который подразумевал создание стратегического ракетного комплекса, базирующегося под землей в специально сооруженных тоннелях и перемещающегося по ним.По результатам первого этапа анализа указанных вариантов развития наземной группировки американских стратегических ядерных сил к дальнейшему изучению допустили уже только три варианта: базовый вариант (стоимость реализации на период 2019–2075 годы в ценах 2014 финансового года – 160 млрд долл.); вариант полной замены (стоимость реализации – 159 млрд долл.) и вновь предложенный «гибридный» вариант, согласно которому сохранялась группировка МБР шахтного базирования и разрабатывался новый подвижный ракетный комплекс (стоимость реализации – 242 млрд долл.). Простой анализ стоимостного показателя побудил ряд экспертов уже тогда высказать предположение о том, какой вариант в итоге одержит победу.В июле 2014 года высокопоставленные представители американского военно-промышленного комплекса были проинформированы об основных результатах «Анализа альтернатив» в отношении будущего наземной компоненты стратегических наступательных сил и связанной с ним необходимости создания новой межконтинентальной баллистической ракеты. В обнародованном 8 августа 2017 года специальном докладе Исследовательской службы Конгресса США, подготовленном аналитиком по вопросам ядерного оружия Эми Вулф и озаглавленном «Стратегические ядерные силы США: основные данные, разработки и проблемные вопросы», в этой связи указывалось, что командование ВВС США в результате очередного, теперь уже заключительного «Анализа альтернатив» пришло к выводу о целесообразности реализации «гибридного» плана в отношении создания МБР нового поколения.Основные его черты выглядят следующим образом:– сохраняется базовая конструкция новой ракеты, имеющаяся на сегодня система связи и передачи команд, а также действующие (боеготовые) шахтные пусковые установки отдельного старта;– заново будут созданы двигатели ступеней ракеты, система наведения, платформа разведения и ядерные боеголовки, а также соответствующие обеспечивающие системы и дополнительное оборудование;– приоритетным вариантом размещения МБР нового поколения является стационарное базирование в высоко защищенных шахтных пусковых установках отдельного старта, но конструкция ракеты и возможности системы управления позволят в перспективе при необходимости размещать новую межконтинентальную баллистическую ракету и в мобильном варианте.В указанном докладе Исследовательской службы Конгресса США приводится также объем финансирования по «Программе создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания», который выглядит следующим образом: 2016 финансовый год (ф.г.) – 75 млн долл., 2017 ф.г. – 113 млн долл., 2018 ф.г. (запрос) – 215,7 млн долл. (изначально планировалось запросить 294 млн долл.). В общей же сложности, по информации, содержащейся в запросе ВВС США на финансирование в 2018 ф.г. в период до 2022 ф.г. на данную программу планируется израсходовать более 5,2 млрд долл.Следует упомянуть, что в 2015 году представители командования ВВС США оценивали общие расходы по рассчитанной на 30-летний период программе создания, закупки и эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения в размере порядка 62,3 млрд долл. (в ценах 2015 года), в том числе: закупка 642 ракет – 48,5 млрд долл. (на боевое дежурство планируется поставить 400 новых межконтинентальных баллистических ракет), расходы на систему управления и контроля – 6,9 млрд долл., модернизация пунктов управления пуском ракет – 6,9 млрд долл.Однако в обнародованной в сентябре 2016 года агентством Bloomberg информации со ссылкой на представителей Управления анализа и оценки программ МО США указывалось, что его специалисты теперь оценивают данную программу на тот же 30-летний период уже в 85 млрд долл., в том числе: НИОКР – 22,6 млрд долл., закупки ракет – 61,5 млрд долл., необходимые для реализации программы мероприятия военного строительства – 718 млн долл. Представители ВВС, правда, отметили, что разница в 23 млрд долл. – это просто результат применения разных подходов и критериев к проводимой оценке, поскольку Соединенные Штаты уже на протяжении нескольких десятилетий не имеют полноценного опыта разработки, вывода в серию и принятия на вооружение межконтинентальных баллистических ракет.Согласно обнародованным в открытой американской печати данным, командование ВВС США планирует начать производство ступеней новой межконтинентальной баллистической ракеты в течение 2026 ф.г., приступить к приему первых «собранных и готовых к применению изделий» в 2028 ф.