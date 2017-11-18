21:03 18 ноября

Удар в «Точку»: эффектные кадры стрельбы ракетного комплекса

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" был принята на вооружение Советской армией в 1975 году, модернизированный вариант "Точка-У" - в 1989. Главной особенностью новой модификации стала большая дальность действия - до 120 км, а также более высокая точность. Ракета способна нести различные типы боевой части, включая ядерную, однако основными являются фугасная и кассетная. В ближайшем будущем все комплексы "Точка-У" будут заменены на более совершенные ОТРК "Искандер-М".




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Комментарии 1

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  1. GaLe Сегодня, 20:21
    смотрится конечно эффектно,да только уменьшив максимально скорость ролика я так и не увидел прилетающей боеголовки прямо перед взрывом(использовал даже стоп кадр),посмотрел раз 10 по моему...такое ощущение что домики тупо подорвали изнутри smile
    вроде у точки-у кво десятки метров,а тут такие точнейшие попадания,не зря сомневался..
    поправьте если я не прав)
    GaLe
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