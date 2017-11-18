Дальняя авиация РФ нанесла авиаудар по объектам ИГ* в районе Абу-Камаля

18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* (прежнее название ИГ* - прим.) в районе города Аль-Букемаль (провинция Дэйр-эз-Зор )

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли в субботу удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в районе сирийского города Аль-Букемаль, сообщает Минобороны РФ.- сказали в ведомстве.В министерстве уточнили, что бомбардировщики уничтожили живую силу, технику и вооружение боевиков.Уничтожение подтверждено средствами объективного контроля. После выполнения задания самолёты вернулись на аэродромы базирования.Накануне сообщалось, что бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 также поразили объекты «Исламского государства» в районе Абу-Камаля.«Исламское государство»* (ИГ*) — террористическая организация, запрещенная в России