г., поставить на боевое дежурство первые 9 ракет – к 2029 ф.г., а всю группировку из 400 боеготовых ракет поставить на боевое дежурство к 2036 ф.г. Правда, полностью оснастить все имеющиеся на сегодня 450 шахтных пусковых установок отдельного старта новыми системами управления и контроля ВВС планируют только к 2037 году.Американские специалисты указывают, что межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения будет построена по так называемой открытой архитектуре, что позволит при необходимости в течение всего планируемого 60-летнего срока ее службы достаточно легко и оперативно проводить ее модернизацию и усовершенствование, а также внедрять в нее различные новейшие разработки. По словам представителей компании «Боинг», являющейся на сегодня одним из двух основных претендентов на роль генерального подрядчика по данной программе, применение модульного подхода к конструкции новой ракеты позволит снизить стоимость ее создания и последующих модернизаций.По оценкам российских специалистов, «новые ракеты будут комплектоваться усовершенствованными ракетными двигателями с повышенными энергетическими характеристиками и менее подверженными растрескиванию в процессе эксплуатации. Управление вектором тяги маршевых двигателей предполагается осуществлять отклонением сопел с помощью электромеханических приводов. Предусматривается оснащение новой системой прицеливания, модернизированной платформой разведения боеголовок с комплексом средств преодоления ПРО противника. В инерциальной системе управления ракет намечено использовать современную элементную базу, а также радиационно-стойкие электронные компоненты нового поколения. Система управления ракеты будет обеспечивать точность стрельбы не хуже КВО – 120 метров. Планируется полностью заменить наземную проверочно-пусковую аппаратуру на пунктах управления пуском и оголовках ШПУ. Перспективная МБР будет комплектоваться новыми боеголовками, создание которых предусмотрено концепцией «три плюс два» на базе имеющихся ядерных компонентов. Предусматривается разработка унифицированной платформы разведения с жидкостным или твердотопливным двигателем для размещения нескольких боеголовок» (М. Вильданов, Н. Башкиров, А. Кузнецов. «Пентагон готовит замену МБР Minuteman III». Журнал Концерна ВКО «Алмаз-Антей» № 1, 2017 г.).29 июля 2016 года Отдел по контролю за «Программой создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания» Управления межконтинентальных баллистических ракет Центра ядерных вооружений ВВС США выдал заинтересованным компаниям запрос на предложения по вопросу разработки, производства и последующего техобслуживания МБР нового поколения. Интерес к данной программе проявили компании «Боинг», «Локхид Мартин» и «Нортроп Грумман», однако по результатам рассмотрения полученных документов ВВС США выдали 21 августа 2017 года контракты только двум из них: компания «Боинг» получила контракт стоимостью 349,2 млн долл., а компания «Нортроп Грумман» – стоимостью 328,6 млн долл. Контракты выданы в рамках реализации этапа доработки технологий и снижения рисков (Technical Maturation and Risk Reduction – TMRR) и предусматривают необходимость разработки в течение трех лет – в период до 20 августа 2020 года – проекта перспективной американской межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам изучения предложенных компаниями вариантов последней заказчик в 2020 году примет решение о выборе генерального подрядчика по программе.Принимая во внимание тот факт, что недавно Пентагон также выдал первые контракты по программе создания крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования нового поколения, а флот активно работает над атомным подводным стратегическим ракетоносцем нового поколения, можно сделать вывод о том, что военно-политическое руководство США всерьез и надолго решило связать национальную программу военного строительства с радикальной модернизацией стратегических наступательных сил. Вопрос в том – по направлению к кому они наступать-то будут?Ракетная армия стратегического назначенияСтратегические наступательные (ядерные) силы США, исходя из текущих доктринальных установок военно-политического руководства страны, предназначены для ядерного сдерживания агрессии противника и решения задачи по поражению стратегических объектов последнего в упреждающих или ответных (ответно-встречных) действиях (операциях, ударах).