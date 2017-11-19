Войска постоянной готовности

На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Игорь КИРИЛЛОВ.– Игорь Анатольевич, что сегодня представляют собой войска РХБ защиты, какие задачи стоят перед ними? Как изменились со временем технические средства и вооружение войск РХБ защиты? Какие специальные задачи выполняют войска РХБ защиты в мирное время?– Для выполнения задач в интересах Вооружённых Сил и государства в целом создана самодостаточная группировка войск радиационной, химической и биологической защиты. В 2017–2020 годах её состав и организационно-штатная структура соединений, частей и организаций войск РХБ защиты будут совершенствоваться в целях обеспечения выполнения задач по РХБ защите группировок Вооружённых Сил в вооружённых конфликтах и локальных войнах, ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и проведения исследований в области прикладных наук (химии, биологии, биохимии, генетики, биотехнологии).На сегодняшний день войска РХБ защиты включают в себя боеспособные соединения, части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов Вооружённых Сил и родов войск, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе научно-исследовательские организации и учебные воинские части.Современные технические средства и вооружение войск РХБ защиты отвечают предъявляемым требованиям как по защите войск и населения страны в условиях применения оружия массового поражения, так и при авариях (разрушениях) на опасных в РХБ отношении объектах и позволяют в полном объёме выполнить стоящие перед войсками РХБ защиты задачи.Учитывая, что существующая система вооружения и средств РХБ защиты включает различные подсистемы (РХБ разведки и контроля; защиты личного состава; специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, местности, зданий и сооружений; снижения заметности войск и объектов; огневого поражения противника; обеспечения), совершенствуются как технические средства, так и система вооружения и средств РХБ защиты в целом.Так, средства индивидуальной защиты изменяются с учётом повышения защитных характеристик, улучшения эргономических свойств. Средства РХБ разведки – с учётом повышения чувствительности, расширения перечня определяемых веществ. Огнемётно-зажигательные средства – с учётом повышения эффективности поражения.Что касается дальнейшего развития вооружения и средств РХБ защиты, то оно идёт в следующих направлениях. Это широкое внедрение автоматизированных систем управления; создание робототехнических комплексов специального назначения, в том числе беспилотных летательных аппаратов; совершенствование систем дистанционной РХБ разведки; качественное улучшение тактико-технических характеристик образцов вооружения и средств РХБ защиты; минимизация участия человека в эксплуатации технических средств, что позволяет не только свести вероятность ошибок к минимуму (практически к нулю), но и максимально обезопасить жизнь и здоровье военного специалиста.Среди основных задач, стоящих сегодня перед войсками, – переоснащение войск современными (перспективными) образцами вооружения и военной техники; поэтапный переход к комплектованию военнослужащими, проходящими службу по контракту; взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по вопросам функционирования государственной системы радиационной, химической и биологической безопасности Российской Федерации; организация функционирования в Вооружённых Силах РФ Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных радиационными, химическими веществами и биологическими агентами техногенного происхождения.Перечень наших мероприятий, в частности, включает: биологическую разведку; прогнозирование и оценку биологической обстановки; специальную обработку войск, вооружения и военной техники, сооружений, участков местности и дорог, обмундирования, снаряжения, средств индивидуальной защиты.Для выполнения задач в интересах Вооружённых Сил и государства создана самодостаточная группировка войск РХБ защитыЧто касается задач войск в мирное время, то это обеспечение готовности войск к ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения (вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера) в интересах войск и населения.Кроме того, войска РХБ защиты выполняют задачи по обеспечению РХБ безопасности крупных международных форумов и массовых спортивных мероприятий. В период с 2011 по 2017 год войска участвовали в обеспечении безопасности практически всех значимых международных форумов и спортивных массовых мероприятий, таких как: летняя Универсиада в Казани, XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, Кубок Конфедераций по футболу, ежегодные экономические и политические форумы в городах Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток.