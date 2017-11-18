Удар в «Точку»: эффектные кадры стрельбы ракетного комплекса

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" был принята на вооружение Советской армией в 1975 году, модернизированный вариант "Точка-У" - в 1989. Главной особенностью новой модификации стала большая дальность действия - до 120 км, а также более высокая точность. Ракета способна нести различные типы боевой части, включая ядерную, однако основными являются фугасная и кассетная. В ближайшем будущем все комплексы "Точка-У" будут заменены на более совершенные ОТРК "Искандер-М".