Американские стратегические наступательные силы в настоящее время организационно включают три компонента:– стратегические ракетные силы наземного базирования или силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР);– стратегические ракетные силы морского базирования;– стратегическую бомбардировочную авиацию.Стратегические ракетные силы наземного базирования или, как их еще часто именуют специалисты, силы МБР организационно входят в состав 20-й воздушной армии (ВА) Объединенного стратегического командования (ОСК) ВС США, штаб которой дислоцирован на авиационной базе (АвБ) имени Ф.Э. Уоррена. При этом в случае перевода американских стратегических сил в высшие степени боевой готовности на базе 20-й ВА в рамках ОСК создается 214-е оперативное соединение (Task Force 214 – TF 214).В свою очередь, в состав 20-й ВА входят три ракетных крыла или, как их иногда еще называют, «крылья МБР»:– 90-е ракетное крыло, место дислокации – АвБ имени Ф.Э. Уоррена, штат Вайоминг (319-я, 320-я и 321-я ракетные эскадрильи);– 91-е ракетное крыло, место дислокации – АвБ Майнот, штат Северная Дакота (740-я, 741-я и 742-я ракетные эскадрильи);– 341-е ракетное крыло, место дислокации – АвБ Мальмстром, штат Монтана (10-я, 12-я и 490-я ракетные эскадрильи).Каждое ракетное крыло 20-й ВА организационно включает три ракетные эскадрильи, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на пять отрядов. В распоряжении каждого из таких отрядов – 10 шахтных пусковых установок отдельного старта (ШПУ ОС). Таким образом, одна ракетная эскадрилья отвечает за эксплуатацию 50 ШПУ ОС, а каждое ракетное авиакрыло – 150 ШПУ ОС. Планами развития стратегических наступательных сил ВС США предусматривается сокращение находящихся в ШПУ ОС боеготовых ракет до 400, остальные частью разобраны и складированы на арсенале, а частью использованы в ходе ракетных стрельб. При этом количество боеготовых ШПУ ОС сохраняется неизменным, 450 единиц, что позволяет при необходимости разместить в них дополнительные или новые МБР.Следует также отметить, что в состав указанных отрядов, эскадрилий и крыльев в дополнение к МБР и ШПУ ОС, в которых они размещаются, входят еще органы и пункты управления, а также части и подразделения оперативного и материально-технического обеспечения. Кроме того, в состав 20-й ВА также входят следующие отдельные воинские части, подразделения оперативного и материально-технического обеспечения центрального подчинения (командующему армией):– 377-е крыло обслуживания авиационной базы (авиакрыло аэродромного обслуживания), место дислокации – АвБ Киртлэнд, штат Нью-Мексико. Военнослужащие данного крыла отвечают за все виды обслуживания (эксплуатации) авиационных баз, в том числе и тех, на которых дислоцируются ракетные крылья 20-й воздушной армии КГУ ВВС США, а также обеспечивают деятельность Центра ядерного вооружения ВВС США;– 498-е крыло обслуживания ядерных систем, место дислокации – АвБ Киртлэнд. Данное крыло официально введено в строй 1 апреля 2009 года, отвечает за эксплуатацию (обслуживание) ядерного вооружения и систем 20-й воздушной армии Командования глобальных ударов (КГУ) ВВС США, которые военнослужащие крыла должны передать в боевые подразделения «в боеготовом состоянии»;– 582-я вертолетная группа, место дислокации – АвБ имени Ф.Э. Уоррена, штат Вайоминг. В состав группы, сформированной в 2015 году, входят три вертолетные эскадрильи, оснащенные вертолетами UH-1N «Хьюи» и привлекаемые для решения задач безопасности: 37-я и 40-я вертолетные эскадрильи приписаны к АвБ Мальмстром, а 54-я эскадрилья – к базе Майнот. В составе группы также имеется 582-я эскадрилья оперативной поддержки;– 625-я эскадрилья стратегических операций, место дислокации – АвБ Оффут, штат Небраска.Оперативное управление всеми американскими стратегическими наступательными силами осуществляет ОСК ВС США, штаб которого расположен на АвБ Оффут, штат Небраска. Данному командованию в мирное время в оперативном отношении подчинены только те силы и средства, которые несут в данный момент боевое дежурство, а в угрожаемый период и в военное время передаются все наличные боеготовые МБР, ПЛАРБ и стратегические бомбардировщики, равно как силы и средства обеспечения деятельности стратегических наступательных сил США.Командование глобальных ударов ВВС США, в свою очередь, осуществляет административное управление стратегическими ракетными силами наземного базирования и стратегической бомбардировочной авиацией (бомбардировщиками В-1В и В-2А), тогда как КГУ ВВС США и Командование Резерва ВВС США осуществляют совместное управление стратегическими бомбардировщиками типа В-52Н, которые предназначены для решения задач с применением как ядерного, так и обычного оружия.