Анализ выполнения данных задач показал, что силы и средства войск стали основой межведомственной группировки по выполнению задач РХБ защиты.Отмечу, что научно-исследовательские организации и подразделения войск РХБ защиты во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (Минздравом, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и др.) проводят активную работу по анализу и предупреждению распространения вспышек особо опасных и экзотических инфекционных заболеваний на территории России.В 2016-2017 годах подразделения войск РХБ защиты приняли участие в ликвидации вспышек особо опасных инфекционных заболеваний людей и животных (сибирская язва, африканская чума свиней, ящур, птичий грипп, бруцеллёз и т.д.) в различных регионах Российской Федерации (Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Нижегородской областях и Республике Башкортостан).Участие в указанных мероприятиях позволило войскам РХБ защиты получить опыт работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в очагах биологического заражения, опробовать на практике новейшие мобильные биологические комплексы, а также разработать и экспериментально опробовать эффективные методы утилизации павших животных, инфицированных патогенными микроорганизмами.– Недавно в войсках завершились итоговые проверки за прошедший учебный период. С какими результатами подошли войска РХБ защиты к концу года?– В октябре в войсках РХБ защиты прошли контрольные комплексные проверки и контрольные занятия. Они проводились комиссиями Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ и командиров воинских частей и организаций. Оценивалась готовность воинских частей и организаций войск РХБ защиты к выполнению задач по предназначению.Проверены бригады и полки РХБ защиты, научные организации и учебный центр по подготовке младших специалистов, которые оценены на хорошо.Подразделения проверялись в ходе решения учебно-боевых задач с выполнением нормативов по управлению подразделениями, тактико-специальной и специальной подготовке, а также на контрольных занятиях по основным предметам обучения.Лучших результатов добился личный состав батальона РХБ разведки 1-й мобильной бригады РХБЗ и батальона РХБЗ чрезвычайного реагирования 9-го полка засечки и разведки. Такие результаты стали возможны благодаря увеличению количества высококвалифицированных военнослужащих по контракту.Сегодня контрактник обязан быть специалистом своего дела – в соединения и воинские части поступает современная, высокотехнологичная техника. В войсках РХБ защиты внедрена система по отбору, подготовке и переподготовке военнослужащих по контракту в учебных воинских частях, боевая подготовка проводится по новым программам обучения, в которых заложены современные методики подготовки, главное место в ни занимает подготовка военнослужащих по контракту.Сегодня проводится опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса для войск РХБ защиты.Большое внимание уделяется изучению и внедрению опыта, полученного в локальных войнах и вооружённых конфликтах. В элементы боевой (профессионально-должностной) подготовки для этого включаются различные учения, от ротных тактико-специальных до учений в составе частей и соединений во взаимодействии с соединениями, частями видов (родов войск) Вооружённых Сил и межведомственными воинскими формированиями в различных условиях РХБ обстановки.В целом участие войск РХБ защиты в проведённых мероприятиях оперативной и боевой подготовки в этом году повысило уровень их готовности к выполнению задач по предназначению, позволило слаженно и качественно решить задачи в составе межвидовой группировки войск и максимально реализовать возможности своего боевого потенциала.– Принимали ли участие войска РХБ защиты в совместном стратегическом учении «Запад-2017»? Какие задачи стояли перед ними?– Да, принимали. В рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» войска РХБ защиты Вооружённых Сил РФ выполняли задачи по предназначению совместно с войсками РХБ защиты вооружённых сил Республики Беларусь. В ходе учения отрабатывались вопросы РХБ защиты группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.Для подготовки подразделений, действовавших в условиях применения «противником» отравляющих веществ, было развёрнуто учебное место, включающее площадки для теоретической подготовки личного состава, технической проверки средств защиты органов дыхания, подготовки техники, выполнения нормативов по РХБ защите, военно-медицинской и психологической подготовки. Особое внимание уделялось психологической подготовке военнослужащих для действий со спецификой войск РХБ защиты.Отмечу, что личный состав подразделений, участвовавших в учении, обеспечили новейшими противогазами ПМК-4, принятыми на снабжение в июне этого года.