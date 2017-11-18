16:42 18 ноября

Дальняя авиация РФ нанесла авиаудар по объектам ИГ* в районе Абу-Камаля

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли в субботу удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в районе сирийского города Аль-Букемаль, сообщает Минобороны РФ.

Дальняя авиация РФ нанесла авиаудар по объектам ИГ* в районе Абу-Камаля


18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* (прежнее название ИГ* - прим.) в районе города Аль-Букемаль (провинция Дэйр-эз-Зор )
- сказали в ведомстве.


В министерстве уточнили, что бомбардировщики уничтожили живую силу, технику и вооружение боевиков.

Уничтожение подтверждено средствами объективного контроля. После выполнения задания самолёты вернулись на аэродромы базирования.

Накануне сообщалось, что бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 также поразили объекты «Исламского государства» в районе Абу-Камаля.

«Исламское государство»* (ИГ*) — террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. destination Сегодня, 16:34
    Опять микроскопом гвоздь забиваем-отвратно уже читать подобное.
    destination
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:35
      Никак вы не поймете, что они например могли б вообще вымпел сбрасывать, на котором будет написано "бомба". И это было буже тренировка в боевых условиях.
      Владыка Ситх
      1. destination Сегодня, 16:40
        Ну...Может быть..............Вам,Летунам,виднее.............
        .... hi
        destination
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