По итогам учения управления и службы РХБ защиты оценены как способные организовать выполнение задач РХБ защиты в интересах группировки войск (сил), воинские части и подразделения показали отличную подготовку и слаженность в действиях.– Какова ваша оценка участия российских специалистов войск РХБ защиты в АрМИ-2017?– Вот уже три года личный состав войск РХБ защиты участвует в Армейских международных играх под общим руководством министра обороны РФ.В этом году отбор для участия в конкурсе «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр проходил в несколько этапов, а решающим был всеармейский. Основными критериями при определении рейтинга команд – претендентов на участие в международном этапе конкурса «Безопасная среда» являлись результаты отработки нормативов по тактико-специальной, специальной подготовке, РХБ защите, физической подготовке, вождению специальных машин, огневой подготовке, состоянию вооружения и военной техники.Победителями стали расчёты от бригады непосредственного подчинения, которые и представляли российскую команду на международном этапе.В этом году (с учётом предложения китайской стороны) министром обороны РФ было принято решение о проведении Международного конкурса «Безопасная среда» на территории Китайской Народной Республики на полигоне вблизи города Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район).В конкурсе приняло участие пять команд (98 участников) от России, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Арабской Республики Египет и Китайской Народной Республики.Китайская сторона обеспечила все команды, участвовавшие в конкурсе, той же специальной техникой, вооружением и приборами РХБ разведки, на которых выступала команда Китая.Российская команда на международном этапе улучшила свои результаты прохождения трассы, выполнения конкурсных упражнений и физической подготовки по сравнению с прошлым годом. Она, можно сказать, шла плечом к плечу с китайской командой –- территориальными хозяевами конкурса. Программа проведения конкурса в Китае была изменена под трассу и условия, предлагаемые китайской стороной, но основа осталась прежней.По сумме призовых мест за все проведённые этапы конкурса в Китае был определён общий рейтинг стран-участниц: 1-е место – Китай, 2-е место – Россия, 3-е место – Беларусь, 4-е место – Египет, 5-е место – Иран. Анализ результатов конкурса показал, что целенаправленная подготовка российской команды позволила обеспечить занятие вторых мест на всех этапах.Моя оценка российской команды – высокая. Военнослужащие справились с поставленной задачей, в очередной раз доказали, что на сегодняшний день они лучшие специалисты войск РХБЗ не только Вооружённых Сил РФ.– Формируются ли в настоящее время новые части и соединения РХБ защиты? Если да, то какие задачи они будут выполнять?– Что касается строительства войск, то за последние годы сформированы в составе армий полки РХБ защиты, оптимизирована организационно-штатная структура полка засечки и разведки, который непосредственно подчинён начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ. В состав полка включён оснащённый современными образцами техники и новейшим оборудованием батальон РХБ защиты чрезвычайного реагирования.В рамках совершенствования системы управления соединениями, частями и организациями войск РХБ защиты на базе Управления начальника войск сформирован Центр управления войсками РХБ защиты.В целях совершенствования военно-научного потенциала войск создан военно-научный комитет войск РХБ защиты. Сформированы мобильный научно-исследовательский центр биологической защиты специального назначения, экспертный центр химических и биологических угроз, работа которых увязана с деятельностью ряда заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.В Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приступили к образовательной деятельности две новые кафедры («Автоматизации управления войсками» и «Биологической защиты»), а к подготовке военных кадров и научно-исследовательской работе – научная рота.Для оснащения подразделений РХБ защиты разработаны и введены в строй отдельные уникальные образцы техники, аналогов которым в настоящее время в мире нет. Эта техника будет привлекаться к обеспечению безопасности наиболее важных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года.В связи с проводимым переоснащением Вооружённых Сил РФ на современные образцы вооружения, военной и специальной техники проведено уточнение организационных структур соединений, частей и подразделений РХБ защиты, в том числе входящих в состав соединений и частей видов Вооружённых Сил и родов войск. Данная работа проведена совместно с выработкой единого стандарта подразделений войск, обеспеченных поставкой современных образцов вооружения и военной техники по государственному оборонному заказу. Для обеспечения поставки вооружения и военной техники, впервые закупаемой в рамках ГОЗ, в штаты соединений и частей включены современные образцы техники войск РХБ защиты, подача которых спланирована до конца этого года.– Расскажите, пожалуйста, подробнее о ходе перевооружения подразделений РХБ защиты на новейшие образцы вооружения и военной техники.– Процессу оснащения войск РХБ защиты новейшими образцами вооружения и техники уделяется первостепенное внимание. Эта задача стоит и на особом контроле у руководства Минобороны России.Перевооружение подразделений РХБ защиты на новейшие (перспективные) образцы осуществляется в соответствии с решениями руководства нашей страны, Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения. Так, в этом году Вооружённые Силы получают от промышленности более 350 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-6, универсальные станции специальной обработки УССО, машины дымовые ТДА-3, ну и, конечно, тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А. С учётом поставок в 2017 году доля современных образцов превысит 60 процентов, а к 2020 году составит не менее 70 процентов.– Каковы эффективность и перспективы развития применяемых в войсках РХБ защиты робототехнических средств?– Основной целью применения робототехнических средств является максимальное снижение риска нанесения ущерба личному составу, выполняющему задачу в условиях воздействия различных поражающих факторов.Войска РХБ защиты первыми в Вооружённых Силах приняли на снабжение роботов. Так, используя опыт применения различных наземных робототехнических систем для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для войск РХБ защиты был разработан и принят на снабжение в 2002 году комплекс подвижный робототехнический КПР. В его состав входят малый робот разведки МРК-РХ и средний робот разведки, отбора проб и разграждения МРК-46. Оба робота на гусеничном ходу, обладают достаточной мобильностью, грузоподъёмностью, дальностью управления, а также оснащены современными средствами визуальной и радиационной разведки.Отдельные уникальные будут привлекаться к обеспечению безопасности наиболее важных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 годаКроме того, был разработан дистанционно управляемый колёсный робот радиационной и химической разведки РД-РХР, предназначенный для проведения разведки, поиска локальных источников гамма-излучения на труднодоступных участках местности, в промышленных и жилых помещениях.Современные образцы робототехнических комплексов способны эффективно выполнять широкий спектр задач, стоящих перед войсками РХБ защиты, в том числе возникающих при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций.Сегодня проводится опытно-конструкторская работа по созданию нового робототехнического комплекса для войск РХБ защиты. В его состав войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты. Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами.– Где готовят будущих офицеров и младших специалистов для войск РХБ защиты? Какие применяются передовые методики и приёмы обучения военнослужащих?– Подготовка офицерских кадров для войск осуществляется в Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, которая имеет глубокие, устоявшиеся традиции в формировании военных профессионалов высокой квалификации. Эти традиции сохраняются и приумножаются в современных условиях. На сегодняшний день среди профессорско-преподавательского состава 30 докторов и около 200 кандидатов наук. На кафедрах вуза успешно работают 13 научных школ.Современная учебно-материальная база академии обеспечивает благоприятные условия для деятельности преподавателей и подготовки специалистов для войск РХБ защиты, в том числе и иностранных армий. Военная академия РХБ защиты является одним из передовых вузов в мире по своей направленности, в ней обучается более тысячи слушателей и курсантов, из которых для Вооружённых Сил РФ готовится более 800 человек, для других федеральных органов исполнительной власти – более 100 человек.В образовательном процессе широко применяются автоматизированные системы обучения, создана обширная электронная библиотека.Большое внимание в академии уделяется изучению форм и способов действий с учётом опыта, полученного в локальных войнах и вооружённых конфликтах.В настоящее время академия реализует шесть образовательных программ высшего образования (по две программы специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации), одну программу среднего профессионального образования и 28 программ дополнительного профессионального образования.Общеобразовательным наукам курсантов обучают 144 лучших педагога Костромской области, которые обеспечивают получение уровня образования в соответствии с мировыми стандартами.В 2017 году 22 процента выпускников закончили академию с отличием, 10 процентов – с золотой медалью.Конкурс в академию в этом году составил более трёх человек на место.Мы ждём в стенах нашего вуза молодых людей, твёрдо решивших посвятить свою жизнь защите России, приобретя нужную и интересную профессию.Что касается подготовки младших командиров и специалистов войск РХБ защиты для Вооружённых Сил, то она проводится в 282-м учебном центре войск РХБ защиты (межвидовом, региональном), расположенном в д. Большое Буньково Ногинского района Московской области.В настоящее время в учебном центре, где осуществляется подготовка младших специалистов по 10 военно-учётным специальностям, содержится 86% современных образцов специальной техники войск РХБ защиты.В период с 2017 по 2020 год в рамках Плана оснащения Вооружённых Сил РФ в учебный центр спланирована поставка перспективных образцов войск РХБ защиты: машин РХБ разведки РХМ-8 и РХМ-9, специальной обработки УССО-Д, контрольно-распределительного пункта подвижного КРПП-1, тяжёлой огнемётной системы ТОС-2, машин аэрозольного противодействия КСДУ АЭП.Полевая учебно-материальная база центра представляет собой учебно-тренировочный комплекс, в составе которого войсковое стрельбище, огнемётный полигон, огнемётно-стрелковый комплекс, огненно-штурмовая полоса, инженерное учебное поле, учебное поле РХБЗ с учебными площадками, учебное поле тактической подготовки, полигон безопасности военной службы.Приказарменная учебно-материальная база в своём составе имеет спортивный зал, спортивный городок, полосу препятствий, водную станцию на открытом водоёме, стадион, волейбольную площадку и караульный городок.Классная учебно-материальная база представлена учебным корпусом с девятью учебными классами. В учебном центре имеется 15 (71 процент) комплектов современных тренажёров и систем. Все учебно-тренировочные средства находятся в исправном состоянии.– Какие задачи перед военнослужащими и войсками вы поставите на 2018 год в преддверии 100-летия войск?– Несомненно, 2018 год для нас знаковый в плане подготовки войск. Мы спланировали комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы РХБ защиты войск и населения страны.В первую очередь, это подготовка органов военного управления. В предстоящем году мы возвратим практику проведения мероприятий оперативной подготовки на базах соединений и частей войск РХБ защиты военных округов.Во вторую очередь – подготовка подразделений. Одна из главных задач, стоящих перед войсками, это освоение современных образцов вооружения, военной и специальной техники, поступающей в войска по программе перевооружения. В этих целях мы спланировали ряд сборовых мероприятий по их изучению и приобретению практических навыков работы на них с экипажами специальных машин войск РХБ защиты.Полевую выучку подразделений войск РХБ защиты мы продемонстрируем в ходе всеармейского и международного конкурсов «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр– 2018. Международный конкурс мы проведём у себя, на базе Военной академии РХБ защиты. Нам предстоит серьёзно подготовиться и к приёму гостей, и к борьбе за призовые места.Венцом подготовки войск станет специальное учение войск РХБ защиты. В ходе него мы проверим возросшие возможности соединений и частей войск РХБ защиты по выполнению задач с учётом перевооружения на современные образцы вооружения, военной и специальной техники.Задачи войскам на 2018 год поставлены, остаётся только их практическая реализация.– 13 ноября – профессиональный праздник, День войск РХБ защиты. Ваши пожелания тем, кто связал свою судьбу с этой нелёгкой профессией.– В год своего 99-летия войска РХБ защиты Вооружённых Сил РФ находятся на новом этапе качественных преобразований, совершенствования и оптимизации. Проводимые мероприятия определили основные ориентиры в дальнейшем совершенствовании и развитии войск, в преобразовании всех сфер жизнедеятельности, которые сейчас реализуются.В большой, ответственной, трудоёмкой и наукоёмкой работе сосредоточены усилия всех соединений, частей и организаций войск. Каждый военнослужащий вносит свой посильный вклад в общее дело и вправе гордиться достигнутыми результатами.От всего сердца выражаю искреннюю благодарность и признательность всем военнослужащим войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ, чьи усилия позволили не только оперативно и качественно решать поставленные перед войсками задачи, но и сделать значительный шаг вперёд в их развитии и совершенствовании.Желаю ветеранам, всему личному составу здоровья, счастья и благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в деле укрепления мощи и славы нашей любимой Родины – великой России!